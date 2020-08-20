В Черновицкой области за сутки 189 новых случаев COVID-19, - ОГА

Всего с начала пандемии в Черновицкой области выявили 8 297 случаев коронавируса.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

"189 новых случаев за сутки. Коек в медицинских учреждениях больным пока хватит. Но количество мест в реанимации, к сожалению, ограничено. Поэтому продолжаю убеждать вас в необходимости носить маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать людных мест. Не теряю надежды, что удастся достучаться до каждого буковинца. Берегите себя и близких!" - рассказал он.

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