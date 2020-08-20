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Новини Окуповані території - Крим і Донбас Репресії в окупованому Криму
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Відкрито провадження за фактом затримання українського добровольця в окупованому Криму, - Нацполіція

Відкрито провадження за фактом затримання українського добровольця в окупованому Криму, - Нацполіція

Затриманий житель Кіровського району Автономної Республіки Крим звинувачується в участі в нібито незаконному збройному формуванні на території України, сприяння українським прикордонникам в спільному патрулюванні прикордонної зони з анексованим півостровом і перевірці громадян і автомобілів на пунктах пропуску.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції АР Крим та м.Севастополь.

Під час моніторингу мережі "Інтернет" поліцейські виявили інформацію про проведення слідчих дій за місцем мешкання та затримання працівниками так званого ФСБ на тимчасово окупованій території АР Крим учасника добровольчого кримськотатарського "батальйону імені Номана Челебіджихана".

Щодо чоловіка окупаційна влада відкрила справу за статтею "участь у незаконному збройному формуванні", яка передбачає покарання до 15-ти років незаконного ув’язнення.

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Слідчими Головного управління поліції Криму дії окупаційної влади кваліфіковані за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла).

Винним загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 10-ти років. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Автономної Республіки Крим.

Раніше повідомлялося, що Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявляє про нібито затримання українського добровольця батальйону імені Номана Челебіджихана в окупованому Криму.

Автор: 

Крим (14122) Нацполіція (15116) ФСБ (1448)


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Топ коментарі
+11
скільки вже разів було сказано: тим, хто приймав участь у Кримблокаді, зась до окупованих територій Криму, а також у лаптєстан та Білорусь.
Бо усі дані є в базах свинособак, арешт неминучий.
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20.08.2020 12:37
+5
Доброволець добровільно поїхав в Кримнаш? Мабуть контужений...
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20.08.2020 12:39
+4
Досі Петя?))
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20.08.2020 12:47
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скільки вже разів було сказано: тим, хто приймав участь у Кримблокаді, зась до окупованих територій Криму, а також у лаптєстан та Білорусь.
Бо усі дані є в базах свинособак, арешт неминучий.
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20.08.2020 12:37 Відповісти
Так тем кто принимал участие в блокаде крыма и дамбаса и в Украине Петя обещал всех посадить. Так что они теперь между двух огней.
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20.08.2020 12:46 Відповісти
Досі Петя?))
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20.08.2020 12:47 Відповісти
Ну не зеля же! Какой из него приЗЕдент 😁😁😁
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20.08.2020 12:52 Відповісти
не знаю, як Петя, а портнов точно може.
До речі, нам ще восени 15 року довели про те, що прокурворша Крима "соска няша" розпочала проти усіх учасників блокади кримінальні провадження за статтею "участь у терористичній організації", а у свинособачому лаптєстані це пожиттєвий термін.
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20.08.2020 13:07 Відповісти
Доброволець добровільно поїхав в Кримнаш? Мабуть контужений...
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20.08.2020 12:39 Відповісти
От треба б було туди попертися...
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20.08.2020 12:43 Відповісти
Наверно его сильно контузило.
Иначе нельзя объяснить поездку в логово врага.
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20.08.2020 12:54 Відповісти
Руssня пополняет обменный фонд
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20.08.2020 13:44 Відповісти
 
 