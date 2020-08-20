Відкрито провадження за фактом затримання українського добровольця в окупованому Криму, - Нацполіція
Затриманий житель Кіровського району Автономної Республіки Крим звинувачується в участі в нібито незаконному збройному формуванні на території України, сприяння українським прикордонникам в спільному патрулюванні прикордонної зони з анексованим півостровом і перевірці громадян і автомобілів на пунктах пропуску.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції АР Крим та м.Севастополь.
Під час моніторингу мережі "Інтернет" поліцейські виявили інформацію про проведення слідчих дій за місцем мешкання та затримання працівниками так званого ФСБ на тимчасово окупованій території АР Крим учасника добровольчого кримськотатарського "батальйону імені Номана Челебіджихана".
Щодо чоловіка окупаційна влада відкрила справу за статтею "участь у незаконному збройному формуванні", яка передбачає покарання до 15-ти років незаконного ув’язнення.
Слідчими Головного управління поліції Криму дії окупаційної влади кваліфіковані за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла).
Винним загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 10-ти років. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Автономної Республіки Крим.
Раніше повідомлялося, що Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявляє про нібито затримання українського добровольця батальйону імені Номана Челебіджихана в окупованому Криму.
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Бо усі дані є в базах свинособак, арешт неминучий.
До речі, нам ще восени 15 року довели про те, що прокурворша Крима "соска няша" розпочала проти усіх учасників блокади кримінальні провадження за статтею "участь у терористичній організації", а у свинособачому лаптєстані це пожиттєвий термін.
Иначе нельзя объяснить поездку в логово врага.