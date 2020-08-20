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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Репрессии в оккупированном Крыму
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Открыты производства по факту задержания украинского добровольца в оккупированном Крыму, - Нацполиция

Открыты производства по факту задержания украинского добровольца в оккупированном Крыму, - Нацполиция

Задержанный житель Кировского района Автономной Республики Крым обвиняется в участии в якобы незаконном вооруженном формировании на территории Украины, содействии украинским пограничникам в совместном патрулировании пограничной зоны с оккупированным полуостровом проверке граждан и автомобилей на пунктах пропуска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции АР Крым и г. Севастополь.

Во время мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили информацию о проведении следственных действий по месту жительства и задержании работниками так называемого ФСБ на временно оккупированной территории АР Крым участника добровольческого крымскотатарского "батальона имени Номана Челебиджихана".

В отношении мужчины оккупационная "власть" открыла дело по статье "участие в незаконном вооруженном формировании", которая предусматривает наказание до 15 лет незаконного заключения.

Следователями Главного управления полиции Крыма действия оккупационных "властей" квалифицированы по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища).

Виновным грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Автономной Республики Крым.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявляет о якобы задержании украинского добровольца батальона имени Номана Челебиджихана в оккупированном Крыму.

Читайте: "Суд" в оккупированном Крыму продолжает допрос свидетелей по "делу Чубарова", - адвокат

Автор: 

Крым (26438) Нацполиция (16614) ФСБ (1945)


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Топ комментарии
+11
скільки вже разів було сказано: тим, хто приймав участь у Кримблокаді, зась до окупованих територій Криму, а також у лаптєстан та Білорусь.
Бо усі дані є в базах свинособак, арешт неминучий.
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20.08.2020 12:37 Ответить
+5
Доброволець добровільно поїхав в Кримнаш? Мабуть контужений...
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20.08.2020 12:39 Ответить
+4
Досі Петя?))
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20.08.2020 12:47 Ответить
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скільки вже разів було сказано: тим, хто приймав участь у Кримблокаді, зась до окупованих територій Криму, а також у лаптєстан та Білорусь.
Бо усі дані є в базах свинособак, арешт неминучий.
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20.08.2020 12:37 Ответить
Так тем кто принимал участие в блокаде крыма и дамбаса и в Украине Петя обещал всех посадить. Так что они теперь между двух огней.
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20.08.2020 12:46 Ответить
Досі Петя?))
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20.08.2020 12:47 Ответить
Ну не зеля же! Какой из него приЗЕдент 😁😁😁
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20.08.2020 12:52 Ответить
не знаю, як Петя, а портнов точно може.
До речі, нам ще восени 15 року довели про те, що прокурворша Крима "соска няша" розпочала проти усіх учасників блокади кримінальні провадження за статтею "участь у терористичній організації", а у свинособачому лаптєстані це пожиттєвий термін.
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20.08.2020 13:07 Ответить
Доброволець добровільно поїхав в Кримнаш? Мабуть контужений...
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20.08.2020 12:39 Ответить
От треба б було туди попертися...
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20.08.2020 12:43 Ответить
Наверно его сильно контузило.
Иначе нельзя объяснить поездку в логово врага.
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20.08.2020 12:54 Ответить
Руssня пополняет обменный фонд
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20.08.2020 13:44 Ответить
 
 