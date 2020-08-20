Открыты производства по факту задержания украинского добровольца в оккупированном Крыму, - Нацполиция
Задержанный житель Кировского района Автономной Республики Крым обвиняется в участии в якобы незаконном вооруженном формировании на территории Украины, содействии украинским пограничникам в совместном патрулировании пограничной зоны с оккупированным полуостровом проверке граждан и автомобилей на пунктах пропуска.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции АР Крым и г. Севастополь.
Во время мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили информацию о проведении следственных действий по месту жительства и задержании работниками так называемого ФСБ на временно оккупированной территории АР Крым участника добровольческого крымскотатарского "батальона имени Номана Челебиджихана".
В отношении мужчины оккупационная "власть" открыла дело по статье "участие в незаконном вооруженном формировании", которая предусматривает наказание до 15 лет незаконного заключения.
Следователями Главного управления полиции Крыма действия оккупационных "властей" квалифицированы по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища).
Виновным грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Автономной Республики Крым.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявляет о якобы задержании украинского добровольца батальона имени Номана Челебиджихана в оккупированном Крыму.
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Бо усі дані є в базах свинособак, арешт неминучий.
До речі, нам ще восени 15 року довели про те, що прокурворша Крима "соска няша" розпочала проти усіх учасників блокади кримінальні провадження за статтею "участь у терористичній організації", а у свинособачому лаптєстані це пожиттєвий термін.
Иначе нельзя объяснить поездку в логово врага.