Открыты производства по факту задержания украинского добровольца в оккупированном Крыму, - Нацполиция

Задержанный житель Кировского района Автономной Республики Крым обвиняется в участии в якобы незаконном вооруженном формировании на территории Украины, содействии украинским пограничникам в совместном патрулировании пограничной зоны с оккупированным полуостровом проверке граждан и автомобилей на пунктах пропуска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции АР Крым и г. Севастополь.

Во время мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили информацию о проведении следственных действий по месту жительства и задержании работниками так называемого ФСБ на временно оккупированной территории АР Крым участника добровольческого крымскотатарского "батальона имени Номана Челебиджихана".

В отношении мужчины оккупационная "власть" открыла дело по статье "участие в незаконном вооруженном формировании", которая предусматривает наказание до 15 лет незаконного заключения.

Следователями Главного управления полиции Крыма действия оккупационных "властей" квалифицированы по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища).

Виновным грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Автономной Республики Крым.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявляет о якобы задержании украинского добровольца батальона имени Номана Челебиджихана в оккупированном Крыму.

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