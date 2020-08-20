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Прощання з Патоном планується 22 серпня в клубі Кабміну, - НАНУ

Прощання з Патоном планується 22 серпня в клубі Кабміну, - НАНУ

Прощання з президентом Національної академії наук України Борисом Патоном планується в суботу, 22 серпня, в клубі Кабінету Міністрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАНУ.

"Прощання з Б.Є.Патоном планується в суботу, 22 серпня, в клубі Кабінету Міністрів України, поховання - на Байковому кладовищі. Про час буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Борис Патон помер 19 серпня 2020 року на 102-му році життя. Завдяки його винаходам людство може проводити зварювання під водою, в космосі і навіть в організмі людини. Патон більше половини свого життя очолював Національну академію наук України.

Вчений є автором і співавтором понад 720 винаходів (500 іноземних патентів), понад 1 200 публікацій, в тому числі 20 наукових монографій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роботи та дослідження Патона змінили життя всього людства, - в Міносвіти висловили співчуття у зв'язку зі смертю президента НАНУ

Автор: 

Патон (21) похорон (1280) смерть (6735)


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Топ коментарі
+8
Благодаря Патону академию не растащили окончательно. Он еще с Ялынковича обещание взял, что пока живой академию не тронут. Представляю сколько волос на жо...е первый себе порвал. Он то думал 91, как тогда было это все ))
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20.08.2020 13:08
+7
Благодаря Патону НАУ не растащили? Вы про кучку старых пердунов-маразматиков? На что наша академия наук способна, если все что они могут, это делить должности и зарабатывать деньги для себя? Лично знаю несколько преподов новаторов которые действительно хотели что-то изменить, омолодить академию, развивать науку, но вот такие как Патон им не позволили. Нахрена рассказывать хрень?
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20.08.2020 13:35
+6
Я думаю что он номинально числился президентом и в этом ничего страшного, сам когда-то работал в институте. Многое зависит от президиума Национальной академии наук.
Светлая память Великому уму в науке!
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20.08.2020 13:06
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з усією повагою до такого поважного віку, але, що міг пан Потон дієвого в 102 роки вже зробити на цій посаді?
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20.08.2020 13:00 Відповісти
Не менше чим Зєлєнскій на посаді прєзєдєнта.
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20.08.2020 13:02 Відповісти
не більше ви хотіли сказати. Бо зеленський тільки псує все навколо.
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20.08.2020 13:05 Відповісти
И тут боты не могут без политических высеров
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20.08.2020 13:08 Відповісти
Благодаря Патону академию не растащили окончательно. Он еще с Ялынковича обещание взял, что пока живой академию не тронут. Представляю сколько волос на жо...е первый себе порвал. Он то думал 91, как тогда было это все ))
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20.08.2020 13:08 Відповісти
а кому нужна та Академия? Все что они делают - сдают в аренду куччи своих зданий, по бумагам за 5 копеек но основное "на карман".
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20.08.2020 13:11 Відповісти
а кому нужна та Академия? / Как жаль, что все, кто знает как управлять Украиной, уже работают таксистами или парикмахерами за пределами Украины.
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20.08.2020 13:20 Відповісти
А те кто не умеет ни работать, ни управлять Украиной, пишут комментарии на Цензоре, не так ли!?
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20.08.2020 17:31 Відповісти
Академия нужна всем.И благодаря патону директора разворовали все эксперементальные и исследовательские институты,все вывезли и порезали.Поспрашивай про херсонский и николаевский институты.Там директора -воры.Их гнать пора,старцев воровитых.
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20.08.2020 13:58 Відповісти
а які функції в тої академії? Молодець,Звісно, пан Борис, що зберіг, але що за останній час корисного ця академія дала державі? От чесно, я ніяк не второпаю, що саме. Може ви знаєте?
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20.08.2020 13:20 Відповісти
А зачем тебе знать?
Ты ж всё равно "не второпаєш".
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20.08.2020 13:23 Відповісти
..опі слово не давали, тож, можеш плисти далі.
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20.08.2020 13:24 Відповісти
И что же ты с таким умом хотел "второпать"?
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20.08.2020 13:26 Відповісти
малорос, тобі слово сподобалось? Тож вчи українську, там є дуже багато яскравих визначень.
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20.08.2020 13:33 Відповісти
це скоріше статусна організація, бо її існування аж ніяк не гальмує перетікання умів за кордон, туди, де цінять мізки та дійсно домопагають і вкладають гроші у майбутнє, у відкриття, у винахіди.
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20.08.2020 13:23 Відповісти
тобто наша держава не орієнтована на технологічний розвиток. Простіше заробити на полях Польщі.
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20.08.2020 16:34 Відповісти
"орієнтована" це коли держава вкладає гроші в розвиток науки, та в якісну освіту, а не дозволяє старим пердунам та амбітним задрипанцям розпродавати землі, які належать Академії, та здавати різним пристосуванцям приміщення, які належать академії.
До Польщі розумні науковці на поля не їдуть, а їдуть на посади за фахом.
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20.08.2020 17:49 Відповісти
з нетерпінням чекаю фактів, які б довели мені участь у тому технологічному розвитку безпосередньо академії. В чому саме її участь, і що саме вона вже розвила за 27 років дармоїдства.
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20.08.2020 17:50 Відповісти
щоб відповісти, ще раз - яка в тебе освіта? Теорему Піфагора зможеш довести без гугля?
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20.08.2020 17:57 Відповісти
А формулу мононадсерной кислоты навскидку ,без гугля или расшифровку ПЦР,или ,что означает Р6М5 ?
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21.08.2020 07:49 Відповісти
що вам до моєї освіти? Питання, на разі, не про чиюсь освіту, а про освіту тих "академіків" від бізнесу. Тобто, фактів в вас, "розумнику" немає? Так же ж? То може, в вас, "гігант", просто тесть там в тій академії мої податки проїдає?, то так і скажіть, що в вас меркантильний інтерес ))).
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21.08.2020 09:14 Відповісти
Благодаря Патону НАУ не растащили? Вы про кучку старых пердунов-маразматиков? На что наша академия наук способна, если все что они могут, это делить должности и зарабатывать деньги для себя? Лично знаю несколько преподов новаторов которые действительно хотели что-то изменить, омолодить академию, развивать науку, но вот такие как Патон им не позволили. Нахрена рассказывать хрень?
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20.08.2020 13:35 Відповісти
Все же расскажи, что предлагали эти люди, и кто помешал.
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20.08.2020 16:35 Відповісти
Что тебе рассказать? Что НАУ торговало своей землей, должностями, не позволяло молодым ученым получать гранты, а деньги расходились на проекты престарелых маразматиков с целью распила? Или у нас наука хоть какая-то осталась? Вся молодежь с реальными идеями свалила за бугор так как наши пердуны не способны сделать ничего толкового и все что они делают почему-то похоже на совок...
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20.08.2020 16:52 Відповісти
для чсности, у тебя образование, степень научная есть? Публикации в научных журналах? А то обсуждать предмет далекий все равно что мне про балет.
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20.08.2020 17:42 Відповісти
невже в тебе є все перераховане тобою?? Чогось сумніваюсь.
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20.08.2020 17:51 Відповісти
я з 1979 року працюю в академічному інституті. Ти напевно зовсім новий тут, не знаєш колективу.
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20.08.2020 17:55 Відповісти
ой.. вибачте, пане хвалько, я мабуть просто не помітив, що ви така визначна фігура тут на форумі. За 5 років і не побачив)). От шкода))
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21.08.2020 09:18 Відповісти
О да, что бы рассуждать об эффективности академии наук надо состоять в академии наук? Если у всех кто имеет к ней отношение уровень логики хотя бы приблизительно такой, то не удивительно почему наука у нас в жопе.
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21.08.2020 07:55 Відповісти
наука без финансирования будет в плачевной ситуации, спору нет. Но не ученые в этом виноваты.
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21.08.2020 17:15 Відповісти
А какое отношение преподы имеют к академии?
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20.08.2020 18:09 Відповісти
Препод, профессор, изобретатель... Пытался два раза стать членом академии наук. не пустили по надуманным причинам. Знаю таких несколько. Но с легкой руки этих преподов много талантливой молодежи, среди которой мои хорошие знакомые, сейчас в Европе и США ведут разработки новых технологий. А в Украине разве это кому-то надо?
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21.08.2020 07:39 Відповісти
Если честно, Антон, то и по стилю твоей заметки понятно, что тебе до академика как до Луны.
Преподаватель - это должность, профессор - научное звание, а изобретатель - это вообще хрен знает что...
Уважающий себя учёный, имеющий приличные публикации НИКОГДА не назовёт себя "изобретатель". Это слово из лексикона деревенских левшей.
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21.08.2020 08:40 Відповісти
Слушай, чудо средневековое, я простыми словами для простых людей написал. Мне ради непонятного уродца вроде тебя на высокий слог переходить? Так вы, милейший, не заслужили такого права.
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21.08.2020 10:27 Відповісти
А ты не простой, препод?
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21.08.2020 11:04 Відповісти
Ах, да. Профессор может быть и преподавателем и ученым и о чудо изобретателем. Ибо изобретатель это не средневековое явление! Изобрета́тель - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE творческий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA человек или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 рационализатор , который создаёт новые https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE) изобретения , главным образом, технические устройства или методы. Хотя некоторые изобретатели могут быть также https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9 учёными , большинство из них - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80 инженеры , создающие технические новшества на базе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5 открытий других учёных. Более того есть закон https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text Но ты ж у нас шибко "умный" для сложных умстенных подвигов.
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21.08.2020 10:31 Відповісти
Э-э-э.... ну как для простого человека - поясняю - наличие закона про оператора машинного доения вовсе не означает, что доярки сами себя называют операторами машинного доения.
Повторяю - уважающий себя учёный, имеющий приличные публикации НИКОГДА не назовёт себя "изобретатель". Например у моего отца было больше трёх сотен авторских свидетельств, но он никогда не называл себя "изобретатель".
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21.08.2020 11:10 Відповісти
То есть ты судишь по своему отцу о всех? Мда, Аристотель бы расплакался от такой логики.
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21.08.2020 12:56 Відповісти
Я всю жизнь прожил среди учёных. Мой дед был академиком. Мой отец и мать работали в институтах НАНУ. Я работаю в институте НАНУ. Не надо МНЕ рассказывать, как говорят УЧЁНЫЕ.
А ты судя по стилю - заштатный препод-рационализатор нежинского пединститута.
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21.08.2020 15:39 Відповісти
вот я может по сути напишу. Меня включили в какой-то орган по популяризации науки. Если попаду на заседание этого органа, внесу предложение - в еженедельной сводке событий, на телевидении говорить о том, чего добились украинские ученые. Тогда и "простой народ" может узнает, что наука не умерла.
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21.08.2020 17:19 Відповісти
А ты себя когда-нибудь в разговоре называл "изобретателем"?
ПС: одно дееспособное колесо в машине не делает дееспособной всю машину....
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21.08.2020 17:51 Відповісти
не, себя не называл. Как-то по приколу, называл натурфилософом.
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21.08.2020 18:03 Відповісти
Отож!
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21.08.2020 18:16 Відповісти
Я думаю что он номинально числился президентом и в этом ничего страшного, сам когда-то работал в институте. Многое зависит от президиума Национальной академии наук.
Светлая память Великому уму в науке!
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20.08.2020 13:06 Відповісти
скоріш за все так і було. Почесний член.
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20.08.2020 13:26 Відповісти
патон в свои 102 года занимался зарабатыванием денег и наведение порядков в академии наук на свое маразматическое усмотрение. Может как ученый он когда-то и сделал великие открытия, но науку в нашей стране он подкосил капитально.
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20.08.2020 13:33 Відповісти
саме такі висновки і напрошуються, коли бачиш в якому жалюгідному стані опинилась українська наука. А колись саме українські вчені відправили людину в космос. ((
Тепер НАНУ це "просто бізнес" та проїдання бюджетних коштів.
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20.08.2020 13:42 Відповісти
Борис Патон Украинский гений. Такие люди гордость Украины.
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20.08.2020 13:28 Відповісти
ось тут цікаві дані про НАНУ http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/95846;jsessionid=2552ED58E07A5E03580CE5881FAE1F36.app1 - це, власне все, чим останні роки займалася ця організація.
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20.08.2020 13:44 Відповісти
За роки "незалежності" НАНУ займалася розпродажем майна, земель. Зараз заповідні землі, які мали використовуватись для дослідницької діяльності, масово забудовуються потворними коробками.
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20.08.2020 13:51 Відповісти
Умер академик- президент Академии Наук Украинской Советской Социалистической Республики ....
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20.08.2020 14:00 Відповісти
Он родился в 1918-м году в независимой Украинской державе. Умер тоже в независимой Украине. Работал всю жизнь для Украины. И шо не так ?
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20.08.2020 14:12 Відповісти
Не отвечал требованиям времени -особенно в последнее время ,а реальных заслуг никто не умаляет..
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21.08.2020 07:43 Відповісти
Этот дед был диктатором в НАНУ, уничтожил науку в Украине, а саму академию превратил в сборище старых пердунов-коррупционеров.
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20.08.2020 14:28 Відповісти
Патон пережив Грушевського, Винниченка, Петлюру, Лєніна, Сталіна, Хрущова, Брєжнєва, Андропова, Черненка, Горбачова, Кравчука, Кучму, Ющенка, Януковича, Порошенка.
Але тут прийшов Зеленський 😪
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20.08.2020 16:13 Відповісти
После смерти диктатора Борьки Патона необходимо нахрен расформировать НАНУ, а финансирование науки проводить на конкурсной основе.
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20.08.2020 16:50 Відповісти
а ты выделишь сркдства.
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20.08.2020 17:53 Відповісти
Так, заткнуться и слушать!
90% институтов академии создавалось после войны для обслуживания нужд ВПК СССР. В Украине НЕТ на данный момент заказчика для таких работ.
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20.08.2020 18:14 Відповісти
чтобі сделать флешку, которою каждій пользуется, понадобились усилия сотен лабораторий по всему миру и тысяч исследователей. Наука сейчас интернациональна.
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20.08.2020 19:40 Відповісти
К чему эти общие места? Вопрос в финансировании.
Времена, когда науку можно было двигать с помощью острого ума, стеклянной трубочки и печи с терморегулятором давно ушли. Все "легкодоступные" открытия уже открыты. А всё сложное оборудование (возьми например материаловедение) делалось за счёт оборонки, в каждом институте было ОКТБ с ОП. Всё это давно усохло. ВСЕ деньги НАНУ институтам уходят на зарплату и коммуналку. Реальная украинская промышленность (ну может за исключением фарамацевтики) в науке не нуждается и денег не даст. А на то, что может дать бюджет, хватит на украинскую науку В ДЕСЯТЬ РАЗ МЕНЬШЕ, чем сейчас.
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21.08.2020 08:34 Відповісти
ситуация печальная спору нет.
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21.08.2020 17:20 Відповісти
науковий журнал ВМН (В світі науки - рос. адаптація Scienific American) №1 2014 р.
Академик Борис Патон "Работаю и живу в Киеве, а душа принадлежит россии"
стор 9 ...В общем, наука Украини вносила весьма весомій вклад в развитие советской космонавтики...
тому

https://www.youtube.com/watch?v=OakyTHkWI2A Мелодия на волынке в вечернем поле
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21.08.2020 17:28 Відповісти
А он был союзным академиком? Вот Трефилов точно был!
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21.08.2020 17:57 Відповісти
Член Президії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 АН СРСР (1963-1991). 1963-1991 - член Президії Комітету з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F Ленінської і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8 Державної премій СРСР в галузі науки і техніки ; 1989-1991 - голова Комітету з https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83&action=edit&redlink=1 міжнародної Ленінської премій миру . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 Член-кореспондент АН УРСР (1951). https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA Академік АН СРСР (1962; з 1992 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D РАН
взято з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 вікі
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21.08.2020 20:28 Відповісти
 
 