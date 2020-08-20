Прощання з Патоном планується 22 серпня в клубі Кабміну, - НАНУ
Прощання з президентом Національної академії наук України Борисом Патоном планується в суботу, 22 серпня, в клубі Кабінету Міністрів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАНУ.
"Прощання з Б.Є.Патоном планується в суботу, 22 серпня, в клубі Кабінету Міністрів України, поховання - на Байковому кладовищі. Про час буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Борис Патон помер 19 серпня 2020 року на 102-му році життя. Завдяки його винаходам людство може проводити зварювання під водою, в космосі і навіть в організмі людини. Патон більше половини свого життя очолював Національну академію наук України.
Вчений є автором і співавтором понад 720 винаходів (500 іноземних патентів), понад 1 200 публікацій, в тому числі 20 наукових монографій.
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Ты ж всё равно "не второпаєш".
До Польщі розумні науковці на поля не їдуть, а їдуть на посади за фахом.
Преподаватель - это должность, профессор - научное звание, а изобретатель - это вообще хрен знает что...
Уважающий себя учёный, имеющий приличные публикации НИКОГДА не назовёт себя "изобретатель". Это слово из лексикона деревенских левшей.
Повторяю - уважающий себя учёный, имеющий приличные публикации НИКОГДА не назовёт себя "изобретатель". Например у моего отца было больше трёх сотен авторских свидетельств, но он никогда не называл себя "изобретатель".
А ты судя по стилю - заштатный препод-рационализатор нежинского пединститута.
ПС: одно дееспособное колесо в машине не делает дееспособной всю машину....
Светлая память Великому уму в науке!
Тепер НАНУ це "просто бізнес" та проїдання бюджетних коштів.
Але тут прийшов Зеленський 😪
90% институтов академии создавалось после войны для обслуживания нужд ВПК СССР. В Украине НЕТ на данный момент заказчика для таких работ.
Времена, когда науку можно было двигать с помощью острого ума, стеклянной трубочки и печи с терморегулятором давно ушли. Все "легкодоступные" открытия уже открыты. А всё сложное оборудование (возьми например материаловедение) делалось за счёт оборонки, в каждом институте было ОКТБ с ОП. Всё это давно усохло. ВСЕ деньги НАНУ институтам уходят на зарплату и коммуналку. Реальная украинская промышленность (ну может за исключением фарамацевтики) в науке не нуждается и денег не даст. А на то, что может дать бюджет, хватит на украинскую науку В ДЕСЯТЬ РАЗ МЕНЬШЕ, чем сейчас.
Академик Борис Патон "Работаю и живу в Киеве, а душа принадлежит россии"
стор 9 ...В общем, наука Украини вносила весьма весомій вклад в развитие советской космонавтики...
тому
https://www.youtube.com/watch?v=OakyTHkWI2A Мелодия на волынке в вечернем поле
взято з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 вікі