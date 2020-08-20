Прощание с Патоном планируется 22 августа в клубе Кабмина, - НАНУ

Прощание с президентом Национальной академии наук Украины Борисом Патоном планируется в субботу, 22 августа, в клубе Кабинета Министров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службу НАНУ.

"Прощание с Б.Е.Патоном планируется в субботу, 22 августа, в клубе Кабинета Министров Украины, захоронение - на Байковом кладбище. О времени будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, Борис Патон умер 19 августа 2020 г. на 102-м году жизни. Благодаря его изобретениям человечество может проводить сварку под водой, в космосе и даже в организме человека. Патон более половины своей жизни возглавлял Национальную академию наук Украины.

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Ученый является автором и соавтором более 720 изобретений (500 иностранных патентов), более 1 200 публикаций, в том числе 20 научных монографий.