Прощание с Патоном планируется 22 августа в клубе Кабмина, - НАНУ
Прощание с президентом Национальной академии наук Украины Борисом Патоном планируется в субботу, 22 августа, в клубе Кабинета Министров.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службу НАНУ.
"Прощание с Б.Е.Патоном планируется в субботу, 22 августа, в клубе Кабинета Министров Украины, захоронение - на Байковом кладбище. О времени будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
Напомним, Борис Патон умер 19 августа 2020 г. на 102-м году жизни. Благодаря его изобретениям человечество может проводить сварку под водой, в космосе и даже в организме человека. Патон более половины своей жизни возглавлял Национальную академию наук Украины.
Ученый является автором и соавтором более 720 изобретений (500 иностранных патентов), более 1 200 публикаций, в том числе 20 научных монографий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ты ж всё равно "не второпаєш".
До Польщі розумні науковці на поля не їдуть, а їдуть на посади за фахом.
Преподаватель - это должность, профессор - научное звание, а изобретатель - это вообще хрен знает что...
Уважающий себя учёный, имеющий приличные публикации НИКОГДА не назовёт себя "изобретатель". Это слово из лексикона деревенских левшей.
Повторяю - уважающий себя учёный, имеющий приличные публикации НИКОГДА не назовёт себя "изобретатель". Например у моего отца было больше трёх сотен авторских свидетельств, но он никогда не называл себя "изобретатель".
А ты судя по стилю - заштатный препод-рационализатор нежинского пединститута.
ПС: одно дееспособное колесо в машине не делает дееспособной всю машину....
Светлая память Великому уму в науке!
Тепер НАНУ це "просто бізнес" та проїдання бюджетних коштів.
Але тут прийшов Зеленський 😪
90% институтов академии создавалось после войны для обслуживания нужд ВПК СССР. В Украине НЕТ на данный момент заказчика для таких работ.
Времена, когда науку можно было двигать с помощью острого ума, стеклянной трубочки и печи с терморегулятором давно ушли. Все "легкодоступные" открытия уже открыты. А всё сложное оборудование (возьми например материаловедение) делалось за счёт оборонки, в каждом институте было ОКТБ с ОП. Всё это давно усохло. ВСЕ деньги НАНУ институтам уходят на зарплату и коммуналку. Реальная украинская промышленность (ну может за исключением фарамацевтики) в науке не нуждается и денег не даст. А на то, что может дать бюджет, хватит на украинскую науку В ДЕСЯТЬ РАЗ МЕНЬШЕ, чем сейчас.
Академик Борис Патон "Работаю и живу в Киеве, а душа принадлежит россии"
стор 9 ...В общем, наука Украини вносила весьма весомій вклад в развитие советской космонавтики...
тому
https://www.youtube.com/watch?v=OakyTHkWI2A Мелодия на волынке в вечернем поле
взято з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 вікі