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Держава повністю фінансує лікування хворих на COVID-19, - Степанов
Держава в повному обсязі фінансує лікування хворих на коронавірус. Під час госпіталізації вони не мають купувати ліки за свій рахунок.
Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив на брифінгу за підсумками робочого візиту до Харкова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Держава в повному обсязі фінансує лікування хворих на COVID-19, в тому числі і ліки. Все, що стосується коронавірусної хвороби, то ми в повному обсязі розрахували симптоматичну терапію, яка використовується під час лікування коронавірусу", - сказав Степанов.
Він додав, що лікарні не мають вимагати від пацієнтів з коронавірусом самостійно купувати ліки.
Топ коментарі
+19 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар20.08.2020 16:51
+18 Ирина Пономаренко #413624
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+15 Владэк
показати весь коментар20.08.2020 16:59
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Он же только про людей говорил!
Может не в таких богатых странах, как наша, но хотя бы в не очень захудалых, типа Италии-Франции-Германии?
Просто уточняю без подвоха.
Більшість ліків пацієнт має купувати власним коштом. Бо бабла в інфекційних лікарнях не вистачає навіть на харчування.
Циничный плевок в лицо тысяч людей которые находятся в районных больницах!!!
Поинтересуйтесь у тех кто находится на лечении в районных больницах - покупают всё!!! Антибиотики, жаропонижающие.... Сегодня только по этому поводу общался, скажем так, с людьми которые в этой каше варятся: в обласных, да - антибиотики, жаропонижающие, лекарства по протоколу - есть, всё остальное - за свои. В районных же - ничего нету!!! Лжецы!!!
Моя сестра - завідувач профільним відділенням в обласній інфекційній... Знаю про що кажу.
Лікування на коронавірус хворим обходиться в 15,0 - 20,0 тис грн.