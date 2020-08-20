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Новини Коронавірус і карантин
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Держава повністю фінансує лікування хворих на COVID-19, - Степанов

Держава повністю фінансує лікування хворих на COVID-19, - Степанов

Держава в повному обсязі фінансує лікування хворих на коронавірус. Під час госпіталізації вони не мають купувати ліки за свій рахунок.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив на брифінгу за підсумками робочого візиту до Харкова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Держава в повному обсязі фінансує лікування хворих на COVID-19, в тому числі і ліки. Все, що стосується коронавірусної хвороби, то ми в повному обсязі розрахували симптоматичну терапію, яка використовується під час лікування коронавірусу", - сказав Степанов.

Він додав, що лікарні не мають вимагати від пацієнтів з коронавірусом самостійно купувати ліки.

Читайте: В Україні рекордні 2134 нові випадки COVID-19 за добу. 40 осіб померли, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) фінансування (3082) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+19
Брехня! Моїй матері лікування обійшлося у 5000 гривень. Це з лікуванням наслідків. Нам з батьком - у 2000 кожному, бо важких наслідків не було. І ні я, ні батьки не бачили ні Степанові з грішми, ні його клерків. Навіть за тести платили ми.
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20.08.2020 16:51
+18
Это циничное и наглое вранье
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20.08.2020 16:49
+15
БРЕХНЯ!!! ВРАНЬЁ!!! ЛОЖЬ!!!
Циничный плевок в лицо тысяч людей которые находятся в районных больницах!!!
Поинтересуйтесь у тех кто находится на лечении в районных больницах - покупают всё!!! Антибиотики, жаропонижающие.... Сегодня только по этому поводу общался, скажем так, с людьми которые в этой каше варятся: в обласных, да - антибиотики, жаропонижающие, лекарства по протоколу - есть, всё остальное - за свои. В районных же - ничего нету!!! Лжецы!!!
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20.08.2020 16:59
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Вон оно чё, Степаныч...
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20.08.2020 16:46 Відповісти
Опять эта тварь брешет. Только недавно писалось, что никто , кроме высоких чиновников не лечился с бюджета от короны. И цифры лечения люди называли - от 9 тыс до 21 тыс грн. Вот **** такая брехливая, чтоб ты уср-лся и воды не было.
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20.08.2020 18:54 Відповісти
Так в феофании и финансирует ЛЮДЕЙ!!! Все остальные для них быдло!
Он же только про людей говорил!
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21.08.2020 09:10 Відповісти
Это циничное и наглое вранье
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20.08.2020 16:49 Відповісти
Согласен!!! У нас в городе лечение обходится от 10000 грн, это по скромному, если более тяжелый случай- то и тысяч 20 и больше. Никто из наших "славных" медиков бесплатно и в туалет не пойдет. Поэтому, ребятам на фронте помогал и буду помогать, а медикам с вирусом шмаркля поможет. Заработать на нас, быдле, поможет.
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20.08.2020 17:31 Відповісти
пистун...
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20.08.2020 16:50 Відповісти
Брехня! Моїй матері лікування обійшлося у 5000 гривень. Це з лікуванням наслідків. Нам з батьком - у 2000 кожному, бо важких наслідків не було. І ні я, ні батьки не бачили ні Степанові з грішми, ні його клерків. Навіть за тести платили ми.
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20.08.2020 16:51 Відповісти
Вам повезло. С расценками.
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20.08.2020 17:03 Відповісти
Наслідків важких не було. У мене був лише незначний бронхіт, а бат ко навіть не кпшляв. Стара закалка. 😊
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20.08.2020 18:30 Відповісти
Але Вас з бронхітом поклали в лікарню ?
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21.08.2020 04:06 Відповісти
Ні, звичайно. Виписали лікування у центрі сімейної медицини після скерування на рентген (платне) і розгорнутий аналіз крові (безплатно) і відправили лікуватися амбулаторно. Через тиждень методом прослуховування стетоскопом визначили, що я одужав.
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21.08.2020 08:00 Відповісти
С вас деньги Степанов требовал или врачи больницы? Он сказал что лечение бесплатно и оно профинансировано. Если с вас требовали деньги то делали это незаконно. Следственно пишите заявление в полицию.
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20.08.2020 17:27 Відповісти
Дядя, не будь таким наивным. Сам пишешь- сам читать будешь. Если в небольшом городе написать на врачей, то завтра, не ровен час, что случится, то тебя по "доброй" памяти и замордуют по случаю "добрые" врачи. К тому же, то что степа сказал, что профинансировано, это не есть факт. Все врачи у нас жалуются, что денег никто никому не выделил. Вот и кому верить? Поэтому не надо тарахтеть тут, что усе оплачено, я этой сраной власти не верю ни на грамм.
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20.08.2020 17:36 Відповісти
Ви хворіли на КОВІД? Ні? То краще не хворійте. Бо рожеві окуляри злетять, як осінній листок від вітру. Доповідає ще раз - дільничний терапевт зробила призначення у телефонному режимі. У поліклініку з температурою не пропускали. На безплатне тестування ніхто нікого не скеровував. Хочеш - роби сам, ні - виконуй приписи дільничого терапевта. До речі, дільничний терапевт теж в цей час хворіла. І теж вдома. Амбулаторно. Безплатно можуть зробити повторний тест при важкій формі, коли людині справді нікуди дітися. А при середній формі всі тестування і лікування - то проблеми хворих. Про легку форму я вже мовчу.
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20.08.2020 18:38 Відповісти
бреше набано
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20.08.2020 16:52 Відповісти
ПЗДЦ!!!этот мудак ухуЕЛ ? в день минимум 200$ !!!
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20.08.2020 16:52 Відповісти
Не , ну Вы не "загибайте" Мой товарищ заплатил 5000.
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20.08.2020 17:12 Відповісти
А в каких-то других странах такое происходит - вот это вот: "Государство полностью финансирует лечение больных COVID-19"?

Может не в таких богатых странах, как наша, но хотя бы в не очень захудалых, типа Италии-Франции-Германии?
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20.08.2020 16:53 Відповісти
Могу точно сказать. Греция лечит всех, и даже туристов в случае необходимости БЕСПЛАТНО. Это 100% правда
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20.08.2020 20:55 Відповісти
А что значит в случае необходимости? А если человек заболел просто, без всякой необходимости?
Просто уточняю без подвоха.
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20.08.2020 21:08 Відповісти
Хотілося б дізнатися про фінансування лікування від тих хто вже пролікувався від хвороби.
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20.08.2020 16:54 Відповісти
Они могут отдать чеки и им вернут деньги
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20.08.2020 16:56 Відповісти
Адресс укажите. Куда чеки сдавать. И норму Закона, о сдаче чеков.
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20.08.2020 17:02 Відповісти
Можно в депутатской столовке Верховной Рады на кассе сдать чеки,а норму закона можно найти в кабинке депутатской туалетной комнаты.
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20.08.2020 17:28 Відповісти
В спортлото вони хіба що можуть здати чеки.
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20.08.2020 21:15 Відповісти
государство всегда заботилось за своих граждан начиная с Чернобыля и кончая незаконченной пандемии
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20.08.2020 16:54 Відповісти
Бреше про повне фінансування.
Більшість ліків пацієнт має купувати власним коштом. Бо бабла в інфекційних лікарнях не вистачає навіть на харчування.
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20.08.2020 16:57 Відповісти
********* ХЕРОВЫ.
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20.08.2020 16:58 Відповісти
БРЕХНЯ!!! ВРАНЬЁ!!! ЛОЖЬ!!!
Циничный плевок в лицо тысяч людей которые находятся в районных больницах!!!
Поинтересуйтесь у тех кто находится на лечении в районных больницах - покупают всё!!! Антибиотики, жаропонижающие.... Сегодня только по этому поводу общался, скажем так, с людьми которые в этой каше варятся: в обласных, да - антибиотики, жаропонижающие, лекарства по протоколу - есть, всё остальное - за свои. В районных же - ничего нету!!! Лжецы!!!
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20.08.2020 16:59 Відповісти
і в міських лікарнях - те ж саме.
Моя сестра - завідувач профільним відділенням в обласній інфекційній... Знаю про що кажу.
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20.08.2020 17:31 Відповісти
ЗЕлёный ЛГУН! И вор ЗЕлёный.
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20.08.2020 17:01 Відповісти
Это не ложь. Это галлюцинации. Глюки по-простому.
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20.08.2020 17:05 Відповісти
Держава повністю фінансує лікування хворих на COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6584
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20.08.2020 17:13 Відповісти
НЕПЛОХИЕ МЕЧТЫ. це йому так доносят. а він несе цей бред нам і думає що щось робиться
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20.08.2020 17:35 Відповісти
Брехня. Місто Стрий Львівської обл. Навіть за тести приходиться платити. А хвору людину з підозорою на коронавірус швидка не взяла в лікарню тому, що у хворої не було 1000 грн на тест!!!!!
Лікування на коронавірус хворим обходиться в 15,0 - 20,0 тис грн.
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20.08.2020 22:51 Відповісти
 
 