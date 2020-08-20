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Новости Коронавирус и карантин
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Государство полностью финансирует лечение больных COVID-19, - Степанов

Государство полностью финансирует лечение больных COVID-19, - Степанов

Государство в полном объеме финансирует лечение больных коронавирусом. ПРи госпитализации они не должны покупать лекарства за свой счет.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на брифинге по итогам рабочего визита в Харьков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Государство в полном объеме финансирует лечение больных COVID-19, в том числе и лекарства. Все, что касается коронавирусной болезни, то мы в полном объеме рассчитали симптоматическую терапию, которая используется при лечении коронавируса", - сказал Степанов.

Он добавил, что больницы не должны требовать от пациентов с коронавируса самостоятельно покупать лекарства.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине рекордные 2 134 новых случая COVID-19 за сутки. 40 человек умерли, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) финансирование (1793) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+19
Брехня! Моїй матері лікування обійшлося у 5000 гривень. Це з лікуванням наслідків. Нам з батьком - у 2000 кожному, бо важких наслідків не було. І ні я, ні батьки не бачили ні Степанові з грішми, ні його клерків. Навіть за тести платили ми.
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20.08.2020 16:51
+18
Это циничное и наглое вранье
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20.08.2020 16:49
+15
БРЕХНЯ!!! ВРАНЬЁ!!! ЛОЖЬ!!!
Циничный плевок в лицо тысяч людей которые находятся в районных больницах!!!
Поинтересуйтесь у тех кто находится на лечении в районных больницах - покупают всё!!! Антибиотики, жаропонижающие.... Сегодня только по этому поводу общался, скажем так, с людьми которые в этой каше варятся: в обласных, да - антибиотики, жаропонижающие, лекарства по протоколу - есть, всё остальное - за свои. В районных же - ничего нету!!! Лжецы!!!
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20.08.2020 16:59
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Вон оно чё, Степаныч...
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20.08.2020 16:46 Ответить
Опять эта тварь брешет. Только недавно писалось, что никто , кроме высоких чиновников не лечился с бюджета от короны. И цифры лечения люди называли - от 9 тыс до 21 тыс грн. Вот **** такая брехливая, чтоб ты уср-лся и воды не было.
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20.08.2020 18:54 Ответить
Так в феофании и финансирует ЛЮДЕЙ!!! Все остальные для них быдло!
Он же только про людей говорил!
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21.08.2020 09:10 Ответить
Это циничное и наглое вранье
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20.08.2020 16:49 Ответить
Согласен!!! У нас в городе лечение обходится от 10000 грн, это по скромному, если более тяжелый случай- то и тысяч 20 и больше. Никто из наших "славных" медиков бесплатно и в туалет не пойдет. Поэтому, ребятам на фронте помогал и буду помогать, а медикам с вирусом шмаркля поможет. Заработать на нас, быдле, поможет.
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20.08.2020 17:31 Ответить
пистун...
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20.08.2020 16:50 Ответить
Брехня! Моїй матері лікування обійшлося у 5000 гривень. Це з лікуванням наслідків. Нам з батьком - у 2000 кожному, бо важких наслідків не було. І ні я, ні батьки не бачили ні Степанові з грішми, ні його клерків. Навіть за тести платили ми.
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20.08.2020 16:51 Ответить
Вам повезло. С расценками.
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20.08.2020 17:03 Ответить
Наслідків важких не було. У мене був лише незначний бронхіт, а бат ко навіть не кпшляв. Стара закалка. 😊
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20.08.2020 18:30 Ответить
Але Вас з бронхітом поклали в лікарню ?
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21.08.2020 04:06 Ответить
Ні, звичайно. Виписали лікування у центрі сімейної медицини після скерування на рентген (платне) і розгорнутий аналіз крові (безплатно) і відправили лікуватися амбулаторно. Через тиждень методом прослуховування стетоскопом визначили, що я одужав.
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21.08.2020 08:00 Ответить
С вас деньги Степанов требовал или врачи больницы? Он сказал что лечение бесплатно и оно профинансировано. Если с вас требовали деньги то делали это незаконно. Следственно пишите заявление в полицию.
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20.08.2020 17:27 Ответить
Дядя, не будь таким наивным. Сам пишешь- сам читать будешь. Если в небольшом городе написать на врачей, то завтра, не ровен час, что случится, то тебя по "доброй" памяти и замордуют по случаю "добрые" врачи. К тому же, то что степа сказал, что профинансировано, это не есть факт. Все врачи у нас жалуются, что денег никто никому не выделил. Вот и кому верить? Поэтому не надо тарахтеть тут, что усе оплачено, я этой сраной власти не верю ни на грамм.
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20.08.2020 17:36 Ответить
Ви хворіли на КОВІД? Ні? То краще не хворійте. Бо рожеві окуляри злетять, як осінній листок від вітру. Доповідає ще раз - дільничний терапевт зробила призначення у телефонному режимі. У поліклініку з температурою не пропускали. На безплатне тестування ніхто нікого не скеровував. Хочеш - роби сам, ні - виконуй приписи дільничого терапевта. До речі, дільничний терапевт теж в цей час хворіла. І теж вдома. Амбулаторно. Безплатно можуть зробити повторний тест при важкій формі, коли людині справді нікуди дітися. А при середній формі всі тестування і лікування - то проблеми хворих. Про легку форму я вже мовчу.
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20.08.2020 18:38 Ответить
бреше набано
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20.08.2020 16:52 Ответить
ПЗДЦ!!!этот мудак ухуЕЛ ? в день минимум 200$ !!!
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20.08.2020 16:52 Ответить
Не , ну Вы не "загибайте" Мой товарищ заплатил 5000.
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20.08.2020 17:12 Ответить
А в каких-то других странах такое происходит - вот это вот: "Государство полностью финансирует лечение больных COVID-19"?

Может не в таких богатых странах, как наша, но хотя бы в не очень захудалых, типа Италии-Франции-Германии?
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20.08.2020 16:53 Ответить
Могу точно сказать. Греция лечит всех, и даже туристов в случае необходимости БЕСПЛАТНО. Это 100% правда
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20.08.2020 20:55 Ответить
А что значит в случае необходимости? А если человек заболел просто, без всякой необходимости?
Просто уточняю без подвоха.
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20.08.2020 21:08 Ответить
Хотілося б дізнатися про фінансування лікування від тих хто вже пролікувався від хвороби.
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20.08.2020 16:54 Ответить
Они могут отдать чеки и им вернут деньги
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20.08.2020 16:56 Ответить
Адресс укажите. Куда чеки сдавать. И норму Закона, о сдаче чеков.
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20.08.2020 17:02 Ответить
Можно в депутатской столовке Верховной Рады на кассе сдать чеки,а норму закона можно найти в кабинке депутатской туалетной комнаты.
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20.08.2020 17:28 Ответить
В спортлото вони хіба що можуть здати чеки.
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20.08.2020 21:15 Ответить
государство всегда заботилось за своих граждан начиная с Чернобыля и кончая незаконченной пандемии
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20.08.2020 16:54 Ответить
Бреше про повне фінансування.
Більшість ліків пацієнт має купувати власним коштом. Бо бабла в інфекційних лікарнях не вистачає навіть на харчування.
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20.08.2020 16:57 Ответить
********* ХЕРОВЫ.
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20.08.2020 16:58 Ответить
БРЕХНЯ!!! ВРАНЬЁ!!! ЛОЖЬ!!!
Циничный плевок в лицо тысяч людей которые находятся в районных больницах!!!
Поинтересуйтесь у тех кто находится на лечении в районных больницах - покупают всё!!! Антибиотики, жаропонижающие.... Сегодня только по этому поводу общался, скажем так, с людьми которые в этой каше варятся: в обласных, да - антибиотики, жаропонижающие, лекарства по протоколу - есть, всё остальное - за свои. В районных же - ничего нету!!! Лжецы!!!
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20.08.2020 16:59 Ответить
і в міських лікарнях - те ж саме.
Моя сестра - завідувач профільним відділенням в обласній інфекційній... Знаю про що кажу.
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20.08.2020 17:31 Ответить
ЗЕлёный ЛГУН! И вор ЗЕлёный.
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20.08.2020 17:01 Ответить
Это не ложь. Это галлюцинации. Глюки по-простому.
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20.08.2020 17:05 Ответить
Держава повністю фінансує лікування хворих на COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6584
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20.08.2020 17:13 Ответить
НЕПЛОХИЕ МЕЧТЫ. це йому так доносят. а він несе цей бред нам і думає що щось робиться
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20.08.2020 17:35 Ответить
Брехня. Місто Стрий Львівської обл. Навіть за тести приходиться платити. А хвору людину з підозорою на коронавірус швидка не взяла в лікарню тому, що у хворої не було 1000 грн на тест!!!!!
Лікування на коронавірус хворим обходиться в 15,0 - 20,0 тис грн.
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20.08.2020 22:51 Ответить
 
 