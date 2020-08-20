Государство полностью финансирует лечение больных COVID-19, - Степанов

Государство в полном объеме финансирует лечение больных коронавирусом. ПРи госпитализации они не должны покупать лекарства за свой счет.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на брифинге по итогам рабочего визита в Харьков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Государство в полном объеме финансирует лечение больных COVID-19, в том числе и лекарства. Все, что касается коронавирусной болезни, то мы в полном объеме рассчитали симптоматическую терапию, которая используется при лечении коронавируса", - сказал Степанов.

Он добавил, что больницы не должны требовать от пациентов с коронавируса самостоятельно покупать лекарства.

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