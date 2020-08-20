Государство полностью финансирует лечение больных COVID-19, - Степанов
Государство в полном объеме финансирует лечение больных коронавирусом. ПРи госпитализации они не должны покупать лекарства за свой счет.
Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на брифинге по итогам рабочего визита в Харьков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Государство в полном объеме финансирует лечение больных COVID-19, в том числе и лекарства. Все, что касается коронавирусной болезни, то мы в полном объеме рассчитали симптоматическую терапию, которая используется при лечении коронавируса", - сказал Степанов.
Он добавил, что больницы не должны требовать от пациентов с коронавируса самостоятельно покупать лекарства.
Также на Цензор.НЕТ: В Украине рекордные 2 134 новых случая COVID-19 за сутки. 40 человек умерли, - Степанов
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Он же только про людей говорил!
Может не в таких богатых странах, как наша, но хотя бы в не очень захудалых, типа Италии-Франции-Германии?
Просто уточняю без подвоха.
Більшість ліків пацієнт має купувати власним коштом. Бо бабла в інфекційних лікарнях не вистачає навіть на харчування.
Циничный плевок в лицо тысяч людей которые находятся в районных больницах!!!
Поинтересуйтесь у тех кто находится на лечении в районных больницах - покупают всё!!! Антибиотики, жаропонижающие.... Сегодня только по этому поводу общался, скажем так, с людьми которые в этой каше варятся: в обласных, да - антибиотики, жаропонижающие, лекарства по протоколу - есть, всё остальное - за свои. В районных же - ничего нету!!! Лжецы!!!
Моя сестра - завідувач профільним відділенням в обласній інфекційній... Знаю про що кажу.
Лікування на коронавірус хворим обходиться в 15,0 - 20,0 тис грн.