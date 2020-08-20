У Швеції, яка не запровадила карантин, - найвища смертність від 1869 року
За останні 6 місяців у Швеції, яка не стала вводити карантин у зв'язку з пандемією COVID-19, зафіксовано найвищий рівень смертності з 1869 року.
Про це повідомляє шведське державне управління статистики (SCB), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Медуза".
У першій половині 2020 року в Швеції померло 51,4 тисячі осіб.
Відомство зазначило, що це стало найбільшою від 1869 року кількістю смертей за пів року. У 1869-му, коли в Швеції за пів року померло 54,4 тисячі осіб, у країні лютував голод.
У перші шість місяців 2020 року померло на 4 633 особи більше, ніж у середньому за той самий період 2015-2019 років. SCB не називає причини надлишкової смертності, але зростання показника пов'язує з коронавірусною інфекцією.
Епідемія COVID-19 у Швеції почалася в лютому 2020 року, уточнює відомство. Смертність, за даними SCB, різко зросла наприкінці березня і досягла піку в середині квітня, коли в країні померло 10,5 тисячі осіб (йдеться про всіх померлих із різних причин).
За даними Університету Джонса Хопкінса, в Швеції до 20 серпня COVID-19 виявили у 85,8 тисячі осіб, померли від хвороби 5,8 тисячі. Відсоток смертності (відсоток померлих від кількості захворілих) через COVID-19, за даними університету, значно перевищував і перевищує цей показник у сусідніх Данії і Норвегії.
Швеція на час епідемії, на відміну від більшості держав, не закривала ресторани, магазини і школи. На початку червня головний епідеміолог країни Андерс Тегнелл сказав, що в боротьбі з коронавірусною інфекцією Швеція допустила помилки, але загалом стратегію, якої дотримувалася країна, він як і раніше вважає правильною.
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Неприємно це коли вам відключили гарячу воду і ви голитеся під холодною водою. А коли в країні помирає на 10% більше людей то це не неприємно, це велика проблема.
В світовому масштабі.
Я читаю і чую від знайомих історії з піплом, який уже реально їде головою ...
Як їх вертатимуть до пам*яті - не знаю. Думаю, що отямляться не всі.
Кидаються на людей. І не лише з кулаками.
Зганьбилося шведське управління статистики. В даному випадку.
А загалом, ще раз повторю: отак маніпулюють, відверто фальсифікують (і не бояться), інтерпретують на які хоч смаки і на підставі цього примушують приймати серйозні рішення. А чим вони потім відгукнуться і у що виллються - ніхто не думає.
Передбачаю, що найближчим часом здатність думати стане рідкістю. Вона вже й так фактично вироджується, бо стала не популярною.
Жах.
P.S. Ви можете звертатися до мене на ти. Вже стільки всього ми переговорили.
«Деякі шаблони російської дезінформації.
- Дезінформатори за допомогою нового тренду (пандемії коронавірусу) відпрацьовують старі. Наприклад, характеризують неспроможність України як держави через «невдалі» кроки у боротьбі з поширенням COVID-19.
- Дезінформатори намагаються посіяти паніку та зневіру, підкреслюючи нерівність доступу до медицини, строкатістю «карантинних» обмежень, скороченнями шкіл, лікарень тощо.
- Дезінформатори прагнуть викликати повагу до РФ і дій її керівництва в очах аудиторії, тому розповідають про допомогу США (насправді, куплену Вашингтоном), Італії (яку ніби покинув напризволяще ЄС) тощо. Відновлення без допомоги РФ неможливе.
- Дезінформатори демонізують «ворогів» і підносять «друзів». Це відбувається опціонально, тому потрібно слідкувати за новинами. Найчастіше «ворог» - США, «друг» - Китай.
- Нині основні сподівання світової спільноти щодо подолання пандемії стосуються розробки вакцини, саме на її дискредитацію спрямована російська дезінформація останніми місяцями.Источник: https://censor.net/b3214775»
Класс, может местные выборы состоятся.
А в случае з Короновирусом,еще и соучастники мирового лохотрона.
Не может 2я волна быть хуже 1й !!!
Так как уже нет неожиданности, мед персонал - худо/бедно, но знает с чем имеет дело (!), и как не крути, а иммунитет у основной массы людей уже есть !
Просто кое кто желает заработать на страхах! Или подстаховть себя - "а мы же предупреждали !"
яка зараз його"працює" чергова реінкарнація.. ))
Политики думают о том чтобы выглядеть компетентными, а не реально справляться с проблемами. Иначе говоря, они бояться идти на непопулярные меры и наоборот идут на популярные. Вот если бы в середине января страны Евросоюза закрыли полеты, то сейчас бы вируса в Европе бы не было.
Місяць "не давав ходу" інформації,що Ковід передається від людини до людини..
Щоб не підривати доходи китайських авіаліній..(((
За це США йому припинило фінансування..
шведы, приезжайте к нам на подмогу - лопаты и маски наши...
Ви не вмієте читати?
"В первой половине 2020 года в Швеции умерли 51,4 тысячи человек.
В первые шесть месяцев 2020 года умерли на 4 633 человека больше, чем в среднем за тот же период 2015-2019 годов."
Тобто за той самий період у 2015-2020 роках помирало у середньому 46767 людини.
Тобто кількість померлих збільшилась на 10%
В Украине которая ввела карантин примерно 13 тыс на 10 млн. ( и это средний а не пиковый показатель)
Бедные шведы. Мрут как мухи. Зато мы все такие карантинные чё то мрём на 30% больше .
Но нас в пример не приводят, бо у нас дурантин есть!
Попробуйте к психиатру обратиться - у вас вавка в голове.
У вас же в голове не разум, а эмоции - вам не нравится носить маску, вам не нравятся противоэпидемические ограничения, а потому для вас "все вранье" - просто на эмоциональном уровне.
В частности - карантин соблюдают директорат, топ-инженеры и IT-отдел, конструктора - через одного, работяги - всячески пытаются не соблюдать, только если если строжайшее указание директора.
Сейчас вот из магазина вернулся - абсолютное большинство в масках, по пара человек без них и еще у нескольких маски на подбородке - все без исключения нарушители с тупыми рожами деградантов - все явные работяги. Ни одного нарушителя с интеллигентным лицом ни разу не видел.
А в разуме я своем уверен, тк именно им зарабатываю на жизнь и наслушался за свою жизнь комплиментов по этому поводу - так что имею право.
Есть сухие цифры по второму кварталу года - чудовищное, на 32,9 процента, падение экономики США (это если в пересчете на годовые темпы.- «О»), на 13,8 процента во Франции (в сравнении квартал к кварталу.- «О») и т.д.
Бешеные страсти кипят вокруг шведского эксперимента, ибо результат у шведов лучше или тот же, что у карантинщиков, но без погрома страны и общества".
Я ещё могу понять принятые меры весной. Лучше перебздеть чем недобздеть.
Но если и при наступлении второй волны они собираются вводить те же меры - это чистый абсурд.
От ущерба мировой экономике из-за такой борьбы пострадает гораздо больше людей, чем от так называемой пандемии.
Учіться в шведів, доб.. дятли.
"Сейчас во всей стране умирает около пяти человек в день, и это число продолжает снижаться. Поскольку люди обычно умирают примерно через три недели после заражения, это означает, что практически никто больше не заражается. Если мы предположим, что около 0,5 процента инфицированных умирают (что я считаю очень щедрым, подробнее об этом позже), то это означает, что три недели назад 1000 человек заражались в день во всей стране, что означает, что ежедневный риск заражения на человека составляет 1 из 10 000, что очень мало. И помните, что риск смерти составляет не более 1 из 200, если вы действительно заразитесь. И это было три недели назад. По сути, с covid в Швеции покончено. Через четыре месяца.
Всего covid убил менее 6000 человек в стране с населением в десять миллионов человек. Страна с ежегодным уровнем смертности около 100 000 человек. Учитывая, что 70% умерших от covid старше 80 лет, довольно много из этих 6000 умерли бы в любом случае в этом году. Это делает covid простой вспышкой с точки зрения его влияния на смертность."
" Таким образом, вполне возможно, на самом деле вероятно, что уровень летальности от covid такой же, как от гриппа, или лишь немного выше, и вся разница, которую мы наблюдаем, объясняется полным отсутствием какого-либо иммунитета у населения в начало этой пандемии.Этот вывод объясняет количество летальных исходов в Швеции - если мы достигли точки, когда в Швеции практически не происходит активного заражения, несмотря на то, что почти не происходит социального дистанцирования, то это означает, по крайней мере, 50% населения уже инфицированы и имеют выработанный иммунитет, который составляет пять миллионов человек. Это число вполне разумно, если мы предположим, что репродуктивное число вируса равно двум: если каждый человек заражает двух новых, с пятидневным периодом между заражением и заражением других, и вы начинаете с одного инфицированного человека в стране, тогда вы достигнете точки, когда несколько миллионов будут инфицированы всего за четыре месяца. Если только 6000 человек умерли из пяти миллионов инфицированных, это соответствует уровню летальности 0,12 процента, примерно так же, как при обычном старом гриппе."
- https://sebastianrushworth.com/author/doctorsebastian/ Себастьян Рашворт, доктор медицины Размещено https://sebastianrushworth.com/2020/08/04/how-bad-is-covid-really-a-swedish-doctors-perspective/ 4 августа, 2020