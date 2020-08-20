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Новини Коронавірус і карантин
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У Швеції, яка не запровадила карантин, - найвища смертність від 1869 року

У Швеції, яка не запровадила карантин, - найвища смертність від 1869 року

За останні 6 місяців у Швеції, яка не стала вводити карантин у зв'язку з пандемією COVID-19, зафіксовано найвищий рівень смертності з 1869 року.

Про це повідомляє шведське державне управління статистики (SCB), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Медуза".

У першій половині 2020 року в Швеції померло 51,4 тисячі осіб.

Відомство зазначило, що це стало найбільшою від 1869 року кількістю смертей за пів року. У 1869-му, коли в Швеції за пів року померло 54,4 тисячі осіб, у країні лютував голод.

У перші шість місяців 2020 року померло на 4 633 особи більше, ніж у середньому за той самий період 2015-2019 років. SCB не називає причини надлишкової смертності, але зростання показника пов'язує з коронавірусною інфекцією.

Епідемія COVID-19 у Швеції почалася в лютому 2020 року, уточнює відомство. Смертність, за даними SCB, різко зросла наприкінці березня і досягла піку в середині квітня, коли в країні померло 10,5 тисячі осіб (йдеться про всіх померлих із різних причин).

Читайте також: У Швеції визнали помилкою відмову від жорсткого карантину через COVID-19

За даними Університету Джонса Хопкінса, в Швеції до 20 серпня COVID-19 виявили у 85,8 тисячі осіб, померли від хвороби 5,8 тисячі. Відсоток смертності (відсоток померлих від кількості захворілих) через COVID-19, за даними університету, значно перевищував і перевищує цей показник у сусідніх Данії і Норвегії.

Швеція на час епідемії, на відміну від більшості держав, не закривала ресторани, магазини і школи. На початку червня головний епідеміолог країни Андерс Тегнелл сказав, що в боротьбі з коронавірусною інфекцією Швеція допустила помилки, але загалом стратегію, якої дотримувалася країна, він як і раніше вважає правильною.

Автор: 

карантин (18172) смертність (195) Швеція (947) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+13
Це - маніпулятивний вкид.
Так інформацію не подають.
SCB не называет причины избыточной смертности, но рост показателя связывает с коронавирусной инфекцией.

???
Бо так вигідно зараз ? Чиє замовлення відпрацьовує мінстат Швеції ?

Смертность, по данным SCB, резко выросла в конце марта и достигла пика в середине апреля, когда в стране умерли 10,5 тысячи человек (речь идет обо всех умерших по разным причинам).

А що заважає такому =об*єктивному= і =незаангажованому= міснтату подати всі викладки ?
Чи не мають по хворобах (причинах) і по вікових групах ?
Тоді хай помовчать.
Отримають повні дані - опублікують.

Прикро: професіоналів не лишається майже ніде. Всі ловлять хайп.
Комусь хочеться натиснути на шведський уряд ?
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20.08.2020 17:46
+11
Если освобождаются места, я могу туда переехать..
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20.08.2020 17:41
+10
Журналисты, пожалуйста, перестаньте дешевыми манипуляциями с цифрами вводить в заблуждение читателей, для которых математика закончилась в 3-ем классе начальной школы... Население Швеции в 1860 году состовляло около 3,8 млн. человек. а в 2020-ом более 10 млн., т.е почти в три раза больше...И те цифры, которые вы привели означают только то, что 2020ом году на каждую тысячу населения Швеции приходится почти в 3 раза меньше смертей, чем в 1860 году... Вам ПО-НЯТ-НО?
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20.08.2020 21:09
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Я можу робити припущення, але для чого ?
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21.08.2020 03:44 Відповісти
Druzishche, v Sweden jestj deistviteljno mnogo problem s virusom. Posle tovo, kak im tam uluchishilos polozhenije, i vrachi Norge skazali, mol mozjhno poseshchatj Sweden, mnogije norvezjci rvanuli v Sweciju - vot i v Norge sbnova problema s rostom zabolevshih, a bilo dovedeno v principe k nulju.
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20.08.2020 18:11 Відповісти
Згоден, це маніпуляція. Зростання смертності на 10% це, звісно, не приємно, але поки що - це просто статистика. Через 20 років зростання може бути і 20%, але тоді вже не буде Ковіду.
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20.08.2020 18:46 Відповісти
Тобто якщо раніше смертність зростала, або падала в межах 1%, а в цьому році збільшилася на 10% то це не різке збільшення?
Неприємно це коли вам відключили гарячу воду і ви голитеся під холодною водою. А коли в країні помирає на 10% більше людей то це не неприємно, це велика проблема.
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20.08.2020 19:05 Відповісти
https://censor.net/user/165058 Як всі захищають маячню і готові горлянки гризти.
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20.08.2020 19:23 Відповісти
Привіт. Мене це дратує і пригнічує. Це - реально маніпуляція свідомістю.
В світовому масштабі.
Я читаю і чую від знайомих історії з піплом, який уже реально їде головою ...
Як їх вертатимуть до пам*яті - не знаю. Думаю, що отямляться не всі.
Кидаються на людей. І не лише з кулаками.

Зганьбилося шведське управління статистики. В даному випадку.

А загалом, ще раз повторю: отак маніпулюють, відверто фальсифікують (і не бояться), інтерпретують на які хоч смаки і на підставі цього примушують приймати серйозні рішення. А чим вони потім відгукнуться і у що виллються - ніхто не думає.
Передбачаю, що найближчим часом здатність думати стане рідкістю. Вона вже й так фактично вироджується, бо стала не популярною.

Жах.

P.S. Ви можете звертатися до мене на ти. Вже стільки всього ми переговорили.
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21.08.2020 03:43 Відповісти
https://censor.net/blogs/3214775/korona_deza_memi

«Деякі шаблони російської дезінформації.

- Дезінформатори за допомогою нового тренду (пандемії коронавірусу) відпрацьовують старі. Наприклад, характеризують неспроможність України як держави через «невдалі» кроки у боротьбі з поширенням COVID-19.
- Дезінформатори намагаються посіяти паніку та зневіру, підкреслюючи нерівність доступу до медицини, строкатістю «карантинних» обмежень, скороченнями шкіл, лікарень тощо.
- Дезінформатори прагнуть викликати повагу до РФ і дій її керівництва в очах аудиторії, тому розповідають про допомогу США (насправді, куплену Вашингтоном), Італії (яку ніби покинув напризволяще ЄС) тощо. Відновлення без допомоги РФ неможливе.
- Дезінформатори демонізують «ворогів» і підносять «друзів». Це відбувається опціонально, тому потрібно слідкувати за новинами. Найчастіше «ворог» - США, «друг» - Китай.
- Нині основні сподівання світової спільноти щодо подолання пандемії стосуються розробки вакцини, саме на її дискредитацію спрямована російська дезінформація останніми місяцями.Источник: https://censor.net/b3214775»
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20.08.2020 20:45 Відповісти
100%. Усі ці статейки замовні - а замовлені наляканими, тупорилими політиками котрі ну просто не можуть визнати що даремно вбили економіки своіх країн. Тому шведи їм поперек горла. Там все зрозуміло. Єдиним способом зупинити коронавірус було дати більш молодим, відносно здоровим людям виробити груповий імунітет - так звану herd immunity. Але це зробили лише шведи, всі решта кожен по своєму обі...лись і ввели ''провиковідні заходи'' в яких не було жодного сенсу. Слово ''Швеція'' для них табу тепер.
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21.08.2020 00:01 Відповісти
На самом деле вторая волна осенью будет хуже первой. Так что всё только начинается.
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20.08.2020 17:47 Відповісти
А ВОЗ про то знает, они уже хотят ввести рекомендации об отмене карантина.
Класс, может местные выборы состоятся.
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20.08.2020 17:57 Відповісти
ВОЗ коррумпированные идиоты.
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20.08.2020 18:01 Відповісти
На службе медецинских корпораций.
А в случае з Короновирусом,еще и соучастники мирового лохотрона.
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20.08.2020 18:19 Відповісти
https://censor.net/user/457284," вторая волна осенью будет хуже первой"
Не может 2я волна быть хуже 1й !!!
Так как уже нет неожиданности, мед персонал - худо/бедно, но знает с чем имеет дело (!), и как не крути, а иммунитет у основной массы людей уже есть !

Просто кое кто желает заработать на страхах! Или подстаховть себя - "а мы же предупреждали !"
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21.08.2020 13:42 Відповісти
Где Поедатель Зябликов?
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20.08.2020 17:50 Відповісти
Давне не видно - либо коронавирусом заболел, либо накрыли СБУшники.
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20.08.2020 17:58 Відповісти
запутатись можна..
яка зараз його"працює" чергова реінкарнація.. ))
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20.08.2020 17:59 Відповісти
У Швеції, яка не запровадила карантин, - найвища смертність від 1869 року - Цензор.НЕТ 1863
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20.08.2020 18:07 Відповісти
А кто это такой?
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20.08.2020 18:12 Відповісти
Его зяблики давно съели.
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09.09.2020 16:26 Відповісти
Если бы в Украине сейчас было бы все ок, то да, а так смысла в карантинах ноль. Это доказано Израилем и ....Везде рост. карантин проблемы только создает.
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20.08.2020 17:52 Відповісти
Просто карантин надо вводить как это делает Корея и Тайвань. А наши карантины показывают почему демократия не работает в критических ситуациях.
Политики думают о том чтобы выглядеть компетентными, а не реально справляться с проблемами. Иначе говоря, они бояться идти на непопулярные меры и наоборот идут на популярные. Вот если бы в середине января страны Евросоюза закрыли полеты, то сейчас бы вируса в Европе бы не было.
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20.08.2020 17:57 Відповісти
Китайська маріонетка Гебрейесус не дав таких рекомендацій..

Місяць "не давав ходу" інформації,що Ковід передається від людини до людини..
Щоб не підривати доходи китайських авіаліній..(((

За це США йому припинило фінансування..
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20.08.2020 18:02 Відповісти
Вот обычное поведение чиновника. У меня есть справка - я не виноват. Вот политикам нужна такая справка, чтобы иметь чистую репутацию. А о людях они не заботятся. Увы и ах.
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20.08.2020 18:04 Відповісти
Мы все сильны "задним умом". Вот если бы тогда или там..... то я/мы бы сейчас...
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21.08.2020 11:01 Відповісти
Это из цикла какой хороший Шмыгаль, что ввел карантин, а то было бы как там!
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20.08.2020 17:56 Відповісти
можна сколько угодно себе внушать - нема бацыллы то все выдумки и происки Госдепа, но людей нужно все таки хоронить по человечески.
шведы, приезжайте к нам на подмогу - лопаты и маски наши...
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20.08.2020 17:56 Відповісти
а нет так и нет - без сопливых обойдемся...
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20.08.2020 18:08 Відповісти
а слабо дати абсолютні цифри смертності за цей же період минулого року, а я вже сам вирішу на скільки все страшно.
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20.08.2020 17:59 Відповісти
Зачем вам оно? Окажется, что смертность немного выше, но по сути ничего эктраординарного. Манипулировать населением и ловить **** на "очень страшном вирусе" уже не получится.
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20.08.2020 18:07 Відповісти
для дэбилов нету вируса - это уже давно очевидно .... дэбилы выбирают лежать под ИВЛ (если повезёт) вместо простейших санитарных норм.
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20.08.2020 18:26 Відповісти
Соболезную тебе.
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21.08.2020 06:30 Відповісти
просто з відчуття справедливості, то шо відчуваю шо мене наобують. https://www.scb.se/en/About-us/news-and-press-releases/statistics-sweden-to-publish-preliminary-statistics-on-deaths-in-sweden/ от на їх сайті є ексел файл зі статистикою, але нафіга його показувати якщо можна просто репостанути мокшанську статтю. Насправді смерність в минулому році за період з 01.01 по 08.14 була 53409 а в цьому 59316. Виходить шо смертність збільшилась на 5907. Якщо взяти найбільшу смертність це італія 7%. То вийде що з 5907 померло від вірусу 413 людей. Якщо взяти абсолютні цифри то буде 4152 на 10 млн населення. А це 0,04% від 10 млн.
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21.08.2020 11:25 Відповісти
7% це кількість померлих від захворівших, а не кількість від населення, а то деякі думають що від населення.
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21.08.2020 11:40 Відповісти
Мабуть, коректніше порівнювати періоди з першої смерті від ковіду в Швеції - з 10.03.2020.
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09.09.2020 16:40 Відповісти
"В первые шесть месяцев 2020 года умерли на 4 633 человека больше, чем в среднем за тот же период 2015-2019 годов"

Ви не вмієте читати?
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20.08.2020 18:25 Відповісти
А слабо статью прочитать?

"В первой половине 2020 года в Швеции умерли 51,4 тысячи человек.
В первые шесть месяцев 2020 года умерли на 4 633 человека больше, чем в среднем за тот же период 2015-2019 годов."

Тобто за той самий період у 2015-2020 роках помирало у середньому 46767 людини.
Тобто кількість померлих збільшилась на 10%
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20.08.2020 18:30 Відповісти
а слабо апсолютні цифри. Не "на 4 633 человека больше" а абсолютне значення. А я вже сам відніму і порахую на скільки. Це називається маніпуляція. І до речі спеціально найшов на офіційному сайті scb.se статистику смертності. Там файлік в екселі і він не такі данні приводить. За період з 1 січня по 14 серпня померло 59316 від різних хвороб, а в 2019 за цей же період 53409 це вже показує шо інфа в статті не перевірена. В 2015 за цей період було 57179. Якщо взяли середнє арифметичне з 2015 по 2019 буде 55929,8
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21.08.2020 11:03 Відповісти
от вам силка якщо не забанять https://www.scb.se/en/About-us/news-and-press-releases/statistics-sweden-to-publish-preliminary-statistics-on-deaths-in-sweden/
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21.08.2020 11:05 Відповісти
Самое главное в этой "новости": "информирует https://censor.net/ со ссылкой на российское издание..."
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20.08.2020 18:03 Відповісти
На зашкварную помойку Медузу.
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20.08.2020 18:04 Відповісти
Tak i hocjetsia sprositj nekotorim kozlam / nu chto, budite jeshchjo stavitj Sveciju kak primer, mol net nuzjdi v ogranichenijah. Da v tom chisle nekotorih vashih blogerov tozhe / nu chto, razduvajet histeriku, ne tak li. Tak perestajot dumatj, kogda kto iz ih semji uhodit iz za korona virusa, vot i zhdite privetik ot druga virusa korona 19.
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20.08.2020 18:06 Відповісти
Другими словами пик смертности 10,5 тыс на 10 млн. за месяц.
В Украине которая ввела карантин примерно 13 тыс на 10 млн. ( и это средний а не пиковый показатель)
Бедные шведы. Мрут как мухи. Зато мы все такие карантинные чё то мрём на 30% больше .
Но нас в пример не приводят, бо у нас дурантин есть!
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20.08.2020 18:06 Відповісти
Вообще-то в Украине после начала "пандемии" коронавируса на 17 тысяч человек умерло меньше, по сравнению с аналогичным периодом до "пандемии": https://censor.net/news/3214498/gosstat_rasskazal_o_demograficheskoyi_situatsii_v_ukraine_za_yanvariyun_2020_goda_umerli_na_17_tys_chel/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74448670
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20.08.2020 18:28 Відповісти
Головне - не дійти до показників 1349 року У Швеції, яка не запровадила карантин, - найвища смертність від 1869 року - Цензор.НЕТ 3274

У Швеції, яка не запровадила карантин, - найвища смертність від 1869 року - Цензор.НЕТ 67
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20.08.2020 18:17 Відповісти
вранье!
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20.08.2020 18:23 Відповісти
Почему вранье? Просто вам не нравится в это верить, потому - вранье?
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20.08.2020 18:26 Відповісти
про корону все враньё!!!
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20.08.2020 18:41 Відповісти


Попробуйте к психиатру обратиться - у вас вавка в голове.
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20.08.2020 19:18 Відповісти
носи маску дальше...
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21.08.2020 08:32 Відповісти
Обязательно - там, где это оправдано.
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21.08.2020 11:53 Відповісти
лучше перестраховаться и даже на ночь не снимать...
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21.08.2020 13:52 Відповісти
Ну - в отличие от вас, я человек разумный, а потому делаю то, что оправдано с точки зрения разума и логики - опять же таки - в отличие от вас.

У вас же в голове не разум, а эмоции - вам не нравится носить маску, вам не нравятся противоэпидемические ограничения, а потому для вас "все вранье" - просто на эмоциональном уровне.
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21.08.2020 16:12 Відповісти
Вы не оправданно самоуверены в своем разуме. Такое присуще только недостаточно образованным.
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21.08.2020 16:34 Відповісти
По моим наблюдениям как по работе, так и в обществе - чем образованнее и умнее человек - тем лучше он соблюдает карантин.
В частности - карантин соблюдают директорат, топ-инженеры и IT-отдел, конструктора - через одного, работяги - всячески пытаются не соблюдать, только если если строжайшее указание директора.

Сейчас вот из магазина вернулся - абсолютное большинство в масках, по пара человек без них и еще у нескольких маски на подбородке - все без исключения нарушители с тупыми рожами деградантов - все явные работяги. Ни одного нарушителя с интеллигентным лицом ни разу не видел.

А в разуме я своем уверен, тк именно им зарабатываю на жизнь и наслушался за свою жизнь комплиментов по этому поводу - так что имею право.
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21.08.2020 21:49 Відповісти
Извините, что вклиниваюсь в Ваши пафосные речи об образованности, но правильно пишется "Вы неоправданно самоуверенны".
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09.09.2020 16:44 Відповісти
Мне не нравиться когда врут. Ватники тожЫ разумные и логичные люди...
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21.08.2020 17:53 Відповісти
Тада, потому вы заранее без рассмотрения объявили, что весь мир сговорился и резко вам начал врать про коронавирус, ага. Ваша проблема в том, что головой думать не умеете.
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21.08.2020 21:50 Відповісти
Смотрите, у нас в результате деятельности МОЗ в последние месяцы увеличилась заболеваемость короновирусом, в результате деятельности того же министерства во главе с тем же министром, наблюдается резкий спад экономики, рост безработицы, разворовывание средств защиты. МОЗ Украины демонстрирует полное бессилие пере лицом эпидемии. Здесь ничего доказывать не нужно. Это очевидно. Независимо от причин профнепригодные должны освободить место. Хуже точно не будет.
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20.08.2020 18:26 Відповісти
В Швеции все тип топ
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20.08.2020 18:35 Відповісти
А в Италии, которая ввела карантин, Франции, США? А в процентном отношении к общему количеству населения? Или нахер тогда этот бред постить бездоказательный?
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20.08.2020 18:40 Відповісти
Падение ВВП во втором квартале 2020 года и в Польше и Швеции составило -8.2%. Только Польша вводила карантин и у нее из общего населения 40 млн умерло 1925 человек. А Швеция не вводила, и у нее из общего населения 10.23 млн умерло 5805 человек. Разницу в 12 раз чувствуете?
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20.08.2020 18:48 Відповісти
Так а что случилось в Швеции в декабре 1993 или в 2000, когда смертность была выше чем в рекордном апреле 2020? Какой-то неизвестный вирус свирепствовал?
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20.08.2020 19:05 Відповісти
А с чего вы взяли что смертность в 1993 или 2000 была выше чем в 2020. В статье же черным по белому написано что в 2020 самая высокая смертность с 1869 года.
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20.08.2020 19:12 Відповісти
Вот поэтому я и говорю про бездоказательную херню. Я это взял на сайте шведского государственного управления статистики. И это говорит мне, что иногда случаются рекордные месяцы. И даже (о ужас) за пределами страшной пандемии. Страшные указания на голод 1869 и связки с коронавирусом, кстати, делает CNN, у которой передирает Медуза, а у Медузы Цензор. Сами шведы абсолютно никак не комментируют свою статистику. Ну и глядя на сравнительный график шведской смертности 2015-2019/2020 я понимаю, что даже, если закрыв глаза, списать всю разницу исключительно на коронавирус, то небывалая, страшнейшая и ужаснейшая болезнь в глупом бескарантинном обществе привела к разнице в 20-100 смертей в неделю на 10 млн. населения.
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20.08.2020 19:29 Відповісти
Так в Польші буде друга, третя, четверта хвиля - тоді і порахуємо. І додамо тисячі суїцидів, передозувань, смертей від скасованих необхідних операцій, вбивства на ґрунті домашнього насильства спричинені карантинами і т.д., економічні збитки - якось так.
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20.08.2020 23:45 Відповісти
Глава подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации эпидемиолог Марии Ван Керкхове: "Экономические последствия весенней волны карантинов были колоссальными .В итоге оказалось, что нет никакой существенной разницы между итогами борьбы с вирусом в 1957-м, 2009-м и сегодня. Кроме одной - катастрофы экономики и в целом повседневной жизни.
Есть сухие цифры по второму кварталу года - чудовищное, на 32,9 процента, падение экономики США (это если в пересчете на годовые темпы.- «О»), на 13,8 процента во Франции (в сравнении квартал к кварталу.- «О») и т.д.
Бешеные страсти кипят вокруг шведского эксперимента, ибо результат у шведов лучше или тот же, что у карантинщиков, но без погрома страны и общества".
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20.08.2020 18:41 Відповісти
А какое население Швеции было в 1869 году и сейчас?
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20.08.2020 18:46 Відповісти
А какое было в прошлом году или 5 лет назад, раз смертность увеличилась на 4,5 тысячи за пол-года по сравнению с 2015-2019 годами?
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20.08.2020 19:20 Відповісти
Вот так правительство борется с пенсионерами. Они живут до 100 лет, зачем же так долго пенсию платить?
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20.08.2020 18:52 Відповісти
просто думают про молодых в первую очередь
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20.08.2020 19:17 Відповісти
Какой ужжас Они хоть трупы успели с улиц прибрать, или так до сих пор валяются?
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20.08.2020 20:00 Відповісти
Я конечно извиняюсь ,но если включить мозги и набрать статистику https://www.statista.com/statistics/525353/sweden-number-of-deaths/ за период до 14 августа умерло 62890 чел .За 8.5 месяца .62890 делим на 8.5 =7398чел в месяц .Умножаем на 12 и получаем .88785 чел .За 2019 год умерло 88766 ,за 2018 год 92185 чел .Перепечатали с лента .ру и пипл хавает?Я ответил на все вопросы?
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20.08.2020 20:24 Відповісти
"У перші шість місяців 2020 року померло на 4 633 особи більше, ніж у середньому за той самий період 2015-2019 років." І ЧЕРЕЗ ДЕКІЛЬКА РЕЧЕНЬ "За даними Університету Джонса Хопкінса, в Швеції до 20 серпня COVID-19.... померли від хвороби 5,8 тисячі." Числа досить близькі, тому скоріше всього все-таки вірус! Загально вмерло, якщо відняти 4633 від 51400 всіх смертей, 46767, тобто вірус є причиною смерті біля 10% від ВСІХ СМЕРТЕЙ, але чомусь так здається, що підводять під висновок, що ВЗАГАЛІ ВІРУС ВСІХ ВБИВ!!!!
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20.08.2020 20:50 Відповісти
Чистая манипуляция! На 4000 смертей больше чем в СРЕДНЕМ! А среднее откуда берется? Не от максимпльного и минимального? В следующем ооду на 4000 меньше, чем в среднем будет! А еще, я думаю, смертность от количества населения очень зависит, а 1860 года население Швеции наверное в 5 раз увеличилось, и растет каждый год. Даже интересно, посмотрю википедию
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20.08.2020 20:56 Відповісти
Журналисты, пожалуйста, перестаньте дешевыми манипуляциями с цифрами вводить в заблуждение читателей, для которых математика закончилась в 3-ем классе начальной школы... Население Швеции в 1860 году состовляло около 3,8 млн. человек. а в 2020-ом более 10 млн., т.е почти в три раза больше...И те цифры, которые вы привели означают только то, что 2020ом году на каждую тысячу населения Швеции приходится почти в 3 раза меньше смертей, чем в 1860 году... Вам ПО-НЯТ-НО?
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20.08.2020 21:09 Відповісти
А где наши бараны которые ставили Швецию в пример и визжали что нету никакого коронавируса?
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20.08.2020 21:15 Відповісти
И всё равно речи о какой-то там пандемии и миллионах погибших не идёт.
Я ещё могу понять принятые меры весной. Лучше перебздеть чем недобздеть.
Но если и при наступлении второй волны они собираются вводить те же меры - это чистый абсурд.
От ущерба мировой экономике из-за такой борьбы пострадает гораздо больше людей, чем от так называемой пандемии.
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20.08.2020 21:59 Відповісти
Автор - маніпулятор і козел. Епідемія ковіду в Швеції закінчилась. Померло 5700 людей , в основному у старечих будинках. Економіка не постраждала, тепер майже усі мають імунітет і жодної другої хвилі не буде. Шведи - єдина нація яка поступила розумно. Ніяких закриттів не було, усе працювало, смертність менша ніж в Британії, Італії, чи провінції Квебек - там скізь було повне закриття і масовий колапс бізнесу, астрономічні борги.
Учіться в шведів, доб.. дятли.
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20.08.2020 23:41 Відповісти
Нет в Швеции никакого коллективного иммунитета. Коллективный иммунитет образовывается при 50-70% переболевших в стране, а в Швеции, даже по самым оптимистичным прикидкам, включая бессимптомных, переболело не больше 200-300тыс. из 10млн. А официально так и вовсе всего 85тыс. Школота может высчитать процент самостоятельно. Так что всё впереди ещё у Швеции. С другой стороны, пример Украины доказывает, что ритуальные танцы с бубном "победим проклятый вирус карантином", ничуть не лучше простого ничегонеделанья шведов. Потому что имитация кипучей деятельности очень редко приводит хоть к какому-то положительному результату.
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21.08.2020 08:51 Відповісти
Не заплутуйся. Кількість реально перехворілих (більшість - безсимптомно) і кількість діаґностованих - абсолютно різні речі, причому в рази і десятки разів. А якщо владєєш язикамі крім російського, отут почитай. https://sebastianrushworth.com/2020/08/04/how-bad-is-covid-really-a-swedish-doctors-perspective/?fbclid=IwAR3xRoNU9KbixJrXBwEXvZSDYxFkxQFsLGBa9F-S_-IZmDNaNfIckd4nKE0
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21.08.2020 14:03 Відповісти
Из этой статьи.
"Сейчас во всей стране умирает около пяти человек в день, и это число продолжает снижаться. Поскольку люди обычно умирают примерно через три недели после заражения, это означает, что практически никто больше не заражается. Если мы предположим, что около 0,5 процента инфицированных умирают (что я считаю очень щедрым, подробнее об этом позже), то это означает, что три недели назад 1000 человек заражались в день во всей стране, что означает, что ежедневный риск заражения на человека составляет 1 из 10 000, что очень мало. И помните, что риск смерти составляет не более 1 из 200, если вы действительно заразитесь. И это было три недели назад. По сути, с covid в Швеции покончено. Через четыре месяца.
Всего covid убил менее 6000 человек в стране с населением в десять миллионов человек. Страна с ежегодным уровнем смертности около 100 000 человек. Учитывая, что 70% умерших от covid старше 80 лет, довольно много из этих 6000 умерли бы в любом случае в этом году. Это делает covid простой вспышкой с точки зрения его влияния на смертность."
" Таким образом, вполне возможно, на самом деле вероятно, что уровень летальности от covid такой же, как от гриппа, или лишь немного выше, и вся разница, которую мы наблюдаем, объясняется полным отсутствием какого-либо иммунитета у населения в начало этой пандемии.Этот вывод объясняет количество летальных исходов в Швеции - если мы достигли точки, когда в Швеции практически не происходит активного заражения, несмотря на то, что почти не происходит социального дистанцирования, то это означает, по крайней мере, 50% населения уже инфицированы и имеют выработанный иммунитет, который составляет пять миллионов человек. Это число вполне разумно, если мы предположим, что репродуктивное число вируса равно двум: если каждый человек заражает двух новых, с пятидневным периодом между заражением и заражением других, и вы начинаете с одного инфицированного человека в стране, тогда вы достигнете точки, когда несколько миллионов будут инфицированы всего за четыре месяца. Если только 6000 человек умерли из пяти миллионов инфицированных, это соответствует уровню летальности 0,12 процента, примерно так же, как при обычном старом гриппе."
- https://sebastianrushworth.com/author/doctorsebastian/ Себастьян Рашворт, доктор медицины Размещено https://sebastianrushworth.com/2020/08/04/how-bad-is-covid-really-a-swedish-doctors-perspective/ 4 августа, 2020
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21.08.2020 16:28 Відповісти
Дело не в карантине. Во многих странах западной Европы очень высокая смертность от коронавируса. Непонятно из-за чего, то-ли медицина оказалось туфтой, то-ли количество больных на самом деле в разы больше официально зарегистрированных.
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21.08.2020 04:09 Відповісти
Количество больных на самом деле в разы больше официально зарегистрированных. Много бессимптомных или слабосимптомных или необычно симптомных. Да и вообще непонятно, одно это заболевание, или это сразу группа родственных штаммов вирусов с разными течениями заболевания. Весьма похоже на тест биологического оружия.
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21.08.2020 08:54 Відповісти
Абсолютно НЕКОРРЕКТНОЕ СРАВНЕНИЕ! Сравнивать нужно смертноть на 1 млн.населения со странами похожими как по пропорциям возрастных групп, так и уровнем медпомощи! А так просту передергивание цифр и "мешанина килограммов с километрами"!
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21.08.2020 06:01 Відповісти
Пугалы ковидные. Только и могут,что одичалых папуасов пугать.
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21.08.2020 07:04 Відповісти
сообщает шведское государственное управление статистики /Сообщает вряд ли с целью дезинформации украинской общественности и гневных опровержений этой дезинформации. Скорее всего статистика констатирует что Швеция свободная страна.Кто хотел жить- пользовался маской , мыл руки и держал дистанцию. Кто не хотел жить- не пользовался маской , не мыл руки и не держал дистанцию
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21.08.2020 09:13 Відповісти
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