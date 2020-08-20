Завтра відновить роботу київський фунікулер
21 серпня о 12:00 фунікулер, що з'єднує Поділ із Верхнім містом, відновить роботу після планового ремонту.
Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міської адміністрації.
"Фахівці провели ремонтні роботи в машинному залі, замінили шпали і відремонтували контактну мережу. Також були замінені колеса вагонів та частково обшивка. Ще одна важлива складова щорічного ремонту - перевірка систем безпеки. Вагони успішно пройшли статичні і динамічні випробування під великим навантаженням", - розповів Густєлєв.
На фунікулері, як і в усьому громадському транспорті Києва, діє масковий режим, зазначили в пресслужбі.
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Alexander Bereznuk #425456
показати весь коментар20.08.2020 19:13 Відповісти Мені подобається 0
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