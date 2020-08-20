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Завтра возобновит работу киевский фуникулер

Завтра возобновит работу киевский фуникулер

21 августа в 12:00 фуникулер, соединяющий Подол с Верхним городом, возобновит работу после планового ремонта.

Об этом сообщил зампредседателя КГГА Александр Густелев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

"Специалисты провели ремонтные работы в машинном зале, заменили шпалы и отремонтировали контактную сеть. Также были заменены колеса вагонов и частично обшивка. Еще одна важная составляющая ежегодного ремонта - проверка систем безопасности. Вагоны успешно прошли статические и динамические испытания под большой нагрузкой", - рассказал Густелев.

В фуникулере, как и во всем общественном транспорте Киева, действует масочный режим, отметили в пресс-службе.

Также на Цензор.НЕТ: Из-за аномальной жары на ряде муниципальных пляжей Киева купаться запрещено, - КГГА

Автор: 

Киев (25466) ремонт (1180) фуникулер (33)


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там есть контактная сеть?...а думали, что двигатели да тросы
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20.08.2020 19:13 Ответить
 
 