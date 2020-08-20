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Новости
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Из-за аномальной жары на ряде муниципальных пляжей Киева купаться запрещено, - КГГА

Из-за аномальной жары на ряде муниципальных пляжей Киева купаться запрещено, - КГГА

По результатам лабораторных исследований проб воды обновлены текущие статусы муниципальных пляжей Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В частности, зеленые флаги вывешены (купаться разрешено) на трех столичных пляжах "Троещина", "Галерный" и "Вербный".

Желтый флаг пока на пляже "Пуща-Водица", где купаться временно не рекомендуют.

Красные флаги (купаться запрещено) на таких пляжах:

"Венеция";
"Радуга";
"Детский";
"Золотой";
"Молодежный";
"Предместная Слободка";
"Радуга";
"Тельбин";
"Центральный";
"Черторой".

Как информировали в коммунальном предприятии, красные и желтые флаги обусловлены аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, что значительно ухудшает нормативные показатели воды.

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Автор: 

жара (390) Киев (25466) отдых (389) пляж (249)


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зимой приходите купаться, логично
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20.08.2020 15:11 Ответить
Жара опасней коронавируса
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20.08.2020 15:17 Ответить
Через аномальну спеку на деяких муніципальних пляжах Києва купатися заборонено, - КМДА - Цензор.НЕТ 360
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20.08.2020 16:00 Ответить
значит Притула будет пдрст, если не снимет свою кандидатуру в пользу Кличка
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20.08.2020 21:20 Ответить
Разрешат купаться, когда температура упадет до "0".
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20.08.2020 16:35 Ответить
 
 