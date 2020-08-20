Из-за аномальной жары на ряде муниципальных пляжей Киева купаться запрещено, - КГГА

По результатам лабораторных исследований проб воды обновлены текущие статусы муниципальных пляжей Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В частности, зеленые флаги вывешены (купаться разрешено) на трех столичных пляжах "Троещина", "Галерный" и "Вербный".

Желтый флаг пока на пляже "Пуща-Водица", где купаться временно не рекомендуют.

Красные флаги (купаться запрещено) на таких пляжах:



"Венеция";

"Радуга";

"Детский";

"Золотой";

"Молодежный";

"Предместная Слободка";

"Радуга";

"Тельбин";

"Центральный";

"Черторой".

Как информировали в коммунальном предприятии, красные и желтые флаги обусловлены аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, что значительно ухудшает нормативные показатели воды.

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