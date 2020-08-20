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Мінфін може профінансувати мінімальну зарплату 5000 грн, - заступник міністра фінансів Улютін

Мінфін може профінансувати мінімальну зарплату 5000 грн, - заступник міністра фінансів Улютін

5000 гривень - той рівень мінімальної зарплати, який Україна може собі зараз дозволити з фінансової точки зору.

Про це заявив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

"5000 грн - це той рівень, який ми зараз можемо профінансувати. Ми можемо говорити про будь-яку суму мінімальної заробітної плати, але ми повинні розуміти, що насамперед ми повинні це співставляти зі своїми можливостями. Наприклад, підвищення до 5000 грн мінімальної зарплати - це всього лише 277 грн стосовно нинішньої, на 3 місяці коштує 3 млрд гривень. І це тільки по тих видатках, які виходять з державного бюджету", - сказав Улютін.

За його словами, питання про підвищення з 1 вересня мінімальної заробітної плати обговорюється вже досить давно.

"Ця ініціатива президента прораховувалася, і тому не розголошувалася. Коли ми зрозуміли, що це фінансово можливо, коли ми порахували, що і Пенсійний фонд, і місцеві бюджети отримують свою частину від цього збільшення, - президент цю ініціативу вніс від себе як підвищення до 5000 мінімальної заробітної плати з 1 вересня", - пояснив заступник міністра.

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Як повідомлялося, уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати. З 1 вересня 2020 року "мінімалка" виросте до 5 000 грн (+277 грн, або +5,9%). З 1 січня 2021 року - до 6 000 грн (+1000 грн, або + 20%). З 1 липня 2021 року - до 6 500 грн (+500 грн, або + 8,3%).

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Мінфін (3626) мінімальна зарплата (304)


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Топ коментарі
+16
Минфин может себе позводить....а ФОП может??
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20.08.2020 19:26
+8
Дайош поголовне населення з мільйонерів. Як у 90-ті. Хужє нє будєт, правда, зелебобікі?
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20.08.2020 19:29
+6
Минфин в состоянии профинансировать минимальную зарплату в 5000 грн, - замминистра финансов Улютин - Цензор.НЕТ 6379
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20.08.2020 20:03
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Минфин может себе позводить....а ФОП может??
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20.08.2020 19:26 Відповісти
Порохобот так эпоха бедности закончилась! Может, кстати Величайший подсчитал при долларе за 30!
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20.08.2020 19:29 Відповісти
У нас что президент сейчас, что экономика - на полшестого. Началась эпоха выживания

Минфин в состоянии профинансировать минимальную зарплату в 5000 грн, - замминистра финансов Улютин - Цензор.НЕТ 5468
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20.08.2020 19:59 Відповісти
Минфин в состоянии профинансировать минимальную зарплату в 5000 грн, - замминистра финансов Улютин - Цензор.НЕТ 2644
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20.08.2020 19:57 Відповісти
І Мінфін не може (або не хоче), адже перший тарифний розряд майже вдвічі меньше мінімальної зарплати. Наперсточники.
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20.08.2020 23:19 Відповісти
а як НЕ здатен фоп платити хоча б так що б ЛЮДИНА здатна була прогодуватися та за житло заплатити ТО КОМУ Ж ТОЙ "біснєсвумєн" треба?
= САМа ПРАЦЮЙ і не дуркуй
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21.08.2020 07:18 Відповісти
Дайош поголовне населення з мільйонерів. Як у 90-ті. Хужє нє будєт, правда, зелебобікі?
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20.08.2020 19:29 Відповісти
да? а дыру в бюджете уже залатали?
или таки станок дополнительный на круглосуточную вахту перевели
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20.08.2020 19:29 Відповісти
Новые станки закупили. Шмыгаль ведь обещал 500 тыс рабочих мест!
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20.08.2020 19:30 Відповісти
Кожному по станку?))
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20.08.2020 19:32 Відповісти
Минфин в состоянии профинансировать минимальную зарплату в 5000 грн, - замминистра финансов Улютин - Цензор.НЕТ 5946
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20.08.2020 19:49 Відповісти
А пофиг что из-за карантина малый бизнес еле еле душа в теле . Пополним ряды безработных товарищи , уррряяяч
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20.08.2020 19:33 Відповісти
Так уже, по оценке ТПП больше 3 миллионов новых безработных.

Минфин в состоянии профинансировать минимальную зарплату в 5000 грн, - замминистра финансов Улютин - Цензор.НЕТ 6021
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20.08.2020 20:08 Відповісти
так зашморгі не подорожчали чи ти хочеш щоб тебе хтось годував,бо тебе ЖАБА душить? Як таке скрутне становище то чого ж ти -гидота собі зряплату не зменшив.. і не додав своїм робітникам
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21.08.2020 07:22 Відповісти
Що підгоріло? )))
Ти знаєш, як влаштований мій бізнес? Або скільки у мене, і моїх працівників зарплата?
Що сам чекаєш коли тобі шаровику пару сотень до мінімалки додадуть))) годувальник сраний ?
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21.08.2020 12:43 Відповісти
Твоє місце в цьому світі мені зрозуміло)))
Ти типовий парашник
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21.08.2020 13:07 Відповісти
5000 я ще намалюю!
https://m.youtube.com/watch?v=hoMy9qbkRu4
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20.08.2020 19:35 Відповісти
Та фінансуєте вже, 277 грн збільшення на раз сходити у магазин і то не факт, що нагодуєш сім'ю
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20.08.2020 19:37 Відповісти
Минфин в состоянии профинансировать минимальную зарплату в 5000 грн, - замминистра финансов Улютин - Цензор.НЕТ 6379
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20.08.2020 20:03 Відповісти
1) з тих 277 ще є податки так щло не 277₴ а 223₴ !
2) Як зварити борщ з куркою а не з свининою.. та картоплю з капустою тушеною а не хамон жерти по 2000₴ за кіло і запивати чаєм а не горілкою.. то на день родині з 3х людей вистачить 223грн
3) НЕНОРМАЛЬНО Є ТЕ ЩО З 5000₴ і з 50000₴ податок ОДНАКОВИЙ -19.5% от це і є соціальна несправедливість та соціальне пригноблення
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21.08.2020 07:32 Відповісти
НБУ напечатает, ****... То херня, что падает с приходом клоуна все - ВВП, промпроизводство, уже и сельское хозяйство, бюджеты не собираются и приблизительно, казна пустая! Понты - главное! А практически убитый карантином малый бизнес сможет платить налоги с такой минималкой? В налоговой уже очередь на приостановку и закрытие.
Зеленые безмозглые рукожопы...
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20.08.2020 19:48 Відповісти
3 миллиарда за 3 месяца. 1 за месяц.
1 миллиард / 277 гривен = 3.5 миллиона украинцев получает минимальную зарплату, т.е. живет на 4723 гривны..... работает 16.6 миллиона. следовательно каждый пятый украинец работает за минималку...
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20.08.2020 19:59 Відповісти
ага..тільки щоб отримувати4723₴треба заробляти5867,08₴бо податкиНІХТОне скасовував
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21.08.2020 07:36 Відповісти
1млрд/223₴=4 484 305 людей мають мінімалку... і ще ТРИТИНА з 11млн працівників до тієї мінімалки отимують "по-чорному" від 1000₴ до 7000₴ ТАК ЩО ҐодитЬ вже скиглити і діти розуміють ВЖЕ хто-кому-рабіновіч і то не здатен дітєй прогодувати а хто хамон ЖРЕ
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21.08.2020 07:50 Відповісти
Интересно, а 73% зебилов кто-то уже обрадовал?

Минфин в состоянии профинансировать минимальную зарплату в 5000 грн, - замминистра финансов Улютин - Цензор.НЕТ 442
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20.08.2020 20:01 Відповісти
Мрази квартальные,за все платит малый бизнес,а пиарятся зеленые лягушки и их вожак маленькая жабка с короной.
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20.08.2020 20:12 Відповісти
Минфин пользуясь печатным станком может профинансировать и 20000 минимальной ЗП вопрос что будет с экономикой? но похоже минфин этот вопрос не волнует!!
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20.08.2020 20:17 Відповісти
Они уже печатают и вовсю. 62 млрд. за месяц. И посмотрите какими купюрами.

Минфин в состоянии профинансировать минимальную зарплату в 5000 грн, - замминистра финансов Улютин - Цензор.НЕТ 9231
Минфин в состоянии профинансировать минимальную зарплату в 5000 грн, - замминистра финансов Улютин - Цензор.НЕТ 8609
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20.08.2020 20:37 Відповісти
Эх, с такими деньжищами не хватает только свободно передвигаться по Евросоюзу, жаль.
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20.08.2020 20:51 Відповісти
О печатний станок запрацював в нон-стоп режимі, починаємо скупляти тачки замість гаманців
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20.08.2020 22:12 Відповісти
У ЗЕгенерата є друкарський станок. Надрукує "фантиків" і остаточно знецінить гривню за завданням *****. А ми? Наша відповідь "тінь", імпічмент або Майдан Лінча.
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21.08.2020 05:33 Відповісти
і Хто Ж так скавчить жалісно ТУТ -ба.. так то поцоваті марамої які самі-собі "нараховують" по ₴30тис... а вантажникам та кіоскерам платять по мінімалці... та ще й примушують працювати на 20-30 годин більше ніж по ЗАКОНУ
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21.08.2020 07:41 Відповісти
Зеля, ти після дальнобійщиків, ще й сюда заліз. Ти не окуїв? Вилазь з туалету і покури трохи айкосів, бо ти вже задовбав срати всюди.
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21.08.2020 10:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=1mej-nxjkls&feature=emb_logo заявление зеленского
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21.08.2020 09:44 Відповісти
"Мінфін може профінансувати..." - а хто профінансує Мінфін? А що ви про це думаєте, виборці Зеленого Гавна - ФОПи, ППешки, працівники ТОВів і інших підприємств, які не сосуть бюджетну цицьку? "Гірше не буде" - правда?
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21.08.2020 10:25 Відповісти
 
 