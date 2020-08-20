Мінфін може профінансувати мінімальну зарплату 5000 грн, - заступник міністра фінансів Улютін
5000 гривень - той рівень мінімальної зарплати, який Україна може собі зараз дозволити з фінансової точки зору.
Про це заявив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.
"5000 грн - це той рівень, який ми зараз можемо профінансувати. Ми можемо говорити про будь-яку суму мінімальної заробітної плати, але ми повинні розуміти, що насамперед ми повинні це співставляти зі своїми можливостями. Наприклад, підвищення до 5000 грн мінімальної зарплати - це всього лише 277 грн стосовно нинішньої, на 3 місяці коштує 3 млрд гривень. І це тільки по тих видатках, які виходять з державного бюджету", - сказав Улютін.
За його словами, питання про підвищення з 1 вересня мінімальної заробітної плати обговорюється вже досить давно.
"Ця ініціатива президента прораховувалася, і тому не розголошувалася. Коли ми зрозуміли, що це фінансово можливо, коли ми порахували, що і Пенсійний фонд, і місцеві бюджети отримують свою частину від цього збільшення, - президент цю ініціативу вніс від себе як підвищення до 5000 мінімальної заробітної плати з 1 вересня", - пояснив заступник міністра.
Як повідомлялося, уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати. З 1 вересня 2020 року "мінімалка" виросте до 5 000 грн (+277 грн, або +5,9%). З 1 січня 2021 року - до 6 000 грн (+1000 грн, або + 20%). З 1 липня 2021 року - до 6 500 грн (+500 грн, або + 8,3%).
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или таки станок дополнительный на круглосуточную вахту перевели
Ти знаєш, як влаштований мій бізнес? Або скільки у мене, і моїх працівників зарплата?
Що сам чекаєш коли тобі шаровику пару сотень до мінімалки додадуть))) годувальник сраний ?
Ти типовий парашник
https://m.youtube.com/watch?v=hoMy9qbkRu4
2) Як зварити борщ з куркою а не з свининою.. та картоплю з капустою тушеною а не хамон жерти по 2000₴ за кіло і запивати чаєм а не горілкою.. то на день родині з 3х людей вистачить 223грн
3) НЕНОРМАЛЬНО Є ТЕ ЩО З 5000₴ і з 50000₴ податок ОДНАКОВИЙ -19.5% от це і є соціальна несправедливість та соціальне пригноблення
Зеленые безмозглые рукожопы...
1 миллиард / 277 гривен = 3.5 миллиона украинцев получает минимальную зарплату, т.е. живет на 4723 гривны..... работает 16.6 миллиона. следовательно каждый пятый украинец работает за минималку...