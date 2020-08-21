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У Чернівецькій області за добу зафіксовано 208 нових випадків COVID-19, - ОДА
У Чернівецькій області за добу виявлено 208 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.
"Маємо таку ситуацію, бо, очевидно, чимало буковинців керуються у житті принципом "що має бути, того не минути". Не важливо, що є загроза захворіти, головне, щоб сьогодні мені було добре. Щоб я міг піти на весілля, потанцювати, відвідати службу в церкві, і все це без маски. Бо я так хочу, бо всі так роблять.
Що ж, настав час відповідальності за ухвалені раніше рішення. Кількість хворих зростає ", - написав чиновник.
Загалом від початку пандемії в області зафіксовано 8505 випадків COVID-19, одужали 5764 буковинці.
Топ коментарі
+3 Ali Hasan
показати весь коментар21.08.2020 01:34
+1 aquarius580 .
показати весь коментар21.08.2020 07:20
+1 Gennadiy #466698
показати весь коментар21.08.2020 07:27
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Речь о летальности заболеваний. Для оспы это в среднем 50%; от "ковида" никто не умирает, за исключением подделанной статистики. У нас в Австралии умирают только старики в возрасте 82-84х лет, то есть это соответствует приблизительно средней продолжительности жизни.
Кроме того, оспа, в отличие от ковида, в продромальном периоде весьма малозаразна.
Серьёзные парни решают между собой серьёзные проблемы власти, пока население в ужасе смотрит телевизор и напяливает на себя маски.
Не вижу смысла в дальнейшей переписке.
"Ковид" - грандиозная спецоперация по одурачиванию населения.