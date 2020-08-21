В Черновицкой области за сутки зафиксировано 208 новых случаев COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области за сутки выявлены 208 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

"Имеем такую ситуацию, потому что, очевидно, немало буковинцев руководствуются в жизни принципом "что должно быть, того не миновать". Не важно, что есть угроза заболеть, главное, чтобы сегодня мне было хорошо. Чтобы я мог пойти на свадьбу, потанцевать, посетить службу в церкви, и все это без маски. Я так хочу, потому что все так делают.

Что ж, наступило время ответственности за принятые ранее решения. Количество больных растет", - написал чиновник.

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Всего с начала пандемии в области зафиксировано 8 505 случаев COVID-19, выздоровели 5 764 буковинца.