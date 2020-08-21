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Новости Коронавирус и карантин
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В Черновицкой области за сутки зафиксировано 208 новых случаев COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области за сутки зафиксировано 208 новых случаев COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области за сутки выявлены 208 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

"Имеем такую ситуацию, потому что, очевидно, немало буковинцев руководствуются в жизни принципом "что должно быть, того не миновать". Не важно, что есть угроза заболеть, главное, чтобы сегодня мне было хорошо. Чтобы я мог пойти на свадьбу, потанцевать, посетить службу в церкви, и все это без маски. Я так хочу, потому что все так делают.

Что ж, наступило время ответственности за принятые ранее решения. Количество больных растет", - написал чиновник.

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Всего с начала пандемии в области зафиксировано 8 505 случаев COVID-19, выздоровели 5 764 буковинца.

Автор: 

Буковина (893) карантин (16729) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Нещодавно я бачив медиків, які приїхали забирати хворого на короновірус. Чесно кажучи було моторошно, коли бачиш медиків у скафандрах, які нагадують космонавтів.
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21.08.2020 01:34
+1
Это что, чёрная оспа, или холера ?
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21.08.2020 07:20
+1
А ВОЗ рекомендовал делить Украину на зоны?
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21.08.2020 07:27
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Ковид дисиденты в масштабе области. А в сша в масштабе страны. Ну...американцам вообще что-либо не то, что приказывать выполнить, да и вообще хоть намекать на некую обязательность чего-либо -- властям себе дороже. Раньше за попытку манипуляций можно было схопотать пулю. У власти историческая память.
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21.08.2020 01:34 Ответить
За это я люблю Америку. Американцы свободные люди.
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21.08.2020 02:27 Ответить
Нещодавно я бачив медиків, які приїхали забирати хворого на короновірус. Чесно кажучи було моторошно, коли бачиш медиків у скафандрах, які нагадують космонавтів.
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21.08.2020 01:34 Ответить
Не в тему...но, если кто интересуется...Манафорт переведен из тюрьмы под домашний арест. Быть ему на свободе совсем скоро.
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21.08.2020 01:47 Ответить
Это что, чёрная оспа, или холера ?
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21.08.2020 07:20 Ответить
Каково количество смертей от черной оспы в этом году? А в прошлом году?
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21.08.2020 07:54 Ответить
Корона слабкішає, в мене два товарища за тиждень перехворіли, раніше по три тижні лежали в лікарнях, зараз 5 днів і тест негативний.
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21.08.2020 08:40 Ответить
Вопрос вообще не по теме.
Речь о летальности заболеваний. Для оспы это в среднем 50%; от "ковида" никто не умирает, за исключением подделанной статистики. У нас в Австралии умирают только старики в возрасте 82-84х лет, то есть это соответствует приблизительно средней продолжительности жизни.
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21.08.2020 09:58 Ответить
Ну, общая опасность заболевания для человечества - это общее число смертей от эпидемии, которое является произведением числа заболевших на летальность. Так вот, с 1977 года высокая летальность оспы множится на ноль ее случаев.
Кроме того, оспа, в отличие от ковида, в продромальном периоде весьма малозаразна.
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21.08.2020 10:51 Ответить
Вообще не по теме, о чём ты. Все инфекции делятся на пять категорий: от самых смертельных до лёгких. В первую входят только две: натуральная оспа и чума. Летальность при оспе 50%. Просто она совместными усилиями ликвидирована, но в двух лабораториях (в РФ и в США) она хранится.
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21.08.2020 13:41 Ответить
Да инфекции они, конечно, делятся. Но с 1977 от оспы ни одного заболевшего. Последняя вспышка легочной чумы - Индия 1994 год (отлично помню панику, Канада первой прекратила возд. сообщение с Индией, а в Украине самолеты из Индии сажали на военном аэродроме в Озерном). Тогда в Индии от легочной чумы умерло аж 56 человек. Расскажите теперь родственникам почти 800 тыс умерших от ковида по всему миру, что это неопасная болезнь.
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21.08.2020 14:25 Ответить
Статистка, безусловно, полная лажа. Ни одно инфекционное заболевание себя так не ведёт.
Серьёзные парни решают между собой серьёзные проблемы власти, пока население в ужасе смотрит телевизор и напяливает на себя маски.
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21.08.2020 14:30 Ответить
Я уже Вам приводил ссылку, что если во всем верить конспирологам, то Австралии не существует.
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21.08.2020 14:34 Ответить
Если средний возраст умерших от болезни соответствует средней продолжительности жизни тех кто не болел, то это не пандемия и не эпидемия; это фуфлодемия.
Не вижу смысла в дальнейшей переписке.
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21.08.2020 14:39 Ответить
Вы хотите сказать, что если условно, умерло 2000 людей 80-летнего возраста и 1000 людей 50-летнего, то при средней прод. жизни в стране в 70 лет, никакой эпидемии нет? Да Вы, батенька гуманист. Получается, если Вас в 70 лет кто-то пристукнет монтировкой, то нехрен и уголовное дело заводить?
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21.08.2020 14:49 Ответить
Не юродствуйте; я знаю зачем вы тут и какую политику проводите.
"Ковид" - грандиозная спецоперация по одурачиванию населения.
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21.08.2020 14:57 Ответить
Так, на вопросы отвечать не можете, зато мистически знаете зачем я тут... Ваша фамилия не Мессинг? Ну, хотя бы его внебрачный внучатый племянник?
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21.08.2020 15:26 Ответить
У Чернівецькій області за добу зафіксовано 208 нових випадків COVID-19, - ОДА - Цензор.НЕТ 5395
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21.08.2020 15:43 Ответить
Может, Вы и опытный экскурсовод по тем местам, но идите туда сами.
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21.08.2020 15:46 Ответить
А ВОЗ рекомендовал делить Украину на зоны?
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21.08.2020 07:27 Ответить
Хороший вопрос.
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21.08.2020 08:33 Ответить
ВОЗ нужно разделить топором на несколько частей, чтобы не придумывали "пандемий" на ровном месте.
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21.08.2020 09:59 Ответить
Ну было тут тестов в два раза меньше,пропорционально и зараженных столькож,делов то...
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21.08.2020 07:48 Ответить
 
 