В Черновицкой области за сутки зафиксировано 208 новых случаев COVID-19, - ОГА
В Черновицкой области за сутки выявлены 208 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.
"Имеем такую ситуацию, потому что, очевидно, немало буковинцев руководствуются в жизни принципом "что должно быть, того не миновать". Не важно, что есть угроза заболеть, главное, чтобы сегодня мне было хорошо. Чтобы я мог пойти на свадьбу, потанцевать, посетить службу в церкви, и все это без маски. Я так хочу, потому что все так делают.
Что ж, наступило время ответственности за принятые ранее решения. Количество больных растет", - написал чиновник.
Всего с начала пандемии в области зафиксировано 8 505 случаев COVID-19, выздоровели 5 764 буковинца.
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Речь о летальности заболеваний. Для оспы это в среднем 50%; от "ковида" никто не умирает, за исключением подделанной статистики. У нас в Австралии умирают только старики в возрасте 82-84х лет, то есть это соответствует приблизительно средней продолжительности жизни.
Кроме того, оспа, в отличие от ковида, в продромальном периоде весьма малозаразна.
Серьёзные парни решают между собой серьёзные проблемы власти, пока население в ужасе смотрит телевизор и напяливает на себя маски.
Не вижу смысла в дальнейшей переписке.
"Ковид" - грандиозная спецоперация по одурачиванию населения.