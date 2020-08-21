Сфабрикована справа Шклярова потрібна Лукашенку, щоб розкручувати кримінальні справи проти своїх опонентів, - Пономарьов

Утримування відомого міжнародного політконсультанта Віталія Шклярова в СІЗО - це спроба режиму нинішнього президента країни Олександра Лукашенка і далі розкручувати кримінальні справи проти своїх опонентів.

Про це заявив ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов, повідомляє Цензор.НЕТ.

Крім того, за словами політика, одне із завдань Лукашенка - показати білорусам, що він - народний президент, а його опоненти - "іноземні маріонетки".

"В Олександра Лукашенка є абсолютно конкретна лінія білоруського суверенітету, а навколо країни нібито стоять полчища різних іноземців, які хочуть країну цього суверенітету позбавити. У будь-якому випадку, його головні меседжі полягали в тому, що всі його опоненти - це маріонетки, проєкти, конструкти, які створені зовні. Він цю лінію і зараз продовжує гнути", - зазначив Пономарьов.

За його словами, фігура Віталія Шклярова в цьому - не випадкова, оскільки крім популярності далеко за межами країни, він ще й є давнім знайомим одного з головних політичних супротивників Лукашенка - опозиціонера Сергія Тіхановського.

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"Віталій дуже цікава людина. З одного боку - він дуже відомий політтехнолог з великою кількістю міжнародних нагород. З іншого боку - він фахівець з масових мобілізацій. На всіх виборчих кампаніях він відповідав за вулицю, за волонтерів, за безкоштовних працівників, за те, щоб підняти масовий ентузіазм навколо політичного проєкту. З третього боку, він працював практично весь час у різних країнах з опозиційними кандидатами, які були заточені на мобілізацію. Він брав участь в кампанії Берні Сандерса в США, працював зі мною, Гудковим і Ксенією Собчак в Росії, працював з Вашадзе в Грузії. У нього є абсолютно чітка спеціалізація. До всього іншого, він давно знайомий з Тіхановським. Вони були чи то однокласниками, то чи одногрупниками - вони з одного міста і дуже добре і давно один одного знають. І тому білоруська влада намагається це розкрутити в такому сенсі, що Віталій нібито Тіхановського і придумав. Ось був такий хлопець, який до політики ніякого стосунку не мав, але оскільки у нього друг - впливовий політичний консультант, то він нібито його почав розкручувати і нібито таким чином вони сконструювали цього Тіхановського", - додав Пономарьов.

На думку ексдепутата Держдуми, кримінальна справа проти Тіхановського також нічого спільного з реальністю не має.

"Це чиста гебешна історія, яка нічого спільного з реальністю не має. Але, в стилі Джеймса Бонда, була проведена операція, для показу по телевізору. Саме тому його і не відпускають - тому що це такий цвях програми для Лукашенка - показувати, що Тіхановський - це такий іноземний штучний проєкт", - додав він.

Нагадаємо, влада Білорусі 29 липня затримала відомого політика і консультанта Віталія Шклярова. Йому закидають організацію незаконного мітингу на підтримку кандидата в президенти Світлани Тіхановської 29 травня в Гродні. Сам Шкляров заперечує всі звинувачення на свою адресу і стверджує, що його затримання - це помста "останнього диктатора Європи" за публічну критику дій Лукашенка.

18 серпня Шкляров передав ЗМІ відкритий лист, в якому розповів про тортури, психологічний тиск і приниження щодо нього і інших людей, що утримуються в мінському СІЗО.

Шкляров працював над президентською кампанією кандидата в президенти США Берні Сандерса в 2016 році. Крім того, він був волонтером у штабі кампанії з переобрання президента Обами в 2012 році.

Зазначимо, що раніше президент України Володимир Зеленський закликав Олександра Лукашенка почати діалог зі своїм суспільством і висловив надію на мирне врегулювання ситуації в сусідній країні.Джерело: https://censor.net/ua/n3214705