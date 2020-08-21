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Грищук про можливе призначення в.о глави САП замість Холодницького: Я не знаю, тому що у відпустці. З'ясую у відділі кадрів

Грищук про можливе призначення в.о глави САП замість Холодницького: Я не знаю, тому що у відпустці. З'ясую у відділі кадрів

Максим Грищук дізнався про своє призначення на посаду в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури неофіційно, в телефонній розмові з колегами.

Про це перший заступник керівника САП Грищук повідомив УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, тому що у відпустці. Мені ця новина прийшла несподівано. Я подзвонив до Назара (Назара Холодницького. - Ред.), на роботу. Але те, що я - виконувач обов'язків - я ще не бачив наказу. Зараз в кадрах (відділі кадрів. - Ред.) буду з'ясовувати", - сказав він.

Також Грищук додав, що сьогодні, швидше за все, його відпустка і закінчиться.

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Назар Холодницький написав заяву про звільнення. Її прийняла генеральний прокурор Ірина Венедіктова і видала наказ про звільнення.

На цей момент Максим Грищук обіймає посаду першого заступника глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У жовтні 2015 року Грищук подавав заявку до конкурсної комісії з обрання керівника САП. 27 листопада комісія подала Генпрокурору Віктора Шокіна дві кандидатури - Максима Грищука і Назара Холодницького. Шокін затвердив кандидатуру Холодницького. У прокуратурі Грищук з 2008 року. З травня 2012 по грудень 2015-го працював на посаді прокурора в прокуратурі Львова. У серпні 2014-го був призваний на службу в армію. Воював в зоні проведення АТО в лавах 80-ї і 81-ї бригад, в тому числі захищав Донецький аеропорт. Максиму Грищуку 36 років. Одружений і виховує двох дітей.

Автор: 

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Грищук о возможном назначении и.о главы САП вместо Холодницкого: Я не знаю, потому что в отпуске. Буду выяснять в отделе кадров - Цензор.НЕТ 7568

От плакати чи сміятися, *****...
Паштальйон Пєчкін курить в сторонці...
Грищук о возможном назначении и.о главы САП вместо Холодницкого: Я не знаю, потому что в отпуске. Буду выяснять в отделе кадров - Цензор.НЕТ 8261
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21.08.2020 15:34 Відповісти
Венедіктова звільнила Холодницького.
Чекаємо зливів і якогось клоуна на його місце....
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21.08.2020 15:35 Відповісти
Так Ермак ещё и отделом кадров заведует в САП ?

Или это кадровик из САП руководит Ермаком ?!
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21.08.2020 15:36 Відповісти
*** його знає...
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21.08.2020 16:20 Відповісти
 
 