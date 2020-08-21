В окупованому Сімферополі воду з понеділка подаватимуть за графіком через посуху

Водосховище, яке забезпечує місто водою, заповнене менше ніж на 1/5. Від 24 серпня подача води буде обмежена.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

План обмеження поставок води озвучив окупаційний директор ГУП "Вода Криму" Володимир Баженов.

"У понеділок (24 серпня) у нас відключення гарячої води та зниження споживання холодної. З 31 серпня - це вже майже все місто на графіку. З 7 вересня - третій етап. Графік подачі скорочується, де було 4 (години на добу подається вода. - Ред.) - стане 3 або 2. Де буде дворазова - перейде на один раз", - розповів Баженов.

Глава окупаційної адміністрації Сімферополя Олена Проценко повідомила, що влада планує встановити біля соціальних об'єктів і в житлових мікрорайонах міста понад 230 накопичувальних баків для води.

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У Севастополі стрімко міліє Чорноріченське водосховище: там оголилися острівці, вода відступила від дамби приблизно на сто метрів. Планове наповнення Сімферопольського водосховища становить 36 млн кубометрів води, а зараз там залишилося 7 млн.

"Якщо нічого не зробити і не підуть дощі, то вода може дуже швидко закінчитися", - зазначив Баженов.