В окупованому Сімферополі воду з понеділка подаватимуть за графіком через посуху
Водосховище, яке забезпечує місто водою, заповнене менше ніж на 1/5. Від 24 серпня подача води буде обмежена.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".
План обмеження поставок води озвучив окупаційний директор ГУП "Вода Криму" Володимир Баженов.
"У понеділок (24 серпня) у нас відключення гарячої води та зниження споживання холодної. З 31 серпня - це вже майже все місто на графіку. З 7 вересня - третій етап. Графік подачі скорочується, де було 4 (години на добу подається вода. - Ред.) - стане 3 або 2. Де буде дворазова - перейде на один раз", - розповів Баженов.
Глава окупаційної адміністрації Сімферополя Олена Проценко повідомила, що влада планує встановити біля соціальних об'єктів і в житлових мікрорайонах міста понад 230 накопичувальних баків для води.
У Севастополі стрімко міліє Чорноріченське водосховище: там оголилися острівці, вода відступила від дамби приблизно на сто метрів. Планове наповнення Сімферопольського водосховища становить 36 млн кубометрів води, а зараз там залишилося 7 млн.
"Якщо нічого не зробити і не підуть дощі, то вода може дуже швидко закінчитися", - зазначив Баженов.
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удачи вам не братья
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.......
Глава горадминистрации уточнила, что емкости для социальных объектов уже закуплены. «В детские сады и школы они уже развезены, и идет сбор, подключение насосов, кранов и врезка в систему», - подчеркнула она......
Вообщем -- за что боролись, то и летит с неба
Под предлогом гуманитаризма банда зелёных предателей (троян кремля) запускает воду оккупантам в Крым.
3. Дело в шляпе.
Божией Росы от самого Верховного Вожака!
Вам за счастье такое питие колдырить, это только для вас, а остальным ********** боярышник.
Даже птички и собака купаются регулярно под речной бриз.....
Шикует гавань родная.'
Хотели ведь жить в Немытой.
И, кстати, паРашные кАналы пропагандонили что там перекачивают из одного водохранилища в другое, НУ как с пустого в порожнее.
То есть проблема полностью решена!
за много лет оккупации в цистернах воду не завозят, водопровод не провели.
21 сторіччя, а кримнаші будуть жити як в 1950 році.
хай в такому лайні і живуть.
Мьіться будут поливая себя из бутьілочки.
В больничньіх туалетах будет жуткая антисанитария.
Улицьі Симферополя будут в пьіли и в говне, всюду жуткий запах мочи и кала.
Ето расейский крим, панове!
Вся канализация - на улицу. Вода дефицит.
Извините за подробность, но там подтирались песочком. И именно левой рукой (для нечистых деяний). Именно поэтому приветствуют и едят только правой (чистой). Правда без столовых приборов.
куди там тим арабам до кримнаших.
с 6 утра до 10 утра и с 6 вечера до 10 вечера.
А теперь будут давать всего один раз
Але СРСР до них повернувся, а разом з ним і графіки подачі води
и бойлеры у всех . "Лет 25 так и живем,полет нормальный. И гидрофор (электронасос с датчиками, в. т. ч. и в многоэтажках.),
конечно. Я к тому, что проводка все выдерживает, даже в духэтажках
послевоенных."
Пообщался. К ситуации все давным - давно привыкли. В канале вода была техническая, для заводов и полива, ее не пили.
Там, где вода подавалась 2 раза в день - станет один раз в день.
А вот такого там не бьіло никогда.
Теперь будет.
В больницах будет просто катастрофа.
шести лет уже хорошо плюются, даже без слюны! Летом, они стоят с пустыми горбами и очень, очень
любят смотреть, как степь превращается в пустыню. Радует их и то, что теперь ботинки,
берцы и сапоги солдаты захватчика могут легко снимать, если засунуть любую ногу в любую (желательно по размеру) трещину, образовавшуюся в пересохшей земле.
Супер-дупер ядреные ракеты взрывать (хлопать) у себя на полигонах умеет, а поставить ядерные опреснители - нет.
Своровали бы, дык нихто не даст.
Навевает мысль. А в древнем Египте их не было случайно?
Уж очень похожи результаты.