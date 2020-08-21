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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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В окупованому Сімферополі воду з понеділка подаватимуть за графіком через посуху

В окупованому Сімферополі воду з понеділка подаватимуть за графіком через посуху

Водосховище, яке забезпечує місто водою, заповнене менше ніж на 1/5. Від 24 серпня подача води буде обмежена.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

План обмеження поставок води озвучив окупаційний директор ГУП "Вода Криму" Володимир Баженов.

"У понеділок (24 серпня) у нас відключення гарячої води та зниження споживання холодної. З 31 серпня - це вже майже все місто на графіку. З 7 вересня - третій етап. Графік подачі скорочується, де було 4 (години на добу подається вода. - Ред.) - стане 3 або 2. Де буде дворазова - перейде на один раз", - розповів Баженов.

Глава окупаційної адміністрації Сімферополя Олена Проценко повідомила, що влада планує встановити біля соціальних об'єктів і в житлових мікрорайонах міста понад 230 накопичувальних баків для води.

Читайте також: Гуманітарної кризи з водою в окупованому Криму немає, - глава МЗС Кулеба

У Севастополі стрімко міліє Чорноріченське водосховище: там оголилися острівці, вода відступила від дамби приблизно на сто метрів. Планове наповнення Сімферопольського водосховища становить 36 млн кубометрів води, а зараз там залишилося 7 млн.

"Якщо нічого не зробити і не підуть дощі, то вода може дуже швидко закінчитися", - зазначив Баженов.

Автор: 

Крим (14122) Сімферополь (219) вода (1176)


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Топ коментарі
+29
Очень сочувствуем, переживаем и желаем держаться до последнего патрона
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21.08.2020 16:40
+25
Хоть камни из крана
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21.08.2020 16:41
+25
В оккупированном Симферополе воду с понедельника будут подавать по графику из-за засухи - Цензор.НЕТ 1916
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21.08.2020 16:53
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Очень сочувствуем, переживаем и желаем держаться до последнего патрона
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21.08.2020 16:40 Відповісти
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21.08.2020 16:44 Відповісти
Капли)
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23.08.2020 11:31 Відповісти
Хоть камни из крана
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21.08.2020 16:41 Відповісти
в руцком мире ,вода не главное счастье
удачи вам не братья
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21.08.2020 16:41 Відповісти
таки да, главное "руцкий мир"...
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21.08.2020 17:11 Відповісти
Скоро сбудется пророчество Геннадия Москаля.
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21.08.2020 16:43 Відповісти
Напомни.
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21.08.2020 16:45 Відповісти
В оккупированном Симферополе воду с понедельника будут подавать по графику из-за засухи - Цензор.НЕТ 1916
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21.08.2020 16:53 Відповісти
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21.08.2020 16:56 Відповісти
... мочу путина )))
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21.08.2020 17:48 Відповісти
пусть хоть сцаки лакают. Ушли на фуй - ну и пусть идут.
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21.08.2020 16:44 Відповісти
Это война и оккупация интервентами, а не "ушли".
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21.08.2020 16:49 Відповісти
с окопа пояснюєш тьотє?
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21.08.2020 17:12 Відповісти
Крысам вода по понедельникам камни с неба по вторникам
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21.08.2020 16:44 Відповісти
И не только Сивферополь. На график потихоньку переводят практически весь Крым
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21.08.2020 16:44 Відповісти
Их новости:

19.08 На «Крымском титане» произошел выброс в сернокислотном цехе
20.08 Крым остался без воды: опубликован график ее подачи
20.08 Крым переходит на почасовую подачу воды
21.08 Новая реальность: в Симферополе обещают установить баки с водой
20.08 Власти ожидают рост числа аварий на сетях после введения графиков водоснабжения в Симферополе
.......
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21.08.2020 16:49 Відповісти
«Мы приняли ряд мер для того, чтобы наши жители были с водой. Глава республики выделил нам дополнительно 27,5 млн рублей, которые мы потратили на приобретение емкостей, - отметила Проценко. - 104 бака мы купили для школ и детских садов. По МКД (многоквартирным домам) и частному сектору - это 131 бак. Емкости будут стоять разного объема, по участкам, будут карты, оповещения, где находятся участки по подвозу воды».
Глава горадминистрации уточнила, что емкости для социальных объектов уже закуплены. «В детские сады и школы они уже развезены, и идет сбор, подключение насосов, кранов и врезка в систему», - подчеркнула она......

Вообщем -- за что боролись, то и летит с неба
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21.08.2020 17:49 Відповісти
Козломордые бестолковые дегенераты так загаживают все оккупированные территории, что даже свой любимчик Крым не в состоянии водицей обеспечить
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21.08.2020 16:45 Відповісти
Понимают видимо,что отдавать-придется.Поэтому-особо не вкладываются.
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21.08.2020 16:50 Відповісти
не ну а чо
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21.08.2020 16:45 Відповісти
Зачем вода,когда есть камни с неба
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21.08.2020 16:45 Відповісти
А шо на о. Позорных Крысоков проблема с водой? Я слышал ее решили давно - внедрили передовой опыт какой-то азиатской страны и закольцевали везде канализационные стоки с водопроводом. Рационально и экологично. Наверное в симферополе сломалась система - пусть чинят и пьют вволю!
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21.08.2020 16:45 Відповісти
Фразу "мы хотим умереть в расии" можно дополнить "от сушняка и грязными".
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21.08.2020 16:45 Відповісти
А колись Мєдвєдєв обіцяв кримчанам десятки опріснювальних установок. Зате тепер "русский дух" над півостровом перетвориться на русский сморід.
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21.08.2020 16:46 Відповісти
Помнится какие-то неадекваты мечтали умереть на родине(нарасейке), так вот и карты вам в руки, постарайтесь не упустить свой шанс подохнуть на родине.
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21.08.2020 16:46 Відповісти
Вечная классикаВ оккупированном Симферополе воду с понедельника будут подавать по графику из-за засухи - Цензор.НЕТ 4833
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21.08.2020 16:46 Відповісти
Какие туристы, такая и классика!
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21.08.2020 16:51 Відповісти
какой референдум, такой и калий!
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21.08.2020 17:00 Відповісти
Сами нагадили и жалуются...такие смешные туристы.
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21.08.2020 17:14 Відповісти
лучше бы в Свиностополе, там ваты гораздо больше.
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21.08.2020 16:46 Відповісти
С водой каждый может, а вы без воды успейте помыться.
В оккупированном Симферополе воду с понедельника будут подавать по графику из-за засухи - Цензор.НЕТ 2143
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21.08.2020 16:47 Відповісти
Крисчанам воду тричі на день по дві краплі в обидва ока.
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21.08.2020 16:48 Відповісти
"В оккупированном Симферополе воду с понедельника будут подавать по графику из-за засухи" - Шаг номер раз.
Под предлогом гуманитаризма банда зелёных предателей (троян кремля) запускает воду оккупантам в Крым.
3. Дело в шляпе.
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21.08.2020 16:48 Відповісти
можно перебросить реки сибири, по газовьіх трубах, все равно не используются
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21.08.2020 16:48 Відповісти
Если в кране нет воды, значит ее выпили бандеровцы!
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21.08.2020 16:49 Відповісти
Эй, Крысчани! Не верьти - есть у вас вода! Полно воды!
Божией Росы от самого Верховного Вожака!
Вам за счастье такое питие колдырить, это только для вас, а остальным ********** боярышник.
В оккупированном Симферополе воду с понедельника будут подавать по графику из-за засухи - Цензор.НЕТ 3708
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21.08.2020 16:49 Відповісти
кримнаши и по жизни бьіли вонючие, а теперь вонять будут еще больше.
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21.08.2020 16:49 Відповісти
Спасибо крымчанам - я на даче, насос для полива, не выключаю сутками!!!
Даже птички и собака купаются регулярно под речной бриз.....
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21.08.2020 16:50 Відповісти
шмигаль вже напоготові .... ..
В оккупированном Симферополе воду с понедельника будут подавать по графику из-за засухи - Цензор.НЕТ 7236
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21.08.2020 16:50 Відповісти
Они бы и рады, так чорпать негде
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21.08.2020 16:59 Відповісти
а це ще не схоже на "гуманітарну катострохву"..? бо може лохторат до подачі кацам води готують..
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21.08.2020 16:50 Відповісти
То есть даже не "по понедельникам".
Шикует гавань родная.'
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21.08.2020 16:51 Відповісти
З Днем Незалежності вас.
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21.08.2020 16:52 Відповісти
«Там живут несчастные люди-дикари...»

Хотели ведь жить в Немытой.
И, кстати, паРашные кАналы пропагандонили что там перекачивают из одного водохранилища в другое, НУ как с пустого в порожнее.
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21.08.2020 16:53 Відповісти
При Украине
В оккупированном Симферополе воду с понедельника будут подавать по графику из-за засухи - Цензор.НЕТ 1406
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21.08.2020 16:57 Відповісти
Когда в нынешнем Симферополе на два часа дали воду
В окупованому Сімферополі воду з понеділка подаватимуть за графіком через посуху - Цензор.НЕТ 639
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21.08.2020 17:02 Відповісти
Вот крысчани на кухне - смотрите как у них подключен водопровод.
То есть проблема полностью решена!
В оккупированном Симферополе воду с понедельника будут подавать по графику из-за засухи - Цензор.НЕТ 2748
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21.08.2020 16:57 Відповісти
Я на месте симферопольской власти еще запретил бы продажу мыла, чтобы народ не искушался воду потратить.
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21.08.2020 17:00 Відповісти
кацапофашисты ненавидят крымчан.

за много лет оккупации в цистернах воду не завозят, водопровод не провели.
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21.08.2020 17:02 Відповісти
это такой эксперимент у Рогозина, он формирует команду экстремальных астронавтов для марсианской колонии, где они будут жить в таких же сложных условиях..
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21.08.2020 17:10 Відповісти
Пусть воду в автозаки грузят, чтоб не уходила. И вообще, в море полно днепровой воды, но тупые кацапы зачем то без конца бурят скважины, в которых максимум через год минерализация сягає 1500мг на литр.
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21.08.2020 17:05 Відповісти
В окупованому Сімферополі воду з понеділка подаватимуть за графіком через посуху - Цензор.НЕТ 1242
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21.08.2020 17:13 Відповісти
скрепно ))
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21.08.2020 17:51 Відповісти
С 2008 по 2010 годы очень часто бывал в крыму и в Симферополе тоже . Причём ездил туда и летом , и зимой . Останавливался чаще в гостиницах , реже в частном секторе ( если не было мест в гостинице ) . Проблемы с водой были круглый год . В Симферополе давали воду почти круглосуточно , но с очень низким напором , а в Армянске - Красноперекопске или в Ялте вода была по 2 часа утром и по 2 часа вечером . Могу добавить ещё , что эту воду ( тогда ) после кипячения можно было пить . )) . Вот так .
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21.08.2020 17:15 Відповісти
відверто кажучи - це ЖОПА!
21 сторіччя, а кримнаші будуть жити як в 1950 році.
хай в такому лайні і живуть.
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21.08.2020 17:16 Відповісти
"С 24 августа подача вода будет ограничена" с Днем Незалежності вас мудилы
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21.08.2020 17:19 Відповісти
Теперь крьімнаши будут наполнять ванньі, бутьіли водой.
Мьіться будут поливая себя из бутьілочки.
В больничньіх туалетах будет жуткая антисанитария.
Улицьі Симферополя будут в пьіли и в говне, всюду жуткий запах мочи и кала.
Ето расейский крим, панове!
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21.08.2020 17:37 Відповісти
Так арабы жили в пустынных городах.
Вся канализация - на улицу. Вода дефицит.
Извините за подробность, но там подтирались песочком. И именно левой рукой (для нечистых деяний). Именно поэтому приветствуют и едят только правой (чистой). Правда без столовых приборов.
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21.08.2020 21:34 Відповісти
На криме підтираются просто - усією п'ятерньою, а потім ап стєну.
куди там тим арабам до кримнаших.
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21.08.2020 22:12 Відповісти
Скоро воду пустят незря зеленое чмо в тех краях ошивалось
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21.08.2020 17:44 Відповісти
Новороссийск, Геленджик, в этом году тоже так же сидят без воды.
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21.08.2020 17:48 Відповісти
Надо таки рыть канал с Байкала или Енисея. Днепровская вода их не спасет.
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21.08.2020 17:54 Відповісти
Надо привыкать к помидорам с пластмассовым вкусом , пора переходить на капельное и тепличное земледелие.
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21.08.2020 18:05 Відповісти
Всю жизнь по графику била.
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21.08.2020 17:53 Відповісти
да, 2 раза давали воду в Симферополе.
с 6 утра до 10 утра и с 6 вечера до 10 вечера.
А теперь будут давать всего один раз
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21.08.2020 18:03 Відповісти
це ти за часи СРСР розповідаєш, а десь після 2000 р Україна їм цю проблему вирішила і графіки були скасовані.
Але СРСР до них повернувся, а разом з ним і графіки подачі води
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21.08.2020 23:01 Відповісти
Читать здесь комменты забавно, но не информативно, а иногда и абсурд полный. Полез на симферопольский форум, типичный коммент: "стандартная ситуация- бак на балконе на 300 литров
и бойлеры у всех . "Лет 25 так и живем,полет нормальный. И гидрофор (электронасос с датчиками, в. т. ч. и в многоэтажках.),
конечно. Я к тому, что проводка все выдерживает, даже в духэтажках
послевоенных."
Пообщался. К ситуации все давным - давно привыкли. В канале вода была техническая, для заводов и полива, ее не пили.
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21.08.2020 17:54 Відповісти
Ну и ладненько, значит все нормально. Пугают тут, мол водохранилища засохли, ну и хрен с ними.
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21.08.2020 17:59 Відповісти
Главное - "русский мир". Осталось только еще крымских татар вытравить.
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21.08.2020 18:01 Відповісти
читай: "И гидрофор (электронасос с датчиками, в. т. ч. и в многоэтажках.)"
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21.08.2020 18:10 Відповісти
Да, да, козломордый, гидрофор ваше все. Вам, кстати, пора на бутылку - график есть график, ггг
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21.08.2020 19:54 Відповісти
Козлорылый, это что-то ругательное, у недалеких людишек? А что за бутылка? Что за график?
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21.08.2020 20:05 Відповісти
Привираешь, оно и понятно.
Там, где вода подавалась 2 раза в день - станет один раз в день.
А вот такого там не бьіло никогда.
Теперь будет.
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21.08.2020 18:02 Відповісти
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21.08.2020 18:04 Відповісти
Если в кране нет воды бойлер прекращает работать и тоже не подаёт воду, у меня швейцарский, подлинный, Электролюкс, если что. Так что наличие бойлера в их случае совершенно бесполезно.Вы очевидно путаете с простым баком или крысы на форуме бессовестно брешут. И при чём тут электронасос если отключена подача, воздух качать? Вроде Вы взрослый человек, а ведётесь на крысиную лапшу. Их писанина это сплошная брехня, бравада, типа "усируся, но непокорюся".
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31.08.2020 07:58 Відповісти
Обхохочешься.... Унитазы будут смывать по графику - раз в пять дней.... Крым завоняет весь черноморский бассейн....
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21.08.2020 18:01 Відповісти
а так и будет.
В больницах будет просто катастрофа.
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21.08.2020 18:02 Відповісти
А в санаториях?
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21.08.2020 18:06 Відповісти
теж саме
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21.08.2020 22:13 Відповісти
с сентября задождит
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21.08.2020 18:07 Відповісти
Прикольно. Те которые давят на педаль "спам", они, что думают, что в сентябре начнётся июль?
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22.08.2020 08:57 Відповісти
Шмигаль заявив що Україна готова дати воду в Крим в разі гуманітарної катастрофи.
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21.08.2020 18:31 Відповісти
Шмигаль ахметовская шлюха.
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23.08.2020 11:38 Відповісти
Хватит скулить, вода продается в любом супермаркете и чистая и с сиропом и минералка!!!
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21.08.2020 18:38 Відповісти
Крымские чипованые референдумом верблюды, по прошествии
шести лет уже хорошо плюются, даже без слюны! Летом, они стоят с пустыми горбами и очень, очень
любят смотреть, как степь превращается в пустыню. Радует их и то, что теперь ботинки,
берцы и сапоги солдаты захватчика могут легко снимать, если засунуть любую ногу в любую (желательно по размеру) трещину, образовавшуюся в пересохшей земле.
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21.08.2020 18:47 Відповісти
Да не переживайте вы: в Крыму все хорошо. Там солнце, там море и камни с неба не падают. Ума правда нет, но это не критично, все равно ум сверху не приложишь.
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21.08.2020 18:48 Відповісти
а никто и не переживает... если б мы пережили- то давно бы умерли
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21.08.2020 18:51 Відповісти
им просто надо перестать пить воду!
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21.08.2020 18:58 Відповісти
а если мочевик перевязать, то вода и вообще не нужна, потому что та которая раз выпита и в организме - уходить не будет... "круговорот воды в ... крысманине"
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21.08.2020 19:04 Відповісти
Сказочная страна Моксель.
Супер-дупер ядреные ракеты взрывать (хлопать) у себя на полигонах умеет, а поставить ядерные опреснители - нет.
Своровали бы, дык нихто не даст.

Навевает мысль. А в древнем Египте их не было случайно?
Уж очень похожи результаты.
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21.08.2020 21:18 Відповісти
крысманам катерогически воспрещается потеть (вода быстро уходит) посему нельзя и перетруждаться, надо просто держаться... там
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21.08.2020 21:43 Відповісти
Забздяться
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21.08.2020 23:13 Відповісти
 
 