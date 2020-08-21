Офіс генпрокурора: єдина причина Іловайської трагедії - військова агресія ЗС РФ
В ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулось наймасштабніше пряме вторгнення збройних сил країни-агресора на територію України. 29 серпня 2014 року за наказом командування Генштабу ЗС РФ російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових.
Про це свідчать результати розслідування причин Іловайської трагедії, повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"Згідно з висновками експертів та комплексом інших здобутих доказів, єдиним фактором, що призвів до трагічних подій під Іловайськом, є військова агресія ЗС РФ", - повідомили в Офісі генпрокурора.
Там нагадали, що на момент вторгнення сили ЗС РФ в рази перевищували сили захисників України.
"Критичне співвідношення військових сил України у районі міста Іловайськ з підрозділами ЗС РФ та представників незаконних збройних формувань, контрольованих РФ складало: особовий склад – 1 до 18; танки – 1 до 11; бронетехніка – 1 до 16; артилерія – 1 до 15; "Гради" - 1 до 24", - сказано в повідомленні.
Керівництво АТО і Генштаб ЗС РФ вели переговори щодо надання гуманітарного коридору для виходу захисників України з оточення, зазначили в Офісі.
"Однак 29 серпня 2014 року за безпосередньою вказівкою та наказом командування Генерального штабу ЗС РФ, в порушення вимоги ст. 37 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 1949 року, російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових, разом із трьома полоненими російськими десантниками під час виходу особового складу підрозділів сил АТО в районі насалених пунктів Старобешево, Чумаки, Новодворське, Агрономічне, Многопілля, Червоносільське, Осикове, Новокатеринівка Донецької області", - сказано в повідомленні.
Внаслідок трагедії в Іловайську 366 українських воїнів загинули, 429 були поранені, 300 - потрапили в полон.
Докази скоєння військових злочинів передані в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.
"Притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення вказаних злочинів 110 осіб, у тому числі 68 громадян РФ, серед яких 21 високопосадовець. Указаних осіб оголошено в розшук. До суду скеровано 48 обвинувальних актів стосовно 51 особи. Вироками українських судів 35 осіб вже засуджено, в тому числі 13 громадян РФ, серед них 3 військовослужбовці ЗС РФ", - сказано в повідомленні.
Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України продовжують збір доказів та встановлення всіх винних осіб.
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бойцы и командиры добробатов, не забывая ошибок командования, в основном винят в Иловайске именно Корбана и Беню, которым очень хотелось рейдернуть еще одну ТЭС. Их цитаты из воспоминаний:
".... Отнять у Ахметова объект энергетики - вот истинная причина, по которой Корбан и Коломойский не остановились перед тем, чтобы измарать свои руки кровью тысяч патриотов, которые, идя в бой, искренне верили, что воюют за независимость своей страны...."
".... 5 августа замглавы Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан собрал в кабинете командиров батальонов «Азов» (Билецкий), «Шахтерск» (Филоненко), «Днепр-1» (Береза), «Донбасс» (Семенченко). Так же на встрече участвовали генерал Хомчак и журналист Юрий Бутусов. По свидетельствам людей, бывших на встрече, Корбан информировал о том, что в Иловайске НВФ в размере 50-60 человек и отсутствуют укрепрайоны. Так же есть свидетельства, что Корбан мотивировал командиров батальонов довольно внушительной суммой за взятие Иловайска (называлась цифра в размере 300 тыс. долларов каждому командиру добровольческого батальона). Приехавший позже Хомчак подтвердил отсутствие укреплений и обсудил с присутствующими схему взаимодействия добробатов с ВСУ.
Как позже оправдывался Корбан, встреча имела "чисто консультативный характер."
Однако, кроме того, подобное отдельное совещание проводилось позже и в Курахово, где присутствовали должностные лица, которые не имели непосредственного отношения к проведению АТО
О том, что Иловайск зарождался в кабинете Корбана в стенах Днепропетровской ОГА, также говорят и командиры добровольческих батальонов. Например, командир «Шахтерска» Андрей Филоненко сообщил:
«5 августа 2014 года в здании Днепропетровской облгосадминистрации прошло совещание с Геннадием Корбаном. Мы зарегистрированы в Днепропетровской области, а там всем командовал Корбан. Опасно было возражать и говорить свои мысли вслух. На совещании присутствовали Семен Семенченко (батальон «Донбасс»), Андрей Билецкий («Азов»), журналист Юрий Бутусов. Корбан озвучил тему совещания - взятие Иловайска. Вводная была следующая: он берет в кольцо Донецк, а Иловайск - важное место с узловой ж/д станцией, но у него нет для этого времени и пехоты, поэтому «зайдите туда батальоны и зачистите, там максимум 50 террористов». Но как оказалось, там даже за 4 месяца до нашего прихода заливали бетон в укреппозиции. У нас снаряды от пушек «Рапира» отскакивали от их дотов. К тому же только на нашем участке было 15 снайперов из Тореза и около 500 боевиков».Информацию о том, что поход на Иловайск не был тщательно спланированной операцией Вооруженных сил Украины, подтвердил и командир батальона «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко с позывным «Филин». Во время Иловайских событий был начальником штаба батальона «Донбасс».
«Семенченко лично принимал решение и пытался сделать все, чтобы попасть в Иловайск. Он отправлял всех туда, заявляя, что там не более 200 боевиков, мы быстро зайдем, повесим украинский флаг и вернемся назад. Поэтому 19 августа 2014-го года мы ехали в Иловайск на одни сутки, даже не брали с собой боеприпасов и продовольствия на длительные сроки. Хотя у нас планы были совсем другие - разрабатывали операцию по освобождению Донецка. Зайти в Иловайск - это личное желание Семенченко. И он сделал все, чтобы «Донбасс» туда пошел. Заход туда нашего батальона вообще не рассматривался в Минобороны и Генштабе».
Об этом есть отдельный фильм-расследование от эстонских журналистов, которых никак не обвинишь в предвзятости и подыгрыванию кому-либо. Упоротым очень советую посмотреть, крепко прочищает мозги относительно Бени и его питбуля Корбана.
"Давид Жвания разместил в Сети видеообращение к Владимиру Зеленскому, в котором напомнил, что ранее он уже сделал несколько признаний в совершении преступлений вместе с Александром Турчиновым и Петром Порошенко, однако Ирина Венедиктова их полностью проигнорировала. При этом бывший народный избранник допустил, что от главы государства могут скрывать информацию.
Жвания подчеркнул - пока генеральный прокурор молчит, его предостережения уже сбываются, и Петр Порошенко уже начал раскачивать ситуацию в Украине. По мнению экс-нардепа, одним из элементов этого раскачивания является обвинение в адрес ближайшего окружения Зеленского, которое сегодня открыто обвиняют в работе на Москву.
Жвания убежден, что «порохоботы» сперва обвинят команду главы государства в предательстве, а затем начнут призывать людей выходить на улицы. Он предупредил - после этого Зеленский уже не будет знать, что ему делать дальше. По словам экс-нардепа, Порошенко является мастером провокаций и создания кризисов, и в этом он действительно является лучшим специалистом в Украине...".
Точно так же, как она 6 лет орет "Украина потеряла Крым"... и не вспоминать, что это "РАШКА захватила Крым"!
каждый гражданин Украины знает как беня коломойша кинул добробаты на отжим ЗуГРЭС, и как потом хомчак слали в Киев "телеграмы" - "никакого котла нет, все ложь!"
Кристер Парис записал интервью с очевидцами трагических событий августа 2014 года. В частности, доброволец Ярема Галайда подтверждает роль Геннадия Корбана в побуждении бойцов к штурму Иловайска.
От ЗСУ Корбан отправил туда Хомчака. Который должен был одеть лавровый венок победителя, закончившего АТО. А после этого стать НГШ или министром обороны. Который нарушил приказ Муженко. Который не мог отказать Коломойскому.
«Корбану захотелось свое имя поднять (а Коломойскому - отжать у Ахметова ЗуГРЭС), я так понимаю это все. Он собрал всех командиров добробатов, поскольку финансирование их шло из Фонда обороны страны, он начал их шантажировать, принуждать идти в бой, в Иловайск», - рассказал Кристер Парису Ярема Галайда.
Собственно, отправка добровольцев из Днепра на штурм Иловайска - это уже смертельно опасное задание, поскольку бойцы были неподготовленные и не имели нужного вооружения, выяснил Кристер Парис.
«Добровольческие подразделения не имели тяжелого вооружения. Они находились в штате в министерства внутренних дел, и они не были предназначены для ведения серьезных боев. Основное назначение - зачистка уже освобожденных территорий от остаточных банд террористов», - рассказал в интервью эстонскому журналисту блогер и историк Дмитрий Вовнянко.
Yhttps://coolyanews.info/roman-doniik-ilovajsk-byl-chisto-milicejskoj-operaciej.html
Если Бутусов требут наказания для тех, кто по его версии "не смог" вывести людей из Иловайска, то почему он не требует наказания для тех, кто завел людей в Иловайскую ловушку?Почему Бутусов не говорит о своем участии в Иловайской трагедии? Почему не говорит о том, что группа людей без информации, без данных разведки, без образования, без военного опыта, без малейшего представления о войне на тот момент, в угоду шкурнякам одной из ФПГ спланировала "операцию", а точнее авантюру, истинной целью которой был отжим Зугреса у Ахметова?Кутейниково на тот момент было уже наше. Фащевка с другой стороны уже была наша. И автомобильная дорога и жд была перерезана нашими десантниками. Фактически снабжение Иловайска было перерезано. Но на это было наплевать тем, кто планировали это. Потому что Иловайск был прикрытием. Корбану нужен был Зугрес, а Иловайск был афишей и парадной вывеской для "победителей" собравшихся въехать в Киев с победой.
Почему не говорит, что именно они, в кабинете ДнепрОДА, приняли решение провести МВДшную операцию по якобы освобождению Иловайска? Без тяжелого вооружения и бронетехники. Силами добровольцев на джипах со стрелкотней. Почему не говорит о своей роли - летописца победы, тот кого наняли для освещения "окончания войны" под руководством команды Коломойского и восхождения новой военной звезды Хомчака?Почему же он не пишет, что руководство ЗСУ не принимало участие в планируемой операции, потому что это была тема МВД, и на коммуникацию с ЗСУ потенциальные «победители» тупо забили?Почему не пишет, как Хомчак нарушив приказ пошел на Иловайск за венком победителя от ЗСУ, подняв все доступные ему подразделения ВСУ? Почему не пишет, что Муженко включился на стадии, когда все что можно было запороть, уже запороли? Почему не требует суда над людьми, которые не владея оперативной обстановкой, без разведки, без резервов, без артиллерии, просто повели людей на гибель?Почему не требует расследования, где были трое суток сбежавшие генерал Хомчак и Береза?
Миссия ОБСЕ - мониторинговая а не следственная комиссия, она ничего не расследует, только считает и фиксирует.
Так, український дипломат розповів присутнім, що на Донбасі з бойовиками працюють російські куратори, а підтримують бойовиків 87 тисяч російських військовослужбовців. "Кількість російської зброї і військових на Донбасі і навколо нього не свідчать про прагнення Росії врегулювати конфлікт".
У свою чергу постпред РФ при ООН Василь Небензя у відповідь на слова українського колеги запропонував вислухати представника ОБСЄ.
"Я б хотів скористатися присутністю тут пана Апакана і пана (спеціального представника діючого голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартіна) Сайдіка, щоб у них дізнатися, чи багато вони бачили на Донбасі російських військ, чи знають вони про ті цифри, якими ділився український постпред і чи можуть вони їх підтвердити?", - сказав російський дипломат.
У свою чергу Апакан не підтвердив слова українського дипломата.
За іншими даними, на момент виходу угруповання українських військ могло сягати 1700 чоловік.
Мнение россиян меня мало интересует, Вы можете думать что угодно, и предполагать - кто о чём мечтал.
Там не було стільки московитів.Це вже абсурд.
Кто-то проворонил перемещение такой массы солдат и военной техники.
Вот они и должны ответить.
опять быдло зеленое на@бали по полной...
и 24 августа в Киеве как ни в чём не бывало проходит парад и столица гуляет, пьёт и веселится! говнокомандующий даёт команду ВСУ отойти с юга и открыть дорогу орде, в результате добробаты оказываются в "котле". потом эта шоколадная **** договаривается с ****** о "коридоре" и ребят расстреливают как в тире! лолита и ***** счастливы, они поимели "циничных бандеровцев"... а теперь можете спамить, банить, идите нах мразота!
а всього ж пiвтори роки тому шмаркля та ЗеБiли гавкали, що у всьому винен Порошенко...
що трапилось з того часу?
Що ж до подій під Іловаськом, то вони сталися більш, як через пів року після початку агресції і не могли бути несподіванкою навіть для наймиролюбніших ініціаторів військового параду.
Меня интересует... Для чего заканчивать военный вузы, если во время войны действовать "по военному" - не нужно ! ?
А в некачественных бронежилетах виноват дождь.
Когда уже за провалы начнут наказывать виновных, чьей задачей было не допустить подобного?