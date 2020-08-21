Офіс генпрокурора: єдина причина Іловайської трагедії - військова агресія ЗС РФ

В ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулось наймасштабніше пряме вторгнення збройних сил країни-агресора на територію України. 29 серпня 2014 року за наказом командування Генштабу ЗС РФ російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових.

Про це свідчать результати розслідування причин Іловайської трагедії, повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з висновками експертів та комплексом інших здобутих доказів, єдиним фактором, що призвів до трагічних подій під Іловайськом, є військова агресія ЗС РФ", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Там нагадали, що на момент вторгнення сили ЗС РФ в рази перевищували сили захисників України.

"Критичне співвідношення військових сил України у районі міста Іловайськ з підрозділами ЗС РФ та представників незаконних збройних формувань, контрольованих РФ складало: особовий склад – 1 до 18; танки – 1 до 11; бронетехніка – 1 до 16; артилерія – 1 до 15; "Гради" - 1 до 24", - сказано в повідомленні.

Керівництво АТО і Генштаб ЗС РФ вели переговори щодо надання гуманітарного коридору для виходу захисників України з оточення, зазначили в Офісі.

"Однак 29 серпня 2014 року за безпосередньою вказівкою та наказом командування Генерального штабу ЗС РФ, в порушення вимоги ст. 37 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 1949 року, російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових, разом із трьома полоненими російськими десантниками під час виходу особового складу підрозділів сил АТО в районі насалених пунктів Старобешево, Чумаки, Новодворське, Агрономічне, Многопілля, Червоносільське, Осикове, Новокатеринівка Донецької області", - сказано в повідомленні.

Читайте також: До річниці подій під Іловайськом Музей Майдану проведе дискусію "Іловайський котел: спогади учасників"

Внаслідок трагедії в Іловайську 366 українських воїнів загинули, 429 були поранені, 300 - потрапили в полон.

Докази скоєння військових злочинів передані в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

"Притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення вказаних злочинів 110 осіб, у тому числі 68 громадян РФ, серед яких 21 високопосадовець. Указаних осіб оголошено в розшук. До суду скеровано 48 обвинувальних актів стосовно 51 особи. Вироками українських судів 35 осіб вже засуджено, в тому числі 13 громадян РФ, серед них 3 військовослужбовці ЗС РФ", - сказано в повідомленні.

Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України продовжують збір доказів та встановлення всіх винних осіб.