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Новини Агресія Росії проти України Річниця Іловайської трагедії
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Офіс генпрокурора: єдина причина Іловайської трагедії - військова агресія ЗС РФ

Офіс генпрокурора: єдина причина Іловайської трагедії - військова агресія ЗС РФ

В ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулось наймасштабніше пряме вторгнення збройних сил країни-агресора на територію України. 29 серпня 2014 року за наказом командування Генштабу ЗС РФ російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових.

Про це свідчать результати розслідування причин Іловайської трагедії, повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з висновками експертів та комплексом інших здобутих доказів, єдиним фактором, що призвів до трагічних подій під Іловайськом, є військова агресія ЗС РФ", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Там нагадали, що на момент вторгнення сили ЗС РФ в рази перевищували сили захисників України.

"Критичне співвідношення військових сил України у районі міста Іловайськ з підрозділами ЗС РФ та представників незаконних збройних формувань, контрольованих РФ складало: особовий склад – 1 до 18; танки – 1 до 11; бронетехніка – 1 до 16; артилерія – 1 до 15; "Гради" - 1 до 24", - сказано в повідомленні.

Керівництво АТО і Генштаб ЗС РФ вели переговори щодо надання гуманітарного коридору для виходу захисників України з оточення, зазначили в Офісі.

"Однак 29 серпня 2014 року за безпосередньою вказівкою та наказом командування Генерального штабу ЗС РФ, в порушення вимоги ст. 37 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 1949 року, російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових, разом із трьома полоненими російськими десантниками під час виходу особового складу підрозділів сил АТО в районі насалених пунктів Старобешево, Чумаки, Новодворське, Агрономічне, Многопілля, Червоносільське, Осикове, Новокатеринівка Донецької області", - сказано в повідомленні.

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Внаслідок трагедії в Іловайську 366 українських воїнів загинули, 429 були поранені, 300 - потрапили в полон.

Докази скоєння військових злочинів передані в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

"Притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення вказаних злочинів 110 осіб, у тому числі 68 громадян РФ, серед яких 21 високопосадовець. Указаних осіб оголошено в розшук. До суду скеровано 48 обвинувальних актів стосовно 51 особи. Вироками українських судів 35 осіб вже засуджено, в тому числі 13 громадян РФ, серед них 3 військовослужбовці ЗС РФ", - сказано в повідомленні.

Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України продовжують збір доказів та встановлення всіх винних осіб.

Автор: 

розслідування (2265) Іловайськ (269) Офіс Генпрокурора (3235)


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Топ коментарі
+46
Нарешті ми десь почули про агресію росії.
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21.08.2020 19:34
+41
то вони беню коломойшу відмазують..
бойцы и командиры добробатов, не забывая ошибок командования, в основном винят в Иловайске именно Корбана и Беню, которым очень хотелось рейдернуть еще одну ТЭС. Их цитаты из воспоминаний:

".... Отнять у Ахметова объект энергетики - вот истинная причина, по которой Корбан и Коломойский не остановились перед тем, чтобы измарать свои руки кровью тысяч патриотов, которые, идя в бой, искренне верили, что воюют за независимость своей страны...."

".... 5 августа замглавы Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан собрал в кабинете командиров батальонов «Азов» (Билецкий), «Шахтерск» (Филоненко), «Днепр-1» (Береза), «Донбасс» (Семенченко). Так же на встрече участвовали генерал Хомчак и журналист Юрий Бутусов. По свидетельствам людей, бывших на встрече, Корбан информировал о том, что в Иловайске НВФ в размере 50-60 человек и отсутствуют укрепрайоны. Так же есть свидетельства, что Корбан мотивировал командиров батальонов довольно внушительной суммой за взятие Иловайска (называлась цифра в размере 300 тыс. долларов каждому командиру добровольческого батальона). Приехавший позже Хомчак подтвердил отсутствие укреплений и обсудил с присутствующими схему взаимодействия добробатов с ВСУ.

Как позже оправдывался Корбан, встреча имела "чисто консультативный характер."
Однако, кроме того, подобное отдельное совещание проводилось позже и в Курахово, где присутствовали должностные лица, которые не имели непосредственного отношения к проведению АТО

О том, что Иловайск зарождался в кабинете Корбана в стенах Днепропетровской ОГА, также говорят и командиры добровольческих батальонов. Например, командир «Шахтерска» Андрей Филоненко сообщил:

«5 августа 2014 года в здании Днепропетровской облгосадминистрации прошло совещание с Геннадием Корбаном. Мы зарегистрированы в Днепропетровской области, а там всем командовал Корбан. Опасно было возражать и говорить свои мысли вслух. На совещании присутствовали Семен Семенченко (батальон «Донбасс»), Андрей Билецкий («Азов»), журналист Юрий Бутусов. Корбан озвучил тему совещания - взятие Иловайска. Вводная была следующая: он берет в кольцо Донецк, а Иловайск - важное место с узловой ж/д станцией, но у него нет для этого времени и пехоты, поэтому «зайдите туда батальоны и зачистите, там максимум 50 террористов». Но как оказалось, там даже за 4 месяца до нашего прихода заливали бетон в укреппозиции. У нас снаряды от пушек «Рапира» отскакивали от их дотов. К тому же только на нашем участке было 15 снайперов из Тореза и около 500 боевиков».Информацию о том, что поход на Иловайск не был тщательно спланированной операцией Вооруженных сил Украины, подтвердил и командир батальона «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко с позывным «Филин». Во время Иловайских событий был начальником штаба батальона «Донбасс».

«Семенченко лично принимал решение и пытался сделать все, чтобы попасть в Иловайск. Он отправлял всех туда, заявляя, что там не более 200 боевиков, мы быстро зайдем, повесим украинский флаг и вернемся назад. Поэтому 19 августа 2014-го года мы ехали в Иловайск на одни сутки, даже не брали с собой боеприпасов и продовольствия на длительные сроки. Хотя у нас планы были совсем другие - разрабатывали операцию по освобождению Донецка. Зайти в Иловайск - это личное желание Семенченко. И он сделал все, чтобы «Донбасс» туда пошел. Заход туда нашего батальона вообще не рассматривался в Минобороны и Генштабе».

Об этом есть отдельный фильм-расследование от эстонских журналистов, которых никак не обвинишь в предвзятости и подыгрыванию кому-либо. Упоротым очень советую посмотреть, крепко прочищает мозги относительно Бени и его питбуля Корбана.
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21.08.2020 19:39
+23
Відмазують Коломойського і Хомчака?
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21.08.2020 19:36
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Нарешті ми десь почули про агресію росії.
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21.08.2020 19:34 Відповісти
то вони беню коломойшу відмазують..
бойцы и командиры добробатов, не забывая ошибок командования, в основном винят в Иловайске именно Корбана и Беню, которым очень хотелось рейдернуть еще одну ТЭС. Их цитаты из воспоминаний:

".... Отнять у Ахметова объект энергетики - вот истинная причина, по которой Корбан и Коломойский не остановились перед тем, чтобы измарать свои руки кровью тысяч патриотов, которые, идя в бой, искренне верили, что воюют за независимость своей страны...."

".... 5 августа замглавы Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан собрал в кабинете командиров батальонов «Азов» (Билецкий), «Шахтерск» (Филоненко), «Днепр-1» (Береза), «Донбасс» (Семенченко). Так же на встрече участвовали генерал Хомчак и журналист Юрий Бутусов. По свидетельствам людей, бывших на встрече, Корбан информировал о том, что в Иловайске НВФ в размере 50-60 человек и отсутствуют укрепрайоны. Так же есть свидетельства, что Корбан мотивировал командиров батальонов довольно внушительной суммой за взятие Иловайска (называлась цифра в размере 300 тыс. долларов каждому командиру добровольческого батальона). Приехавший позже Хомчак подтвердил отсутствие укреплений и обсудил с присутствующими схему взаимодействия добробатов с ВСУ.

Как позже оправдывался Корбан, встреча имела "чисто консультативный характер."
Однако, кроме того, подобное отдельное совещание проводилось позже и в Курахово, где присутствовали должностные лица, которые не имели непосредственного отношения к проведению АТО

О том, что Иловайск зарождался в кабинете Корбана в стенах Днепропетровской ОГА, также говорят и командиры добровольческих батальонов. Например, командир «Шахтерска» Андрей Филоненко сообщил:

«5 августа 2014 года в здании Днепропетровской облгосадминистрации прошло совещание с Геннадием Корбаном. Мы зарегистрированы в Днепропетровской области, а там всем командовал Корбан. Опасно было возражать и говорить свои мысли вслух. На совещании присутствовали Семен Семенченко (батальон «Донбасс»), Андрей Билецкий («Азов»), журналист Юрий Бутусов. Корбан озвучил тему совещания - взятие Иловайска. Вводная была следующая: он берет в кольцо Донецк, а Иловайск - важное место с узловой ж/д станцией, но у него нет для этого времени и пехоты, поэтому «зайдите туда батальоны и зачистите, там максимум 50 террористов». Но как оказалось, там даже за 4 месяца до нашего прихода заливали бетон в укреппозиции. У нас снаряды от пушек «Рапира» отскакивали от их дотов. К тому же только на нашем участке было 15 снайперов из Тореза и около 500 боевиков».Информацию о том, что поход на Иловайск не был тщательно спланированной операцией Вооруженных сил Украины, подтвердил и командир батальона «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко с позывным «Филин». Во время Иловайских событий был начальником штаба батальона «Донбасс».

«Семенченко лично принимал решение и пытался сделать все, чтобы попасть в Иловайск. Он отправлял всех туда, заявляя, что там не более 200 боевиков, мы быстро зайдем, повесим украинский флаг и вернемся назад. Поэтому 19 августа 2014-го года мы ехали в Иловайск на одни сутки, даже не брали с собой боеприпасов и продовольствия на длительные сроки. Хотя у нас планы были совсем другие - разрабатывали операцию по освобождению Донецка. Зайти в Иловайск - это личное желание Семенченко. И он сделал все, чтобы «Донбасс» туда пошел. Заход туда нашего батальона вообще не рассматривался в Минобороны и Генштабе».

Об этом есть отдельный фильм-расследование от эстонских журналистов, которых никак не обвинишь в предвзятости и подыгрыванию кому-либо. Упоротым очень советую посмотреть, крепко прочищает мозги относительно Бени и его питбуля Корбана.
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21.08.2020 19:39 Відповісти
К сожалению большинству все эти факты совершенно не интересны. Вся журналистская братия из всех утюгов несколько лет несла пропаганду Коломойскогот об Иловайской трагедии. А полезные идиоты-разносили эту пропаганду по домам.
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21.08.2020 21:22 Відповісти
+100500
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22.08.2020 00:23 Відповісти
А откровенные враги и идиоты во власти и командовании типа "не при делах"???
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21.08.2020 19:35 Відповісти
Разочарованы?
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21.08.2020 19:37 Відповісти
так эти враги и идиоты сейчас на самых высоких постах: беня коломойша и хомчак
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21.08.2020 19:40 Відповісти
Их в октябре ждут в гбр
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21.08.2020 19:43 Відповісти
да-да.. у зебилов всегда "ждут"
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21.08.2020 19:44 Відповісти
Беню ФБР уже заждалось
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21.08.2020 19:52 Відповісти
Не Корбан виноват,а гамнокомандущий к параду готовился ,писец выводы моя хороший Корбан виновен
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21.08.2020 20:22 Відповісти
Зеленский олигарха не посадит, кишка тонка, найдут стрелочника.
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21.08.2020 20:36 Відповісти
Не единственная, а главная.
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21.08.2020 19:35 Відповісти
Так тут переважна більшість Пороха звинувачувала у тому, що ***** атакував Україну .. Кому вірити? Зеленим, чи їх виборцям? Бо у зевиборців зараз шаблон навпіл репне.
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21.08.2020 19:36 Відповісти
То ***** на нас не нападав? Це все Порох?
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21.08.2020 20:30 Відповісти
В том и дело ,шо ***** напал за полгода до Иловайска,значит он гамнокомандущий и балабол и крутил свои дела с *****м и жму руку это скорее правда ,чем фейк
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21.08.2020 20:45 Відповісти
Нічого не зрозумів, але ти достукався до мого серця))
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21.08.2020 20:55 Відповісти
Где-то в лесу кто-то сдох.............
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21.08.2020 19:36 Відповісти
Та ніхто не здох, Хомчака відмазують.
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21.08.2020 19:41 Відповісти
А не Беню?
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21.08.2020 19:56 Відповісти
👏👏👏👏👏
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21.08.2020 20:30 Відповісти
Да ну)) а как же Бенина жадность по поводу зугресс??
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21.08.2020 19:36 Відповісти
а шо сталось з оцим охвісом Генерального Слуги ЗЕ-НЕлоха? обісрався ?
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21.08.2020 19:36 Відповісти
Відмазують Коломойського і Хомчака?
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21.08.2020 19:36 Відповісти
аж дивно, що на Порошенка не повішали цю воєну поразку... як це зробили Сенченко і Грішин своїм "розслідуванням"...
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21.08.2020 19:36 Відповісти
Ти ОЦЕ прочитай!!!!
"Давид Жвания разместил в Сети видеообращение к Владимиру Зеленскому, в котором напомнил, что ранее он уже сделал несколько признаний в совершении преступлений вместе с Александром Турчиновым и Петром Порошенко, однако Ирина Венедиктова их полностью проигнорировала. При этом бывший народный избранник допустил, что от главы государства могут скрывать информацию.
Жвания подчеркнул - пока генеральный прокурор молчит, его предостережения уже сбываются, и Петр Порошенко уже начал раскачивать ситуацию в Украине. По мнению экс-нардепа, одним из элементов этого раскачивания является обвинение в адрес ближайшего окружения Зеленского, которое сегодня открыто обвиняют в работе на Москву.
Жвания убежден, что «порохоботы» сперва обвинят команду главы государства в предательстве, а затем начнут призывать людей выходить на улицы. Он предупредил - после этого Зеленский уже не будет знать, что ему делать дальше. По словам экс-нардепа, Порошенко является мастером провокаций и создания кризисов, и в этом он действительно является лучшим специалистом в Украине...".
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21.08.2020 19:51 Відповісти
Жвании уже и психиатры не помогут. Зайти что ли к нему на страничку и рассказать где и как признания делают.
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21.08.2020 20:04 Відповісти
мені нічим Ірині заперечити...
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21.08.2020 21:11 Відповісти
буба с оффиса прохрипит-гавкнет - дорасследуют и повесят..
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21.08.2020 20:02 Відповісти
Відмазка на всі часи...Ця РФ вже як невістка...
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21.08.2020 19:36 Відповісти
Як Гітлер?
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21.08.2020 19:38 Відповісти
А хто блд на нас напав? Чи ти дебіл?
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21.08.2020 19:41 Відповісти
Договорняки рулять!
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21.08.2020 19:48 Відповісти
Неужели войска НАТО в Иловайске это всё устроили?
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21.08.2020 19:58 Відповісти
Они, родимые, - 'пьяные негры на танках'.
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22.08.2020 00:29 Відповісти
Вата об этом предпочитает "НЕ ЗНАТЬ"!
Точно так же, как она 6 лет орет "Украина потеряла Крым"... и не вспоминать, что это "РАШКА захватила Крым"!
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21.08.2020 19:37 Відповісти
кацапа, у тебя очередной зашквар
каждый гражданин Украины знает как беня коломойша кинул добробаты на отжим ЗуГРЭС, и как потом хомчак слали в Киев "телеграмы" - "никакого котла нет, все ложь!"
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21.08.2020 19:50 Відповісти
и хомчак свалив с Иловайска не в Киев, а в Днепр, к бене и корбану на ковёр!
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21.08.2020 20:18 Відповісти
В Брюсселе подтвердили: один из виновников Иловайской трагедии - Геннадий Корбан.
Кристер Парис записал интервью с очевидцами трагических событий августа 2014 года. В частности, доброволец Ярема Галайда подтверждает роль Геннадия Корбана в побуждении бойцов к штурму Иловайска.
От ЗСУ Корбан отправил туда Хомчака. Который должен был одеть лавровый венок победителя, закончившего АТО. А после этого стать НГШ или министром обороны. Который нарушил приказ Муженко. Который не мог отказать Коломойскому.

«Корбану захотелось свое имя поднять (а Коломойскому - отжать у Ахметова ЗуГРЭС), я так понимаю это все. Он собрал всех командиров добробатов, поскольку финансирование их шло из Фонда обороны страны, он начал их шантажировать, принуждать идти в бой, в Иловайск», - рассказал Кристер Парису Ярема Галайда.

Собственно, отправка добровольцев из Днепра на штурм Иловайска - это уже смертельно опасное задание, поскольку бойцы были неподготовленные и не имели нужного вооружения, выяснил Кристер Парис.
«Добровольческие подразделения не имели тяжелого вооружения. Они находились в штате в министерства внутренних дел, и они не были предназначены для ведения серьезных боев. Основное назначение - зачистка уже освобожденных территорий от остаточных банд террористов», - рассказал в интервью эстонскому журналисту блогер и историк Дмитрий Вовнянко.
Yhttps://coolyanews.info/roman-doniik-ilovajsk-byl-chisto-milicejskoj-operaciej.html
Если Бутусов требут наказания для тех, кто по его версии "не смог" вывести людей из Иловайска, то почему он не требует наказания для тех, кто завел людей в Иловайскую ловушку?Почему Бутусов не говорит о своем участии в Иловайской трагедии? Почему не говорит о том, что группа людей без информации, без данных разведки, без образования, без военного опыта, без малейшего представления о войне на тот момент, в угоду шкурнякам одной из ФПГ спланировала "операцию", а точнее авантюру, истинной целью которой был отжим Зугреса у Ахметова?Кутейниково на тот момент было уже наше. Фащевка с другой стороны уже была наша. И автомобильная дорога и жд была перерезана нашими десантниками. Фактически снабжение Иловайска было перерезано. Но на это было наплевать тем, кто планировали это. Потому что Иловайск был прикрытием. Корбану нужен был Зугрес, а Иловайск был афишей и парадной вывеской для "победителей" собравшихся въехать в Киев с победой.
Почему не говорит, что именно они, в кабинете ДнепрОДА, приняли решение провести МВДшную операцию по якобы освобождению Иловайска? Без тяжелого вооружения и бронетехники. Силами добровольцев на джипах со стрелкотней. Почему не говорит о своей роли - летописца победы, тот кого наняли для освещения "окончания войны" под руководством команды Коломойского и восхождения новой военной звезды Хомчака?Почему же он не пишет, что руководство ЗСУ не принимало участие в планируемой операции, потому что это была тема МВД, и на коммуникацию с ЗСУ потенциальные «победители» тупо забили?Почему не пишет, как Хомчак нарушив приказ пошел на Иловайск за венком победителя от ЗСУ, подняв все доступные ему подразделения ВСУ? Почему не пишет, что Муженко включился на стадии, когда все что можно было запороть, уже запороли? Почему не требует суда над людьми, которые не владея оперативной обстановкой, без разведки, без резервов, без артиллерии, просто повели людей на гибель?Почему не требует расследования, где были трое суток сбежавшие генерал Хомчак и Береза?
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21.08.2020 19:52 Відповісти
+++
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22.08.2020 00:33 Відповісти
А откуда там взялись колонны укр. техники? Для подавления 800 местных боевиков со стрелковым оружием многовато, а для противостояния РФ маловато, так на что рассчитывали высшие генералы и президент? Не на то ли, что россияне открыто влезут и долго будут громить укр. группировку, их успеют задокументировать и новые санкции вкатать, да только долго сопротивляться не получилось, потери получились плановые, а эффект - нет?
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21.08.2020 19:49 Відповісти
4 неполных батальона - никак не 4000 чел)
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21.08.2020 19:55 Відповісти
Это наши заявляли, что кацапов было 4000.
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21.08.2020 19:59 Відповісти
А в докладе Генштаба как то поболее просматривается, как раз поближе к 4000.
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21.08.2020 20:07 Відповісти
4000 солдат
Миссия ОБСЕ - мониторинговая а не следственная комиссия, она ничего не расследует, только считает и фиксирует.
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21.08.2020 19:55 Відповісти
Если бы это не входило в ее компетенцию она бы не делала соответствующих заявлений но я основываюсь именно на интервью ее глав Заньера и Эртула Апакана.
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21.08.2020 20:01 Відповісти
Миссия делала соответствующие заявления, в которых говорилось, что ОБСЕ не проводит расследования, все факты отражает в своих отчётах. На основе этих фактов, люди сами решают кого кем считать. Если обнаружена техника состоящая на вооружении только в РФ, если люди в форме без опознавательных знаков называются военнослужащими РФ, если на технике закрашены номера и символы - всё это отражается в отчётах, а в Гааге разберуться (или в Страсбурге). Миллион раз уже это разжёвывали, и только до россиян до сих пор не доходит ограниченность мандата ОБСЕ на Донбассе.
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21.08.2020 20:09 Відповісти
Не могу кидать ссылки с телефона. Гугли "В ОБСЕ знову не пiдтверджують присутнiсть росiйських вiйськ на Донбасi. Источник Сегодня. Уа 13 февраля 2019г
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21.08.2020 20:13 Відповісти
В ОБСЄ знову "не бачать" російських військових на Донбасі. Цього разу голова Спеціальної моніторингової місії в Україні Ертурул Апакан не підтвердив слова постпреда України при ООН Володимира Єльченка про присутність російських військ на сході України. Про це йшлося в ході засідання Ради безпеки ООН.

Так, український дипломат розповів присутнім, що на Донбасі з бойовиками працюють російські куратори, а підтримують бойовиків 87 тисяч російських військовослужбовців. "Кількість російської зброї і військових на Донбасі і навколо нього не свідчать про прагнення Росії врегулювати конфлікт".

У свою чергу постпред РФ при ООН Василь Небензя у відповідь на слова українського колеги запропонував вислухати представника ОБСЄ.

"Я б хотів скористатися присутністю тут пана Апакана і пана (спеціального представника діючого голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартіна) Сайдіка, щоб у них дізнатися, чи багато вони бачили на Донбасі російських військ, чи знають вони про ті цифри, якими ділився український постпред і чи можуть вони їх підтвердити?", - сказав російський дипломат.

У свою чергу Апакан не підтвердив слова українського дипломата.
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21.08.2020 20:15 Відповісти
Ещё раз: мандат миссии ОБСЕ в Украине не предусматривает расследования, то есть - ОБСЕ не может утверждать есть ли регулярные войска РФ на оккупированной территории Украины или нет. ОБСЕ не утверждает что войск РФ на Донбассе нет - это мы не играем? Тут играем, тут не играем, а тут рыбу заворачивали?
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21.08.2020 20:22 Відповісти
ВСУ 4000? Ви впевнені? Саме ВСУ? А посилання на такі дані надати можете?
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21.08.2020 19:59 Відповісти
Гуглим "Иловайск, доклад Генштаба"
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21.08.2020 20:08 Відповісти
Разом з підрозділами Збройних сил України у боях під Іловайськом всього брало участь порядка 1400 чоловік.
За іншими даними, на момент виходу угруповання українських військ могло сягати 1700 чоловік.
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21.08.2020 20:15 Відповісти
По моему в докладе Генштаба не указана численность всех участников, перечислены подразделения, но по их перечню можно приблизительно оценить, сколько было народа, по моим прикидкам - более 2 тыс. Сколько попали в окружение не интересовался, меня интересовало, сколько и с каким оружием пошли в наступление исходно и на кого, понимали, что могут напороться на росс. армию, или мечтали о легкой победе над местными боевиками?
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21.08.2020 20:38 Відповісти
"Местные" кадыровские боевики...

Мнение россиян меня мало интересует, Вы можете думать что угодно, и предполагать - кто о чём мечтал.
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21.08.2020 20:44 Відповісти
Можу вам порадити скористатися вашою же порадою
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21.08.2020 20:50 Відповісти
заявление сильное...будут предьявы рашке???? или опять бла-бла-бла...не так поняли????
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21.08.2020 19:53 Відповісти
а я к же щодо нарада у шесьтори корбана? а хто ж послав добробати в пекло?
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21.08.2020 19:55 Відповісти
Ради этого надо было выбирать клоуна? Чтобы "диванные стратеги" осознали, что война с Россией - это "серьезный бизнес"? А из истории нельзя этого было почерпнуть, надо было на своем горбу узнать?И немножко подумать "до".
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21.08.2020 19:55 Відповісти
+++
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22.08.2020 00:34 Відповісти
Критическое соотношение военных сил Украины в районе города Иловайск к подразделениям ВС РФ и представителям незаконных вооруженных формирований, контролируемых РФ, составляло: личный состав - 1 к 18; танки - 1 к 11, бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net/n3215257

Там не було стільки московитів.Це вже абсурд.
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21.08.2020 19:56 Відповісти
А даже если и было?
Кто-то проворонил перемещение такой массы солдат и военной техники.
Вот они и должны ответить.
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22.08.2020 00:23 Відповісти
Та ти шо! А я думал, что это Кровавая хунта, фошизды и биндеры в войне и всех трагедиях виновата.
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21.08.2020 20:00 Відповісти
у как де зеЛя и его упыри визжали на Пороха/Муженко/Полтарака...
опять быдло зеленое на@бали по полной...
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21.08.2020 20:20 Відповісти
Наши офицеры, а особенно полковники и генералы умеют выявлять, лучше всех , небритость и нестриженость личного состава, чем передвижение войск явного или потенциального противника.
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21.08.2020 20:21 Відповісти
В ночь с 23 на 24 августа 2014 года произошло самое масштабное вторжение сил страны-агрессора на территорию Украины. Источник: https://censor.net/n3215257
и 24 августа в Киеве как ни в чём не бывало проходит парад и столица гуляет, пьёт и веселится! говнокомандующий даёт команду ВСУ отойти с юга и открыть дорогу орде, в результате добробаты оказываются в "котле". потом эта шоколадная **** договаривается с ****** о "коридоре" и ребят расстреливают как в тире! лолита и ***** счастливы, они поимели "циничных бандеровцев"... а теперь можете спамить, банить, идите нах мразота!
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21.08.2020 20:38 Відповісти
Зато какой парад Петя провёл 24-го..В военном параде приняли участие около полутора тысяч солдат, моряков и офицеров, в том числе и участники военных действий в Донбассе. Среди боевой техники, проехавшей по Крещатику, были модифицированные и построенные на Украине системы залпового огня "Град" и "Смерч", бронеавтомобили "Кугуар", зенитно-воздушный комплекс "Оса", ракетные комплексы "Точка-У" и "СС-300"
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21.08.2020 20:42 Відповісти
не може бути...
а всього ж пiвтори роки тому шмаркля та ЗеБiли гавкали, що у всьому винен Порошенко...
що трапилось з того часу?
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21.08.2020 20:48 Відповісти
Невже, оце буде серпом по яйцях тим хто: "какая расія напала, парад не надо бьіло в Кієвє правадіть"
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21.08.2020 21:33 Відповісти
Бедный ЗЕскот, мычит... беееекает..мееекает и не понимает шо происходит??? почему виновным не назначили Порошенко???? Как жи так, как жи так растерянно скулят ЗЕбилы.. Парашенка Парашенка..как жи так...
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21.08.2020 21:50 Відповісти
Я когда слышу Иловайск, вспоминаю "офицерское" слово рашистов, подло расстрелянных наших солдат, офшоры Порошенко и парад Гелетея Иловайского.
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21.08.2020 21:51 Відповісти
Я когда говортя офшоры Порошенко всегда вспоминаю офшоры ЗЕкловуна, и никак не могу понять почему у лицемерных ЗЕбилов офшоры Порошенко зрада, а офшоры ЗЕкловуна сразу перемога???
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21.08.2020 21:56 Відповісти
Агресію москалів ми й так бачили без прокурорів. Але вранці перед виходом колон близько 6-ї ранку від Х для командирів вищої та середньої ланки на певній частоті прозвучала команда "Прорив по бойовому", оскільки москалі відмовилися випускати українців зі зброєю. Але, хто розвернув наше військо в бойові колони??? Чому крім обраних ніхто не знав про прорив? Чому як кролики їхали колонами? Чому наші колони щонайменше три рази повертали в напрямку засідок москалів? Яка в біса агресія? Просто боягуство, ала скоріш зрада (на мою думку). Вважаю, на жаль, що після таких заяв в України майбутнього ...
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21.08.2020 22:18 Відповісти
У тому, що Порошенко з Муженком в цей час займались парадом, а не виконанням своїх обов'язків командувачів, теж вина російського второнення? Це ви зовсім людей за дурнів вважаєте. Кого відмазують не знаю, але ОП ганьба!
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21.08.2020 23:17 Відповісти
А що стало причиною ніким не оголошеної військової агресії ВС РФ?
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21.08.2020 23:29 Відповісти
причина - рашизм та збочений світогляд ботоксного Сцарька-педофіла та більшості кацапо-ординців. начесывают вЯличие, фантомные боли азиопских имперастов...
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22.08.2020 00:00 Відповісти
Цим причинам вже вісімсот з гаком років і лиш скінчені миролюби могли про них не знати.А щоб в надцяте дозволити завдати собі "підлого та несподіваного удару" треба ні про політику, ні про війну поняття не мати та про parabellum ні разу не чути...
Що ж до подій під Іловаськом, то вони сталися більш, як через пів року після початку агресції і не могли бути несподіванкою навіть для наймиролюбніших ініціаторів військового параду.
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22.08.2020 00:33 Відповісти
Полное игнорирование требований боевого устава... Как будто его не существует...
Меня интересует... Для чего заканчивать военный вузы, если во время войны действовать "по военному" - не нужно ! ?
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22.08.2020 00:08 Відповісти
А в горящих чернобыльских лесах виноват пожар.
А в некачественных бронежилетах виноват дождь.

Когда уже за провалы начнут наказывать виновных, чьей задачей было не допустить подобного?
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22.08.2020 00:19 Відповісти
Також земний уклін військовим льотчикам. Хлопці добряче допомогли під Агрономічним, потім під час виходу. На жаль, не усім їм вже можливо подякувати особисто.
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22.08.2020 00:28 Відповісти
Роssия это вечный враг Украины.
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22.08.2020 00:53 Відповісти
Бєня і Корбан - не відмажетесь! Це ви там керували.
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22.08.2020 07:53 Відповісти
 
 