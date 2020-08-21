Офис генпрокурора: единственная причина Иловайской трагедии - военная агрессия ВС РФ

В ночь с 23 на 24 августа 2014 года произошло самое масштабное вторжение сил страны-агрессора на территорию Украины. 29 августа 2014 года по приказу командования Генштаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военнослужащих.

Об этом свидетельствуют результаты расследования причин Иловайской трагедии, сообщили в Офисе генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно выводам экспертов и комплексу других полученных доказательств, единственным фактором, который привел к трагическим событиям в Иловайске, является военная агрессия ВС РФ", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Там напомнили, что на момент вторжения силы ВС РФ в разы превышали силы защитников Украины.

"Критическое соотношение военных сил Украины в районе города Иловайск к подразделениям ВС РФ и представителям незаконных вооруженных формирований, контролируемых РФ, составляло: личный состав - 1 к 18; танки - 1 к 11, бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24", - сказано в сообщении.

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Руководство АТО и Генштаб ВС РФ вели переговоры о предоставлении гуманитарного коридора для выхода защитников Украины из окружения, отметили в Офисе.

"Однако 29 августа 2014 по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ, в нарушение требования ст. 37 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 1949 года российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками во время выхода личного состава подразделений сил АТО в районе населенных пунктов Старобешево, Чумаки, Новодворская, Агрономичное, Многополье, Червоносельское , Осиновое, Новокатериновка Донецкой области", - сказано в сообщении.

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В результате трагедии в Иловайске 366 украинских воинов погибли, 429 были ранены, 300 - попали в плен.

Доказательства совершения военных преступлений переданы в Офис прокурора Международного уголовного суда.

"Привлечены к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений 110 человек, в том числе 68 граждан РФ, среди которых 21 министр. Указанные лица объявлены в розыск. В суд направлено 48 обвинительных актов в отношении 51 лица. Приговорами украинских судов 35 человек уже осуждены, в том числе 13 граждан РФ, в том числе 3 военнослужащих ВС РФ", - сказано в сообщении.

Следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины продолжают сбор доказательств и установления всех виновных лиц.