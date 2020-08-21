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Мін'юст досі не запустив реєстр педофілів, - прокурор Усенко

Мін'юст досі не запустив реєстр педофілів, - прокурор Усенко

Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості неповнолітніх поки не запущено. Тому в Офісі генпрокурора розглядають питання про те, щоб через суд зобов'язати Міністерство юстиції зробити це.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла начальниця Департаменту захисту прав дітей та протидії насильству Офісу генпрокурора Юлія Усенко.

"Його ще не запущено. Це покладено на Мін'юст. Згідно із законом, ми є одними з користувачів і у нас немає офіційної інформації про його запуск. Перш за все, має бути створена нормативна база під нього, як вноситиметься інформація, хто буде його формувати і т.д. І міністерство ще перебуває на цій стадії, - зазначила прокурор. - Це питання у нас на контролі. Ми маємо можливість впливати через процедуру позовної діяльності - зобов'язати в судовому порядку виконати вимоги закону".

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у січні цього року президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього і посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього.

Документ передбачає створення реєстру осіб, засуджених за сексуальні злочин проти малолітніх. Цей реєстр має перебувати у віданні Міністерства юстиції.

У нього вноситимуть такі відомості - прізвище, ім’я, по батькові засудженого, дата народження, місце проживання або перебування, злочин, за який його було засуджено, вигляд кримінального покарання, яке до нього було застосовано, а також інформація про фактично відбуте ним покарання і дані про порушення правил адміністративного нагляду. Виключатиметься інформація про особу з реєстру в разі скасування обвинувального вироку або постанови суду.

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Користувачами реєстру стануть керівники прокуратур і органів попереднього розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.

Детально ознайомитися з інтерв'ю начальниці Департаменту захисту прав дітей та протидії насильству Офісу генпрокурора Юлії Усенко можна тут.

Автор: 

Мін'юст (1585) педофіл (158) реєстр (839) Усенко Юлія (14)


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Топ коментарі
+3
Просто "Слуги", КабМин и ОП не предоставили данные своих сотрудников МинЮсту.
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21.08.2020 19:46
+2
Министру юстиции Украины Малюску некогда - он на голове стоит
Минюст до сих пор не запустил реестр по педофилам, - прокурор Усенко - Цензор.НЕТ 1838
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21.08.2020 20:05
+1
Надо просто взять предвыборные списки слуг народа вот и всё!
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21.08.2020 19:50
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Просто "Слуги", КабМин и ОП не предоставили данные своих сотрудников МинЮсту.
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21.08.2020 19:46 Відповісти
Бабки им некуда девать? Прям все ринуться педофилов в реестре смотреть...
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21.08.2020 22:47 Відповісти
Це по Яременко?
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21.08.2020 19:46 Відповісти
Надо просто взять предвыборные списки слуг народа вот и всё!
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21.08.2020 19:50 Відповісти
Видно в цьому і "загвоздка", та ще і перед місцевими виборами.
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21.08.2020 20:27 Відповісти
Пора создавать реестр зеофилов.....
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21.08.2020 19:50 Відповісти
Ето притиснение педоыфилов. Чем они хуже говномесов?
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21.08.2020 19:53 Відповісти
своих не затерли
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21.08.2020 20:05 Відповісти
Министру юстиции Украины Малюску некогда - он на голове стоит
Минюст до сих пор не запустил реестр по педофилам, - прокурор Усенко - Цензор.НЕТ 1838
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21.08.2020 20:05 Відповісти
А чому тільки такий реєстр? А ґвалтівників,а розбійників,а просто дітовбивць.Потрібні різні реєстри створювати.
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21.08.2020 20:09 Відповісти
ну наверное боятся знакомых засветить
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21.08.2020 20:31 Відповісти
А вдруг тамА свАи АкажуЦА...
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21.08.2020 20:32 Відповісти
Малюська сам похож на типичного педофила идиота..
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21.08.2020 21:08 Відповісти
Потому что во властных структурах педофилов пруд-пруди вспомните хотя бы Терехина . Уколова .за говномесов вообще молчу , но те хоть созидают .
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21.08.2020 22:54 Відповісти
Все хотят побыстрее проверит реестр, не внесли ли и их туда тоже..
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22.08.2020 01:43 Відповісти
 
 