Мін'юст досі не запустив реєстр педофілів, - прокурор Усенко

Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості неповнолітніх поки не запущено. Тому в Офісі генпрокурора розглядають питання про те, щоб через суд зобов'язати Міністерство юстиції зробити це.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла начальниця Департаменту захисту прав дітей та протидії насильству Офісу генпрокурора Юлія Усенко.

"Його ще не запущено. Це покладено на Мін'юст. Згідно із законом, ми є одними з користувачів і у нас немає офіційної інформації про його запуск. Перш за все, має бути створена нормативна база під нього, як вноситиметься інформація, хто буде його формувати і т.д. І міністерство ще перебуває на цій стадії, - зазначила прокурор. - Це питання у нас на контролі. Ми маємо можливість впливати через процедуру позовної діяльності - зобов'язати в судовому порядку виконати вимоги закону".

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у січні цього року президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього і посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього.

Документ передбачає створення реєстру осіб, засуджених за сексуальні злочин проти малолітніх. Цей реєстр має перебувати у віданні Міністерства юстиції.

У нього вноситимуть такі відомості - прізвище, ім’я, по батькові засудженого, дата народження, місце проживання або перебування, злочин, за який його було засуджено, вигляд кримінального покарання, яке до нього було застосовано, а також інформація про фактично відбуте ним покарання і дані про порушення правил адміністративного нагляду. Виключатиметься інформація про особу з реєстру в разі скасування обвинувального вироку або постанови суду.

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Користувачами реєстру стануть керівники прокуратур і органів попереднього розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.

Детально ознайомитися з інтерв'ю начальниці Департаменту захисту прав дітей та протидії насильству Офісу генпрокурора Юлії Усенко можна тут.