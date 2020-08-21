Кузьменко заручилася з цивільним чоловіком. ФОТО
Підозрювана у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета дитяча лікарка і волонтерка Юлія Кузьменко заручилася зі своїм цивільним чоловіком Петром Кияном.
Про це Кузьменко повідомила в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"28 лютого під час проведення однієї з експертиз через адвоката у мене запитали згоду, і я одягла на палець каблучку на декілька хвилин - і повернула назад, тому що в ІТТ каблучки заборонені. Одягла я її вже 11 серпня на виході із зали судових засідань після зміни запобіжного заходу на домашній арешт", - написала Кузьменко.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета призначено на 25 серпня.
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Щастя. Діток.
Що таке РАГС???? Реєстрація Актів Громодянського стану...
Що таке громадянські відносини???
Це і є відносини між однією особою і особою з другої сторони...
Це де юре...
Де факто... Обидві особи стали між собою у відносинах і Всевишнім...
Тепер..
Церква фіксує одруження... фіксує... без підтверження зі сторони "держави"
А навпаки.. Держава реєструє відносини... А Церква про це ніц...
Задовбало оц прокуССесівська муйня часів СРСР....
(жена)?
Все остальное, де-юре ---- сожитель (даже -- не любовник)
И попробуйте в суде доказать, что это не так.
Все ж мені здається, що не хитрий кацап підмінив поняття, а жінки, яким було соромно за те, що живуть неодруженими, от і пішло --- громадянський шлюб...
Запитайте у 100 офіційно неодружених пар про сімейний стан --- 100 чоловіків відповість --- живу з подругою, а 100 жінок --- живу з громадянським чоловіком..))