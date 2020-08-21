Кузьменко заручилася з цивільним чоловіком. ФОТО

Підозрювана у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета дитяча лікарка і волонтерка Юлія Кузьменко заручилася зі своїм цивільним чоловіком Петром Кияном.

Про це Кузьменко повідомила в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"28 лютого під час проведення однієї з експертиз через адвоката у мене запитали згоду, і я одягла на палець каблучку на декілька хвилин - і повернула назад, тому що в ІТТ каблучки заборонені. Одягла я її вже 11 серпня на виході із зали судових засідань після зміни запобіжного заходу на домашній арешт", - написала Кузьменко.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета призначено на 25 серпня.







