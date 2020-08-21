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Новини Убивство Шеремета
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Кузьменко заручилася з цивільним чоловіком. ФОТО

Кузьменко заручилася з цивільним чоловіком. ФОТО

Підозрювана у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета дитяча лікарка і волонтерка Юлія Кузьменко заручилася зі своїм цивільним чоловіком Петром Кияном.

Про це Кузьменко повідомила в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"28 лютого під час проведення однієї з експертиз через адвоката у мене запитали згоду, і я одягла на палець каблучку на декілька хвилин - і повернула назад, тому що в ІТТ каблучки заборонені. Одягла я її вже 11 серпня на виході із зали судових засідань після зміни запобіжного заходу на домашній арешт", - написала Кузьменко.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета призначено на 25 серпня.

Кузьменко заручилася з цивільним чоловіком 01
Кузьменко заручилася з цивільним чоловіком 02
Кузьменко заручилася з цивільним чоловіком 03
Кузьменко заручилася з цивільним чоловіком 04

Автор: 

заручини (6) Кузьменко Юлія (165)


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Топ коментарі
+43
Бажаю щастя !
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21.08.2020 20:34
+32
Вона ще передачку Зеленському у в'язницю принесе.
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21.08.2020 20:31
+31
Вітаємо! Хай Вам буде подарунком визнання зевладою відсутності Вашої вини у справі Шеремета і виплати ними значної компенсації.
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21.08.2020 20:32
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21.08.2020 20:29 Відповісти
Вот это новость! Вся Украина так долго ждала этого события, что все просто в счастье от этой новости.
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21.08.2020 20:30 Відповісти
вы не правы... мы ждали точного броска в кольцо от преЗЕдента, как и во-время доставленной бандерольки...
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21.08.2020 20:36 Відповісти
Вона ще передачку Зеленському у в'язницю принесе.
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21.08.2020 20:31 Відповісти
Не принесёт.
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21.08.2020 20:41 Відповісти
А Авакову сделает операцию по пересадке мозга и совести....
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21.08.2020 20:45 Відповісти
Вітаємо! Хай Вам буде подарунком визнання зевладою відсутності Вашої вини у справі Шеремета і виплати ними значної компенсації.
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21.08.2020 20:32 Відповісти
Бажаю щастя !
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21.08.2020 20:34 Відповісти
В добрий час.
На довгі віка.
Щастя. Діток.
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21.08.2020 20:35 Відповісти
Все як завжди... дурниці.
Що таке РАГС???? Реєстрація Актів Громодянського стану...
Що таке громадянські відносини???
Це і є відносини між однією особою і особою з другої сторони...
Це де юре...
Де факто... Обидві особи стали між собою у відносинах і Всевишнім...
Тепер..
Церква фіксує одруження... фіксує... без підтверження зі сторони "держави"
А навпаки.. Держава реєструє відносини... А Церква про це ніц...
Задовбало оц прокуССесівська муйня часів СРСР....
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21.08.2020 20:47 Відповісти
В Италии церковь тоже имеет право регистрировать браки.
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21.08.2020 20:59 Відповісти
Гражданский муж это любовник. Кто вообще 2 этих слова склеил? Гражданский и муж.
(жена)?
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21.08.2020 21:01 Відповісти
А гражданские дети, они - кто?
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21.08.2020 21:35 Відповісти
внебрачные.старо как мир
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21.08.2020 22:35 Відповісти
это значит .без конторы . А какая разница .Молодцы .
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21.08.2020 22:40 Відповісти
Контора накладывает обязательства. Без - собрал вещи и ушёл.
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21.08.2020 22:52 Відповісти
я в гражданском браке много лет все ок . дети и тд .
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21.08.2020 22:56 Відповісти
Гражданский --- Зарегистрирован в ЗАГС!
Все остальное, де-юре ---- сожитель (даже -- не любовник)
И попробуйте в суде доказать, что это не так.
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21.08.2020 23:08 Відповісти
Ця підміна понять якимось дивним чином у нас дуже прижилась і всі почали називати звичайне співмешкання громадянським шлюбом. Хоча громадянський шлюб - це зареєстрований шлюб. Доречі, вся ця фігня почалася з расєі, коли у них просто перестали одружуватись, а жили без реєстрації відносин, мабуть якийсь дуже хитрий кацап підмінив поняття, шоб заспокоїти свою неодружену дружину.
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21.08.2020 23:37 Відповісти
Коли більшовики почали знищувати релігію, шлюби реєструвалися в ЗАГС, (одружитися та розвестись --- справа декількох хвилин) , як Ви правильно сказали -- громадянський шлюб...

Все ж мені здається, що не хитрий кацап підмінив поняття, а жінки, яким було соромно за те, що живуть неодруженими, от і пішло --- громадянський шлюб...
Запитайте у 100 офіційно неодружених пар про сімейний стан --- 100 чоловіків відповість --- живу з подругою, а 100 жінок --- живу з громадянським чоловіком..))
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22.08.2020 15:51 Відповісти
Ну....пусть. Совет да любовь ткскзть.
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21.08.2020 21:04 Відповісти
Молодці! Незламні люди, справжнє живе кохання! А ментовсько-прокурорську банду, що намагається зламати чесних українців, історія перемеле на порох.
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21.08.2020 21:18 Відповісти
Гражданский брак - брак, оформленный в соответствующих органах государственной власти (ЗАГС) без участия церкви. Церковный брак - освящённый какой-либо церковью брак. Незарегистрированный брак - браком не является...
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21.08.2020 21:34 Відповісти
Вот это все дебилам надо на лбу написать, может --- поумнеют!
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21.08.2020 23:11 Відповісти
Знаю тоже одного такого. Дети и не расписан. Может совпадение, у него связей много на стороне. Хвалился. Да и вообще ситуаций после развода муж и жена остаются жить вместе, распространена. Примерно то же брак гражданский. Попробуй разберись, у бывших, живущих в одной квартире, бывает секс?
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21.08.2020 23:06 Відповісти
хм..- в трусах на обручение.. и в суд..= наверное и так можно.. простым..
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22.08.2020 01:31 Відповісти
 
 