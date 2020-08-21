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Новости Убийство Шеремета
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Кузьменко обручилась с гражданским мужем. ФОТО

Кузьменко обручилась с гражданским мужем. ФОТО

Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета детский врач и волонтер Юлия Кузьменко обручилась со своим гражданским мужем Петром Кияном.

Об этом Кузьменко сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"28 февраля во время проведения одной из экспертиз через адвоката у меня спросили согласие, и я надела на палец кольцо на пару минут - и вернула назад, потому что в ИВС кольца запрещены. Надела я его уже 11 августа на выходе из зала судебных заседаний после изменения меры пресечения на домашний арест", - написала Кузьменко.

Напомним, Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дело Шеремета: Кузьменко вручили обвинительный акт, - адвокат Безпалый

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета назначено на 25 августа.

Также на Цензор.НЕТ: Защита Антоненко обнародовала свои доказательства по делу Шеремета

Кузьменко обручилась с гражданским мужем 01
Кузьменко обручилась с гражданским мужем 02
Кузьменко обручилась с гражданским мужем 03
Кузьменко обручилась с гражданским мужем 04

Автор: 

помолвка (5) Кузьменко Юлия (168)


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Топ комментарии
+43
Бажаю щастя !
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21.08.2020 20:34
+32
Вона ще передачку Зеленському у в'язницю принесе.
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21.08.2020 20:31
+31
Вітаємо! Хай Вам буде подарунком визнання зевладою відсутності Вашої вини у справі Шеремета і виплати ними значної компенсації.
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21.08.2020 20:32
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Всi дуже радi
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21.08.2020 20:29 Ответить
Вот это новость! Вся Украина так долго ждала этого события, что все просто в счастье от этой новости.
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21.08.2020 20:30 Ответить
вы не правы... мы ждали точного броска в кольцо от преЗЕдента, как и во-время доставленной бандерольки...
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21.08.2020 20:36 Ответить
Вона ще передачку Зеленському у в'язницю принесе.
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21.08.2020 20:31 Ответить
Не принесёт.
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21.08.2020 20:41 Ответить
А Авакову сделает операцию по пересадке мозга и совести....
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21.08.2020 20:45 Ответить
Вітаємо! Хай Вам буде подарунком визнання зевладою відсутності Вашої вини у справі Шеремета і виплати ними значної компенсації.
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21.08.2020 20:32 Ответить
Бажаю щастя !
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21.08.2020 20:34 Ответить
В добрий час.
На довгі віка.
Щастя. Діток.
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21.08.2020 20:35 Ответить
Все як завжди... дурниці.
Що таке РАГС???? Реєстрація Актів Громодянського стану...
Що таке громадянські відносини???
Це і є відносини між однією особою і особою з другої сторони...
Це де юре...
Де факто... Обидві особи стали між собою у відносинах і Всевишнім...
Тепер..
Церква фіксує одруження... фіксує... без підтверження зі сторони "держави"
А навпаки.. Держава реєструє відносини... А Церква про це ніц...
Задовбало оц прокуССесівська муйня часів СРСР....
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21.08.2020 20:47 Ответить
В Италии церковь тоже имеет право регистрировать браки.
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21.08.2020 20:59 Ответить
Гражданский муж это любовник. Кто вообще 2 этих слова склеил? Гражданский и муж.
(жена)?
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21.08.2020 21:01 Ответить
А гражданские дети, они - кто?
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21.08.2020 21:35 Ответить
внебрачные.старо как мир
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21.08.2020 22:35 Ответить
это значит .без конторы . А какая разница .Молодцы .
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21.08.2020 22:40 Ответить
Контора накладывает обязательства. Без - собрал вещи и ушёл.
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21.08.2020 22:52 Ответить
я в гражданском браке много лет все ок . дети и тд .
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21.08.2020 22:56 Ответить
Гражданский --- Зарегистрирован в ЗАГС!
Все остальное, де-юре ---- сожитель (даже -- не любовник)
И попробуйте в суде доказать, что это не так.
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21.08.2020 23:08 Ответить
Ця підміна понять якимось дивним чином у нас дуже прижилась і всі почали називати звичайне співмешкання громадянським шлюбом. Хоча громадянський шлюб - це зареєстрований шлюб. Доречі, вся ця фігня почалася з расєі, коли у них просто перестали одружуватись, а жили без реєстрації відносин, мабуть якийсь дуже хитрий кацап підмінив поняття, шоб заспокоїти свою неодружену дружину.
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21.08.2020 23:37 Ответить
Коли більшовики почали знищувати релігію, шлюби реєструвалися в ЗАГС, (одружитися та розвестись --- справа декількох хвилин) , як Ви правильно сказали -- громадянський шлюб...

Все ж мені здається, що не хитрий кацап підмінив поняття, а жінки, яким було соромно за те, що живуть неодруженими, от і пішло --- громадянський шлюб...
Запитайте у 100 офіційно неодружених пар про сімейний стан --- 100 чоловіків відповість --- живу з подругою, а 100 жінок --- живу з громадянським чоловіком..))
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22.08.2020 15:51 Ответить
Ну....пусть. Совет да любовь ткскзть.
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21.08.2020 21:04 Ответить
Молодці! Незламні люди, справжнє живе кохання! А ментовсько-прокурорську банду, що намагається зламати чесних українців, історія перемеле на порох.
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21.08.2020 21:18 Ответить
Гражданский брак - брак, оформленный в соответствующих органах государственной власти (ЗАГС) без участия церкви. Церковный брак - освящённый какой-либо церковью брак. Незарегистрированный брак - браком не является...
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21.08.2020 21:34 Ответить
Вот это все дебилам надо на лбу написать, может --- поумнеют!
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21.08.2020 23:11 Ответить
Знаю тоже одного такого. Дети и не расписан. Может совпадение, у него связей много на стороне. Хвалился. Да и вообще ситуаций после развода муж и жена остаются жить вместе, распространена. Примерно то же брак гражданский. Попробуй разберись, у бывших, живущих в одной квартире, бывает секс?
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21.08.2020 23:06 Ответить
хм..- в трусах на обручение.. и в суд..= наверное и так можно.. простым..
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22.08.2020 01:31 Ответить
 
 