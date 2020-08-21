Кузьменко обручилась с гражданским мужем. ФОТО

Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета детский врач и волонтер Юлия Кузьменко обручилась со своим гражданским мужем Петром Кияном.

Об этом Кузьменко сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"28 февраля во время проведения одной из экспертиз через адвоката у меня спросили согласие, и я надела на палец кольцо на пару минут - и вернула назад, потому что в ИВС кольца запрещены. Надела я его уже 11 августа на выходе из зала судебных заседаний после изменения меры пресечения на домашний арест", - написала Кузьменко.

Напомним, Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета назначено на 25 августа.

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