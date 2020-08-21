Кузьменко обручилась с гражданским мужем. ФОТО
Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета детский врач и волонтер Юлия Кузьменко обручилась со своим гражданским мужем Петром Кияном.
Об этом Кузьменко сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"28 февраля во время проведения одной из экспертиз через адвоката у меня спросили согласие, и я надела на палец кольцо на пару минут - и вернула назад, потому что в ИВС кольца запрещены. Надела я его уже 11 августа на выходе из зала судебных заседаний после изменения меры пресечения на домашний арест", - написала Кузьменко.
Напомним, Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
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12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета назначено на 25 августа.
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На довгі віка.
Щастя. Діток.
Що таке РАГС???? Реєстрація Актів Громодянського стану...
Що таке громадянські відносини???
Це і є відносини між однією особою і особою з другої сторони...
Це де юре...
Де факто... Обидві особи стали між собою у відносинах і Всевишнім...
Тепер..
Церква фіксує одруження... фіксує... без підтверження зі сторони "держави"
А навпаки.. Держава реєструє відносини... А Церква про це ніц...
Задовбало оц прокуССесівська муйня часів СРСР....
(жена)?
Все остальное, де-юре ---- сожитель (даже -- не любовник)
И попробуйте в суде доказать, что это не так.
Все ж мені здається, що не хитрий кацап підмінив поняття, а жінки, яким було соромно за те, що живуть неодруженими, от і пішло --- громадянський шлюб...
Запитайте у 100 офіційно неодружених пар про сімейний стан --- 100 чоловіків відповість --- живу з подругою, а 100 жінок --- живу з громадянським чоловіком..))