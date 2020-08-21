Міноборони прийняло рішення про припинення експлуатації міномета "Молот", до розробки нового зразка купуватимуть міномети 120 мм в Болгарії

Міністерство оборони України вирішило повністю вивести з експлуатації міномети українського виробництва "Молот" калібру 120 мм. Ці міномети неодноразово вибухали при використанні, внаслідок чого гинули й зазнавали поранень військовослужбовці Збройних сил.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міноборони.

У тексті зазначається: "Міноборони України змушене вирішувати проблемні питання щодо укладання державних контрактів, які періодично виникають у зв’язку з тривалими відкритими процедурами закупівлі, недостатніми виробничими та науково-технічними можливостями підприємств ОПК, низькою якістю підготовки договірних документів підприємствами, обмеженнями, пов’язаними з коронавірусною хворобою, у тому числі щодо закупівлі ОВТ за імпортом.

Зокрема, це стосується постачання до військ артилерійського озброєння.

Міноборони, проаналізувавши негативний досвід закупівлі мінометів вітчизняного виробництва, досконало вивчило стан наявних розробок нових зразків мінометів та здійснює їх закупівлю після проведення повного комплексу випробувань та прийняття на озброєння ЗС України. Це підтверджується закупівлею мінометів калібру 60 міліметрів вітчизняного виробництва МП-60.

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На цей час у ЗС України прийняте рішення щодо припинення експлуатації мінометів калібру 120 мм М120-15 Молот, з початку лютого 2020 року тривають державні випробування міномету калібру 120 мм, розробленого в рамках виконання дослідно-конструкторської роботи УПІК-120.

Зазначені випробування спрямовані на усунення виявлених конструктивних, виробничих та експлуатаційних недоліків, впровадження новітніх технологічних рішень тощо, і завершаться до кінця поточного року.

Генштабом ЗС України, в умовах потреби у закупівлі мінометів калібру 120 мм, визначено закупівлю мінометів калібру 120 мм, а саме міномету ЕМ-120 виробництва компанії EMCO, Республіка Болгарія, який відповідно до класифікатору НАТО має номенклатурний номер (NSN) 1015-50-000-8884 і є аналогом міномету 2Б11, який перебуває на озброєнні ЗС України.

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У Міноборони запроваджено відкриту переговорну процедуру одночасно з усіма зареєстрованими у реєстрі виробниками продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю відповідними наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

В результаті чого відкрито оголошено вартість мінометів, підтверджено 2020 рік їх виготовлення, наявність сертифікатів якості, відповідності та походження продукції, яку зареєстровано у класифікаторі НАТО.

Крім того, відкритість процедури закупівлі дозволила максимально зменшити вартість продукції.

На сьогодні у Міноборони триває робота безпосередньо з офіційними представництвами іноземних виробників продукції оборонного призначення щодо підтвердження якості та надання гарантій стосовно термінів поставки продукції".