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Новини Агресія Росії проти України
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У центрі Одеси відбулася акція пам'яті військових, загиблих на Донбасі. ФОТО

На Приморському бульварі Одеси біля пам’ятника дюку де Рішельє відбулася патріотична акція пам’яті, на якій було вшановано українців, які в різні часи віддали свої життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

У центрі Одеси відбулася акція памяті військових, загиблих на Донбасі 01

Волонтери Вишиванкового фестивалю й небайдужі одесити виклали з лампадок символічну карту України разом з тимчасового окупованими країною-агресором РФ територіями Криму та Донбасу. Серед присутніх були рідні й близькі полеглих на фронті російсько-української війни. Вони тримали в руках портрети сучасних героїв.

У центрі Одеси відбулася акція памяті військових, загиблих на Донбасі 02

Читайте також: 29 серпня у пам'ять про добровольця батальйону "Миротворець" Романа Набєгова, загиблого під Іловайськом 2014-го, в Херсоні відбудуться читання його віршів

У центрі Одеси відбулася акція памяті військових, загиблих на Донбасі 03

Учасники акції разом з військовими капеланами вшанували пам’ять загиблих українських воїнів молитвою та хвилиною мовчання, а оркестр Військово-Морських Сил ЗС України виконав державний гімн.

У центрі Одеси відбулася акція памяті військових, загиблих на Донбасі 04

акція (1451) Одеса (5430) пам'ять (1183)


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Топ коментарі
+20
Слава Героям!
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22.08.2020 15:32
+13
смерть ворогам !!!
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22.08.2020 16:20
+8
Что зрят враги Украины перед своей собачьей смертью!

В центре Одессы прошла акция памяти военных, погибших на Донбассе - Цензор.НЕТ 9270
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22.08.2020 15:52
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Надеюсь, возле дома профсоюзов ярмарка барбекю?
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22.08.2020 15:31 Відповісти
Слава Героям!
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22.08.2020 15:32 Відповісти
Героям слава!
Прочитавши заголовок, кинувся відкривати всю статтю, подумав --- невже пам'яті гів та моторол??
З цією владою --- все можливо... дожилися....
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22.08.2020 16:04 Відповісти
смерть ворогам !!!
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22.08.2020 16:20 Відповісти
Ех, скільки росіяни вбили українців. Школа що росіяни так ******* вбивати... Україна має їм віддячити тоюж монетою.
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22.08.2020 15:33 Відповісти
Печальная действительность.
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22.08.2020 15:37 Відповісти
Что зрят враги Украины перед своей собачьей смертью!

В центре Одессы прошла акция памяти военных, погибших на Донбассе - Цензор.НЕТ 9270
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22.08.2020 15:52 Відповісти
***
Боже Великий, Творче всесвіту,
На нашу землю поглянь!
Ми були вірні Твому завіту,
Вислухай нині наших благань.

Люди у злиднях, край у руїні,
Жити-творити ворог не дасть…
Боже Великий, дай Україні
Силу і Славу, Волю і Власть.

Роман Купчинський (1924)
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22.08.2020 16:26 Відповісти
Возле Дюка был наш Евромайдан, там мы собирались и оттуда шли....
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22.08.2020 16:28 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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22.08.2020 17:21 Відповісти
люблю Одессу в лице патриотичной части нашего Народа все больше.за радикализм в своих правах,методах достижения их,и просто как правильных приморских!
в отличие от крымских,мелитопольских,бердянских...
уж не поминая вату из седова-курорт дэнэрэ.....
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22.08.2020 17:35 Відповісти
як на мене то флешмоб...акция то пошукы тела безвистызныклого труханова в катакомбах...
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22.08.2020 17:35 Відповісти
Слава героям!
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22.08.2020 19:00 Відповісти
Подяка організаторам та учасникам за те, що не забувають.
Світла пам'ять полеглим Захисникам України.
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22.08.2020 23:00 Відповісти
 
 