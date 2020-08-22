У центрі Одеси відбулася акція пам'яті військових, загиблих на Донбасі. ФОТО
На Приморському бульварі Одеси біля пам’ятника дюку де Рішельє відбулася патріотична акція пам’яті, на якій було вшановано українців, які в різні часи віддали свої життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
Волонтери Вишиванкового фестивалю й небайдужі одесити виклали з лампадок символічну карту України разом з тимчасового окупованими країною-агресором РФ територіями Криму та Донбасу. Серед присутніх були рідні й близькі полеглих на фронті російсько-української війни. Вони тримали в руках портрети сучасних героїв.
Учасники акції разом з військовими капеланами вшанували пам’ять загиблих українських воїнів молитвою та хвилиною мовчання, а оркестр Військово-Морських Сил ЗС України виконав державний гімн.
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Прочитавши заголовок, кинувся відкривати всю статтю, подумав --- невже пам'яті гів та моторол??
З цією владою --- все можливо... дожилися....
Боже Великий, Творче всесвіту,
На нашу землю поглянь!
Ми були вірні Твому завіту,
Вислухай нині наших благань.
Люди у злиднях, край у руїні,
Жити-творити ворог не дасть…
Боже Великий, дай Україні
Силу і Славу, Волю і Власть.
Роман Купчинський (1924)
в отличие от крымских,мелитопольских,бердянских...
уж не поминая вату из седова-курорт дэнэрэ.....
Світла пам'ять полеглим Захисникам України.