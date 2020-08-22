У центрі Одеси відбулася акція пам'яті військових, загиблих на Донбасі. ФОТО

На Приморському бульварі Одеси біля пам’ятника дюку де Рішельє відбулася патріотична акція пам’яті, на якій було вшановано українців, які в різні часи віддали свої життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Волонтери Вишиванкового фестивалю й небайдужі одесити виклали з лампадок символічну карту України разом з тимчасового окупованими країною-агресором РФ територіями Криму та Донбасу. Серед присутніх були рідні й близькі полеглих на фронті російсько-української війни. Вони тримали в руках портрети сучасних героїв.

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Учасники акції разом з військовими капеланами вшанували пам’ять загиблих українських воїнів молитвою та хвилиною мовчання, а оркестр Військово-Морських Сил ЗС України виконав державний гімн.