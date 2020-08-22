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Новости Агрессия России против Украины
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В центре Одессы прошла акция памяти военных, погибших на Донбассе. ФОТО

На Приморском бульваре Одессы возле памятника дюку де Ришелье прошла патриотическая акция памяти, на которой почтили украинцев, отдавших свои жизни защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

В центре Одессы прошла акция памяти военных, погибших на Донбассе 01

Волонтеры Вышиванкового фестиваля и неравнодушные одесситы выложили из свечей символическую карту Украины. Среди присутствующих были родные и близкие погибших на фронте российско-украинской войны. Они держали в руках портреты героев.

В центре Одессы прошла акция памяти военных, погибших на Донбассе 02

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В центре Одессы прошла акция памяти военных, погибших на Донбассе 03

Участники акции вместе с военными капелланами почтили память погибших украинских воинов молитвой и минутой молчания, а оркестр Военно-Морских Сил ВС Украины выполнил государственный гимн.

В центре Одессы прошла акция памяти военных, погибших на Донбассе 04

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Автор: 

акция (2423) Одесса (7862) память (1491)


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Топ комментарии
+20
Слава Героям!
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22.08.2020 15:32
+13
смерть ворогам !!!
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22.08.2020 16:20
+8
Что зрят враги Украины перед своей собачьей смертью!

В центре Одессы прошла акция памяти военных, погибших на Донбассе - Цензор.НЕТ 9270
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22.08.2020 15:52
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Надеюсь, возле дома профсоюзов ярмарка барбекю?
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22.08.2020 15:31 Ответить
Слава Героям!
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22.08.2020 15:32 Ответить
Героям слава!
Прочитавши заголовок, кинувся відкривати всю статтю, подумав --- невже пам'яті гів та моторол??
З цією владою --- все можливо... дожилися....
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22.08.2020 16:04 Ответить
смерть ворогам !!!
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22.08.2020 16:20 Ответить
Ех, скільки росіяни вбили українців. Школа що росіяни так ******* вбивати... Україна має їм віддячити тоюж монетою.
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22.08.2020 15:33 Ответить
Печальная действительность.
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22.08.2020 15:37 Ответить
Что зрят враги Украины перед своей собачьей смертью!

В центре Одессы прошла акция памяти военных, погибших на Донбассе - Цензор.НЕТ 9270
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22.08.2020 15:52 Ответить
***
Боже Великий, Творче всесвіту,
На нашу землю поглянь!
Ми були вірні Твому завіту,
Вислухай нині наших благань.

Люди у злиднях, край у руїні,
Жити-творити ворог не дасть…
Боже Великий, дай Україні
Силу і Славу, Волю і Власть.

Роман Купчинський (1924)
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22.08.2020 16:26 Ответить
Возле Дюка был наш Евромайдан, там мы собирались и оттуда шли....
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22.08.2020 16:28 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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22.08.2020 17:21 Ответить
люблю Одессу в лице патриотичной части нашего Народа все больше.за радикализм в своих правах,методах достижения их,и просто как правильных приморских!
в отличие от крымских,мелитопольских,бердянских...
уж не поминая вату из седова-курорт дэнэрэ.....
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22.08.2020 17:35 Ответить
як на мене то флешмоб...акция то пошукы тела безвистызныклого труханова в катакомбах...
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22.08.2020 17:35 Ответить
Слава героям!
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22.08.2020 19:00 Ответить
Подяка організаторам та учасникам за те, що не забувають.
Світла пам'ять полеглим Захисникам України.
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22.08.2020 23:00 Ответить
 
 