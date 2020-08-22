В центре Одессы прошла акция памяти военных, погибших на Донбассе. ФОТО
На Приморском бульваре Одессы возле памятника дюку де Ришелье прошла патриотическая акция памяти, на которой почтили украинцев, отдавших свои жизни защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
Волонтеры Вышиванкового фестиваля и неравнодушные одесситы выложили из свечей символическую карту Украины. Среди присутствующих были родные и близкие погибших на фронте российско-украинской войны. Они держали в руках портреты героев.
Участники акции вместе с военными капелланами почтили память погибших украинских воинов молитвой и минутой молчания, а оркестр Военно-Морских Сил ВС Украины выполнил государственный гимн.
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Прочитавши заголовок, кинувся відкривати всю статтю, подумав --- невже пам'яті гів та моторол??
З цією владою --- все можливо... дожилися....
Боже Великий, Творче всесвіту,
На нашу землю поглянь!
Ми були вірні Твому завіту,
Вислухай нині наших благань.
Люди у злиднях, край у руїні,
Жити-творити ворог не дасть…
Боже Великий, дай Україні
Силу і Славу, Волю і Власть.
Роман Купчинський (1924)
в отличие от крымских,мелитопольских,бердянских...
уж не поминая вату из седова-курорт дэнэрэ.....
Світла пам'ять полеглим Захисникам України.