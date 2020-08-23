УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9830 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
2 027 23

Росія блокує створення моніторингової місії в окупованому Криму, - Джапарова

Росія блокує створення моніторингової місії в окупованому Криму, - Джапарова

Росія блокує створення моніторингової місії в Криму, тему якої вже тривалий час, від окупації Росією українського півострова, порушує Україна.

Про це заявила в ефірі Радіо Свобода перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, ця ідея і необхідність роботи постійної або тимчасової моніторингової місії міжнародних організацій від самого 2014 року так чи інакше порушується, просувається і озвучується. Інший момент – це "та стіна, яка називається "Російська Федерація"", звернула увагу Джапарова.

"Я просто поясню, що для України принциповим є (і це нормально), що будь-яка моніторингова місія має заїжджати в Крим згідно з українським законодавством як у частину України. Росія на таке формулювання не погоджується", - зазначила вона.

Заступниця голови МЗС звернула увагу, що порушники порядку в’їзду на територію окупованого українського Криму будуть прагнути приховати це, але для діяльності моніторингової місії така поведінка буде неможливою.

Читайте також: Мілітаризація Росією окупованого Криму є ключовою загрозою сьогодні, - Джапарова

"Тому, очевидно, Росія буде шукати різних аргументів, декларуючи, що вони чекають всіх у Крим - ми чуємо це всюди, що "приїжджайте до нас в гості у Крим – ми вам все покажемо і розкажемо". Штудман (швейцарський дипломат Жерар Штудман, який як спецпредставник генсекретаря Ради Європи відвідав 2016 року з дозволу української влади окупований Крим – ред.) з’їздив туди. Його ФСБ за руку водило на всі зустрічі. І ми розуміємо, що адекватне сприйняття ситуації з ескортом ФСБ достатньо складно сформувати. Тому, на жаль, Росія блокує…" – сказала Джапарова.

На запитання, чи означає це, що ймовірна моніторингова місія потрапить до окупованого Криму не скоро, вона відповіла: "І місія туди, як на "територію Російської Федерації", як наполягають російські чиновники, політики та дипломати, не потрапить".

Автор: 

Крим (14124) ООН (3336) росія (64895) Джапарова Еміне (179)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+1
Рашка давно заблокировала здравый смысл и чихать хотела на международное право. И ездить туда чтобы распускать слюни-это просто от нечего делать.
показати весь коментар
23.08.2020 09:59
+1
Злодій блокує створення слідчої групи, що буде розслідувати скоєну ним крадіжку.
Шикарно
показати весь коментар
23.08.2020 10:03
+1
неужели)
показати весь коментар
23.08.2020 10:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а народ Крима сам захатєл в Расію!
отакот!
показати весь коментар
23.08.2020 09:58 Відповісти
нарот Крыма)
показати весь коментар
23.08.2020 10:37 Відповісти
та вже коли відправив, теж так подумав)))
показати весь коментар
23.08.2020 10:38 Відповісти
Рашка давно заблокировала здравый смысл и чихать хотела на международное право. И ездить туда чтобы распускать слюни-это просто от нечего делать.
показати весь коментар
23.08.2020 09:59 Відповісти
https://www.facebook.com/InfoFaktUA/videos/2693898297492032
показати весь коментар
23.08.2020 10:46 Відповісти
"Я просто объясню, что для Украины принципиально (и это нормально), что любая мониторинговая миссия должна заезжать в Крым согласно украинскому законодательству как в часть Украины. Россия на такую ​​формулировку не согласна", - отметила она.

Кто бы мог подумать...
показати весь коментар
23.08.2020 10:01 Відповісти
Злодій блокує створення слідчої групи, що буде розслідувати скоєну ним крадіжку.
Шикарно
показати весь коментар
23.08.2020 10:03 Відповісти
А що там моніторити? Там все ясно, як Божий день. Там тільки вигнати кацапів потрібно. Питання - як?
показати весь коментар
23.08.2020 10:04 Відповісти
аніка-воїн з парти...
показати весь коментар
23.08.2020 10:39 Відповісти
У мене одне питання є. У Вас є вся інформація, що там і як відбувалось? У мене - немає. Вам відомо, що гандони гейропейські та американські, херанти наші будапештські, кричали не відповідати параші і не провокувати? Добре воювати через 6 років? Ото ж. Добре писати з-під проксі? Страшно під своїм ІР зайти?
показати весь коментар
23.08.2020 10:45 Відповісти
Будапештські хєранти і стурбовані гейропські "партнери" допомагають тим, хто бореться. А не сидить, склавши зброю, і спостерігає, як твою землю забирають з-під носа окупанти.
показати весь коментар
23.08.2020 10:49 Відповісти
Слухай, я тобі нічого не зможу довести, так як ти не настроєний чути. А попугаєм працювати мені не хочеться. Шукай когось іншого. А так свої доводи я написав. Читай ще, якщо ти не троль чи бот. Хотів би я побачити, як вони допомагали б на кордоні з Польщею тоді, так як ні армії, і ніфіга не було. Все керівництво верхнє було кацапським. Так що йди, людино, стороною.
показати весь коментар
23.08.2020 11:01 Відповісти
В результаті отримали запізнілу "допомогу" у вигляді глибокої занепокоєності, яка потім переросла в нелетальну зброю (каски, шкарпетки і контрбатарейні радари із програмно урізаними функціоналом), і, врешті, в допомогу у вигляді летального озброєння для оборони (Джавеліни). Останні мають більш політично-стримувальну силу, ніж користь від бойового застосування, якого ще досі не було. І не факт що "Джавеліни" є на передовій. Така от "допомога"
показати весь коментар
23.08.2020 10:58 Відповісти
А тут я з Вами згоден на 100%.
показати весь коментар
23.08.2020 11:02 Відповісти
взагалі-то такі речі і претензії має озвучувати Президент України. Але в нас - преЗЕдент...
показати весь коментар
23.08.2020 10:10 Відповісти
преЗЕдент і "та сторона". Якби не природжена тупість і боягузтво Блазня, не загроза збройного Майдану у разі повернення Лугандону в федералізовану Україну в якості "нєзавісімих рєспублік", то цей недомірок-членограй разом зі своєю шоблою прислужників Каломойши вже давно б реалізували кремлівський сценарій
показати весь коментар
23.08.2020 10:43 Відповісти
россия хочет воевать...всё остальное в мире им пох.......и пока она не получит бойню на своей территории......... не успокоится.
показати весь коментар
23.08.2020 10:23 Відповісти
неужели)
показати весь коментар
23.08.2020 10:37 Відповісти
Запаребрік гальмо всього людства.
показати весь коментар
23.08.2020 10:48 Відповісти
 
 