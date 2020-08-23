Россия блокирует создание мониторинговой миссии в оккупированном Крыму, - Джапарова

Россия блокирует создание мониторинговой миссии в Крыму, тему которой уже длительное время, от оккупации Россией украинского полуострова, поднимает Украины.

Об этом заявила в эфире Радио Свобода первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ.

По её словам, эта идея и необходимость работы постоянной или временной мониторинговой миссии международных организаций с самого 2014 так или иначе нарушается, продвигается и озвучивается. Другой момент — это "стена, которая называется "Российская Федерация"", обратила внимание Джапарова.

"Я просто объясню, что для Украины принципиально (и это нормально), что любая мониторинговая миссия должна заезжать в Крым согласно украинскому законодательству как в часть Украины. Россия на такую ​​формулировку не согласна", - отметила она.

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Заместитель главы МИД обратила внимание, что нарушители порядка въезда на территорию оккупированного украинского Крыма будут стремиться скрыть это, но для деятельности мониторинговой миссии такое поведение будет невозможной.

"Поэтому, очевидно, Россия будет искать разные аргументы, декларируя, что они ждут всех в Крым - мы слышим это везде, что "приезжайте к нам в гости в Крым — мы вам все покажем и расскажем". Штудман (швейцарский дипломат Жерар Штудман, который в качестве спецпредставителя генсекретаря Совета Европы посетил в 2016 г. с разрешения украинской власти оккупированный Крым — ред.) съездил туда. Его ФСБ за руку водила на все встречи. И мы понимаем, что адекватное восприятие ситуации с эскортом ФСБ достаточно сложно сформировать. Поэтому, к сожалению, Россия блокирует..."- сказала Джапарова.

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На вопрос, означает ли это, что вероятная мониторинговая миссия попадет в оккупированный Крыму не скоро, она ответила: "И миссия туда, как на "территорию Российской Федерации", как настаивают российские чиновники, политики и дипломаты, не попадет".