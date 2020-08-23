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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия блокирует создание мониторинговой миссии в оккупированном Крыму, - Джапарова

Россия блокирует создание мониторинговой миссии в оккупированном Крыму, - Джапарова

Россия блокирует создание мониторинговой миссии в Крыму, тему которой уже длительное время, от оккупации Россией украинского полуострова, поднимает Украины.

Об этом заявила в эфире Радио Свобода первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ.

По её словам, эта идея и необходимость работы постоянной или временной мониторинговой миссии международных организаций с самого 2014 так или иначе нарушается, продвигается и озвучивается. Другой момент — это "стена, которая называется "Российская Федерация"", обратила внимание Джапарова.

"Я просто объясню, что для Украины принципиально (и это нормально), что любая мониторинговая миссия должна заезжать в Крым согласно украинскому законодательству как в часть Украины. Россия на такую ​​формулировку не согласна", - отметила она.

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Заместитель главы МИД обратила внимание, что нарушители порядка въезда на территорию оккупированного украинского Крыма будут стремиться скрыть это, но для деятельности мониторинговой миссии такое поведение будет невозможной.

"Поэтому, очевидно, Россия будет искать разные аргументы, декларируя, что они ждут всех в Крым - мы слышим это везде, что "приезжайте к нам в гости в Крым — мы вам все покажем и расскажем". Штудман (швейцарский дипломат Жерар Штудман, который в качестве спецпредставителя генсекретаря Совета Европы посетил в 2016 г. с разрешения украинской власти оккупированный Крым — ред.) съездил туда. Его ФСБ за руку водила на все встречи. И мы понимаем, что адекватное восприятие ситуации с эскортом ФСБ достаточно сложно сформировать. Поэтому, к сожалению, Россия блокирует..."- сказала Джапарова.

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На вопрос, означает ли это, что вероятная мониторинговая миссия попадет в оккупированный Крыму не скоро, она ответила: "И миссия туда, как на "территорию Российской Федерации", как настаивают российские чиновники, политики и дипломаты, не попадет".

Автор: 

Крым (26362) ООН (4157) россия (95339) Джапарова (174)


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Топ комментарии
+1
Рашка давно заблокировала здравый смысл и чихать хотела на международное право. И ездить туда чтобы распускать слюни-это просто от нечего делать.
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23.08.2020 09:59
+1
Злодій блокує створення слідчої групи, що буде розслідувати скоєну ним крадіжку.
Шикарно
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23.08.2020 10:03
+1
неужели)
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23.08.2020 10:37
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а народ Крима сам захатєл в Расію!
отакот!
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23.08.2020 09:58 Ответить
нарот Крыма)
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23.08.2020 10:37 Ответить
та вже коли відправив, теж так подумав)))
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23.08.2020 10:38 Ответить
Рашка давно заблокировала здравый смысл и чихать хотела на международное право. И ездить туда чтобы распускать слюни-это просто от нечего делать.
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23.08.2020 09:59 Ответить
https://www.facebook.com/InfoFaktUA/videos/2693898297492032
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23.08.2020 10:46 Ответить
"Я просто объясню, что для Украины принципиально (и это нормально), что любая мониторинговая миссия должна заезжать в Крым согласно украинскому законодательству как в часть Украины. Россия на такую ​​формулировку не согласна", - отметила она.

Кто бы мог подумать...
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23.08.2020 10:01 Ответить
Злодій блокує створення слідчої групи, що буде розслідувати скоєну ним крадіжку.
Шикарно
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23.08.2020 10:03 Ответить
А що там моніторити? Там все ясно, як Божий день. Там тільки вигнати кацапів потрібно. Питання - як?
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23.08.2020 10:04 Ответить
аніка-воїн з парти...
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23.08.2020 10:39 Ответить
У мене одне питання є. У Вас є вся інформація, що там і як відбувалось? У мене - немає. Вам відомо, що гандони гейропейські та американські, херанти наші будапештські, кричали не відповідати параші і не провокувати? Добре воювати через 6 років? Ото ж. Добре писати з-під проксі? Страшно під своїм ІР зайти?
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23.08.2020 10:45 Ответить
Будапештські хєранти і стурбовані гейропські "партнери" допомагають тим, хто бореться. А не сидить, склавши зброю, і спостерігає, як твою землю забирають з-під носа окупанти.
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23.08.2020 10:49 Ответить
Слухай, я тобі нічого не зможу довести, так як ти не настроєний чути. А попугаєм працювати мені не хочеться. Шукай когось іншого. А так свої доводи я написав. Читай ще, якщо ти не троль чи бот. Хотів би я побачити, як вони допомагали б на кордоні з Польщею тоді, так як ні армії, і ніфіга не було. Все керівництво верхнє було кацапським. Так що йди, людино, стороною.
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23.08.2020 11:01 Ответить
В результаті отримали запізнілу "допомогу" у вигляді глибокої занепокоєності, яка потім переросла в нелетальну зброю (каски, шкарпетки і контрбатарейні радари із програмно урізаними функціоналом), і, врешті, в допомогу у вигляді летального озброєння для оборони (Джавеліни). Останні мають більш політично-стримувальну силу, ніж користь від бойового застосування, якого ще досі не було. І не факт що "Джавеліни" є на передовій. Така от "допомога"
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23.08.2020 10:58 Ответить
А тут я з Вами згоден на 100%.
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23.08.2020 11:02 Ответить
взагалі-то такі речі і претензії має озвучувати Президент України. Але в нас - преЗЕдент...
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23.08.2020 10:10 Ответить
преЗЕдент і "та сторона". Якби не природжена тупість і боягузтво Блазня, не загроза збройного Майдану у разі повернення Лугандону в федералізовану Україну в якості "нєзавісімих рєспублік", то цей недомірок-членограй разом зі своєю шоблою прислужників Каломойши вже давно б реалізували кремлівський сценарій
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23.08.2020 10:43 Ответить
россия хочет воевать...всё остальное в мире им пох.......и пока она не получит бойню на своей территории......... не успокоится.
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23.08.2020 10:23 Ответить
неужели)
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23.08.2020 10:37 Ответить
Запаребрік гальмо всього людства.
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23.08.2020 10:48 Ответить
 
 