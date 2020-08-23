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Зеленський пообіцяв підписати указ про розвиток системи реабілітації ветеранів: "Треба покращувати лікування учасників бойових дій"

Зеленський пообіцяв підписати указ про розвиток системи реабілітації ветеранів:

Президент Володимир Зеленський пообіцяв 23 серпня підписати указ про розвиток системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів та їхніх родин.

Про це глава держави заявив у виступі на III Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі "Там, де ми - там Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Розумію, що попереду дуже багато роботи - треба покращувати лікування та реабілітацію учасників бойових дій. Сьогодні я підпишу указ про розвиток системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів та їх родин", - сказав Зеленський.

Він додав, що загалом робота в цьому напрямку - це не питання якоїсь однієї визначної дати.

"Ця робота має іти постійно, системно, послідовно, поза будь-яким політичним контекстом", - акцентував президент.

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Автор: 

ветерани (1068) Зеленський (23659) військовослужбовці (4703) реабілітація (324)


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Топ коментарі
+5
А вводить награду "Заслуженный четырежды призывник" Зе еще не собирается? А что ж так?
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23.08.2020 12:27
+4
Полный перечень выполненных обещаний вiслюка оманского:

Зеленський пообіцяв підписати указ про розвиток системи реабілітації ветеранів: "Треба покращувати лікування учасників бойових дій" - Цензор.НЕТ 8702
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23.08.2020 12:46
+4
Зеленський пообіцяв підписати указ про розвиток системи реабілітації ветеранів: "Треба покращувати лікування учасників бойових дій" - Цензор.НЕТ 6452
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23.08.2020 12:48
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А вводить награду "Заслуженный четырежды призывник" Зе еще не собирается? А что ж так?
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23.08.2020 12:27 Відповісти
"Нет, ребята, я не гордый. Не загадывая вдаль, Так скажу: зачем мне орден? Я согласен на медаль." (с)
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23.08.2020 15:51 Відповісти
"Нет, ребята, я не гордый.
Не заглядывая в щель,
Так скажу: зачем мне Ленка?
Я залезу на Мендель."

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23.08.2020 16:16 Відповісти
Затуманивание своих антиукраинских проделок.
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23.08.2020 12:29 Відповісти
Це він про українських ветеранів, чи вже й про сепарню?
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23.08.2020 12:33 Відповісти
Полный перечень выполненных обещаний вiслюка оманского:

Зеленський пообіцяв підписати указ про розвиток системи реабілітації ветеранів: "Треба покращувати лікування учасників бойових дій" - Цензор.НЕТ 8702
показати весь коментар
23.08.2020 12:46 Відповісти
Зеленський пообіцяв підписати указ про розвиток системи реабілітації ветеранів: "Треба покращувати лікування учасників бойових дій" - Цензор.НЕТ 6452
показати весь коментар
23.08.2020 12:48 Відповісти
А чего только семей, давай и друзей и семей друзей тоже. В Украине уже нет проблем, война окончена, ветеранам не нужно быть на фронте, им и семьям нужно отдыхать и реабилитироваться. Интересно, а кто нибудь читал кто может называться ветераном, кто нибудь знает что для того чтобы стать ветераном нужно победить в войне.
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23.08.2020 12:48 Відповісти
хроніки одного ***********....

Сигнальные экономические показатели Украины за январь-июль 2020 г.

Падение реального ВВП - 6,96%
Падение промышленного производства - 9,4%
План доходов государственного бюджета не выполнен на 59,66 млрд. гривен
Падение импорта товаров и услуг 21,6%

Государственная задолженность и задолженность гарантированная государством увеличилась на 286 млрд. гривен, что составляет 34,2% от общих поступлений бюджета. Общий объем задолженности достиг 2,43 трлн. гривен.

На додаток - повна здача інтересів України на міжнародній арені, вштовхування ракових рашистських пухлин динири та линири в тіло України на умовах азіопської паРаші, що вже не є стороною рашистської агресії проти України, повернення політики зкацаплення, повернення знахабнілих ригоАналів, засилля інформ-простору відвертим антиукраїнськФИМ продуктом.

ЦЕ ВСЁ ЦІНА ТУПОГО ПОПУЛІЗМУ СН, ЦІНА ВИБОРУ ЗКАЦАПЛЕНОЇ МАЛОРОССЬКОЇ ШМАРКЛІ ТУПИМИ ХАХЛАМИ-МАЛОРОССЬЦЯМИ ПІВТОРИ РОКИ ТОМУ!

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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23.08.2020 12:54 Відповісти
ЗКАЦАПЛЕНОЇ МАЛОРОССЬКОЇ ШМАРКЛІ ТУПИМИ ХАХЛАМИ-МАЛОРОССЬЦЯМИ ПІВТОРИ

Основной признак рогули - тупая злоба, ненависть, неумение объяснить свои мысли и ор по любому поводу. Причина этому низкий интеллект и примитивный образ мышления, к нации это не относится никак, обычно такие примитивы сбиваются в покорные и тупые стада под именем такого же тупого рогули, но с манией величия.
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23.08.2020 13:01 Відповісти
В бан «гарадской».
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23.08.2020 13:19 Відповісти
Может, я пропустил, напомните, оно хоть одно обещание выполнило?
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23.08.2020 12:58 Відповісти
Политтехнологами принято решение обратить внимание на ветеранов перед выборами. Реабилитация - это не только лечение, это длительный и тяжёлый труд по возвращению людей с войны к гражданской жизни.
Завтра будет марш и ветераны скажут своё слово.
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23.08.2020 13:06 Відповісти
 
 