Зеленський пообіцяв підписати указ про розвиток системи реабілітації ветеранів: "Треба покращувати лікування учасників бойових дій"
Президент Володимир Зеленський пообіцяв 23 серпня підписати указ про розвиток системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів та їхніх родин.
Про це глава держави заявив у виступі на III Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі "Там, де ми - там Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Розумію, що попереду дуже багато роботи - треба покращувати лікування та реабілітацію учасників бойових дій. Сьогодні я підпишу указ про розвиток системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів та їх родин", - сказав Зеленський.
Він додав, що загалом робота в цьому напрямку - це не питання якоїсь однієї визначної дати.
"Ця робота має іти постійно, системно, послідовно, поза будь-яким політичним контекстом", - акцентував президент.
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Не заглядывая в щель,
Так скажу: зачем мне Ленка?
Я залезу на Мендель."
Сигнальные экономические показатели Украины за январь-июль 2020 г.
Падение реального ВВП - 6,96%
Падение промышленного производства - 9,4%
План доходов государственного бюджета не выполнен на 59,66 млрд. гривен
Падение импорта товаров и услуг 21,6%
Государственная задолженность и задолженность гарантированная государством увеличилась на 286 млрд. гривен, что составляет 34,2% от общих поступлений бюджета. Общий объем задолженности достиг 2,43 трлн. гривен.
На додаток - повна здача інтересів України на міжнародній арені, вштовхування ракових рашистських пухлин динири та линири в тіло України на умовах азіопської паРаші, що вже не є стороною рашистської агресії проти України, повернення політики зкацаплення, повернення знахабнілих ригоАналів, засилля інформ-простору відвертим антиукраїнськФИМ продуктом.
ЦЕ ВСЁ ЦІНА ТУПОГО ПОПУЛІЗМУ СН, ЦІНА ВИБОРУ ЗКАЦАПЛЕНОЇ МАЛОРОССЬКОЇ ШМАРКЛІ ТУПИМИ ХАХЛАМИ-МАЛОРОССЬЦЯМИ ПІВТОРИ РОКИ ТОМУ!
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Основной признак рогули - тупая злоба, ненависть, неумение объяснить свои мысли и ор по любому поводу. Причина этому низкий интеллект и примитивный образ мышления, к нации это не относится никак, обычно такие примитивы сбиваются в покорные и тупые стада под именем такого же тупого рогули, но с манией величия.
Завтра будет марш и ветераны скажут своё слово.