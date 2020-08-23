Зеленський пообіцяв підписати указ про розвиток системи реабілітації ветеранів: "Треба покращувати лікування учасників бойових дій"

Президент Володимир Зеленський пообіцяв 23 серпня підписати указ про розвиток системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів та їхніх родин.

Про це глава держави заявив у виступі на III Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі "Там, де ми - там Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Розумію, що попереду дуже багато роботи - треба покращувати лікування та реабілітацію учасників бойових дій. Сьогодні я підпишу указ про розвиток системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів та їх родин", - сказав Зеленський.

Він додав, що загалом робота в цьому напрямку - це не питання якоїсь однієї визначної дати.

"Ця робота має іти постійно, системно, послідовно, поза будь-яким політичним контекстом", - акцентував президент.

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