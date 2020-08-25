В Інституті нацпам'яті назвали цивілізовані варіанти декомунізації моста Патона, Батьківщини-матері і пам'ятника Щорсу
Український інститут національної пам'яті розглядає можливості "цивілізованого вирішення питання" радянських пам'ятників, що залишилися в Києві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" директор УІНП Антон Дробович, коментуючи декомунізацію в Києві.
"Всі ці об'єкти (міст Патона, пам'ятник Щорсу, статуя Батьківщини-матері - ред.) - знакові для Києва, до них часто апелюють противники декомунізації. Важливо, щоб було цивілізовано вирішено питання видалення цих радянських символів. На мосту Патона зараз проводиться реконструкція, і це найбільш слушний час, там всього дві розетки з радянськими гербами, якщо їхати з лівого берега, серпи та молоти легко демонтувати, а зірки не підпадають під декомунізацію. З огляду на те, що недавно помер Патон - може, логічно було б поставити портрети обох Патонів замість цих гербів, щоб люди пам'ятали про династію вчених?" - розповів Дробович.
Коментуючи дискусії навколо пам'ятника Щорсу, директор УІНП зазначив:
"Щорса активісти пропонують задрапірувати в чорний латекс, це перепозначення. Цей пам'ятник підпадає під закон про декомунізацію, але це художнє висловлювання, можливо, воно стане туристично привабливим. Але в будь-якому випадку треба поставити експлікацію, розповісти, хто такий Щорс, чому він там стояв. Так само треба зробити і з Батьківщиною-матір'ю. Якщо ми говоримо про демонтаж герба, ми не можемо собі дозволити ризикувати цілісністю статуї, яка є видатним твором, пам'ятником науки і техніки світового рівня".
За його словами, існують розрахунки демонтажу радянського герба, "але треба вирішити, що робити далі".
"Можна оголосити конкурс про те, що розмістити на щиті, робити проєкції, що завгодно. Потрібен дозвіл Міністерства культури", - пояснив Дробович.
Нагадаємо, раніше директор Інституту національної пам'яті Антон Дробович в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що в українському суспільстві змінилося ставлення до питання Другої світової війни та відзначення Дня Перемоги.
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Если у памятника есть художественная ценность и он однозначно НЕ трактуется как символ СССР или тоталитаризма (типа как памятники Ленину Сталину...Щорсу), то достаточно перенесения таких памятников в музей (ну или как минимум удаления с центральных площадей и удаления символов совка), если памятник большой как "Родина Мать" то достаточно удаления символов совка (уж что что, а художественная ценность от этого не пострадает). Родина мать - она как бы совок не олицетворяет в принципе, это символ борьбы народа в 2 мировой и его потерь.
А памятники Ленину, Стралину, Фрунзе, Щорсу и другим красножопым деятелям - однозначно в переплавку вне зависимости от "художественной ценности" (головы можно спилить и в музей в знак особого пренебрежения)
чому вони й досі стоять в Києві???
1. На мості Патона зірки не лише на в'їздах, а й на кожній секції парапетів, а вони вже давно не мінялися і знаходяться в аварійному стані. При совку їх відливали десь у Києві і міняли, коли або аварія якась ставалася, або інші пошкодження. Деякі секції вже тримаються на дротиках, або й замінені на якісь прості. Тобто їх треба замінювати тотальньо всі. Ось і нагода, зберігши в цілому дизайн, замінити зірки на ті ж тризуби, або що інше.
2. "Баба", як її з самого початку називали кияни, стоїть вдало проектована на мацкву. Лише справа інженерів змінити щит.
3. Зі Щорсом найскладніше, бо має художню цінність. Та й це питання вирішується шляхом переносу в музей тоталітарного режиму