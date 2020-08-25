В Інституті нацпам'яті назвали цивілізовані варіанти декомунізації моста Патона, Батьківщини-матері і пам'ятника Щорсу

Український інститут національної пам'яті розглядає можливості "цивілізованого вирішення питання" радянських пам'ятників, що залишилися в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" директор УІНП Антон Дробович, коментуючи декомунізацію в Києві.

"Всі ці об'єкти (міст Патона, пам'ятник Щорсу, статуя Батьківщини-матері - ред.) - знакові для Києва, до них часто апелюють противники декомунізації. Важливо, щоб було цивілізовано вирішено питання видалення цих радянських символів. На мосту Патона зараз проводиться реконструкція, і це найбільш слушний час, там всього дві розетки з радянськими гербами, якщо їхати з лівого берега, серпи та молоти легко демонтувати, а зірки не підпадають під декомунізацію. З огляду на те, що недавно помер Патон - може, логічно було б поставити портрети обох Патонів замість цих гербів, щоб люди пам'ятали про династію вчених?" - розповів Дробович.

Коментуючи дискусії навколо пам'ятника Щорсу, директор УІНП зазначив:

"Щорса активісти пропонують задрапірувати в чорний латекс, це перепозначення. Цей пам'ятник підпадає під закон про декомунізацію, але це художнє висловлювання, можливо, воно стане туристично привабливим. Але в будь-якому випадку треба поставити експлікацію, розповісти, хто такий Щорс, чому він там стояв. Так само треба зробити і з Батьківщиною-матір'ю. Якщо ми говоримо про демонтаж герба, ми не можемо собі дозволити ризикувати цілісністю статуї, яка є видатним твором, пам'ятником науки і техніки світового рівня".

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За його словами, існують розрахунки демонтажу радянського герба, "але треба вирішити, що робити далі".

"Можна оголосити конкурс про те, що розмістити на щиті, робити проєкції, що завгодно. Потрібен дозвіл Міністерства культури", - пояснив Дробович.

Нагадаємо, раніше директор Інституту національної пам'яті Антон Дробович в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що в українському суспільстві змінилося ставлення до питання Другої світової війни та відзначення Дня Перемоги.