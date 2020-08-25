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Новини
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В Інституті нацпам'яті назвали цивілізовані варіанти декомунізації моста Патона, Батьківщини-матері і пам'ятника Щорсу

В Інституті нацпам'яті назвали цивілізовані варіанти декомунізації моста Патона, Батьківщини-матері і пам'ятника Щорсу

Український інститут національної пам'яті розглядає можливості "цивілізованого вирішення питання" радянських пам'ятників, що залишилися в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" директор УІНП Антон Дробович, коментуючи декомунізацію в Києві.

"Всі ці об'єкти (міст Патона, пам'ятник Щорсу, статуя Батьківщини-матері - ред.) - знакові для Києва, до них часто апелюють противники декомунізації. Важливо, щоб було цивілізовано вирішено питання видалення цих радянських символів. На мосту Патона зараз проводиться реконструкція, і це найбільш слушний час, там всього дві розетки з радянськими гербами, якщо їхати з лівого берега, серпи та молоти легко демонтувати, а зірки не підпадають під декомунізацію. З огляду на те, що недавно помер Патон - може, логічно було б поставити портрети обох Патонів замість цих гербів, щоб люди пам'ятали про династію вчених?" - розповів Дробович.

Коментуючи дискусії навколо пам'ятника Щорсу, директор УІНП зазначив:

"Щорса активісти пропонують задрапірувати в чорний латекс, це перепозначення. Цей пам'ятник підпадає під закон про декомунізацію, але це художнє висловлювання, можливо, воно стане туристично привабливим. Але в будь-якому випадку треба поставити експлікацію, розповісти, хто такий Щорс, чому він там стояв. Так само треба зробити і з Батьківщиною-матір'ю. Якщо ми говоримо про демонтаж герба, ми не можемо собі дозволити ризикувати цілісністю статуї, яка є видатним твором, пам'ятником науки і техніки світового рівня".

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За його словами, існують розрахунки демонтажу радянського герба, "але треба вирішити, що робити далі".

"Можна оголосити конкурс про те, що розмістити на щиті, робити проєкції, що завгодно. Потрібен дозвіл Міністерства культури", - пояснив Дробович.

Нагадаємо, раніше директор Інституту національної пам'яті Антон Дробович в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що в українському суспільстві змінилося ставлення до питання Другої світової війни та відзначення Дня Перемоги.

Автор: 

Інститут нацпам’яті (237) декомунізація (556) Дробович Антон (83)


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Топ коментарі
+9
Ой як не хочеться зеленим проросійським гнидам комуняцькі символи знищувати... А прийдеться вражим дітям!
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25.08.2020 08:30
+6
Тут главное без фанатизма!
Если у памятника есть художественная ценность и он однозначно НЕ трактуется как символ СССР или тоталитаризма (типа как памятники Ленину Сталину...Щорсу), то достаточно перенесения таких памятников в музей (ну или как минимум удаления с центральных площадей и удаления символов совка), если памятник большой как "Родина Мать" то достаточно удаления символов совка (уж что что, а художественная ценность от этого не пострадает). Родина мать - она как бы совок не олицетворяет в принципе, это символ борьбы народа в 2 мировой и его потерь.
А памятники Ленину, Стралину, Фрунзе, Щорсу и другим красножопым деятелям - однозначно в переплавку вне зависимости от "художественной ценности" (головы можно спилить и в музей в знак особого пренебрежения)
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25.08.2020 09:28
+3
Ну Щорса мона одягти у вишиванку і всі діла.
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25.08.2020 08:36
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Ой як не хочеться зеленим проросійським гнидам комуняцькі символи знищувати... А прийдеться вражим дітям!
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25.08.2020 08:30 Відповісти
Тут главное без фанатизма!
Если у памятника есть художественная ценность и он однозначно НЕ трактуется как символ СССР или тоталитаризма (типа как памятники Ленину Сталину...Щорсу), то достаточно перенесения таких памятников в музей (ну или как минимум удаления с центральных площадей и удаления символов совка), если памятник большой как "Родина Мать" то достаточно удаления символов совка (уж что что, а художественная ценность от этого не пострадает). Родина мать - она как бы совок не олицетворяет в принципе, это символ борьбы народа в 2 мировой и его потерь.
А памятники Ленину, Стралину, Фрунзе, Щорсу и другим красножопым деятелям - однозначно в переплавку вне зависимости от "художественной ценности" (головы можно спилить и в музей в знак особого пренебрежения)
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25.08.2020 09:28 Відповісти
Ну Щорса мона одягти у вишиванку і всі діла.
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25.08.2020 08:36 Відповісти
Снести к куям, тоже мне художественная ценность по три рубля за пучок
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25.08.2020 08:41 Відповісти
Пам'ятник Щорсу, статуя брежнєвської Батьківщини-матері -----
чому вони й досі стоять в Києві???
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25.08.2020 08:53 Відповісти
Звести всіх цих душегубів в парк тоталітаризму посадить в клітки з арматрури як жирафу і заварити від вандалів, та написати біографії катів - хто батьки, національність, що робив в Україні. Однак хабад хоче стерти память про громадянську війну і обстріл Муравйовцями Києва стрядами з ОР, про голодомор, про чорнорубашгечників, про 5000 розстріляних вчителів української мови, і про інші злочини. Про зірваний Хрещатик. Про коцтабори і Биківні. Про те хто дав дозвіл на будівництво Чорнобильської АЕС і хто дав дозвіл на "експеримент" і парад 1 травня. Тому ці гебнюки і особливо стукачі тупо знищують память мовляв такого не було.
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25.08.2020 08:54 Відповісти
Денег даже на декоммунизацию не хватает. Пошли всякие извращения. Щорс в латексе.)
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25.08.2020 08:56 Відповісти
На декоммунизацию хватит.
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25.08.2020 09:42 Відповісти
Щорс в латексе? Похоже на БДСМ)))))
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25.08.2020 12:35 Відповісти
Улицы и памятники Ленину,микояну( да и всем 26 комиссаром,которых никто не расстреливал-они спокойно умерли в Индии.Про это Горбачеву привел доказатльства Рашид Бейбутов-за это и был убит в Кремлевской больнице,)карганову,шорсу,каверочкину,кирову,мясникяну и т.д. и Т.П..в 1990г.(независимость и война с российцами без памяти и арабами в Карабахе и по всей границе) СРАЗУ ВСЕ УБРАЛИ в ИндоПэриджане(ОдЭрБэйДжане).Все(улицы и скверы) давно забыли про них-убийц народов.
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25.08.2020 09:41 Відповісти
Коли цивілізовано декомунізують герб Австрії з серпом і молотом?
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25.08.2020 09:45 Відповісти
Коли Австрія ввійде до складу України на правах області))))
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25.08.2020 11:01 Відповісти
Ще за часів Совка всі ржали, як правильно архітектор повернув тітку, котра погрожує мечем Мацквабаду.
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25.08.2020 10:35 Відповісти
Можливо варто було б тітоньці прикрити щитом груди, а мечем вказати на Москву але така перебудова буде дорого коштувати. Там математика та сопромат, зараз важко найти таких спеціалістів.
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25.08.2020 10:40 Відповісти
Родину-мать переименовать в Неньку-Украину и повесить на голову украинский веночек. Почему нет?
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25.08.2020 12:36 Відповісти
Декомунизируем мост Платона сняв звезды и повесим фотки того Патона члена КПСС и академика РАН ахахахахахах
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25.08.2020 10:55 Відповісти
Памятник щорсу нужно из рпг декомунизовать бо как в песне нехер первым в драку лезть.
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25.08.2020 11:31 Відповісти
на месте щита-голова путина
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25.08.2020 11:35 Відповісти
Я за бабу Вову нехай стоїть, вона нашим олігофренам керманичам чітко показує мечем туди з відки прийшов ворог, але корупційні космополіти навіть монумента не почули, все проспали від ЯЗ до індустрії.
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25.08.2020 12:25 Відповісти
Якщо серйозно, то:
1. На мості Патона зірки не лише на в'їздах, а й на кожній секції парапетів, а вони вже давно не мінялися і знаходяться в аварійному стані. При совку їх відливали десь у Києві і міняли, коли або аварія якась ставалася, або інші пошкодження. Деякі секції вже тримаються на дротиках, або й замінені на якісь прості. Тобто їх треба замінювати тотальньо всі. Ось і нагода, зберігши в цілому дизайн, замінити зірки на ті ж тризуби, або що інше.
2. "Баба", як її з самого початку називали кияни, стоїть вдало проектована на мацкву. Лише справа інженерів змінити щит.
3. Зі Щорсом найскладніше, бо має художню цінність. Та й це питання вирішується шляхом переносу в музей тоталітарного режиму
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25.08.2020 12:27 Відповісти
а какая у Щорса ценность?
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25.08.2020 12:37 Відповісти
художня
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26.08.2020 06:10 Відповісти
С моста убрать звезды или переделать в звезды Давида . , бабу одеть в вашиванку и щит разукраисить .написав - На ОРДУ - Щорса переделать в И Мазепу .
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25.08.2020 12:59 Відповісти
Згоден з тим, що Ро́діна-мать є «памятником науки и техники мирового уровня". Але це не твір мистецтва. З естетичного погляду його вартість навіть не нульова, а взагалі від'ємна. Статична потвора, яка здійняла меч над Києвом. Порівняйте її з іншими аналогічними фігурами - у Волгограді, Тбілісі, Мінську...
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25.08.2020 14:44 Відповісти
 
 