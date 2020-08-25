В Институте нацпамяти назвали цивилизованные варианты декоммунизации моста Патона, Родины-матери и памятника Щорсу
Украинский институт национальной памяти рассматривает возможности "цивилизованного решения вопроса" советских памятников, оставшихся в Киеве.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" директор УИНП Антон Дробович, комментируя декоммунизацию в Киеве.
"Все эти объекты (мост Патона, памятник Щорсу, статуя Родины-матери. – Ред.) – знаковые для Киева, к ним часто апеллируют противники декоммунизации. Важно, чтобы был цивилизованно решен вопрос удаления этих советских символов. На мосту Патона сейчас производится реконструкция, и это самое подходяще время, там всего две розетки с советскими гербами, если ехать с левого берега, серпы и молоты легко демонтировать, а звезды не подпадают под декоммунизацию. Учитывая, что недавно умер Патон – может, логично было бы поставить портреты обоих Патонов вместо этих гербов, чтобы люди помнили о династии ученых?" – рассказал Дробович.
Комментируя дискуссии вокруг памятника Щорсу, директор УИНП отметил: "Щорса активисты предлагают задрапировать в черный латекс, это переобозначение. Этот памятник подпадает под закон о декоммунизации, но это художественное высказывание, возможно, оно станет туристически привлекательным. Но в любом случае надо поставить экспликацию, рассказать, кто такой Щорс, почему он там стоял. Так же надо сделать и с Родиной-матерью. Если мы говорим о демонтаже герба, мы не можем себе позволить рисковать целостностью статуи, которая является выдающимся произведением, памятником науки и техники мирового уровня".
По его словам, существуют расчеты демонтажа советского герба, "но надо решить, что делать дальше".
"Можно объявить конкурс о том, что разместить на щите, делать проекции, что угодно. Нужно разрешение Министерства культуры", - пояснил Дробович.
Напомним, ранее директор Института национальной памяти Антон Дробович в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что в украинском обществе изменилось отношение к вопросу Второй мировой войны и празднованию Дня Победы.
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Если у памятника есть художественная ценность и он однозначно НЕ трактуется как символ СССР или тоталитаризма (типа как памятники Ленину Сталину...Щорсу), то достаточно перенесения таких памятников в музей (ну или как минимум удаления с центральных площадей и удаления символов совка), если памятник большой как "Родина Мать" то достаточно удаления символов совка (уж что что, а художественная ценность от этого не пострадает). Родина мать - она как бы совок не олицетворяет в принципе, это символ борьбы народа в 2 мировой и его потерь.
А памятники Ленину, Стралину, Фрунзе, Щорсу и другим красножопым деятелям - однозначно в переплавку вне зависимости от "художественной ценности" (головы можно спилить и в музей в знак особого пренебрежения)
чому вони й досі стоять в Києві???
1. На мості Патона зірки не лише на в'їздах, а й на кожній секції парапетів, а вони вже давно не мінялися і знаходяться в аварійному стані. При совку їх відливали десь у Києві і міняли, коли або аварія якась ставалася, або інші пошкодження. Деякі секції вже тримаються на дротиках, або й замінені на якісь прості. Тобто їх треба замінювати тотальньо всі. Ось і нагода, зберігши в цілому дизайн, замінити зірки на ті ж тризуби, або що інше.
2. "Баба", як її з самого початку називали кияни, стоїть вдало проектована на мацкву. Лише справа інженерів змінити щит.
3. Зі Щорсом найскладніше, бо має художню цінність. Та й це питання вирішується шляхом переносу в музей тоталітарного режиму