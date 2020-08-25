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В Институте нацпамяти назвали цивилизованные варианты декоммунизации моста Патона, Родины-матери и памятника Щорсу

В Институте нацпамяти назвали цивилизованные варианты декоммунизации моста Патона, Родины-матери и памятника Щорсу

Украинский институт национальной памяти рассматривает возможности "цивилизованного решения вопроса" советских памятников, оставшихся в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" директор УИНП Антон Дробович, комментируя декоммунизацию в Киеве.

"Все эти объекты (мост Патона, памятник Щорсу, статуя Родины-матери. – Ред.) – знаковые для Киева, к ним часто апеллируют противники декоммунизации. Важно, чтобы был цивилизованно решен вопрос удаления этих советских символов. На мосту Патона сейчас производится реконструкция, и это самое подходяще время, там всего две розетки с советскими гербами, если ехать с левого берега, серпы и молоты легко демонтировать, а звезды не подпадают под декоммунизацию. Учитывая, что недавно умер Патон – может, логично было бы поставить портреты обоих Патонов вместо этих гербов, чтобы люди помнили о династии ученых?" – рассказал Дробович.

Комментируя дискуссии вокруг памятника Щорсу, директор УИНП отметил: "Щорса активисты предлагают задрапировать в черный латекс, это переобозначение. Этот памятник подпадает под закон о декоммунизации, но это художественное высказывание, возможно, оно станет туристически привлекательным. Но в любом случае надо поставить экспликацию, рассказать, кто такой Щорс, почему он там стоял. Так же надо сделать и с Родиной-матерью. Если мы говорим о демонтаже герба, мы не можем себе позволить рисковать целостностью статуи, которая является выдающимся произведением, памятником науки и техники мирового уровня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дробович о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей: Основные процедуры пройдены. Слово за Радой

По его словам, существуют расчеты демонтажа советского герба, "но надо решить, что делать дальше".

"Можно объявить конкурс о том, что разместить на щите, делать проекции, что угодно. Нужно разрешение Министерства культуры", - пояснил Дробович.

Напомним, ранее директор Института национальной памяти Антон Дробович в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что в украинском обществе изменилось отношение к вопросу Второй мировой войны и празднованию Дня Победы.

Институт нацпамяти (305) декоммунизация (753) Дробович Антон (84)


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Топ комментарии
+9
Ой як не хочеться зеленим проросійським гнидам комуняцькі символи знищувати... А прийдеться вражим дітям!
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25.08.2020 08:30
+6
Тут главное без фанатизма!
Если у памятника есть художественная ценность и он однозначно НЕ трактуется как символ СССР или тоталитаризма (типа как памятники Ленину Сталину...Щорсу), то достаточно перенесения таких памятников в музей (ну или как минимум удаления с центральных площадей и удаления символов совка), если памятник большой как "Родина Мать" то достаточно удаления символов совка (уж что что, а художественная ценность от этого не пострадает). Родина мать - она как бы совок не олицетворяет в принципе, это символ борьбы народа в 2 мировой и его потерь.
А памятники Ленину, Стралину, Фрунзе, Щорсу и другим красножопым деятелям - однозначно в переплавку вне зависимости от "художественной ценности" (головы можно спилить и в музей в знак особого пренебрежения)
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25.08.2020 09:28
+3
Ну Щорса мона одягти у вишиванку і всі діла.
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25.08.2020 08:36
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Ой як не хочеться зеленим проросійським гнидам комуняцькі символи знищувати... А прийдеться вражим дітям!
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25.08.2020 08:30 Ответить
Тут главное без фанатизма!
Если у памятника есть художественная ценность и он однозначно НЕ трактуется как символ СССР или тоталитаризма (типа как памятники Ленину Сталину...Щорсу), то достаточно перенесения таких памятников в музей (ну или как минимум удаления с центральных площадей и удаления символов совка), если памятник большой как "Родина Мать" то достаточно удаления символов совка (уж что что, а художественная ценность от этого не пострадает). Родина мать - она как бы совок не олицетворяет в принципе, это символ борьбы народа в 2 мировой и его потерь.
А памятники Ленину, Стралину, Фрунзе, Щорсу и другим красножопым деятелям - однозначно в переплавку вне зависимости от "художественной ценности" (головы можно спилить и в музей в знак особого пренебрежения)
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25.08.2020 09:28 Ответить
Ну Щорса мона одягти у вишиванку і всі діла.
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25.08.2020 08:36 Ответить
Снести к куям, тоже мне художественная ценность по три рубля за пучок
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25.08.2020 08:41 Ответить
Пам'ятник Щорсу, статуя брежнєвської Батьківщини-матері -----
чому вони й досі стоять в Києві???
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25.08.2020 08:53 Ответить
Звести всіх цих душегубів в парк тоталітаризму посадить в клітки з арматрури як жирафу і заварити від вандалів, та написати біографії катів - хто батьки, національність, що робив в Україні. Однак хабад хоче стерти память про громадянську війну і обстріл Муравйовцями Києва стрядами з ОР, про голодомор, про чорнорубашгечників, про 5000 розстріляних вчителів української мови, і про інші злочини. Про зірваний Хрещатик. Про коцтабори і Биківні. Про те хто дав дозвіл на будівництво Чорнобильської АЕС і хто дав дозвіл на "експеримент" і парад 1 травня. Тому ці гебнюки і особливо стукачі тупо знищують память мовляв такого не було.
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25.08.2020 08:54 Ответить
Денег даже на декоммунизацию не хватает. Пошли всякие извращения. Щорс в латексе.)
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25.08.2020 08:56 Ответить
На декоммунизацию хватит.
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25.08.2020 09:42 Ответить
Щорс в латексе? Похоже на БДСМ)))))
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25.08.2020 12:35 Ответить
Улицы и памятники Ленину,микояну( да и всем 26 комиссаром,которых никто не расстреливал-они спокойно умерли в Индии.Про это Горбачеву привел доказатльства Рашид Бейбутов-за это и был убит в Кремлевской больнице,)карганову,шорсу,каверочкину,кирову,мясникяну и т.д. и Т.П..в 1990г.(независимость и война с российцами без памяти и арабами в Карабахе и по всей границе) СРАЗУ ВСЕ УБРАЛИ в ИндоПэриджане(ОдЭрБэйДжане).Все(улицы и скверы) давно забыли про них-убийц народов.
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25.08.2020 09:41 Ответить
Коли цивілізовано декомунізують герб Австрії з серпом і молотом?
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25.08.2020 09:45 Ответить
Коли Австрія ввійде до складу України на правах області))))
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25.08.2020 11:01 Ответить
Ще за часів Совка всі ржали, як правильно архітектор повернув тітку, котра погрожує мечем Мацквабаду.
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25.08.2020 10:35 Ответить
Можливо варто було б тітоньці прикрити щитом груди, а мечем вказати на Москву але така перебудова буде дорого коштувати. Там математика та сопромат, зараз важко найти таких спеціалістів.
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25.08.2020 10:40 Ответить
Родину-мать переименовать в Неньку-Украину и повесить на голову украинский веночек. Почему нет?
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25.08.2020 12:36 Ответить
Декомунизируем мост Платона сняв звезды и повесим фотки того Патона члена КПСС и академика РАН ахахахахахах
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25.08.2020 10:55 Ответить
Памятник щорсу нужно из рпг декомунизовать бо как в песне нехер первым в драку лезть.
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25.08.2020 11:31 Ответить
на месте щита-голова путина
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25.08.2020 11:35 Ответить
Я за бабу Вову нехай стоїть, вона нашим олігофренам керманичам чітко показує мечем туди з відки прийшов ворог, але корупційні космополіти навіть монумента не почули, все проспали від ЯЗ до індустрії.
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25.08.2020 12:25 Ответить
Якщо серйозно, то:
1. На мості Патона зірки не лише на в'їздах, а й на кожній секції парапетів, а вони вже давно не мінялися і знаходяться в аварійному стані. При совку їх відливали десь у Києві і міняли, коли або аварія якась ставалася, або інші пошкодження. Деякі секції вже тримаються на дротиках, або й замінені на якісь прості. Тобто їх треба замінювати тотальньо всі. Ось і нагода, зберігши в цілому дизайн, замінити зірки на ті ж тризуби, або що інше.
2. "Баба", як її з самого початку називали кияни, стоїть вдало проектована на мацкву. Лише справа інженерів змінити щит.
3. Зі Щорсом найскладніше, бо має художню цінність. Та й це питання вирішується шляхом переносу в музей тоталітарного режиму
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25.08.2020 12:27 Ответить
а какая у Щорса ценность?
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25.08.2020 12:37 Ответить
художня
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26.08.2020 06:10 Ответить
С моста убрать звезды или переделать в звезды Давида . , бабу одеть в вашиванку и щит разукраисить .написав - На ОРДУ - Щорса переделать в И Мазепу .
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25.08.2020 12:59 Ответить
Згоден з тим, що Ро́діна-мать є «памятником науки и техники мирового уровня". Але це не твір мистецтва. З естетичного погляду його вартість навіть не нульова, а взагалі від'ємна. Статична потвора, яка здійняла меч над Києвом. Порівняйте її з іншими аналогічними фігурами - у Волгограді, Тбілісі, Мінську...
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25.08.2020 14:44 Ответить
 
 