В Институте нацпамяти назвали цивилизованные варианты декоммунизации моста Патона, Родины-матери и памятника Щорсу

Украинский институт национальной памяти рассматривает возможности "цивилизованного решения вопроса" советских памятников, оставшихся в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" директор УИНП Антон Дробович, комментируя декоммунизацию в Киеве.

"Все эти объекты (мост Патона, памятник Щорсу, статуя Родины-матери. – Ред.) – знаковые для Киева, к ним часто апеллируют противники декоммунизации. Важно, чтобы был цивилизованно решен вопрос удаления этих советских символов. На мосту Патона сейчас производится реконструкция, и это самое подходяще время, там всего две розетки с советскими гербами, если ехать с левого берега, серпы и молоты легко демонтировать, а звезды не подпадают под декоммунизацию. Учитывая, что недавно умер Патон – может, логично было бы поставить портреты обоих Патонов вместо этих гербов, чтобы люди помнили о династии ученых?" – рассказал Дробович.

Комментируя дискуссии вокруг памятника Щорсу, директор УИНП отметил: "Щорса активисты предлагают задрапировать в черный латекс, это переобозначение. Этот памятник подпадает под закон о декоммунизации, но это художественное высказывание, возможно, оно станет туристически привлекательным. Но в любом случае надо поставить экспликацию, рассказать, кто такой Щорс, почему он там стоял. Так же надо сделать и с Родиной-матерью. Если мы говорим о демонтаже герба, мы не можем себе позволить рисковать целостностью статуи, которая является выдающимся произведением, памятником науки и техники мирового уровня".

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По его словам, существуют расчеты демонтажа советского герба, "но надо решить, что делать дальше".

"Можно объявить конкурс о том, что разместить на щите, делать проекции, что угодно. Нужно разрешение Министерства культуры", - пояснил Дробович.

Напомним, ранее директор Института национальной памяти Антон Дробович в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что в украинском обществе изменилось отношение к вопросу Второй мировой войны и празднованию Дня Победы.