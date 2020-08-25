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Новини Санкції проти Росії
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Україна і п'ять країн приєдналися до кримських санкцій Євросоюзу

Україна і п'ять країн приєдналися до кримських санкцій Євросоюзу

Шість країн приєдналися до рішення Європейської ради стосовно продовження обмежувальних заходів щодо РФ, запроваджених у відповідь на окупацію Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в "Заяві Високого представника від імені ЄС про узгодження деякими країнами обмежувальних заходів у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя".

"Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, країни ЄАВТ Ісландія і Норвегія, що входять до Європейського економічного простору, а також Україна і Грузія приєднуються до цього Рішення Ради. Вони забезпечуватимуть відповідність своєї національної політики цьому Рішенню Ради. Європейський Союз приймає до відома це зобов'язання і вітає його", - йдеться в повідомленні.

Відповідне рішення №2020/850, що вносить зміни в рішення 2014/386/CFSP, Єврорада ухвалила 18 червня поточного року. Цим рішенням існуючі обмежувальні заходи продовжено до 23 червня 2021 року.

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нарешті Україна почала вводити санкції проти московії
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25.08.2020 09:38 Відповісти
Начали еще при Порохе.
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25.08.2020 09:43 Відповісти
Мала, на 6 рік війни проти Росії...
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25.08.2020 09:46 Відповісти
А как же Кравчук.... Вода в Крым... Эфти санкции ?
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25.08.2020 11:23 Відповісти
У него пирамидка на голове.
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25.08.2020 12:06 Відповісти
 
 