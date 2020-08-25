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Новости Санкции против России
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Украина и пять стран присоединились к крымским санкциям Евросоюза

Украина и пять стран присоединились к крымским санкциям Евросоюза

Шесть стран присоединились к решению Европейского совета о продлении ограничительных мер в отношении РФ, введенных в ответ на оккупацию Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в "Заявлении Высокого представителя от имени ЕС о согласовании некоторыми странами ограничительных мер в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя".

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, страны ЕАСТ Исландия и Норвегия, входящие в Европейское экономическое пространство, а также Украина и Грузия присоединяются к этому Решению СоветаОни будут обеспечивать соответствие своей национальной политики этому Решению Совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение №2020/850, вносящее изменения в решение 2014/386/CFSP, Евросовет принял 18 июня текущего года. Этим решением существующие ограничительные меры продлены до 23 июня 2021 года.

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нарешті Україна почала вводити санкції проти московії
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25.08.2020 09:38 Ответить
Начали еще при Порохе.
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25.08.2020 09:43 Ответить
Мала, на 6 рік війни проти Росії...
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25.08.2020 09:46 Ответить
А как же Кравчук.... Вода в Крым... Эфти санкции ?
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25.08.2020 11:23 Ответить
У него пирамидка на голове.
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25.08.2020 12:06 Ответить
 
 