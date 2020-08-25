Украина и пять стран присоединились к крымским санкциям Евросоюза

Шесть стран присоединились к решению Европейского совета о продлении ограничительных мер в отношении РФ, введенных в ответ на оккупацию Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в "Заявлении Высокого представителя от имени ЕС о согласовании некоторыми странами ограничительных мер в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя".

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, страны ЕАСТ Исландия и Норвегия, входящие в Европейское экономическое пространство, а также Украина и Грузия присоединяются к этому Решению Совета. Они будут обеспечивать соответствие своей национальной политики этому Решению Совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение №2020/850, вносящее изменения в решение 2014/386/CFSP, Евросовет принял 18 июня текущего года. Этим решением существующие ограничительные меры продлены до 23 июня 2021 года.

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