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Новини Коронавірус і карантин
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Ефективність лікування COVID-19 плазмою крові перехворілих поки не доведена, - ВООЗ

Ефективність лікування COVID-19 плазмою крові перехворілих поки не доведена, - ВООЗ

Ефективність лікування інфікованих коронавірусом пацієнтів за допомогою плазми крові, взятої у перехворілих на COVID-19 осіб, поки що не підтверджена, і вченим потрібно більше даних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Associated Press із посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ).

"Результати (такої терапії. - Ред) не інформативні. Наразі докази (її ефективності. - Ред.) вкрай слабкі", - заявила заступниця гендиректора ВООЗ Сумія Свамінатан.

Вона пояснила, що у ВООЗ розцінюють подібне лікування як експериментальне, і фахівці мають продовжувати збір даних щодо цього. Також вона нагадала, що через індивідуальні особливості крові в конкретної людини, яка перехворіла на коронавірус, подібне лікування не може мати стандартизований характер.

"Звичайно, країни можуть включати (подібні методи лікування. - Ред.) до списку надзвичайних заходів, якщо вони вважають, що їхні переваги переважують ризики", - додала Свамінатан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчені виявили залежність між групою крові і сприйнятливістю до COVID-19: люди з другою групою мають більший ризик розвитку важких симптомів

Британські фахівці раніше також висловлювали скептичні оцінки щодо лікування за допомогою плазми крові пацієнтів, які вилікувалися.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) кров (64) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Это после того, как Доня дал добро на лечение плазмой. Главное - относительно безопасно, а чем там она помогает - второстепенно. Главное - верить.
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25.08.2020 10:39 Відповісти
Эффективность ВОЗ, тоже пока что не доказана...
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25.08.2020 10:41 Відповісти
а пусть озонированной "мочой кравчука" ещё попробуют )) это точно - чоткий нобель и миллион от шестого!
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25.08.2020 10:49 Відповісти
блин показалось..Бокал с пивом
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25.08.2020 11:28 Відповісти
Это заявление показывает уровень компетенции сотрудников ВОЗ, впрочем к ним в нормальных странах не прислушиваются и лечат тяжёлых больных плазмой недавновылечившихся
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25.08.2020 13:37 Відповісти
Нєєєєєє. Ну вакциною за 100 мільярдів звичайно краще. Примусово.
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25.08.2020 14:13 Відповісти
А ВОЗ уже десятки років не може доказати ефективність срібла для дезінфекції води. Бо і не хочуть. Їм вигідніше продавати дорогі засоби з довжелезним списком побічних ефектів. Взагалі довіряти ВОЗ - собі шкодити.
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25.08.2020 18:35 Відповісти
 
 