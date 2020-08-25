Ефективність лікування COVID-19 плазмою крові перехворілих поки не доведена, - ВООЗ

Ефективність лікування інфікованих коронавірусом пацієнтів за допомогою плазми крові, взятої у перехворілих на COVID-19 осіб, поки що не підтверджена, і вченим потрібно більше даних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Associated Press із посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ).

"Результати (такої терапії. - Ред) не інформативні. Наразі докази (її ефективності. - Ред.) вкрай слабкі", - заявила заступниця гендиректора ВООЗ Сумія Свамінатан.

Вона пояснила, що у ВООЗ розцінюють подібне лікування як експериментальне, і фахівці мають продовжувати збір даних щодо цього. Також вона нагадала, що через індивідуальні особливості крові в конкретної людини, яка перехворіла на коронавірус, подібне лікування не може мати стандартизований характер.

"Звичайно, країни можуть включати (подібні методи лікування. - Ред.) до списку надзвичайних заходів, якщо вони вважають, що їхні переваги переважують ризики", - додала Свамінатан.

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Британські фахівці раніше також висловлювали скептичні оцінки щодо лікування за допомогою плазми крові пацієнтів, які вилікувалися.