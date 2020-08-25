Эффективность лечения COVID-19 плазмой крови переболевших пока не доказана, - ВОЗ
Эффективность лечения инфицированных коронавирусом пациентов при помощи плазмы крови, взятой у переболевших COVID-19 людей, пока что не подтверждена, и ученым нужно больше данных.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
"Результаты (такой терапии. - Ред) не информативны. В данный момент доказательства (ее эффективности. - Ред.) крайне слабы", - заявила заместитель гендиректора ВОЗ Сумия Сваминатан.
Она пояснила, что в ВОЗ расценивают подобное лечение в качестве экспериментального, и специалисты должны продолжать сбор данных на этот счет. Также она напомнила, что из-за индивидуальных особенностей крови у конкретного человека, переболевшего коронавирусом, подобное лечение не может носить стандартизированный характер.
"Конечно, страны могут включать (подобные методы лечения. - Ред.) в список чрезвычайных мер, если они полагают, что их выгоды перевешивают риски", - добавила Сваминатан.
Британские специалисты ранее также высказывали скептические оценки в отношении лечения при помощи плазмы крови вылечившихся пациентов.
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