Эффективность лечения COVID-19 плазмой крови переболевших пока не доказана, - ВОЗ

Эффективность лечения инфицированных коронавирусом пациентов при помощи плазмы крови, взятой у переболевших COVID-19 людей, пока что не подтверждена, и ученым нужно больше данных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

"Результаты (такой терапии. - Ред) не информативны. В данный момент доказательства (ее эффективности. - Ред.) крайне слабы", - заявила заместитель гендиректора ВОЗ Сумия Сваминатан.

Она пояснила, что в ВОЗ расценивают подобное лечение в качестве экспериментального, и специалисты должны продолжать сбор данных на этот счет. Также она напомнила, что из-за индивидуальных особенностей крови у конкретного человека, переболевшего коронавирусом, подобное лечение не может носить стандартизированный характер.

"Конечно, страны могут включать (подобные методы лечения. - Ред.) в список чрезвычайных мер, если они полагают, что их выгоды перевешивают риски", - добавила Сваминатан.

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Британские специалисты ранее также высказывали скептические оценки в отношении лечения при помощи плазмы крови вылечившихся пациентов.