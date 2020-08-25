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Новости Коронавирус и карантин
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Эффективность лечения COVID-19 плазмой крови переболевших пока не доказана, - ВОЗ

Эффективность лечения COVID-19 плазмой крови переболевших пока не доказана, - ВОЗ

Эффективность лечения инфицированных коронавирусом пациентов при помощи плазмы крови, взятой у переболевших COVID-19 людей, пока что не подтверждена, и ученым нужно больше данных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

"Результаты (такой терапии. - Ред) не информативны. В данный момент доказательства (ее эффективности. - Ред.) крайне слабы", - заявила заместитель гендиректора ВОЗ Сумия Сваминатан.

Она пояснила, что в ВОЗ расценивают подобное лечение в качестве экспериментального, и специалисты должны продолжать сбор данных на этот счет. Также она напомнила, что из-за индивидуальных особенностей крови у конкретного человека, переболевшего коронавирусом, подобное лечение не может носить стандартизированный характер.

"Конечно, страны могут включать (подобные методы лечения. - Ред.) в список чрезвычайных мер, если они полагают, что их выгоды перевешивают риски", - добавила Сваминатан.

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Британские специалисты ранее также высказывали скептические оценки в отношении лечения при помощи плазмы крови вылечившихся пациентов.

ВОЗ (777) карантин (16729) кровь (62) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Это после того, как Доня дал добро на лечение плазмой. Главное - относительно безопасно, а чем там она помогает - второстепенно. Главное - верить.
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25.08.2020 10:39 Ответить
Эффективность ВОЗ, тоже пока что не доказана...
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25.08.2020 10:41 Ответить
а пусть озонированной "мочой кравчука" ещё попробуют )) это точно - чоткий нобель и миллион от шестого!
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25.08.2020 10:49 Ответить
блин показалось..Бокал с пивом
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25.08.2020 11:28 Ответить
Это заявление показывает уровень компетенции сотрудников ВОЗ, впрочем к ним в нормальных странах не прислушиваются и лечат тяжёлых больных плазмой недавновылечившихся
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25.08.2020 13:37 Ответить
Нєєєєєє. Ну вакциною за 100 мільярдів звичайно краще. Примусово.
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25.08.2020 14:13 Ответить
А ВОЗ уже десятки років не може доказати ефективність срібла для дезінфекції води. Бо і не хочуть. Їм вигідніше продавати дорогі засоби з довжелезним списком побічних ефектів. Взагалі довіряти ВОЗ - собі шкодити.
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25.08.2020 18:35 Ответить
 
 