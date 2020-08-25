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Стан Тимошенко залишається важким, розпочато інтенсивну терапію, - пресслужба

Стан Тимошенко залишається важким, розпочато інтенсивну терапію, - пресслужба

Стан лідерки партії і парламентської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко, у якої діагностовано COVID-19, залишається важким.

Про це повідомила речниця політика Марина Сорока, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, гарних новин наразі немає. Стан Юлії Володимирівни залишається важким ... З учорашнього вечора вона отримує інтенсивний курс терапії, відповідно до протоколу лікування COVID", - написала Сорока у фейсбуці.

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Про захворювання Тимошенко стало відомо в неділю, 23 серпня.

Стан Тимошенко залишається важким, розпочато інтенсивну терапію, - пресслужба 01

Автор: 

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