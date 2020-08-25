Состояние Тимошенко остается тяжелым, начата интенсивная терапия, - пресс-служба

Состояние лидера партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, у которой диагностирован COVID-19, остается тяжелым.

Об этом сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, хороших новостей пока нет. Состояние Юлии Владимировны остается тяжелым... Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID", - написала Сорока в фейсбуке.

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О заболевании Тимошенко стало известно в воскресенье, 23 августа.