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Состояние Тимошенко остается тяжелым, начата интенсивная терапия, - пресс-служба
Состояние лидера партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, у которой диагностирован COVID-19, остается тяжелым.
Об этом сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, хороших новостей пока нет. Состояние Юлии Владимировны остается тяжелым... Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID", - написала Сорока в фейсбуке.
О заболевании Тимошенко стало известно в воскресенье, 23 августа.
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