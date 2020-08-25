Україна обмежить паломництво хасидів до Умані цього року
Україна на прохання глави ізраїльського уряду ухвалила рішення, згідно з яким прибуття паломників на святкування Рош ха-Шана (єврейського Нового року) в 2020 році в Умань (Черкаська обл.) буде обмежено.
Про це повідомляється на сайті президента України Володимира Зеленського за підсумками селекторної наради під керівництвом глави держави у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
"На прохання прем'єр-міністра Ізраїлю ухвалено рішення про суттєве обмеження паломництва хасидів в Умань для святкування Рош ха-Шана", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, учасники міжвідомчої наради в Міністерстві закордонних справ України прийшли до спільної думки, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів в Умань для святкування іудейського свята Рош ха-Шана в традиційному форматі в 2020 році є неможливим з огляду на епідеміологічну ситуацію в Ізраїлі, заборону проведення масових заходів в Україні, необхідність створення великої кількості місць для обсервації і складності контролю правоохоронцями дотримання паломниками режиму самоізоляції.
Пізніше Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликало Київ не дозволяти в поточному році паломництво хасидів в Умані на свято Рош ха-Шана.
Мер Умані Олександр Цебрій 17 серпня пригрозив заблокувати в'їзд для хасидів на період Рош ха-Шана в зв'язку з ситуацією з коронавірусом і вирушив до Києва для вирішення цього питання на вищому рівні.
У 2019 році для зустрічі 5780-го іудейського Нового року (Рош ха-Шана), який святкується з вечора 29 вересня по вечір 1 жовтня в Умань прибуло понад 30 тис. паломників.
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як і теперішні...
Это кстати правильное решение, потому как требовать от религиозных людей не праздновать паску в Украине при 300-400 зараженных в день, и пустить паломников для празднования Рош ха-Шана когда в день не меньше 1000 это плевок в лицо религиозным людям в Украине. Но суть даже не в этом, суть в том что даже при всем здравомыслии данного решения, его нельзя назвать решение президента и его правительством, так как судя с данной новости происходит это по просьбе премьер министра израиля. А это значит что пустая копилка правильных решений президента, остается такой же пустой.
Covida в Ізралію теж доофіга..
Ніякий Цадик, Иисус та Магомет не врятує..
😇
P.S. Решение правильное, но принимать его надо было по просьбам, требованиям СВОИХ граждан и должностных лиц, а не из-за подсрачника из Израиля.
чтоб да так нет? ))))
G2 рулить... суки...
А повністю заборонити не пробували?
Бо, по-перше, Зєля не може заборонити (хто ж його послухає?), по-друге, - не хоче, а по-третє, - йому взагалі насрать!