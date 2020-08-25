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Новини Коронавірус і карантин
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Україна обмежить паломництво хасидів до Умані цього року

Україна обмежить паломництво хасидів до Умані цього року

Україна на прохання глави ізраїльського уряду ухвалила рішення, згідно з яким прибуття паломників на святкування Рош ха-Шана (єврейського Нового року) в 2020 році в Умань (Черкаська обл.) буде обмежено.

Про це повідомляється на сайті президента України Володимира Зеленського за підсумками селекторної наради під керівництвом глави держави у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"На прохання прем'єр-міністра Ізраїлю ухвалено рішення про суттєве обмеження паломництва хасидів в Умань для святкування Рош ха-Шана", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, учасники міжвідомчої наради в Міністерстві закордонних справ України прийшли до спільної думки, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів в Умань для святкування іудейського свята Рош ха-Шана в традиційному форматі в 2020 році є неможливим з огляду на епідеміологічну ситуацію в Ізраїлі, заборону проведення масових заходів в Україні, необхідність створення великої кількості місць для обсервації і складності контролю правоохоронцями дотримання паломниками режиму самоізоляції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ізраїлі закликали Зеленського заборонити через COVID-19 паломництво хасидів до Умані

Пізніше Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликало Київ не дозволяти в поточному році паломництво хасидів в Умані на свято Рош ха-Шана.

Мер Умані Олександр Цебрій 17 серпня пригрозив заблокувати в'їзд для хасидів на період Рош ха-Шана в зв'язку з ситуацією з коронавірусом і вирушив до Києва для вирішення цього питання на вищому рівні.

У 2019 році для зустрічі 5780-го іудейського Нового року (Рош ха-Шана), який святкується з вечора 29 вересня по вечір 1 жовтня в Умань прибуло понад 30 тис. паломників.

Автор: 

Ізраїль (1635) карантин (18172) паломництво (46) хасиди (176) Офіс Президента (2020) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
О! на мнение мэра Умани было наплевать, а тут сразу стали по стойке смирно по команде из Израиля.

P.S. Решение правильное, но принимать его надо было по просьбам, требованиям СВОИХ граждан и должностных лиц, а не из-за подсрачника из Израиля.
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25.08.2020 15:19
+6
так и тут как-то...витиевато....что значит "ограничить" ? )))
чтоб да так нет? ))))
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25.08.2020 15:43
+5
ограничит? это как? по каким параметрам ограничения ? ))) кому улыбнется удача? ))))
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25.08.2020 15:17
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просто скажіть шо цадік на самом дєлє був кацапом...
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25.08.2020 15:10 Відповісти
і гриз свинину некопчену і не солену за бюджетні кошти...
як і теперішні...
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25.08.2020 15:14 Відповісти
Зеленський може нарватись на міжнародний скандал, бо обмежувати перебування іноземців на території України за релігійною ознакою - це дискримінація і за це буде відповідальність на міжнародному рівні! Ідіоти в Офісі Президента хоч розуміють в яку вони вляпуються історію з найбільш юридичною нацією в світі? Можна ввести Воєнний стан в Україні і закрити кордони - бо це з 2014 року потрібно зробити, але Воєнний стан потрібно вводити на довгий термін і тоді прийдеться починати активні бойові дії, або вони самі почнуться!
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25.08.2020 15:23 Відповісти
При чем тут "релігійною ознакою"? Написано же из за эпидемиологической ситуации в стране, ощущение, что вы даже не читали новость.

Это кстати правильное решение, потому как требовать от религиозных людей не праздновать паску в Украине при 300-400 зараженных в день, и пустить паломников для празднования Рош ха-Шана когда в день не меньше 1000 это плевок в лицо религиозным людям в Украине. Но суть даже не в этом, суть в том что даже при всем здравомыслии данного решения, его нельзя назвать решение президента и его правительством, так как судя с данной новости происходит это по просьбе премьер министра израиля. А это значит что пустая копилка правильных решений президента, остается такой же пустой.
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25.08.2020 15:52 Відповісти
Для впровадження таких обмежень потрібен особливий правовий режим і він не може бути введений тільки в Умані, він має вводитись по всій Україні - а це Воєнний стан!
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25.08.2020 15:57 Відповісти
А как же тогда артистов выступающих в крыму не пускают в Украину? А может просто дело не в "особливому правовому режимі". Может потому что Украина на законных основаниях законодательства Украины которые не противоречат международным договорам имеет право отказывать во въезде кому бы то ни было. В данном случаи в связи с пандемией Украина имеет право ограничить въезд Хасидов, так как стране наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. К тому же решение было принято обеими странами. И точно не помню но Украина вроде должна по конституции или законам, предоставить безопасность для иностранцев, чего в связи с пандемией гарантировать не может.
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25.08.2020 17:41 Відповісти
Для дотримання норм толєрантізЬма можна також заборонити в'їзд до України свідків Літаючого Макаронного монстра.
Україна обмежить паломництво хасидів до Умані цього року - Цензор.НЕТ 6882
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25.08.2020 20:35 Відповісти
Толька после исчо одного обрезанийо..
Covida в Ізралію теж доофіга..
Ніякий Цадик, Иисус та Магомет не врятує..
😇
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25.08.2020 15:15 Відповісти
ограничит? это как? по каким параметрам ограничения ? ))) кому улыбнется удача? ))))
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25.08.2020 15:17 Відповісти
аухцион объявят... (или алохцион)
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25.08.2020 15:24 Відповісти
"Эники-беники ели вареники.."?
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25.08.2020 15:45 Відповісти
зелеки-беники)))
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25.08.2020 16:01 Відповісти
Исключительно по пейсам )))
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25.08.2020 15:29 Відповісти
А чому б зовсім не заборонити?!
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25.08.2020 15:18 Відповісти
О! на мнение мэра Умани было наплевать, а тут сразу стали по стойке смирно по команде из Израиля.

P.S. Решение правильное, но принимать его надо было по просьбам, требованиям СВОИХ граждан и должностных лиц, а не из-за подсрачника из Израиля.
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25.08.2020 15:19 Відповісти
так и тут как-то...витиевато....что значит "ограничить" ? )))
чтоб да так нет? ))))
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25.08.2020 15:43 Відповісти
ой вэй! можно только себе представить, насколько возрастут ставки для тех, кому удастся просочиться)))
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25.08.2020 15:23 Відповісти
Ни хрена непонятно. Ограничат - то есть не пустят или пустят, но не всех?
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25.08.2020 15:23 Відповісти
не всех..))) точно аукцион устроят ))))))
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25.08.2020 15:42 Відповісти
Ні, ну, Ізраїль - в червоній зоні! Чого зовсім не заборонили, відповідно до правил ВОЗ?
G2 рулить... суки...
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25.08.2020 15:26 Відповісти
для чого мені той рояль з Хасидії?
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25.08.2020 15:31 Відповісти
кожен день прибувають нові..ходять по ринку без масок..ніхто їх не трогає...
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25.08.2020 16:02 Відповісти
Через те й не чіпають, - бояться заразитися. )))
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25.08.2020 20:37 Відповісти
списки для паломников составляет сам цадик
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25.08.2020 16:17 Відповісти
А грошву уманцям теж прем'єр міністр компенсує? Менше приїде - ціни впадуть.
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25.08.2020 16:22 Відповісти
"... о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань..."

А повністю заборонити не пробували?
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25.08.2020 19:06 Відповісти
То така голіма отмазка для Бібі Натаньягу.
Бо, по-перше, Зєля не може заборонити (хто ж його послухає?), по-друге, - не хоче, а по-третє, - йому взагалі насрать!
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25.08.2020 20:46 Відповісти
 
 