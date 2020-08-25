Україна обмежить паломництво хасидів до Умані цього року

Україна на прохання глави ізраїльського уряду ухвалила рішення, згідно з яким прибуття паломників на святкування Рош ха-Шана (єврейського Нового року) в 2020 році в Умань (Черкаська обл.) буде обмежено.

Про це повідомляється на сайті президента України Володимира Зеленського за підсумками селекторної наради під керівництвом глави держави у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"На прохання прем'єр-міністра Ізраїлю ухвалено рішення про суттєве обмеження паломництва хасидів в Умань для святкування Рош ха-Шана", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, учасники міжвідомчої наради в Міністерстві закордонних справ України прийшли до спільної думки, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів в Умань для святкування іудейського свята Рош ха-Шана в традиційному форматі в 2020 році є неможливим з огляду на епідеміологічну ситуацію в Ізраїлі, заборону проведення масових заходів в Україні, необхідність створення великої кількості місць для обсервації і складності контролю правоохоронцями дотримання паломниками режиму самоізоляції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ізраїлі закликали Зеленського заборонити через COVID-19 паломництво хасидів до Умані

Пізніше Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликало Київ не дозволяти в поточному році паломництво хасидів в Умані на свято Рош ха-Шана.

Мер Умані Олександр Цебрій 17 серпня пригрозив заблокувати в'їзд для хасидів на період Рош ха-Шана в зв'язку з ситуацією з коронавірусом і вирушив до Києва для вирішення цього питання на вищому рівні.

У 2019 році для зустрічі 5780-го іудейського Нового року (Рош ха-Шана), який святкується з вечора 29 вересня по вечір 1 жовтня в Умань прибуло понад 30 тис. паломників.