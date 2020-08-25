Украина ограничит паломничество хасидов в Умань в этом году
Украина по просьбе главы израильского правительства приняла решение, согласно которому прибытие паломников на празднование Рош ха-Шана (иудейского Нового года) в 2020 году в Умань (Черкасская обл.) будет ограничено.
Об этом сообщается на сайте президента Украины Владимира Зеленского по итогам селекторного совещания под руководством главы государства во вторник, передает Цензор.НЕТ.
"По просьбе премьер-министра Израиля принято решение о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, участники межведомственного совещания в Министерстве иностранных дел Украины пришли к совместному мнению, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана в традиционном формате в 2020 году является невозможным ввиду эпидемиологической ситуации в Израиле, запрета проведения массовых мероприятий в Украине, необходимости создания большого количества мест для обсервации и сложности контроля правоохранителями соблюдения паломниками режима самоизоляции.
Позже Министерство здравоохранения Израиля призвало Киев не разрешать в текущем году паломничество хасидов в Умани на праздник Рош ха-Шана.
Мэр Умани Александр Цебрий 17 августа пригрозил заблокировать въезд для хасидов на период Рош ха-Шана в связи с ситуацией с коронавирусом и отправился в Киев для решения этого вопроса на высшем уровне.
В 2019 году для встречи 5780-го иудейского Нового года (Рош ха-Шана), который празднуется с вечера 29 сентября по вечер 1 октября, в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.
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як і теперішні...
Это кстати правильное решение, потому как требовать от религиозных людей не праздновать паску в Украине при 300-400 зараженных в день, и пустить паломников для празднования Рош ха-Шана когда в день не меньше 1000 это плевок в лицо религиозным людям в Украине. Но суть даже не в этом, суть в том что даже при всем здравомыслии данного решения, его нельзя назвать решение президента и его правительством, так как судя с данной новости происходит это по просьбе премьер министра израиля. А это значит что пустая копилка правильных решений президента, остается такой же пустой.
Covida в Ізралію теж доофіга..
Ніякий Цадик, Иисус та Магомет не врятує..
😇
P.S. Решение правильное, но принимать его надо было по просьбам, требованиям СВОИХ граждан и должностных лиц, а не из-за подсрачника из Израиля.
чтоб да так нет? ))))
G2 рулить... суки...
А повністю заборонити не пробували?
Бо, по-перше, Зєля не може заборонити (хто ж його послухає?), по-друге, - не хоче, а по-третє, - йому взагалі насрать!