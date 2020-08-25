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Украина ограничит паломничество хасидов в Умань в этом году

Украина ограничит паломничество хасидов в Умань в этом году

Украина по просьбе главы израильского правительства приняла решение, согласно которому прибытие паломников на празднование Рош ха-Шана (иудейского Нового года) в 2020 году в Умань (Черкасская обл.) будет ограничено.

Об этом сообщается на сайте президента Украины Владимира Зеленского по итогам селекторного совещания под руководством главы государства во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"По просьбе премьер-министра Израиля принято решение о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Празднования Рош ха-Шана в Умани, каким оно было в прежние годы, в 2020 году не будет, - Аваков. ВИДЕО

Как сообщалось, участники межведомственного совещания в Министерстве иностранных дел Украины пришли к совместному мнению, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана в традиционном формате в 2020 году является невозможным ввиду эпидемиологической ситуации в Израиле, запрета проведения массовых мероприятий в Украине, необходимости создания большого количества мест для обсервации и сложности контроля правоохранителями соблюдения паломниками режима самоизоляции.

Позже Министерство здравоохранения Израиля призвало Киев не разрешать в текущем году паломничество хасидов в Умани на праздник Рош ха-Шана.

Мэр Умани Александр Цебрий 17 августа пригрозил заблокировать въезд для хасидов на период Рош ха-Шана в связи с ситуацией с коронавирусом и отправился в Киев для решения этого вопроса на высшем уровне.

В 2019 году для встречи 5780-го иудейского Нового года (Рош ха-Шана), который празднуется с вечера 29 сентября по вечер 1 октября, в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.

Израиль (1918) карантин (16729) паломничество (67) хасиды (255) Офис Президента (1795) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
О! на мнение мэра Умани было наплевать, а тут сразу стали по стойке смирно по команде из Израиля.

P.S. Решение правильное, но принимать его надо было по просьбам, требованиям СВОИХ граждан и должностных лиц, а не из-за подсрачника из Израиля.
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25.08.2020 15:19
+6
так и тут как-то...витиевато....что значит "ограничить" ? )))
чтоб да так нет? ))))
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25.08.2020 15:43
+5
ограничит? это как? по каким параметрам ограничения ? ))) кому улыбнется удача? ))))
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25.08.2020 15:17
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просто скажіть шо цадік на самом дєлє був кацапом...
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25.08.2020 15:10 Ответить
і гриз свинину некопчену і не солену за бюджетні кошти...
як і теперішні...
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25.08.2020 15:14 Ответить
Зеленський може нарватись на міжнародний скандал, бо обмежувати перебування іноземців на території України за релігійною ознакою - це дискримінація і за це буде відповідальність на міжнародному рівні! Ідіоти в Офісі Президента хоч розуміють в яку вони вляпуються історію з найбільш юридичною нацією в світі? Можна ввести Воєнний стан в Україні і закрити кордони - бо це з 2014 року потрібно зробити, але Воєнний стан потрібно вводити на довгий термін і тоді прийдеться починати активні бойові дії, або вони самі почнуться!
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25.08.2020 15:23 Ответить
При чем тут "релігійною ознакою"? Написано же из за эпидемиологической ситуации в стране, ощущение, что вы даже не читали новость.

Это кстати правильное решение, потому как требовать от религиозных людей не праздновать паску в Украине при 300-400 зараженных в день, и пустить паломников для празднования Рош ха-Шана когда в день не меньше 1000 это плевок в лицо религиозным людям в Украине. Но суть даже не в этом, суть в том что даже при всем здравомыслии данного решения, его нельзя назвать решение президента и его правительством, так как судя с данной новости происходит это по просьбе премьер министра израиля. А это значит что пустая копилка правильных решений президента, остается такой же пустой.
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25.08.2020 15:52 Ответить
Для впровадження таких обмежень потрібен особливий правовий режим і він не може бути введений тільки в Умані, він має вводитись по всій Україні - а це Воєнний стан!
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25.08.2020 15:57 Ответить
А как же тогда артистов выступающих в крыму не пускают в Украину? А может просто дело не в "особливому правовому режимі". Может потому что Украина на законных основаниях законодательства Украины которые не противоречат международным договорам имеет право отказывать во въезде кому бы то ни было. В данном случаи в связи с пандемией Украина имеет право ограничить въезд Хасидов, так как стране наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. К тому же решение было принято обеими странами. И точно не помню но Украина вроде должна по конституции или законам, предоставить безопасность для иностранцев, чего в связи с пандемией гарантировать не может.
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25.08.2020 17:41 Ответить
Для дотримання норм толєрантізЬма можна також заборонити в'їзд до України свідків Літаючого Макаронного монстра.
Україна обмежить паломництво хасидів до Умані цього року - Цензор.НЕТ 6882
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25.08.2020 20:35 Ответить
Толька после исчо одного обрезанийо..
Covida в Ізралію теж доофіга..
Ніякий Цадик, Иисус та Магомет не врятує..
😇
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25.08.2020 15:15 Ответить
ограничит? это как? по каким параметрам ограничения ? ))) кому улыбнется удача? ))))
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25.08.2020 15:17 Ответить
аухцион объявят... (или алохцион)
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25.08.2020 15:24 Ответить
"Эники-беники ели вареники.."?
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25.08.2020 15:45 Ответить
зелеки-беники)))
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25.08.2020 16:01 Ответить
Исключительно по пейсам )))
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25.08.2020 15:29 Ответить
А чому б зовсім не заборонити?!
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25.08.2020 15:18 Ответить
О! на мнение мэра Умани было наплевать, а тут сразу стали по стойке смирно по команде из Израиля.

P.S. Решение правильное, но принимать его надо было по просьбам, требованиям СВОИХ граждан и должностных лиц, а не из-за подсрачника из Израиля.
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25.08.2020 15:19 Ответить
так и тут как-то...витиевато....что значит "ограничить" ? )))
чтоб да так нет? ))))
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25.08.2020 15:43 Ответить
ой вэй! можно только себе представить, насколько возрастут ставки для тех, кому удастся просочиться)))
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25.08.2020 15:23 Ответить
Ни хрена непонятно. Ограничат - то есть не пустят или пустят, но не всех?
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25.08.2020 15:23 Ответить
не всех..))) точно аукцион устроят ))))))
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25.08.2020 15:42 Ответить
Ні, ну, Ізраїль - в червоній зоні! Чого зовсім не заборонили, відповідно до правил ВОЗ?
G2 рулить... суки...
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25.08.2020 15:26 Ответить
для чого мені той рояль з Хасидії?
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25.08.2020 15:31 Ответить
кожен день прибувають нові..ходять по ринку без масок..ніхто їх не трогає...
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25.08.2020 16:02 Ответить
Через те й не чіпають, - бояться заразитися. )))
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25.08.2020 20:37 Ответить
списки для паломников составляет сам цадик
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25.08.2020 16:17 Ответить
А грошву уманцям теж прем'єр міністр компенсує? Менше приїде - ціни впадуть.
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25.08.2020 16:22 Ответить
"... о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань..."

А повністю заборонити не пробували?
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25.08.2020 19:06 Ответить
То така голіма отмазка для Бібі Натаньягу.
Бо, по-перше, Зєля не може заборонити (хто ж його послухає?), по-друге, - не хоче, а по-третє, - йому взагалі насрать!
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25.08.2020 20:46 Ответить
 
 