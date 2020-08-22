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В Израиле призвали Зеленского запретить из-за COVID-19 паломничество хасидов в Умань
Руководитель Центра по противодействию коронавирусу в Израиле, профессор Рони Гамзу обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой запретить паломничество хасидов в Умань в этом году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.
По мнению ученого, праздник в Умани может привести к резкому росту количества заражений коронавирусом как в Украине, так и в Израиле.
"Ожидается, что подобное собрание в такие смутные времена вызовет массовые случаи заражения туристов и местных жителей, что станет тяжелым бременем для местных медицинских систем. В тоже время ожидается, что тысячи людей вернутся в Израиль и будут распространять вирус дальше", - сказал Гамзу.
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Виза - или ванная!
Едем, Коля, - море там
Израилеванное!..»
Видя Мишкину тоску
(А он в тоске опасный),
Я ещё хлебнул кваску
И сказал: «Согласный!»
…Хвост огромный в кабинет
Из людей, пожалуй, ста.
Мишке там сказали «нет»,
Ну а мне - «пожалуйста».
Он кричал: «Ошибка тут!
Это я еврей!..»
А ему говорят: «Не шибко тут!
Выйди, вон, из дверей!»
"...презЕдент, що розносить пошту пенсіонерам, мав би шанс, якби приїхав на велосипеді чи бодай на маршрутці.презЕдент, який вилазить в бронежилеті з броньованого лімузину, - не може очікувати щирої відповіді пенсіонерки. Він вже її не розуміє, а вона його не пізнає.
У цій ситуації наймудріше рішення зеленського - відійти убік і спробувати підстрибнути. ... відмовитися від державної дачі, повернутися у свою квартиру на Грушевського та в квартал95. І ходити на роботу пішки.
Спершу буде важко і страшно.... але рейтинг слуги народу вже ніщо не врятує. Як і дутий рейтинг Разумкова ніколи не перетвориться у реальну підтримку людей.
Поїздки презЕдента по областях із порожніми руками і невиконаними обіцянками лише міцніше зцементує в людській уяві: проблема не в слугах слуги народу, а у верховному слузі. І тоді на місцевих виборах - це буде вирок не партії, монокоаліції, «комусь», а вирок персонально Зеленському.
Подоляки-Єрмаки знають краще, як заробити навіть на падінні. Їм байдуже: це падіння дорогого шефа, власної нації чи держави. Гроші не пахнуть, навіть якщо вони отримані за державну зраду. Чи не так?!Сьогодні, у п'ятницю, буде Миколаїв.Миколаївці в очікуванні…Пожежники, у кращих традиціях Януковича, вже клеять бігморди партії зеленського «Україна - це ти»…
П.С. А у цей час Шмигаль чи як там його підписує контракт на уявний 1 млрд доларів з компанією, статутний капітал якої 1000 грн (!), а в Ольвію заходить останній концесіонер.
Бо, як виявилося, за рік влада переможців не змогла підготувати більше жодної концесії, окрім тих двох, що їм залишила «влада бариг» у спадок…"
буде?
Недорого же вы себя оценили...
и глотаешь пыль,
а кого ни попадя
пускают в Израиль»
На него Зеля чхал.
Теперь придется брать под козьірек.
Прилетел пендель откуда не ждали. )
Хто курує проект, Ієрусалим, чи Москва.
а второй вопрос - нельзя ли одновременно ...дуплетом...дуэтом...запретить и Украине и Израилю? (в чем проблема??? - чисто гипотетически...)
Но под корень!!
😁
Як повідомив Цебрій у відеозверненні у Facebook, він хотів зустрітися з Володимиром Зеленським і обговорити з ним ймовірний приїзд хасидів до Умані. Цебрій наголосив, що хоче переконати президента заборонити приїзд паломників під час пандемії коронавірусу, оскільки масове паломництво з Ізраїлю, який входить до червоного списку держав із значним поширенням коронавірусу, становить серйозну загрозу для жителів Умані.
І що, навіть протест Цебрія не зміг переконати Зе, що не можна пускати хасидів - знадобилося звернення чіоністських структур?
Если израильская полиция их шлангом поливала и из кварталов и городов их компактного проживания не выпускала , наверное правительству много дела до того , дали кому-то право на въезд или не дали . Тем более этим вот "космонавтам" .
Вот я и поинтересовался , может подскажешь источник такой уверенности и привести предыдущие примеры подобной реакции .
Кстати , ты в курсе , шо значительная часть приезжает с запада , а не с юга ...
А эксперт тот не частное лицо , а официальный руководитель , что-то вроде Ляшка ...
Только ему граждане больше доверяют , бо так принято в той стране - доверять профессорам медицины .
А вообще , ещё неплохо хоть чуть-чуть разбираться в международном праве , прежде чем браться оценивать . Бо во общем запретить въезд любому иностранцу и даже без дополнительных объяснений это право любой страны , а вот своим гражданам перекрыть въезд \ выезд без причин и объснений -- грубейшее нарушение прав человека .
Тут правозащитнички вой подымают , когда публикуют по городам статистику ковида бо видите-ли сразу понятно, что у ультраортодоксов заболеваемость 15 раз выше , чем у других. Но это всего лишь статистика - не запретишь и формально всё толератно ...
А тут нарушь права человека даже формально и Верховный суд с гавном смешает премьера -- он давно мечтает найти любой юридический повод ...
А то шо , у кого в аэропорту найдут симптомы того не выпустят -- это и ослу понятно . Просто есть инкубационный период и властям Украины тонко намекают , шо хасиды это самая большая группа риска .
В Израиле закрыть выезд может один орган - служба судебного исполнителя , да и то - не сама по себе , а по иску 3-й стороны (жена подала на алименты или прокуратура затребовала на подозреваемого) . Ни премьер , ни кто иной из политиков не имеет механизмов влияния на эту службу . Напротив , любая попытка "подкатить с заднего крыльца" -- прекрасный повод для опять же Верховного Суда .
Уйопище с булавой...