В Израиле призвали Зеленского запретить из-за COVID-19 паломничество хасидов в Умань

Руководитель Центра по противодействию коронавирусу в Израиле, профессор Рони Гамзу обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой запретить паломничество хасидов в Умань в этом году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.

По мнению ученого, праздник в Умани может привести к резкому росту количества заражений коронавирусом как в Украине, так и в Израиле.

"Ожидается, что подобное собрание в такие смутные времена вызовет массовые случаи заражения туристов и местных жителей, что станет тяжелым бременем для местных медицинских систем. В тоже время ожидается, что тысячи людей вернутся в Израиль и будут распространять вирус дальше", - сказал Гамзу.

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