От 5 до 10 тыс. хасидов собираются посетить Умань в сентябре

Вопреки пандемии COVID-19 и настойчивым призывам не приезжать, в этом году побывать в Умани на Рош ха-Шана собираются от 5 до 10 тыс. паломников-хасидов.

Об этом заявил на пресс-конференции Бен Нун Натан, президент Международного благотворительного фонда им. Раби Нахмана из Браслав, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Ожидается от пяти до десяти тысяч паломников. Это значительно меньше, чем обычно. Из-за пандемии коронавируса в Украину не поедут люди из группы риска. Вообще не будет празднования, будет просто приезд гостей", - подчеркнул Бен Нун Натан.

По его словам, каждую неделю (а до Рош ха-Шана еще месяц) в Украину будут двенадцатью самолетами прибывать по полторы тысячи паломников.

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"Каждый хасид инвестирует в Украину. Это авиабилет, такси, отель или найм квартиры, мобильная связь, еда и вода и тому подобное. Рекордная сумма потраченных одним человеком денег - 85 000", - уточнил президент Международного благотворительного фонда.

За 33 года посещения Умани хасиды оставили здесь немалые деньги. Сейчас они готовы вложить $ 100 000 000 в одну из самых почитаемых святынь и место паломничества для представителей Брацлавской течения хасидизма.

"Мы бы хотели потратить деньги на обустройство как самой могилы, так и инфраструктуры города, в частности, построить аэропорт. А это рабочие места для жителей Умани, развитие самого города. Это будет взаимовыгодно для всех. Поэтому мы очень надеемся, что нас услышат и не станут препятствовать паломникам", - добавил он.

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По словам раввина Эли Хезхина, израильтяне очень серьезно относятся к мероприятиям эпидемиологической безопасности в условиях распространения коронавируса. В местах пребывания хасидов будет развернута медицинская клиника.

"В Умань едут 24 врача, которые в ней будут работать. Отделение будет оснащено десятью аппаратами ИВЛ. Мы хотим обеспечить безопасность как для паломников, так и для местных жителей", - подчеркнул Эли Хезхин.

На вопрос, как хасиды относятся к рекомендациям правительств Украины и Израиля не ехать в Умань, юрист Ирина Рудницкая сказала: "Все, что не запрещено, то разрешено. Ведь только рекомендации".

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"Если Украина запретит посещение захоронения цадика Нахмана, для хасидов это будет трагедия. Ведь некоторые из них целый год копили деньги на билет, чтобы прилететь в Украину. Мы думаем об Умани, живем Уманью. 33 года подряд жители города и Украины очень хорошо нас принимали. Надеемся, что руководство вашего государства поймет наше желание встретить Рош ха-Шана у священной для нас могилы", - подытожил Бен Нун Натан.