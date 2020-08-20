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Новости Коронавирус и карантин
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От 5 до 10 тыс. хасидов собираются посетить Умань в сентябре

От 5 до 10 тыс. хасидов собираются посетить Умань в сентябре

Вопреки пандемии COVID-19 и настойчивым призывам не приезжать, в этом году побывать в Умани на Рош ха-Шана собираются от 5 до 10 тыс. паломников-хасидов.

Об этом заявил на пресс-конференции Бен Нун Натан, президент Международного благотворительного фонда им. Раби Нахмана из Браслав, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Ожидается от пяти до десяти тысяч паломников. Это значительно меньше, чем обычно. Из-за пандемии коронавируса в Украину не поедут люди из группы риска. Вообще не будет празднования, будет просто приезд гостей", - подчеркнул Бен Нун Натан.

По его словам, каждую неделю (а до Рош ха-Шана еще месяц) в Украину будут двенадцатью самолетами прибывать по полторы тысячи паломников.

Читайте на Цензор.НЕТ: Под Офис президента с палаткой приехал мэр Умани Цебрий с требованием не допустить в город хасидов на празднование Рош ха-Шана

"Каждый хасид инвестирует в Украину. Это авиабилет, такси, отель или найм квартиры, мобильная связь, еда и вода и тому подобное. Рекордная сумма потраченных одним человеком денег - 85 000", - уточнил президент Международного благотворительного фонда.

За 33 года посещения Умани хасиды оставили здесь немалые деньги. Сейчас они готовы вложить $ 100 000 000 в одну из самых почитаемых святынь и место паломничества для представителей Брацлавской течения хасидизма.

"Мы бы хотели потратить деньги на обустройство как самой могилы, так и инфраструктуры города, в частности, построить аэропорт. А это рабочие места для жителей Умани, развитие самого города. Это будет взаимовыгодно для всех. Поэтому мы очень надеемся, что нас услышат и не станут препятствовать паломникам", - добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Минздравы Украины и Израиля призывают воздержаться от посещения Умани во время Рош ха-Шана в этом году

По словам раввина Эли Хезхина, израильтяне очень серьезно относятся к мероприятиям эпидемиологической безопасности в условиях распространения коронавируса. В местах пребывания хасидов будет развернута медицинская клиника.

"В Умань едут 24 врача, которые в ней будут работать. Отделение будет оснащено десятью аппаратами ИВЛ. Мы хотим обеспечить безопасность как для паломников, так и для местных жителей", - подчеркнул Эли Хезхин.

На вопрос, как хасиды относятся к рекомендациям правительств Украины и Израиля не ехать в Умань, юрист Ирина Рудницкая сказала: "Все, что не запрещено, то разрешено. Ведь только рекомендации".

Читайте также: Запрета на въезд хасидов в Украину нет, - Объединенная еврейская община Украины

"Если Украина запретит посещение захоронения цадика Нахмана, для хасидов это будет трагедия. Ведь некоторые из них целый год копили деньги на билет, чтобы прилететь в Украину. Мы думаем об Умани, живем Уманью. 33 года подряд жители города и Украины очень хорошо нас принимали. Надеемся, что руководство вашего государства поймет наше желание встретить Рош ха-Шана у священной для нас могилы", - подытожил Бен Нун Натан.

Автор: 

карантин (16729) паломничество (67) Умань (361) хасиды (255) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
а вони не хочуть забрати могилу Нахмана у Ізраїль?
могли б тоді пішки до неї ходити
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20.08.2020 22:49
+8
Будем в рейтинге наверное на 5-месте, после рашки, жесть
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20.08.2020 22:47
+6
от упертые!
им же не рекомендует ни та сторона ни наша!!!
т.е. святую Мекку смогли закрыть на карантин от паломников....а Умань...а Умань????
они видите ли собираются....разсобираются обратно!!! карантин! шо тут криво сказано?
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20.08.2020 22:52
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Правила форума Совет форумчан
Будем в рейтинге наверное на 5-месте, после рашки, жесть
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20.08.2020 22:47 Ответить
а вони не хочуть забрати могилу Нахмана у Ізраїль?
могли б тоді пішки до неї ходити
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20.08.2020 22:49 Ответить
Жители Умани с монтировкой уже бегут к тебе!
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20.08.2020 22:53 Ответить
Ойли. Общаемся- не все так думают. Они их уже поддастали за столько лет.
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20.08.2020 22:55 Ответить
Хасиди якісь дурнуваті. Шо вони Новий Год/бог/ празнують на кладбищщі?
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21.08.2020 01:23 Ответить
Пікнікі на поминальні дні не бачив на цвинтарях?
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21.08.2020 07:02 Ответить
Ви не повірите, є в Ізраїлі люди, які активно працюють над вирішенням цього питання.
https://ua.news/ua/verhovnyj-sud-yzraylya-obyazal-vyvezty-ostanky-raby-nahmana-yz-umany/?fbclid=IwAR37DDTLWmsI5dXsflsoK4uuFYg-Q6irhquxC12zegZG7aKq0f4bve6T-LI Верховний суд Ізраїлю зобов'язав вивезти останки рабі Нахмана з Умані
Верховний суд Ізраїлю зобов'язав уряд прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, а також Єврейське агентство відповісти на петицію і пояснити, чому влада країни не працює над поверненням останків відомого цадика рабі Нахмана з Умані.
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21.08.2020 10:53 Ответить
Не будет хасидов - не будет Нового года! Вы не хотите нового года, нового счастья и подарков? Будет трагедия... Астанавитесь!!!
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20.08.2020 22:50 Ответить
нехай зеля посоветуеца с беней-что будет лучше для украинцев?
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20.08.2020 22:51 Ответить
да эти насоветуют..один малоросс и.... бедный дядюшка ....без 3 литровой банки
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20.08.2020 23:01 Ответить
от упертые!
им же не рекомендует ни та сторона ни наша!!!
т.е. святую Мекку смогли закрыть на карантин от паломников....а Умань...а Умань????
они видите ли собираются....разсобираются обратно!!! карантин! шо тут криво сказано?
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20.08.2020 22:52 Ответить
Хасиды уже в Умани.
От 5 до 10 тыс. хасидов собираются посетить Умань в сентябре - Цензор.НЕТ 4126
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20.08.2020 22:52 Ответить
Щалом алейхем!
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20.08.2020 22:54 Ответить
це не хасиди
хасиди засрані та неохайні
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20.08.2020 23:03 Ответить
Помиляєшься , єврохасиди нормалі , а бомжи з Ізраїля , то бомжи натуральні !!)))
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20.08.2020 23:11 Ответить
Да продайте вы его им да и усе
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20.08.2020 22:53 Ответить
🤮🤮🤮
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20.08.2020 22:58 Ответить
судя по тому как они там раньше отрывались будет круче,потому что группы риска/(читай пожилых разумных людей способных сдерживать молодёж) с ними уже не будет.
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20.08.2020 22:58 Ответить
хасид инвестирует в Украину. Рекордная сумма потраченных одним человеком денег - 85 000 .-Нищета .Только один Рабинович пожертвовал Израилю золотую менору 800 кг весом.
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20.08.2020 22:59 Ответить
a $100M?!
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20.08.2020 23:17 Ответить
Всі рівні,але хтось рівніший.
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20.08.2020 23:00 Ответить
хасиды ...... готовы вложить $ 100 000 000 ./ Дело нужное.На оружие для ВСУ и восстановление Донбасса, разрушенного Путиным- военным союзником Израиля.
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20.08.2020 23:06 Ответить
Так они будут вкладывать только в Умань. Аэропорт хотят там построить.
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20.08.2020 23:16 Ответить
В Умані є війсковий аеродром ,40 км. від Умані другий т.зв. запасний !!))
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20.08.2020 23:22 Ответить
Так они же гражданский, а не военный, строить хотят.
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26.08.2020 04:36 Ответить
Но не надо.
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20.08.2020 23:12 Ответить
Я, тоже, готов вложить в Умань около трехсот миллионов долларов. *** буду!
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20.08.2020 23:23 Ответить
Была Умань-станет Ухань.
Но это после того,когда евреи уедут.
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20.08.2020 23:55 Ответить
хотят органиовать форум потужных винницких мыролюбных реформаторов?
или выездное заседание кабинета министров Украины?
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21.08.2020 00:37 Ответить
Добрий день !
Прокиньтеся !
Уже серпень 2020.
В Україні тепер хазяйнує ваша зграя криворізьких миролюбних реформаторів.
Шо вам та Вінниця ні їсти, ні спати не дає ...
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21.08.2020 04:24 Ответить
Нечисть хочет запретить приезд хасидов в Украину. Не выйдет!
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21.08.2020 02:29 Ответить


Цікаво, як цього рокі уманці їх прийматимуть !
Чи, може, взагалі не пустять ?
Де там той мер: ще ночує під конторою тлі ?
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21.08.2020 04:21 Ответить
Викликає сміх та подив сама ситуація коли хасиди пруться на могилку невідомо кого. Не існує ніяких доказів того що могила автентична. Це суто комерційний проект. Чи потрібен він українцям? На мою думку категорично ні. Хасиди поводять себе в Україні як брудні тварини всіляко демонструюючи презирство і зневагу всім українцям.. Вони такими і є. В багатьох країнах ця секта вважається терористичною і їх діяльність заборонена на законодавчому рівні. Найкращим вирішенням питання може бути лише депортація "могилки цадика" в Ізраїль. Її не можна просто підірвати до всіх чортів бо пил від "святого праху" розлетиться по всій Умані і це не припинить оргії паразитів які прагнуть "прощення" за всю підлоту яку творили цілий рік. Не знаю як можна жити в цьому українському місті і не стати лютим антисемітом споглядаючи тваринну поведінку хасидів а потім місяцями вичищати місто після цих свиней....
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21.08.2020 04:59 Ответить
10 тис. хасидів збираються гучно відвідати Умань. Звичайно хасиди обов'язково примчаться, бо наша влада дуже таки підтримує їх приїзд. Адже хасиди -іудаїсти це вам ніякі не будь там українські православні термоса.
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21.08.2020 05:20 Ответить
если разрешат хасидам въезд в Украину, значит ковид это выдумка.
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21.08.2020 06:11 Ответить
Як прикро мати таку ялову владу! Чи не в її силах офіційно заборонити в'їзд паломників у зв'язку з несприятливою епідситуацією?!! Чи вони хочуть, щоб зарази стало у рази більше і повиздихало якнайбільше люду?
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21.08.2020 08:31 Ответить
Я також за те шоб забрали вони цадика собі. Не потрібно залишати такі шалені гроші кожен рік невдячним людям.
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21.08.2020 08:38 Ответить
нужно побольше на них заработать.

вход на это мероприятие сделать платным (например плата за сервис - охрана, уборка территории и вывоз мусора) и очень дорогим.

чтобы они это воспринимали, как элитное празднование.

и отсечь понаехавших жлобов и нищебродов.
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21.08.2020 08:46 Ответить
и обязать их дважды в день сдавать тест на коронавирус.
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21.08.2020 08:55 Ответить
Да им похрен!
Хасид, умерший на могиле своего цадика, попадает прямиком в рай не хуже шахида!
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21.08.2020 08:47 Ответить
Эту нечисть без всяких карантинов по приказу с верху будут встречать с хлебом-солью на границе. Пусть эта шушваль проходит карантин на госдаче Зелешмоньки.
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21.08.2020 10:38 Ответить
" Контрольный выстрел" по эпидемиологической ситуации в регионе. ИдиЕты одним словом. ( или как там в пословице " дурак хуже врага")
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21.08.2020 11:49 Ответить
 
 