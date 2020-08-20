Від 5 до 10 тис. хасидів збираються відвідати Умань у вересні
Всупереч пандемії COVID-19 і наполегливих закликів не приїжджати, цього року побувати в Умані на Рош ха-Шана збираються від 5 до 10 тис. паломників-хасидів.
Про це заявив під час пресконференції Бен Нун Натан, президент Міжнародного благодійного фонду ім. Рабі Нахмана з Бреславу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Очікується від п'яти до десяти тисяч паломників. Це значно менше, ніж завжди. Через пандемію коронавірусу в Україну не їхатимуть люди з групи ризику. Взагалі не буде святкування, буде просто приїзд гостей", - підкреслив Бен Нун Натан.
За його словами, кожного тижня (а до Рош ха-Шана ще місяць), в Україну дванадцятьма літаками прибуватиме півтори тисячі паломників.
"Кожен хасид інвестує в Україну. Це авіаквиток, таксі, готель або найми квартири, мобільний зв'язок, їжа та вода тощо. Рекордна сума витрачених однією людиною грошей - 85 тисяч", - уточнив президент Міжнародного благодійного фонду.
За 33 роки відвідування Умані хасиди залишили тут чималі гроші. Наразі вони готові вкласти $100 мільйонів в одну з найбільш шанованих святинь і місце паломництва для представників Брацлавської течії хасидизму.
"Ми б хотіли витратити гроші як на облаштування самої могили, так й інфраструктури міста, зокрема, збудувати аеропорт. А це робочі місця для уманчан, розвиток самого міста. Це буде взаємовигідно для усіх. Тож ми дуже сподіваємося, що нас почують і не стануть перешкоджати паломникам", - додав він.
За словами рабина Елі Хезхіна, ізраїльтяни дуже серйозно ставляться до заходів епідеміологічної безпеки в умовах розповсюдження коронавірусу. В місцях перебування хасидів буде розгорнута медична клініка.
"В Умань їде 24 лікарі, які в ній працюватимуть. Відділення буде оснащене десятьма апаратами ШВЛ. Ми хочемо забезпечити безпеку як для паломників, так і для місцевих мешканців", - підкреслив Елі Хезхін.
На запитання, як хасиди ставляться до рекомендацій урядів України та Ізраїлю не їхати до Умані, юрист Ірина Рудницька сказала: "Все, що не заборонено, то дозволено. Адже це лише рекомендації".
"Якщо Україна заборонить відвідування поховання цадика Нахмана, для хасидів це буде трагедія. Адже дехто з них цілий рік збирав гроші на квиток, щоб прилетіти в Україну. Ми думаємо про Умань, живемо Уманню. 33 роки поспіль мешканці міста та України дуже добре нас приймали. Сподіваємося, що керівництво вашої держави зрозуміє наше бажання зустріти Рош га-Шана біля священної для нас могили", - підсумував Бен Нун Натан.
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могли б тоді пішки до неї ходити
https://ua.news/ua/verhovnyj-sud-yzraylya-obyazal-vyvezty-ostanky-raby-nahmana-yz-umany/?fbclid=IwAR37DDTLWmsI5dXsflsoK4uuFYg-Q6irhquxC12zegZG7aKq0f4bve6T-LI Верховний суд Ізраїлю зобов'язав вивезти останки рабі Нахмана з Умані
Верховний суд Ізраїлю зобов'язав уряд прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, а також Єврейське агентство відповісти на петицію і пояснити, чому влада країни не працює над поверненням останків відомого цадика рабі Нахмана з Умані.
им же не рекомендует ни та сторона ни наша!!!
т.е. святую Мекку смогли закрыть на карантин от паломников....а Умань...а Умань????
они видите ли собираются....разсобираются обратно!!! карантин! шо тут криво сказано?
хасиди засрані та неохайні
Но это после того,когда евреи уедут.
или выездное заседание кабинета министров Украины?
Прокиньтеся !
Уже серпень 2020.
В Україні тепер хазяйнує ваша зграя криворізьких миролюбних реформаторів.
Шо вам та Вінниця ні їсти, ні спати не дає ...
Цікаво, як цього рокі уманці їх прийматимуть !
Чи, може, взагалі не пустять ?
Де там той мер: ще ночує під конторою тлі ?
вход на это мероприятие сделать платным (например плата за сервис - охрана, уборка территории и вывоз мусора) и очень дорогим.
чтобы они это воспринимали, как элитное празднование.
и отсечь понаехавших жлобов и нищебродов.
Хасид, умерший на могиле своего цадика, попадает прямиком в рай не хуже шахида!