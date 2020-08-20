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Новини Коронавірус і карантин
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Від 5 до 10 тис. хасидів збираються відвідати Умань у вересні

Від 5 до 10 тис. хасидів збираються відвідати Умань у вересні

Всупереч пандемії COVID-19 і наполегливих закликів не приїжджати, цього року побувати в Умані на Рош ха-Шана збираються від 5 до 10 тис. паломників-хасидів.

Про це заявив під час пресконференції Бен Нун Натан, президент Міжнародного благодійного фонду ім. Рабі Нахмана з Бреславу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Очікується від п'яти до десяти тисяч паломників. Це значно менше, ніж завжди. Через пандемію коронавірусу в Україну не їхатимуть люди з групи ризику. Взагалі не буде святкування, буде просто приїзд гостей", - підкреслив Бен Нун Натан.

За його словами, кожного тижня (а до Рош ха-Шана ще місяць), в Україну дванадцятьма літаками прибуватиме півтори тисячі паломників.

"Кожен хасид інвестує в Україну. Це авіаквиток, таксі, готель або найми квартири, мобільний зв'язок, їжа та вода тощо. Рекордна сума витрачених однією людиною грошей - 85 тисяч", - уточнив президент Міжнародного благодійного фонду.

За 33 роки відвідування Умані хасиди залишили тут чималі гроші. Наразі вони готові вкласти $100 мільйонів в одну з найбільш шанованих святинь і місце паломництва для представників Брацлавської течії хасидизму.

"Ми б хотіли витратити гроші як на облаштування самої могили, так й інфраструктури міста, зокрема, збудувати аеропорт. А це робочі місця для уманчан, розвиток самого міста. Це буде взаємовигідно для усіх. Тож ми дуже сподіваємося, що нас почують і не стануть перешкоджати паломникам", - додав він.

Читайте також: МОЗ України та Ізраїлю закликають утриматися від відвідування Умані під час Рош га-Шана цього року

За словами рабина Елі Хезхіна, ізраїльтяни дуже серйозно ставляться до заходів епідеміологічної безпеки в умовах розповсюдження коронавірусу. В місцях перебування хасидів буде розгорнута медична клініка.

"В Умань їде 24 лікарі, які в ній працюватимуть. Відділення буде оснащене десятьма апаратами ШВЛ. Ми хочемо забезпечити безпеку як для паломників, так і для місцевих мешканців", - підкреслив Елі Хезхін.

На запитання, як хасиди ставляться до рекомендацій урядів України та Ізраїлю не їхати до Умані, юрист Ірина Рудницька сказала: "Все, що не заборонено, то дозволено. Адже це лише рекомендації".

"Якщо Україна заборонить відвідування поховання цадика Нахмана, для хасидів це буде трагедія. Адже дехто з них цілий рік збирав гроші на квиток, щоб прилетіти в Україну. Ми думаємо про Умань, живемо Уманню. 33 роки поспіль мешканці міста та України дуже добре нас приймали. Сподіваємося, що керівництво вашої держави зрозуміє наше бажання зустріти Рош га-Шана біля священної для нас могили", - підсумував Бен Нун Натан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заборони на в'їзд хасидів в Україну немає, - Об'єднана єврейська громада України

Автор: 

карантин (18172) паломництво (46) Умань (241) хасиди (176) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+9
а вони не хочуть забрати могилу Нахмана у Ізраїль?
могли б тоді пішки до неї ходити
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20.08.2020 22:49
+8
Будем в рейтинге наверное на 5-месте, после рашки, жесть
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20.08.2020 22:47
+6
от упертые!
им же не рекомендует ни та сторона ни наша!!!
т.е. святую Мекку смогли закрыть на карантин от паломников....а Умань...а Умань????
они видите ли собираются....разсобираются обратно!!! карантин! шо тут криво сказано?
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20.08.2020 22:52
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Будем в рейтинге наверное на 5-месте, после рашки, жесть
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20.08.2020 22:47 Відповісти
а вони не хочуть забрати могилу Нахмана у Ізраїль?
могли б тоді пішки до неї ходити
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20.08.2020 22:49 Відповісти
Жители Умани с монтировкой уже бегут к тебе!
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20.08.2020 22:53 Відповісти
Ойли. Общаемся- не все так думают. Они их уже поддастали за столько лет.
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20.08.2020 22:55 Відповісти
Хасиди якісь дурнуваті. Шо вони Новий Год/бог/ празнують на кладбищщі?
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21.08.2020 01:23 Відповісти
Пікнікі на поминальні дні не бачив на цвинтарях?
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21.08.2020 07:02 Відповісти
Ви не повірите, є в Ізраїлі люди, які активно працюють над вирішенням цього питання.
https://ua.news/ua/verhovnyj-sud-yzraylya-obyazal-vyvezty-ostanky-raby-nahmana-yz-umany/?fbclid=IwAR37DDTLWmsI5dXsflsoK4uuFYg-Q6irhquxC12zegZG7aKq0f4bve6T-LI Верховний суд Ізраїлю зобов'язав вивезти останки рабі Нахмана з Умані
Верховний суд Ізраїлю зобов'язав уряд прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, а також Єврейське агентство відповісти на петицію і пояснити, чому влада країни не працює над поверненням останків відомого цадика рабі Нахмана з Умані.
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21.08.2020 10:53 Відповісти
Не будет хасидов - не будет Нового года! Вы не хотите нового года, нового счастья и подарков? Будет трагедия... Астанавитесь!!!
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20.08.2020 22:50 Відповісти
нехай зеля посоветуеца с беней-что будет лучше для украинцев?
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20.08.2020 22:51 Відповісти
да эти насоветуют..один малоросс и.... бедный дядюшка ....без 3 литровой банки
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20.08.2020 23:01 Відповісти
от упертые!
им же не рекомендует ни та сторона ни наша!!!
т.е. святую Мекку смогли закрыть на карантин от паломников....а Умань...а Умань????
они видите ли собираются....разсобираются обратно!!! карантин! шо тут криво сказано?
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20.08.2020 22:52 Відповісти
Хасиды уже в Умани.
От 5 до 10 тыс. хасидов собираются посетить Умань в сентябре - Цензор.НЕТ 4126
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20.08.2020 22:52 Відповісти
Щалом алейхем!
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20.08.2020 22:54 Відповісти
це не хасиди
хасиди засрані та неохайні
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20.08.2020 23:03 Відповісти
Помиляєшься , єврохасиди нормалі , а бомжи з Ізраїля , то бомжи натуральні !!)))
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20.08.2020 23:11 Відповісти
Да продайте вы его им да и усе
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20.08.2020 22:53 Відповісти
🤮🤮🤮
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20.08.2020 22:58 Відповісти
судя по тому как они там раньше отрывались будет круче,потому что группы риска/(читай пожилых разумных людей способных сдерживать молодёж) с ними уже не будет.
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20.08.2020 22:58 Відповісти
хасид инвестирует в Украину. Рекордная сумма потраченных одним человеком денег - 85 000 .-Нищета .Только один Рабинович пожертвовал Израилю золотую менору 800 кг весом.
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20.08.2020 22:59 Відповісти
a $100M?!
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20.08.2020 23:17 Відповісти
Всі рівні,але хтось рівніший.
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20.08.2020 23:00 Відповісти
хасиды ...... готовы вложить $ 100 000 000 ./ Дело нужное.На оружие для ВСУ и восстановление Донбасса, разрушенного Путиным- военным союзником Израиля.
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20.08.2020 23:06 Відповісти
Так они будут вкладывать только в Умань. Аэропорт хотят там построить.
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20.08.2020 23:16 Відповісти
В Умані є війсковий аеродром ,40 км. від Умані другий т.зв. запасний !!))
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20.08.2020 23:22 Відповісти
Так они же гражданский, а не военный, строить хотят.
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26.08.2020 04:36 Відповісти
Но не надо.
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20.08.2020 23:12 Відповісти
Я, тоже, готов вложить в Умань около трехсот миллионов долларов. *** буду!
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20.08.2020 23:23 Відповісти
Была Умань-станет Ухань.
Но это после того,когда евреи уедут.
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20.08.2020 23:55 Відповісти
хотят органиовать форум потужных винницких мыролюбных реформаторов?
или выездное заседание кабинета министров Украины?
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21.08.2020 00:37 Відповісти
Добрий день !
Прокиньтеся !
Уже серпень 2020.
В Україні тепер хазяйнує ваша зграя криворізьких миролюбних реформаторів.
Шо вам та Вінниця ні їсти, ні спати не дає ...
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21.08.2020 04:24 Відповісти
Нечисть хочет запретить приезд хасидов в Украину. Не выйдет!
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21.08.2020 02:29 Відповісти


Цікаво, як цього рокі уманці їх прийматимуть !
Чи, може, взагалі не пустять ?
Де там той мер: ще ночує під конторою тлі ?
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21.08.2020 04:21 Відповісти
Викликає сміх та подив сама ситуація коли хасиди пруться на могилку невідомо кого. Не існує ніяких доказів того що могила автентична. Це суто комерційний проект. Чи потрібен він українцям? На мою думку категорично ні. Хасиди поводять себе в Україні як брудні тварини всіляко демонструюючи презирство і зневагу всім українцям.. Вони такими і є. В багатьох країнах ця секта вважається терористичною і їх діяльність заборонена на законодавчому рівні. Найкращим вирішенням питання може бути лише депортація "могилки цадика" в Ізраїль. Її не можна просто підірвати до всіх чортів бо пил від "святого праху" розлетиться по всій Умані і це не припинить оргії паразитів які прагнуть "прощення" за всю підлоту яку творили цілий рік. Не знаю як можна жити в цьому українському місті і не стати лютим антисемітом споглядаючи тваринну поведінку хасидів а потім місяцями вичищати місто після цих свиней....
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21.08.2020 04:59 Відповісти
10 тис. хасидів збираються гучно відвідати Умань. Звичайно хасиди обов'язково примчаться, бо наша влада дуже таки підтримує їх приїзд. Адже хасиди -іудаїсти це вам ніякі не будь там українські православні термоса.
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21.08.2020 05:20 Відповісти
если разрешат хасидам въезд в Украину, значит ковид это выдумка.
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21.08.2020 06:11 Відповісти
Як прикро мати таку ялову владу! Чи не в її силах офіційно заборонити в'їзд паломників у зв'язку з несприятливою епідситуацією?!! Чи вони хочуть, щоб зарази стало у рази більше і повиздихало якнайбільше люду?
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21.08.2020 08:31 Відповісти
Я також за те шоб забрали вони цадика собі. Не потрібно залишати такі шалені гроші кожен рік невдячним людям.
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21.08.2020 08:38 Відповісти
нужно побольше на них заработать.

вход на это мероприятие сделать платным (например плата за сервис - охрана, уборка территории и вывоз мусора) и очень дорогим.

чтобы они это воспринимали, как элитное празднование.

и отсечь понаехавших жлобов и нищебродов.
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21.08.2020 08:46 Відповісти
и обязать их дважды в день сдавать тест на коронавирус.
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21.08.2020 08:55 Відповісти
Да им похрен!
Хасид, умерший на могиле своего цадика, попадает прямиком в рай не хуже шахида!
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21.08.2020 08:47 Відповісти
Эту нечисть без всяких карантинов по приказу с верху будут встречать с хлебом-солью на границе. Пусть эта шушваль проходит карантин на госдаче Зелешмоньки.
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21.08.2020 10:38 Відповісти
" Контрольный выстрел" по эпидемиологической ситуации в регионе. ИдиЕты одним словом. ( или как там в пословице " дурак хуже врага")
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21.08.2020 11:49 Відповісти
 
 