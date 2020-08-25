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Піскуна звільнено з посади позаштатного радника генпрокурора, - Леменов

Піскуна звільнено з посади позаштатного радника генпрокурора, - Леменов

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звільнила ексгенпрокурора Святослава Піскуна з посади свого позаштатного радника.

Про це в Facebook повідомив активіст, член комісії, що проводила переатестацію прокурорів, Олександр Леменов, передає Цензор.НЕТ.

"Святослава Піскуна звільнили з посади радника генпрокурора", - написав Леменов.

При цьому він припустив, що таке рішення "продиктовано здебільшого позицією Офісу президента".

Нагадаємо, Піскун був призначений позаштатним радником генпрокурора 27 липня 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Команда "нових облич" Венедіктової: "апаратник" Говда, працівник СБУ Симоненко, "високий професіонал" Януковича Любович та "ветеран" Піскун

Піскуна звільнено з посади позаштатного радника генпрокурора, - Леменов 01

Автор: 

Піскун Святослав (82) Венедіктова Ірина (829) Лємєнов Олександр (51) Офіс Генпрокурора (3239)


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Топ коментарі
+16
Пшонка , на выход , твой час настал
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25.08.2020 15:39
+14
восстановитя судом ,через год..с компенсацией.
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25.08.2020 15:39
+9
Или "********".
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25.08.2020 15:45
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Это он советником первый раз был?
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25.08.2020 15:36 Відповісти
Даст Бог не последний! )
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25.08.2020 15:39 Відповісти
Нет - "до Ниццы" был, "после Ниццы" был... Наверное, решил было уже пол-Ниццы купить "на зарплату"...
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25.08.2020 16:16 Відповісти
Піскуна звільнено з посади позаштатного радника генпрокурора, - Леменов - Цензор.НЕТ 7997
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25.08.2020 17:42 Відповісти
патому шо усьі не сбрил!
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25.08.2020 15:37 Відповісти
а какая у пискуна девичья фамилия не фурман
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25.08.2020 15:38 Відповісти
фурманович?
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25.08.2020 16:32 Відповісти
фурманович больше в духе времени.
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25.08.2020 16:43 Відповісти
А теперь продай козу(с)
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25.08.2020 15:38 Відповісти
«Члєном туда! Члєном сюда!
Как сєйчас помню !»

Член Суда Поручик Ржевскій.
«Воспомінанія».
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25.08.2020 15:38 Відповісти
*Не долго музика іграла .не долго фраєр - танцевал * (кац) ...
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25.08.2020 15:38 Відповісти
Писькун приставал к Венедиктовой?
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25.08.2020 15:39 Відповісти
Венедиктова к нему, но он кремень. Устоял. А она.. Падлюка!
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25.08.2020 15:41 Відповісти
писькунил.
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25.08.2020 16:44 Відповісти
восстановитя судом ,через год..с компенсацией.
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25.08.2020 15:39 Відповісти
кого? советника?
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25.08.2020 16:51 Відповісти
ага..а какая разница..восстановится или советником или прокурором у него это получается.
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25.08.2020 19:59 Відповісти
Пшонка , на выход , твой час настал
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25.08.2020 15:39 Відповісти
староват для бенедиктовой...на виаграх разорится.
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25.08.2020 15:39 Відповісти
Кадровый голод слуг Голобородьки не помешает им стать круче Черчилля,Рузвельта и Наполеона Бонапартиса... вместе взятых
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25.08.2020 15:42 Відповісти
Собранных в одной палате
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25.08.2020 15:44 Відповісти
портнова возьмуть
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25.08.2020 15:43 Відповісти
Или "********".
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25.08.2020 15:45 Відповісти
Еще один наработался.Работа-по эфирам ходить мешает?
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25.08.2020 15:43 Відповісти
Венедиктова уже так засмерделась , что токсичного Пискуна убрали 🤔🤔🤔
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25.08.2020 15:43 Відповісти
2 дня до месяца не продержался... ну хоть выходное пособие себе...напищал!? )))))
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25.08.2020 15:45 Відповісти
давай зеля, унижайся еще
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25.08.2020 15:45 Відповісти
Недели две посоветовал, зарплату получил, давай новенького.)
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25.08.2020 15:45 Відповісти
Это же какой там "кадровый голод",что такой бутор берут.
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25.08.2020 15:46 Відповісти
ты пидаром был, им и остался
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25.08.2020 15:46 Відповісти
Просто Пискун всегда держит нос по ветру!
Решил вовремя сдрыснуть с Зе-титаника...
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25.08.2020 15:49 Відповісти
Ну, хоть встиг насовєтувати?
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25.08.2020 15:53 Відповісти
Піскуна звільнено з посади позаштатного радника генпрокурора, - Леменов - Цензор.НЕТ 8594
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25.08.2020 17:44 Відповісти
Решение удивляет.
Человек 100% еврей, беспринципный, знающий.
Чего ж вам надо?
Может, то, что знающий не годится для командной работы.
Хз.
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25.08.2020 15:55 Відповісти
Был в Ютюьбе 2 часа
смотрел документальный фильм Кирилла Набутова " Тайны финской войны".
Это тихий ужас что творили советские дебилы...
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25.08.2020 15:58 Відповісти
поздравляю с просветлением
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25.08.2020 16:01 Відповісти
Тебя еще на свете не было когда я это знал....а тут ДОКУМЕНТЫ...разницу ловишь?
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25.08.2020 16:03 Відповісти
узурпация
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25.08.2020 15:59 Відповісти
Шоумен, патамушто...
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25.08.2020 16:00 Відповісти
Шо еще не все озеленили????
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25.08.2020 16:01 Відповісти
В тени от этого ТРИЖДЫ Пискуна НЕ видно всей прокуратуры и самое главное Вени диктовой.
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25.08.2020 16:09 Відповісти
нащо на нього вважати взагалі
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25.08.2020 16:09 Відповісти
Тому що не зміг порадити - як посадити Порошенка.
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25.08.2020 16:10 Відповісти
Он открыл айкосные глаза зебилам что на Пороха ничего нет
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25.08.2020 16:14 Відповісти
пожелтевшие "новые лица" опадают с сильно потускневшего зеленого дерева в быстро увядающем садике слуг народа
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25.08.2020 16:11 Відповісти
скорее пискун оценил весь масштаб бедствия и решил не отсвечивать в уголовных делах
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25.08.2020 16:14 Відповісти
Нагоа? Тут зеленим пару місяців залишилось поскавчати, а на виборах чекає нежданчик.
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25.08.2020 16:17 Відповісти
і хто ж переможе?
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25.08.2020 16:52 Відповісти
чуваки 73 процента знают шо делать,трускавец это кембридж,учитесь тока в трускавце чуваки
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25.08.2020 16:19 Відповісти
Ротертдам+ признана самой эффективной формулой а свинарчук оправдан осутствует состав преступления влажные мечты зебилов не подтвердились а вот на духовного наркомана нарыть можна на пожизненное и измена за отвод войск перед оккупантами и воровство из привата 42 млн и циничная торговля должностями и т.д.
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25.08.2020 16:23 Відповісти
Пискун сам понял в какую клоаку залез и потом вылезти из нее без потерь будет нереально, решил слиться пока не поздно.
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25.08.2020 16:25 Відповісти
А я бы его в четвертый раз поставил генпрокурором а то этот офисный планктон только мямлит испуганно перед телекамерами,совсем все страх потеряли.
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25.08.2020 16:26 Відповісти
Пискун бы эту Венедиктову съел бы на завтрак!
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25.08.2020 16:33 Відповісти
Пискун, Кравчук, Лорак, Кароль и другие в художественной самодеятельности участвуют?
Піскуна звільнено з посади позаштатного радника генпрокурора, - Леменов - Цензор.НЕТ 8011

Піскуна звільнено з посади позаштатного радника генпрокурора, - Леменов - Цензор.НЕТ 7333Піскуна звільнено з посади позаштатного радника генпрокурора, - Леменов - Цензор.НЕТ 9882
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25.08.2020 16:52 Відповісти
Что это такое?
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25.08.2020 17:27 Відповісти
Пискун - очень честный и порядочный.Он посоветовал Венедиктовой отцепиться от патриотов и пересажать всё ОПЗЖ, Портнова, Савченко, Кравчука, Фокина и половину "Слуг путена" с голобородькой...
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25.08.2020 16:56 Відповісти
Коли Піскун сказав, мовляв, треба Конституцію виконувати, Венедиктову знудило на стіл і звільнила радника. Якщо виконувати Конституцію звідки ж кошти на життя прокурорів з'являться?
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25.08.2020 18:17 Відповісти
не долго мучился усатій общественное мнение засунуло его назад на лаву запасніх команді ЗЕ
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25.08.2020 19:56 Відповісти
 
 