Піскуна звільнено з посади позаштатного радника генпрокурора, - Леменов

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звільнила ексгенпрокурора Святослава Піскуна з посади свого позаштатного радника.

Про це в Facebook повідомив активіст, член комісії, що проводила переатестацію прокурорів, Олександр Леменов, передає Цензор.НЕТ.

"Святослава Піскуна звільнили з посади радника генпрокурора", - написав Леменов.

При цьому він припустив, що таке рішення "продиктовано здебільшого позицією Офісу президента".

Нагадаємо, Піскун був призначений позаштатним радником генпрокурора 27 липня 2020 року.

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