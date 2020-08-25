Піскуна звільнено з посади позаштатного радника генпрокурора, - Леменов
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звільнила ексгенпрокурора Святослава Піскуна з посади свого позаштатного радника.
Про це в Facebook повідомив активіст, член комісії, що проводила переатестацію прокурорів, Олександр Леменов, передає Цензор.НЕТ.
"Святослава Піскуна звільнили з посади радника генпрокурора", - написав Леменов.
При цьому він припустив, що таке рішення "продиктовано здебільшого позицією Офісу президента".
Нагадаємо, Піскун був призначений позаштатним радником генпрокурора 27 липня 2020 року.
Топ коментарі
+16 Инна Bittersweet
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+14 Николай Журавель #408581
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+9 Сергей Андрейчев
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Член Суда Поручик Ржевскій.
«Воспомінанія».
Решил вовремя сдрыснуть с Зе-титаника...
Человек 100% еврей, беспринципный, знающий.
Чего ж вам надо?
Может, то, что знающий не годится для командной работы.
Хз.
смотрел документальный фильм Кирилла Набутова " Тайны финской войны".
Это тихий ужас что творили советские дебилы...