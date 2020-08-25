Пискун уволен с должности внештатного советника генпрокурора, - Леменов
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила экс-генпрокурора Святослава Пискуна с должности своего внештатного советника.
Об этом в Facebook сообщил активист, член комиссии, проводившей переаттестацию прокуроров, Александр Леменов, передает Цензор.НЕТ.
"Святослава Пискуна уволили с должности советника генпрокурора", - написал Леменов.
При этом он предположил, что такое решение "продиктовано в основном позицией Офиса президента".
Напомним, Пискун был назначен внештатным советником генпрокурора 27 июля 2020 года.
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Член Суда Поручик Ржевскій.
«Воспомінанія».
Решил вовремя сдрыснуть с Зе-титаника...
Человек 100% еврей, беспринципный, знающий.
Чего ж вам надо?
Может, то, что знающий не годится для командной работы.
Хз.
смотрел документальный фильм Кирилла Набутова " Тайны финской войны".
Это тихий ужас что творили советские дебилы...