Пискун уволен с должности внештатного советника генпрокурора, - Леменов

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила экс-генпрокурора Святослава Пискуна с должности своего внештатного советника.

Об этом в Facebook сообщил активист, член комиссии, проводившей переаттестацию прокуроров, Александр Леменов, передает Цензор.НЕТ.

"Святослава Пискуна уволили с должности советника генпрокурора", - написал Леменов.

При этом он предположил, что такое решение "продиктовано в основном позицией Офиса президента".

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Напомним, Пискун был назначен внештатным советником генпрокурора 27 июля 2020 года.