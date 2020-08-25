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Пискун уволен с должности внештатного советника генпрокурора, - Леменов

Пискун уволен с должности внештатного советника генпрокурора, - Леменов

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила экс-генпрокурора Святослава Пискуна с должности своего внештатного советника.

Об этом в Facebook сообщил активист, член комиссии, проводившей переаттестацию прокуроров, Александр Леменов, передает Цензор.НЕТ.

"Святослава Пискуна уволили с должности советника генпрокурора", - написал Леменов.

При этом он предположил, что такое решение "продиктовано в основном позицией Офиса президента".

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Напомним, Пискун был назначен внештатным советником генпрокурора 27 июля 2020 года.

Пискун уволен с должности внештатного советника генпрокурора, - Леменов 01

Пискун Святослав (256) Венедиктова Ирина (726) Леменов Александр (45) Офис Генпрокурора (2457)


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Топ комментарии
+16
Пшонка , на выход , твой час настал
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25.08.2020 15:39
+14
восстановитя судом ,через год..с компенсацией.
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25.08.2020 15:39
+9
Или "********".
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25.08.2020 15:45
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Это он советником первый раз был?
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25.08.2020 15:36 Ответить
Даст Бог не последний! )
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25.08.2020 15:39 Ответить
Нет - "до Ниццы" был, "после Ниццы" был... Наверное, решил было уже пол-Ниццы купить "на зарплату"...
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25.08.2020 16:16 Ответить
Піскуна звільнено з посади позаштатного радника генпрокурора, - Леменов - Цензор.НЕТ 7997
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25.08.2020 17:42 Ответить
патому шо усьі не сбрил!
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25.08.2020 15:37 Ответить
а какая у пискуна девичья фамилия не фурман
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25.08.2020 15:38 Ответить
фурманович?
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25.08.2020 16:32 Ответить
фурманович больше в духе времени.
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25.08.2020 16:43 Ответить
А теперь продай козу(с)
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25.08.2020 15:38 Ответить
«Члєном туда! Члєном сюда!
Как сєйчас помню !»

Член Суда Поручик Ржевскій.
«Воспомінанія».
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25.08.2020 15:38 Ответить
*Не долго музика іграла .не долго фраєр - танцевал * (кац) ...
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25.08.2020 15:38 Ответить
Писькун приставал к Венедиктовой?
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25.08.2020 15:39 Ответить
Венедиктова к нему, но он кремень. Устоял. А она.. Падлюка!
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25.08.2020 15:41 Ответить
писькунил.
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25.08.2020 16:44 Ответить
восстановитя судом ,через год..с компенсацией.
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25.08.2020 15:39 Ответить
кого? советника?
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25.08.2020 16:51 Ответить
ага..а какая разница..восстановится или советником или прокурором у него это получается.
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25.08.2020 19:59 Ответить
Пшонка , на выход , твой час настал
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25.08.2020 15:39 Ответить
староват для бенедиктовой...на виаграх разорится.
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25.08.2020 15:39 Ответить
Кадровый голод слуг Голобородьки не помешает им стать круче Черчилля,Рузвельта и Наполеона Бонапартиса... вместе взятых
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25.08.2020 15:42 Ответить
Собранных в одной палате
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25.08.2020 15:44 Ответить
портнова возьмуть
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25.08.2020 15:43 Ответить
Или "********".
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25.08.2020 15:45 Ответить
Еще один наработался.Работа-по эфирам ходить мешает?
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25.08.2020 15:43 Ответить
Венедиктова уже так засмерделась , что токсичного Пискуна убрали 🤔🤔🤔
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25.08.2020 15:43 Ответить
2 дня до месяца не продержался... ну хоть выходное пособие себе...напищал!? )))))
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25.08.2020 15:45 Ответить
давай зеля, унижайся еще
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25.08.2020 15:45 Ответить
Недели две посоветовал, зарплату получил, давай новенького.)
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25.08.2020 15:45 Ответить
Это же какой там "кадровый голод",что такой бутор берут.
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25.08.2020 15:46 Ответить
ты пидаром был, им и остался
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25.08.2020 15:46 Ответить
Просто Пискун всегда держит нос по ветру!
Решил вовремя сдрыснуть с Зе-титаника...
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25.08.2020 15:49 Ответить
Ну, хоть встиг насовєтувати?
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25.08.2020 15:53 Ответить
Піскуна звільнено з посади позаштатного радника генпрокурора, - Леменов - Цензор.НЕТ 8594
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25.08.2020 17:44 Ответить
Решение удивляет.
Человек 100% еврей, беспринципный, знающий.
Чего ж вам надо?
Может, то, что знающий не годится для командной работы.
Хз.
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25.08.2020 15:55 Ответить
Был в Ютюьбе 2 часа
смотрел документальный фильм Кирилла Набутова " Тайны финской войны".
Это тихий ужас что творили советские дебилы...
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25.08.2020 15:58 Ответить
поздравляю с просветлением
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25.08.2020 16:01 Ответить
Тебя еще на свете не было когда я это знал....а тут ДОКУМЕНТЫ...разницу ловишь?
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25.08.2020 16:03 Ответить
узурпация
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25.08.2020 15:59 Ответить
Шоумен, патамушто...
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25.08.2020 16:00 Ответить
Шо еще не все озеленили????
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25.08.2020 16:01 Ответить
В тени от этого ТРИЖДЫ Пискуна НЕ видно всей прокуратуры и самое главное Вени диктовой.
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25.08.2020 16:09 Ответить
нащо на нього вважати взагалі
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25.08.2020 16:09 Ответить
Тому що не зміг порадити - як посадити Порошенка.
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25.08.2020 16:10 Ответить
Он открыл айкосные глаза зебилам что на Пороха ничего нет
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25.08.2020 16:14 Ответить
пожелтевшие "новые лица" опадают с сильно потускневшего зеленого дерева в быстро увядающем садике слуг народа
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25.08.2020 16:11 Ответить
скорее пискун оценил весь масштаб бедствия и решил не отсвечивать в уголовных делах
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25.08.2020 16:14 Ответить
Нагоа? Тут зеленим пару місяців залишилось поскавчати, а на виборах чекає нежданчик.
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25.08.2020 16:17 Ответить
і хто ж переможе?
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25.08.2020 16:52 Ответить
чуваки 73 процента знают шо делать,трускавец это кембридж,учитесь тока в трускавце чуваки
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25.08.2020 16:19 Ответить
Ротертдам+ признана самой эффективной формулой а свинарчук оправдан осутствует состав преступления влажные мечты зебилов не подтвердились а вот на духовного наркомана нарыть можна на пожизненное и измена за отвод войск перед оккупантами и воровство из привата 42 млн и циничная торговля должностями и т.д.
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25.08.2020 16:23 Ответить
Пискун сам понял в какую клоаку залез и потом вылезти из нее без потерь будет нереально, решил слиться пока не поздно.
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25.08.2020 16:25 Ответить
А я бы его в четвертый раз поставил генпрокурором а то этот офисный планктон только мямлит испуганно перед телекамерами,совсем все страх потеряли.
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25.08.2020 16:26 Ответить
Пискун бы эту Венедиктову съел бы на завтрак!
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25.08.2020 16:33 Ответить
Пискун, Кравчук, Лорак, Кароль и другие в художественной самодеятельности участвуют?
Піскуна звільнено з посади позаштатного радника генпрокурора, - Леменов - Цензор.НЕТ 8011

Піскуна звільнено з посади позаштатного радника генпрокурора, - Леменов - Цензор.НЕТ 7333Піскуна звільнено з посади позаштатного радника генпрокурора, - Леменов - Цензор.НЕТ 9882
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25.08.2020 16:52 Ответить
Что это такое?
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25.08.2020 17:27 Ответить
Пискун - очень честный и порядочный.Он посоветовал Венедиктовой отцепиться от патриотов и пересажать всё ОПЗЖ, Портнова, Савченко, Кравчука, Фокина и половину "Слуг путена" с голобородькой...
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25.08.2020 16:56 Ответить
Коли Піскун сказав, мовляв, треба Конституцію виконувати, Венедиктову знудило на стіл і звільнила радника. Якщо виконувати Конституцію звідки ж кошти на життя прокурорів з'являться?
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25.08.2020 18:17 Ответить
не долго мучился усатій общественное мнение засунуло его назад на лаву запасніх команді ЗЕ
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25.08.2020 19:56 Ответить
 
 