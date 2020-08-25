УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12229 відвідувачів онлайн
Новини
5 960 122

Мінекономіки узаконило фемінітиви: дозволило в кадрових документах писати професії в жіночому роді

Мінекономіки узаконило фемінітиви: дозволило в кадрових документах писати професії в жіночому роді

Віднині в кадровій документації можна вказувати "інженер" або "інженерка", "верстатник" - "верстатниця", "соціолог" - "соціологиня".

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України дозволило в кадрових документах вказувати професії у фемінітиві. Відповідні зміни прописано в наказі міністерства "Про затвердження Зміни №9 до національного класифікатора ДК 003: 2010" від 18 серпня, передає Цензор.НЕТ.

"У КП професійні назви робіт наводяться в чоловічому роді, окрім назв, які застосовуються виключно в жіночому роді (економка, нянька, покоївка, сестра-господиня, швачка). За потребою користувача, під час внесення запису про назву роботи в кадрову документацію окремого працівника, професійні назви робіт можуть бути адаптовані для визначення жіночої статі особи, що виконує відповідні роботи", - йдеться в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗНО з української мови не склав кожен дванадцятий учасник, а з історії України - кожен восьмий, - Центр оцінювання якості освіти

Для прикладу, в кадровій документації можна вказувати "інженер" або "інженерка", "верстатник" - "верстатниця", "соціолог" - "соціологиня".

Мінекономіки узаконило фемінітиви: дозволило в кадрових документах писати професії в жіночому роді 01

Автор: 

українська мова (833) фемінізм (18) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (266)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
арахамия
показати весь коментар
25.08.2020 15:56
+18
зебил - зебилка)
показати весь коментар
25.08.2020 15:54
+15
Зебілянка, зебілиця, зебільниця, зебілиня - повторюю, українська мова - неосяжна.))
показати весь коментар
25.08.2020 15:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Я мав на увазі виборців Зеленського які казали - хоть поржем.
показати весь коментар
25.08.2020 16:47 Відповісти
https://censor.net/ua/user/449331 Я все розумію,що ви мали на увазі.Але ж це все ще попередники по трохи реалізовували.Замість реальної економіки.
показати весь коментар
25.08.2020 16:49 Відповісти
Я не знаю ваших економічних реалій так як ви. Але якщо про економіку, то не розумію чому ви знищили промисловість? Без промисловості ви перетворились в відсталу країну третього світу. Самі знищили, купу заводів порізали на металолом і гроші пропили. А те, що декому вдалось зберегти в робочому стані, постійно стараєтесь відібрати одні в других - це у вас рейдерством називається. Коли порядок наведете в країні?

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Emmanuel+Macron&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLUz9U3MDEsyCtR4gYxDQ3zkosskrWEQvMyy1KLijNLKkPyHXNKc_MyF7Hyu-bmJuaVpuYo-CYmF-Xn7WBlBAAFS0HIQwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjVoqHb5LbrAhXRx4UKHa4ZDHUQxA0wLHoECA4QBQ&biw=1527&bih=971
показати весь коментар
25.08.2020 19:40 Відповісти
Питання до жінок.Вам від цього легше стане жити? Чим може вас принижувало,коли не було цих фемінітивів?
показати весь коментар
25.08.2020 16:36 Відповісти
Очередной дебилизм власти! Весь цивилизованный мир борется за гендерное равенство (до речі, глобалісти також), в том числе и в терминологии, а в Украине все наоборот. Кто изобрел такую хрень? Где найти их имена?
показати весь коментар
25.08.2020 16:40 Відповісти
https://censor.net/user/138103 Та там теж багато дурості.Які переростають в привілеї,а не рівність.Нехай ще блмщиків США підтримають.По Європі це роблять.
показати весь коментар
25.08.2020 16:51 Відповісти
Там такі слова,що будуть тільки ускладнювати мову.Я вже вище писав,це глобалісти сходять з розуму.
показати весь коментар
25.08.2020 16:53 Відповісти
Член - членкиня. Совсем ипанулись, мля.
показати весь коментар
25.08.2020 16:54 Відповісти
Идиотизм!!!!! Откровенный бред!!!!! Носителем языка есть народ, а народ так не говорит. Это сленг лгбт и феминисток, которые вечно обиженные и никак не разобравшиеся кто из них мужчина, кто женщина, а кто гендерное ОНО.
показати весь коментар
25.08.2020 17:07 Відповісти
А чому це швея не змінюється? Назвіть вже швей.Чоловік ж може працювати бити ним.І нехай не кажуть фемістки,що ''стрілочка не повертається''.
показати весь коментар
25.08.2020 17:09 Відповісти
Швеюн. Швеєць. Швеєр...
показати весь коментар
25.08.2020 17:12 Відповісти
https://censor.net/user/458393 Швеюн,звучить потрясно.
показати весь коментар
25.08.2020 17:15 Відповісти
В українській є прекрасне слово «кравець».Це якщо майстер-чоловік.А якщо майстриня,то-«кравчиня».А «швеюн»-це набір приголосних і голосних.
показати весь коментар
25.08.2020 17:35 Відповісти
https://censor.net/user/462244 То був жарт.Кравчиння гарно звучить.
показати весь коментар
25.08.2020 17:39 Відповісти
І швець, і жнець і на дуді грець.
Ось вам тіпічний зе-Швеюн.

Мінекономіки узаконило фемінітиви: дозволило в кадрових документах писати професії в жіночому роді - Цензор.НЕТ 1715
показати весь коментар
25.08.2020 21:21 Відповісти
Какая зебильнаявласть, такие зебильные и нововвдения.
Или специально хотят изуродовать українську мову, бо для них співуча, як серпом по я...
показати весь коментар
25.08.2020 17:10 Відповісти
https://censor.net/user/458393 Я теж подумав,що це тільки мову зіпсує.Деякі слова вимовити важко.
показати весь коментар
25.08.2020 17:16 Відповісти
Самая актуальная на сегдня новость,улыбнуло,креативный падеж женского рода феминитивной минэкономики...
показати весь коментар
25.08.2020 17:11 Відповісти
Усатый нянь где-то там далеко икнул от зависти.
показати весь коментар
25.08.2020 18:04 Відповісти
виборець - виборчиня?
показати весь коментар
25.08.2020 18:09 Відповісти
Було, - "Пілот ВПС у званні майора..."
Стало, - "Пілотка ВПС у званні майорки..."
А чому в нас і досі називають Мадлен Олбрайт і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%81 Кондолізу Райс Держсекретарями США?
*****! - Держсекретарки!
показати весь коментар
25.08.2020 21:28 Відповісти
Нормы языка, какого угодно не могут определятся постановлениями министерства, пускай ещё законы физики в ВР проголосуют
показати весь коментар
26.08.2020 03:51 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 