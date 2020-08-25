Мінекономіки узаконило фемінітиви: дозволило в кадрових документах писати професії в жіночому роді

Віднині в кадровій документації можна вказувати "інженер" або "інженерка", "верстатник" - "верстатниця", "соціолог" - "соціологиня".

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України дозволило в кадрових документах вказувати професії у фемінітиві. Відповідні зміни прописано в наказі міністерства "Про затвердження Зміни №9 до національного класифікатора ДК 003: 2010" від 18 серпня, передає Цензор.НЕТ.

"У КП професійні назви робіт наводяться в чоловічому роді, окрім назв, які застосовуються виключно в жіночому роді (економка, нянька, покоївка, сестра-господиня, швачка). За потребою користувача, під час внесення запису про назву роботи в кадрову документацію окремого працівника, професійні назви робіт можуть бути адаптовані для визначення жіночої статі особи, що виконує відповідні роботи", - йдеться в документі.

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Для прикладу, в кадровій документації можна вказувати "інженер" або "інженерка", "верстатник" - "верстатниця", "соціолог" - "соціологиня".