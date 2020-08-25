Мінекономіки узаконило фемінітиви: дозволило в кадрових документах писати професії в жіночому роді
Віднині в кадровій документації можна вказувати "інженер" або "інженерка", "верстатник" - "верстатниця", "соціолог" - "соціологиня".
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України дозволило в кадрових документах вказувати професії у фемінітиві. Відповідні зміни прописано в наказі міністерства "Про затвердження Зміни №9 до національного класифікатора ДК 003: 2010" від 18 серпня, передає Цензор.НЕТ.
"У КП професійні назви робіт наводяться в чоловічому роді, окрім назв, які застосовуються виключно в жіночому роді (економка, нянька, покоївка, сестра-господиня, швачка). За потребою користувача, під час внесення запису про назву роботи в кадрову документацію окремого працівника, професійні назви робіт можуть бути адаптовані для визначення жіночої статі особи, що виконує відповідні роботи", - йдеться в документі.
Для прикладу, в кадровій документації можна вказувати "інженер" або "інженерка", "верстатник" - "верстатниця", "соціолог" - "соціологиня".
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Ось вам тіпічний зе-Швеюн.
Или специально хотят изуродовать українську мову, бо для них співуча, як серпом по я...
Стало, - "Пілотка ВПС у званні майорки..."
А чому в нас і досі називають Мадлен Олбрайт і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%81 Кондолізу Райс Держсекретарями США?
*****! - Держсекретарки!