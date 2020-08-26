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Новини ДТП
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Унаслідок ДТП на Львівщині загинув 10-річний хлопчик, - поліція

Унаслідок ДТП на Львівщині загинув 10-річний хлопчик, - поліція

Дорожно-транспортна пригода сталася 25 серпня о 17.40 в селі Гайок Кам'янка-Бузького району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ коммукаціі поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля BMW - 29-річний львів'янин, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автомобілем Opel, який рухався в попутному напрямку.

Від травм, зазнаних унаслідок ДТП, 10-річний пасажир Opel помер дорогою в лікарню. 49-річний водій Opel і його 42-річна дружина госпіталізовані з тілесними ушкодженнями. Всі вони - жителі Сокальського району.

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За фактом слідчі відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2. ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють всі обставини події.

Автор: 

ДТП (4465) Львівська область (2418)


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Фотофіксація не допомогла. Може потрібно реально братися за безпеку на дорогах а не здирать бабло.
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26.08.2020 10:08 Відповісти
Можно подумать, оккупация Крыма Кремлю выгодна. Но тем не менее...
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26.08.2020 10:50 Відповісти
 
 