В результате ДТП на Львовщине погиб 10-летний мальчик, - полиция

Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 августа в 17.40 в селе Гаек Каменка-Бугского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммукации полиции во Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "BMW" - 29-летний львовянин, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем "Opel", который двигался в попутном направлении.

От травм, полученных в результате ДТП, 10-летний пассажир "Opel" скончался по дороге в больницу. 49-летний водитель "Opel" и его 42-летняя жена госпитализированы с телесными повреждениями. Все они - жители Сокальского района.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2. ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до восьми лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.