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Новости ДТП
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В результате ДТП на Львовщине погиб 10-летний мальчик, - полиция

В результате ДТП на Львовщине погиб 10-летний мальчик, - полиция

Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 августа в 17.40 в селе Гаек Каменка-Бугского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммукации полиции во Львовской области. 

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "BMW" - 29-летний львовянин, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем "Opel", который двигался в попутном направлении.

От травм, полученных в результате ДТП, 10-летний пассажир "Opel" скончался по дороге в больницу. 49-летний водитель "Opel" и его 42-летняя жена госпитализированы с телесными повреждениями. Все они - жители Сокальского района.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2. ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до восьми лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ДТП (7671) Львовская область (2895)


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Фотофіксація не допомогла. Може потрібно реально братися за безпеку на дорогах а не здирать бабло.
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26.08.2020 10:08 Ответить
Можно подумать, оккупация Крыма Кремлю выгодна. Но тем не менее...
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26.08.2020 10:50 Ответить
 
 