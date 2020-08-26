В результате ДТП на Львовщине погиб 10-летний мальчик, - полиция
Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 августа в 17.40 в селе Гаек Каменка-Бугского района.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммукации полиции во Львовской области.
Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "BMW" - 29-летний львовянин, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем "Opel", который двигался в попутном направлении.
От травм, полученных в результате ДТП, 10-летний пассажир "Opel" скончался по дороге в больницу. 49-летний водитель "Opel" и его 42-летняя жена госпитализированы с телесными повреждениями. Все они - жители Сокальского района.
По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2. ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до восьми лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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