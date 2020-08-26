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Новини Агресія Росії проти України
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Перемир'я на Донбасі відкриває вікно можливостей для переговорів, - Хуг

Перемир'я на Донбасі відкриває вікно можливостей для переговорів, - Хуг

Встановлення режиму припинення вогню на Донбасі відкриває "вікно можливостей" для подальших переговорів.

Таку думку висловив колишній заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"... Стале припинення вогню відкриває вікно можливостей для подальших переговорів, оскільки дуже важко домовлятися про щось під обстрілами. Хочеться сподіватися, що перемир'я триватиме довго. Але попереду ще багато роботи", - сказав він.

Ексзаступник глави Місії наголосив, що наступні кроки залежать від усіх підписантів Мінських домовленостей рівною мірою.

"Головне, що потрібно зробити зараз, - це вжити заходів, які підвищили б "ціну" за відкат до колишньої ситуації. Мається на увазі, що з обох сторін від лінії зіткнення потрібно вжити додаткових заходів для гарантування безпеки", - заявив Хуг.

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На його думку, зараз дуже важливо перевести тимчасове припинення вогню на новий рівень - "зробити його незворотним, вживши заходів, які зроблять відновлення воєнних дій неможливим або хоча б максимально ускладнять його".

Ці заходи, за його словами, мають включати розведення живої сили і військової техніки сторін на ділянках, де вони розташовані дуже близько.

"Тому що безпосередня близькість до супротивника значно збільшує ризик відновлення вогню. Крім цього, комплекс необхідних заходів має на увазі відведення важкого озброєння, - включаючи танки, міномети, артилерію, системи залпового вогню, - на відстань, яка б виключала їх застосування", - заявив Хуг.

Він також наголосив на важливості верифікації всіх дій, оскільки лише завдяки цьому можна отримати впевненість, що умови виконуються повністю обома сторонами.

Автор: 

перемовини (2854) Донбас (22354) перемир’я (892) Хуг Александр (335)


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Топ коментарі
+10
перемовини заради перемовин ! оце результат !
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26.08.2020 11:43
+8
Після того, як цей вилупок наостанок перебування на посаді заявив, що на Сході України немає російської армії - одразу віриш, що саме так і є...
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26.08.2020 11:44
+6
А не пошел бы он на хуг
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26.08.2020 11:48
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перемовини заради перемовин ! оце результат !
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26.08.2020 11:43 Відповісти
Немає ніякого припинення вогню, є заборона для ЗСУ стріляти у відповідь на провокації терористів! Ця заборона відкриває можливості тільки для терористів і не розуміти цього не можна! А Хуг просто ідіот, заангажований москвою ідіот!
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26.08.2020 11:51 Відповісти
я не вважаю провокацією , коли є поранені та загиблі... але для більшості населення України це мир , бо вони стали
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26.08.2020 12:00 Відповісти
Перемирие на Донбассе открывает окно возможностей для переговоров, - Хуг - Цензор.НЕТ 7333
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26.08.2020 11:44 Відповісти
Після того, як цей вилупок наостанок перебування на посаді заявив, що на Сході України немає російської армії - одразу віриш, що саме так і є...
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26.08.2020 11:44 Відповісти
Вилупок Хугло.
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26.08.2020 11:47 Відповісти
Дык, некто Козак уже сказал, что зелёные не выполняют "домашнее задание" и говорить пока не о чем.
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26.08.2020 11:45 Відповісти
Які перемовини? З владою кловунів навіть запаребрік розмовляти не хоче.
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26.08.2020 11:46 Відповісти
Ну що приймаєм закон хай ордло голосує разом з нами ..я все правильно розумію чи ні?
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26.08.2020 11:48 Відповісти
А не пошел бы он на хуг
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26.08.2020 11:48 Відповісти
Кто это? Какой-то "бывший" что-то вякает. От него и при должности не было никакого толку. С таким же успехом можно послушать, что скажет кочегар Вася? Там мнение будет точно не хуже.
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26.08.2020 11:48 Відповісти
Перемирие на Донбассе открывает окно в преисподнюю
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26.08.2020 11:49 Відповісти
Перемирие на Донбассе открывает окно возможностей для переговоров, - Хуг - Цензор.НЕТ 8015
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26.08.2020 11:50 Відповісти
Перемирие с Расией,не смешите меня,Московии нужна вся Украина, .потому что на Расию Московия с колониями в Азии просто не тянет
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26.08.2020 11:51 Відповісти
Никогда не будет перемирия на Донбассе. Загнется Мордор, тогда развалится и Дырляндия!
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26.08.2020 11:52 Відповісти
Для каких переговоров? О чем? О капитуляции? Других переговоров о деокупации ***** даже в мыслях не ведет и даже выдвинул условия чтобы ети вопросы даже не подымались. Так зачем Украине ети переговоры?
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26.08.2020 11:53 Відповісти
По моему Зеленский процесс только имитирует.. у него вилка) агрессивное меньшинство снесет его если он будет выполнять Минск. с другой стороны не выполнение Минска убивает его падающий рейтинг поскольку его основное обещание было прекратить войну а так же разочаровывает Европу и его все равно снесут так или иначе.
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26.08.2020 11:53 Відповісти
ідіоте, йди "переміряйся" з талібаном та іділом
А домовленість з *********** не вартує навіть папіру, на якому вона написана (Отто фон Бісмарк, 150 років тому)
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26.08.2020 11:53 Відповісти
А давайте лучше поговорим о переговорах между ГДР и ФРГ за посредничества кремля? Может ето напомнит что то немцам.
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26.08.2020 11:55 Відповісти
Перемирие на Донбассе открывает окно возможностей для переговоров, - Хуг...какое перемирие? пусть Московия передаст Украине мирно пол Крыма для начала ,а потом посмотрим что делать и сколько брать за разбомблённый Донбасс
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26.08.2020 11:55 Відповісти
))) Чтобы диктовать такие условия нужно как минимум разгромить армию противника.
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26.08.2020 12:00 Відповісти
***** выдвинул условия, что переговоры возможны только если на них не упоминаются слова КРЫМ, ДЕОКУПАЦИЯ, ВЫВОД РОСИЙСКИХ ВОЙСК и РОСИЙСКАЯ АГРЕССИЯ. Так кому нужны ети переговоры?
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26.08.2020 11:59 Відповісти
В те вікно видно лише дупу РФ.
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26.08.2020 12:02 Відповісти
Ой, а Хуга ми ще тоді запам'ятали. В його сліпій команді.
Перемир'я на Донбасі відкриває вікно можливостей для переговорів, - Хуг - Цензор.НЕТ 8291
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26.08.2020 12:02 Відповісти
С Хугом уже давно всё ясно. Мало того, что слепо-глухо-немой, но повидимому ещё и на подсосе у Путлера.
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26.08.2020 12:11 Відповісти
Яке перемірря?
двоє поранених вчора!
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26.08.2020 12:24 Відповісти
https://prm.ua/mir-na-donbasi-nastane-lishe-todi-koli-rosiya-pide-get-pavlenko/ "Мир і вибори на окупованих територіях Донбасу можливі лише за умови, якщо Росія забере звідти своїх найманців, поверне Україні заручників і контроль над цими територіями" - заявив у коментарі журналістам народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко 25 серпня 2020року перед засіданням Верховної Ради.
"Єдина дорога до миру - це Росія йде геть (з окупованих нею територій - ред.), забирає своїх найманців, роззброює ці угрупування, повертаються всі заручники, повертається контроль над територією. Лише тоді можемо говорити про відновлення українського законодавства на тих територіях. І вже після цього складуться умови для виборів. Будь-що інше не є миром і йде не на користь Україні", - сказав депутат.
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26.08.2020 13:27 Відповісти
 
 