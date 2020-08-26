Перемирие на Донбассе открывает окно возможностей для переговоров, - Хуг

Установление режима прекращения огня на Донбассе открывает "окно возможностей" для дальнейших переговоров.

Такое мнение высказал бывший заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"... Постоянное прекращение огня открывает окно возможностей для дальнейших переговоров, поскольку очень трудно договариваться о чем-то под обстрелами. Хочется надеяться, что перемирие продлится долго. Но впереди еще много работы", - сказал он.

Экс-замглавы Миссии подчеркнул, что следующие шаги зависят от всех подписантов Минских договоренностей в равной степени.

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"Главное, что нужно сделать сейчас, - это принять меры, которые повысили бы "цену" за откат к прежней ситуации. Имеется в виду, что с обеих сторон от линии соприкосновения нужно принять дополнительные меры для обеспечения безопасности", - заявил Хуг.

По его мнению, сейчас очень важно перевести временное прекращение огня на новый уровень - "сделать его необратимым, приняв меры, которые сделают восстановление военных действий невозможным или хотя бы максимально усложнят его".

Эти меры, по его словам, должны включать разведение живой силы и военной техники сторон на участках, где они расположены очень близко.

"Потому что непосредственная близость к противнику значительно увеличивает риск возобновления огня. Кроме этого, комплекс необходимых мероприятий подразумевает отвод тяжелого вооружения, - включая танки, минометы, артиллерию, системы залпового огня - на расстояние, которое исключалобы их применение", - заявил Хуг.

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Он также отметил важность верификации всех действий, поскольку только благодаря этому можно получить уверенность, что условия выполняются полностью обеими сторонами.