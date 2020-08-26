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Новости Агрессия России против Украины
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Перемирие на Донбассе открывает окно возможностей для переговоров, - Хуг

Перемирие на Донбассе открывает окно возможностей для переговоров, - Хуг

Установление режима прекращения огня на Донбассе открывает "окно возможностей" для дальнейших переговоров.

Такое мнение высказал бывший заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"... Постоянное прекращение огня открывает окно возможностей для дальнейших переговоров, поскольку очень трудно договариваться о чем-то под обстрелами. Хочется надеяться, что перемирие продлится долго. Но впереди еще много работы", - сказал он.

Экс-замглавы Миссии подчеркнул, что следующие шаги зависят от всех подписантов Минских договоренностей в равной степени.

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"Главное, что нужно сделать сейчас, - это принять меры, которые повысили бы "цену" за откат к прежней ситуации. Имеется в виду, что с обеих сторон от линии соприкосновения нужно принять дополнительные меры для обеспечения безопасности", - заявил Хуг.

По его мнению, сейчас очень важно перевести временное прекращение огня на новый уровень - "сделать его необратимым, приняв меры, которые сделают восстановление военных действий невозможным или хотя бы максимально усложнят его".

Эти меры, по его словам, должны включать разведение живой силы и военной техники сторон на участках, где они расположены очень близко.

"Потому что непосредственная близость к противнику значительно увеличивает риск возобновления огня. Кроме этого, комплекс необходимых мероприятий подразумевает отвод тяжелого вооружения, - включая танки, минометы, артиллерию, системы залпового огня - на расстояние, которое исключалобы их применение", - заявил Хуг.

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Он также отметил важность верификации всех действий, поскольку только благодаря этому можно получить уверенность, что условия выполняются полностью обеими сторонами.

Автор: 

переговоры (4915) Донбасс (26955) перемирие (1586) Хуг Александр (452)


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Топ комментарии
+10
перемовини заради перемовин ! оце результат !
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26.08.2020 11:43
+8
Після того, як цей вилупок наостанок перебування на посаді заявив, що на Сході України немає російської армії - одразу віриш, що саме так і є...
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26.08.2020 11:44
+6
А не пошел бы он на хуг
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26.08.2020 11:48
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перемовини заради перемовин ! оце результат !
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26.08.2020 11:43 Ответить
Немає ніякого припинення вогню, є заборона для ЗСУ стріляти у відповідь на провокації терористів! Ця заборона відкриває можливості тільки для терористів і не розуміти цього не можна! А Хуг просто ідіот, заангажований москвою ідіот!
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26.08.2020 11:51 Ответить
я не вважаю провокацією , коли є поранені та загиблі... але для більшості населення України це мир , бо вони стали
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26.08.2020 12:00 Ответить
Перемирие на Донбассе открывает окно возможностей для переговоров, - Хуг - Цензор.НЕТ 7333
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26.08.2020 11:44 Ответить
Після того, як цей вилупок наостанок перебування на посаді заявив, що на Сході України немає російської армії - одразу віриш, що саме так і є...
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26.08.2020 11:44 Ответить
Вилупок Хугло.
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26.08.2020 11:47 Ответить
Дык, некто Козак уже сказал, что зелёные не выполняют "домашнее задание" и говорить пока не о чем.
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26.08.2020 11:45 Ответить
Які перемовини? З владою кловунів навіть запаребрік розмовляти не хоче.
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26.08.2020 11:46 Ответить
Ну що приймаєм закон хай ордло голосує разом з нами ..я все правильно розумію чи ні?
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26.08.2020 11:48 Ответить
А не пошел бы он на хуг
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26.08.2020 11:48 Ответить
Кто это? Какой-то "бывший" что-то вякает. От него и при должности не было никакого толку. С таким же успехом можно послушать, что скажет кочегар Вася? Там мнение будет точно не хуже.
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26.08.2020 11:48 Ответить
Перемирие на Донбассе открывает окно в преисподнюю
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26.08.2020 11:49 Ответить
Перемирие на Донбассе открывает окно возможностей для переговоров, - Хуг - Цензор.НЕТ 8015
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26.08.2020 11:50 Ответить
Перемирие с Расией,не смешите меня,Московии нужна вся Украина, .потому что на Расию Московия с колониями в Азии просто не тянет
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26.08.2020 11:51 Ответить
Никогда не будет перемирия на Донбассе. Загнется Мордор, тогда развалится и Дырляндия!
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26.08.2020 11:52 Ответить
Для каких переговоров? О чем? О капитуляции? Других переговоров о деокупации ***** даже в мыслях не ведет и даже выдвинул условия чтобы ети вопросы даже не подымались. Так зачем Украине ети переговоры?
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26.08.2020 11:53 Ответить
По моему Зеленский процесс только имитирует.. у него вилка) агрессивное меньшинство снесет его если он будет выполнять Минск. с другой стороны не выполнение Минска убивает его падающий рейтинг поскольку его основное обещание было прекратить войну а так же разочаровывает Европу и его все равно снесут так или иначе.
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26.08.2020 11:53 Ответить
ідіоте, йди "переміряйся" з талібаном та іділом
А домовленість з *********** не вартує навіть папіру, на якому вона написана (Отто фон Бісмарк, 150 років тому)
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26.08.2020 11:53 Ответить
А давайте лучше поговорим о переговорах между ГДР и ФРГ за посредничества кремля? Может ето напомнит что то немцам.
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26.08.2020 11:55 Ответить
Перемирие на Донбассе открывает окно возможностей для переговоров, - Хуг...какое перемирие? пусть Московия передаст Украине мирно пол Крыма для начала ,а потом посмотрим что делать и сколько брать за разбомблённый Донбасс
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26.08.2020 11:55 Ответить
))) Чтобы диктовать такие условия нужно как минимум разгромить армию противника.
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26.08.2020 12:00 Ответить
***** выдвинул условия, что переговоры возможны только если на них не упоминаются слова КРЫМ, ДЕОКУПАЦИЯ, ВЫВОД РОСИЙСКИХ ВОЙСК и РОСИЙСКАЯ АГРЕССИЯ. Так кому нужны ети переговоры?
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26.08.2020 11:59 Ответить
В те вікно видно лише дупу РФ.
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26.08.2020 12:02 Ответить
Ой, а Хуга ми ще тоді запам'ятали. В його сліпій команді.
Перемир'я на Донбасі відкриває вікно можливостей для переговорів, - Хуг - Цензор.НЕТ 8291
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26.08.2020 12:02 Ответить
С Хугом уже давно всё ясно. Мало того, что слепо-глухо-немой, но повидимому ещё и на подсосе у Путлера.
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26.08.2020 12:11 Ответить
Яке перемірря?
двоє поранених вчора!
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26.08.2020 12:24 Ответить
https://prm.ua/mir-na-donbasi-nastane-lishe-todi-koli-rosiya-pide-get-pavlenko/ "Мир і вибори на окупованих територіях Донбасу можливі лише за умови, якщо Росія забере звідти своїх найманців, поверне Україні заручників і контроль над цими територіями" - заявив у коментарі журналістам народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко 25 серпня 2020року перед засіданням Верховної Ради.
"Єдина дорога до миру - це Росія йде геть (з окупованих нею територій - ред.), забирає своїх найманців, роззброює ці угрупування, повертаються всі заручники, повертається контроль над територією. Лише тоді можемо говорити про відновлення українського законодавства на тих територіях. І вже після цього складуться умови для виборів. Будь-що інше не є миром і йде не на користь Україні", - сказав депутат.
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26.08.2020 13:27 Ответить
 
 