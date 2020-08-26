П'яний чоловік пригостив дітей цукерками, батьки побили його і здали поліції

Нетверезий житель Запоріжжя в пориві добрих почуттів пригостив дітей на вулиці цукерками і шоколадкою. Коли про це дізналися батьки, то вирішили, що це педофіл, накинулися на нього, надавали стусанів і здали поліцейським.

Інцидент стався на околиці міста, в районі під назвою Бабурка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Чоловік напідпитку сидів за столиком біля магазину, поруч гралися діти. Він вирішив пригостити їх цукерками. Діти розповіли про це батькам.

Дорослі вирішили, що чоловік - педофіл і накинулися на нього з кулаками. На місце прибули правоохоронці і забрали чоловіка до відділку.

"Збоченні дії чоловіка не підтвердилися. Нетверезий мешканець Запоріжжя дійсно пригостив шоколадкою у цукерками дітей. Діти прибігли до батьків і розповіли, що незнайомець пригощає їх солодощами. Батьки на емоціях почали з'ясовувати з ним стосунки. Нічого поганого чоловік не мав на увазі і нічого поганого не робив. Єдине - він перебував у стані алкогольного сп' яніння", - розповіла ТСН.ua начальник відділу коммунікації Нацполіції Запорізької області Олена Лебединська.

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Вона зазначила, що у райвідділку з чоловіком провели профілактичну бесіду і відпустили додому.