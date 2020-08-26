УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11564 відвідувача онлайн
Новини
21 516 79

П'яний чоловік пригостив дітей цукерками, батьки побили його і здали поліції

П'яний чоловік пригостив дітей цукерками, батьки побили його і здали поліції

Нетверезий житель Запоріжжя в пориві добрих почуттів пригостив дітей на вулиці цукерками і шоколадкою. Коли про це дізналися батьки, то вирішили, що це педофіл, накинулися на нього, надавали стусанів і здали поліцейським.

Інцидент стався на околиці міста, в районі під назвою Бабурка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Чоловік напідпитку сидів за столиком біля магазину, поруч гралися діти. Він вирішив пригостити їх цукерками. Діти розповіли про це батькам.

Дорослі вирішили, що чоловік - педофіл і накинулися на нього з кулаками. На місце прибули правоохоронці і забрали чоловіка до відділку.

"Збоченні дії чоловіка не підтвердилися. Нетверезий мешканець Запоріжжя дійсно пригостив шоколадкою у цукерками дітей. Діти прибігли до батьків і розповіли, що незнайомець пригощає їх солодощами. Батьки на емоціях почали з'ясовувати з ним стосунки. Нічого поганого чоловік не мав на увазі і нічого поганого не робив. Єдине - він перебував у стані алкогольного сп' яніння", - розповіла ТСН.ua начальник відділу коммунікації Нацполіції Запорізької області Олена Лебединська.

Дивіться також: Батьків, які використовували чотирирічну дочку для створення порнофільмів, посадили на 12,5 років, - МВС. ФОТО

Вона зазначила, що у райвідділку з чоловіком провели профілактичну бесіду і відпустили додому.

Автор: 

діти (5044) Запоріжжя (2258) побиття (928) педофіл (158) Нацполіція (15132) пияцтво (580) шоколад (72)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+40
в его детстве это было норм, сейчас к чужим детям ближе чем на 5 метров лучше не подходить.
показати весь коментар
26.08.2020 12:07
+28
от і все, що треба знати про телевізор і простий наріт
показати весь коментар
26.08.2020 12:07
+21
Вот если б водки с пивасом налил, то-мужык.
показати весь коментар
26.08.2020 12:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пьяный мужчина угостил детей конфетами, родители избили его и сдали полиции - Цензор.НЕТ 7623
показати весь коментар
26.08.2020 12:05 Відповісти
Нефіг бухати, пригощати чужих дітей солодким і бити людей на вулиці. Дикуни.
показати весь коментар
26.08.2020 12:07 Відповісти
Конфет и шоколадок от незнакомых дядь брать нельзя.
показати весь коментар
26.08.2020 12:07 Відповісти
от і все, що треба знати про телевізор і простий наріт
показати весь коментар
26.08.2020 12:07 Відповісти
він не тільки простий, а ще дуже мудрий ...
показати весь коментар
26.08.2020 12:46 Відповісти
в его детстве это было норм, сейчас к чужим детям ближе чем на 5 метров лучше не подходить.
показати весь коментар
26.08.2020 12:07 Відповісти
Та да. Карманы почистят,разводить на бабки путем шантажа, могут и гопстопнуть не по детски.
показати весь коментар
26.08.2020 12:21 Відповісти
Так сейчас дети без тормозов и на голову садятся. Раньше в нашем детстве бывает крыкнут тебе взрослые и ты уже бежишь без оглядки, а сейчас подростки залазят в чужие дома и сады и еще на хозяина нападают и грозятся вызвать мусоров и засадить его в тюрьму если тот будет их выгонять. Короче скоро миру будет пздц.
показати весь коментар
26.08.2020 12:53 Відповісти
А учителям я вообще не завидую. Лучше наверное в тюрьме работать надзирателем чем етих *детишек* пробовать воспитывать
показати весь коментар
26.08.2020 12:54 Відповісти
Вот если б водки с пивасом налил, то-мужык.
показати весь коментар
26.08.2020 12:08 Відповісти
А що буде, коли цілком серйозно візьмуться за втілення "гендерно-нейтрального" виховання - навіть думати боюсь...
показати весь коментар
26.08.2020 12:08 Відповісти
пидо-гомо-гейство что ли? что за слово такое толерастное, аж жуть...
показати весь коментар
26.08.2020 16:17 Відповісти
Родителей наказать!!!
показати весь коментар
26.08.2020 12:08 Відповісти
До речі якщо чолов'яга зніме побої - то так...
показати весь коментар
26.08.2020 12:11 Відповісти
Если потерпила захочет, то может.
показати весь коментар
26.08.2020 12:29 Відповісти
Шо, поговорку что-ли не знает "Не делай людям добра - не получишь от них зла"
показати весь коментар
26.08.2020 12:09 Відповісти
Это для украинцев подходит.
показати весь коментар
26.08.2020 12:29 Відповісти
Родители немного дебилы
показати весь коментар
26.08.2020 12:12 Відповісти
зебилы
показати весь коментар
26.08.2020 12:13 Відповісти
Она отметила, что в райотделе с мужем провели профилактическую беседу и отпустили домой.
-----------------------
Так это был муж начальника отдела коммуникации Нацполиции Запорожской области Елены Лебединской? https://censor.net/n3215878
показати весь коментар
26.08.2020 12:15 Відповісти
Ні - це черговий ляп машинного перекладу з україномовного першоджерела...
показати весь коментар
26.08.2020 12:19 Відповісти
Дебильные родители должны ответить за хулиганство!
показати весь коментар
26.08.2020 12:15 Відповісти
На такой туфте заработал свой имидж Св.Николай
показати весь коментар
26.08.2020 12:20 Відповісти
...с мужем мужчины провели профилактическую беседу...таки педофил получаеться...
показати весь коментар
26.08.2020 12:20 Відповісти
Это зависит от содержания беседы.
Могли рассказать:
-не бухай
Или:
-видишь электорат зели - тикай, бо те не думают.
показати весь коментар
26.08.2020 12:23 Відповісти
доброта наказуема? или ущербные дибилы к доброте не привыкшие?
показати весь коментар
26.08.2020 12:21 Відповісти
родители обоснованно беспокоятся за своих детей. Но тогда лучше бы рядом были - и все дела.
показати весь коментар
26.08.2020 12:24 Відповісти
те кто беспокоится -учат детей не брать конфеты у чужих дядь.....а у этих просто кулаки чесались
показати весь коментар
26.08.2020 14:08 Відповісти
цілком згодна, що краще такого не робити. але чи на рівному місці занепокоєність матусь? я своєму синові не давала цукерок до трьох рочків. але всі знайомі намагалися його нагодувати тими цукерками! тому пильнувати було ну дуже важко, особливо на майданчику ))
показати весь коментар
26.08.2020 12:32 Відповісти
а вот и яжемать подтянулась.
показати весь коментар
26.08.2020 12:45 Відповісти
Пацани, це що виходить, що кожний п'яненький - педофіл, не вірю. А в те що ці батьки - "казли", вірю.
показати весь коментар
26.08.2020 12:23 Відповісти
щас такое время, шо как раз именно наиболее рьяных родителей и "яжемать_ерей" наблюдать нада на предмет отклонений "про это" ...
показати весь коментар
26.08.2020 16:15 Відповісти
кого могут воспитать такие ущербники? - таких же дибилов....
показати весь коментар
26.08.2020 12:25 Відповісти
Уже за доброту морду бьют.... А привлечь за хулиганку родителей , слабо ? Ублюдочные ! А извиниться ? Компенсировать моральный ущерб человеку ? Быдло недоразвитое своим детям конфеты жмут , а другим морды бьют. Европейцы недоделанные !!! У кацапов научились на людей кидаться.
показати весь коментар
26.08.2020 12:36 Відповісти
НЕ ДЕЛАЙ ДОБРА - НЕ БУДЕТ И ЗЛА.
показати весь коментар
26.08.2020 12:38 Відповісти
Родители такие же быдланы как и жители Санжар.
показати весь коментар
26.08.2020 12:46 Відповісти
А родителей алкотестером и на наркоту проверяли?детей жаль, такими же вырастут.
показати весь коментар
26.08.2020 12:51 Відповісти
А почему мусора не забрали в СИЗО родителей избивших невиновного человека? Или сейчас каждый кто имеет под рукой свою личинку может избивать на улице любого прохожего на которого ета личинка покажет пальцем, а еще если скажет по приколу что етот дядя меня трогал (да, дети сейчас смышленые) тогда вообще пздц
показати весь коментар
26.08.2020 12:58 Відповісти
остаётся надежда что ты па*ло личинок не имеешь.
показати весь коментар
26.08.2020 13:07 Відповісти
с личинками важно качество а не количество!! вот наплодили очень много - а воспитывают ли всех по людски. для жизни в Обществе, или шакальего стада эгоизм и быдлячество??
показати весь коментар
26.08.2020 16:13 Відповісти
шиза косит наши ряды
показати весь коментар
26.08.2020 13:01 Відповісти
Ничего плохого мужчина не имел в виду и ничего плохого не делал. Единственное - он был в состоянии алкогольного опьянения", - рассказала начальник отдела коммуникации Нацполиции Запорожской области Елена Лебединская. Источник: https://censor.net/n3215878
значит если маску не одел- штраф 17000! а если бухой вонючими ручёнками детям конфетки суёшь! то это умиляет, пусть бы он этой Лебединской полный рот конфет насовал, или что там она *********!
показати весь коментар
26.08.2020 13:02 Відповісти
а если он напишет заяву про избиение?
показати весь коментар
26.08.2020 13:14 Відповісти
Деткам давно в школу пора! Уже просто бесятся от безделья. Визги писклявые, орущие гаджеты с кавказо-кацапским рэпом жлобским, маты трехэтажные. Иногда хочется не конфетами их угостить...
показати весь коментар
26.08.2020 13:15 Відповісти
старичек прислал деткам "новичек" (с)
показати весь коментар
26.08.2020 16:11 Відповісти
на Бабурке все придурки (с)
показати весь коментар
26.08.2020 13:18 Відповісти
оффни хавало не грози южному бабурцентралу
показати весь коментар
26.08.2020 18:32 Відповісти
никогда Осипок не стремался бабурских, а Рабочий тем более ))
показати весь коментар
27.08.2020 10:27 Відповісти
осипок и бамбей гетто еще то просто застафонское негро гетто))
показати весь коментар
27.08.2020 11:15 Відповісти
За конфетку уже записывают в педофилы?Ну и времена, ну и нравы.
показати весь коментар
26.08.2020 14:13 Відповісти
истеричные "сми" каждый день расказывают про страшное. жуткое
чернуха и хуцпа кругом
показати весь коментар
26.08.2020 16:10 Відповісти
Шо за народ? То педофилы на воле разгуливают, то нормального доброго мужика побили!!! Сдайте в полицию, раз подозреваете! Бить зачем??? Ему в суд надо на этих уродов подать.
показати весь коментар
26.08.2020 14:27 Відповісти
Ось до чого доводиь істерія на телезбоченні. Кажете політики ділять країну? Журналісти ділять громаду. Відбуваєтья атомізація суспільства- кожен сам за себе. Атомізованим суспільством легше керувати.
показати весь коментар
26.08.2020 15:55 Відповісти
родители - дегенераты.
показати весь коментар
26.08.2020 16:05 Відповісти
Не согласен. Проблемы с детьми как раз у тех родителей, кто не обращает на них внимания.
показати весь коментар
26.08.2020 17:46 Відповісти
проблема у детей родителей - дегенератов. врождённые и приобретённые.
показати весь коментар
26.08.2020 18:06 Відповісти
Б - бдительность!
но лучше все ж не общаться с посторонними, вишь щас какой нарит нервный и перепуганный,
как правило извращенные и уродливые морально люди подозревают именно окружающих.
берегите себя. не получайте по глупости Премию Дарвина
показати весь коментар
26.08.2020 16:07 Відповісти
Мужику наука, такое можно было делать только при совке, а сейчас человек человеку волк и никаких поблажек и доброты, чуть зазевался в горло вцепятся.
показати весь коментар
26.08.2020 16:12 Відповісти
безпідставна маячня. може так на єреф.
цей випадок виключення з правил 1/40
показати весь коментар
26.08.2020 20:06 Відповісти
Лучше перебдеть, чем недобдеть! Разобрались? Все живы и здоровы? Никто плохого не хотел. Расходимся!
показати весь коментар
26.08.2020 17:45 Відповісти
я вам ща дам окраина сами вы окраина хера попутали...во время сделал доброе дело все педофил
показати весь коментар
26.08.2020 18:31 Відповісти
Ситуация. На 15 мкр, мужчина хотел угостить конфетой ребенка, это увидели местные мужики и немного его порамсили до приезда полиции. Ваше мнение. Это норм или перебор

https://www.facebook.com/groups/474287936363625/permalink/1033960367063043/?__cft__[0]=********************************************************************************************************************************************************************************-htJAp4v5fLJRRpeZ3W8W50yrk58BMJRmNiKePJV&__tn__=%2CO%2CP-R
показати весь коментар
26.08.2020 19:55 Відповісти
Детей надо воспитывать так, чтобы конфеты у незнакомцев не брали, тогда и проблемы не было бы.
показати весь коментар
26.08.2020 23:30 Відповісти
Підозрювати в лихому всіх на вколо себе це, і є прямий шлях до масової параної- один я д'Артаньян, а навколо засранці.
показати весь коментар
27.08.2020 09:38 Відповісти
що стосується дітей, то краще пєрєбдєть
показати весь коментар
27.08.2020 12:56 Відповісти
 
 