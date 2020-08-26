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Пьяный мужчина угостил детей конфетами, родители избили его и сдали полиции

Пьяный мужчина угостил детей конфетами, родители избили его и сдали полиции

Нетрезвый житель Запорожья в порыве добрых чувств угостил детей на улице конфетами и шоколадкой. Когда об этом узнали родители, то решили, что это педофил, набросились на него, надавали пинков и сдали полицейским.

Инцидент произошел на окраине города, в районе под названием Бабурка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Выпивший мужчина сидел за столиком у магазина, рядом играли дети. Он решил угостить их конфетами. Дети рассказали об этом родителям.

Взрослые решили, что мужчина — педофил и набросились на него с кулаками. На место прибыли правоохранители и забрали мужчину в участок.

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"Извращенные действия мужчины не подтвердились. Нетрезвый житель Запорожья действительно угостил шоколадкой в ​​конфетами детей. Дети прибежали к родителям и рассказали, что незнакомец угощает их сладостями. Родители на эмоциях начали выяснять с ним отношения. Ничего плохого мужчина не имел в виду и ничего плохого не делал. Единственное - он был в состоянии алкогольного опьянения", - рассказала начальник отдела коммуникации Нацполиции Запорожской области Елена Лебединская.

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Она отметила, что в райотделе с мужчиной провели профилактическую беседу и отпустили домой.

Автор: 

дети (6472) Запорожье (2645) избиение (9791) педофил (493) Нацполиция (16427) пьянство (867) шоколад (56)


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Топ комментарии
+40
в его детстве это было норм, сейчас к чужим детям ближе чем на 5 метров лучше не подходить.
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26.08.2020 12:07
+28
от і все, що треба знати про телевізор і простий наріт
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26.08.2020 12:07
+21
Вот если б водки с пивасом налил, то-мужык.
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26.08.2020 12:08
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Пьяный мужчина угостил детей конфетами, родители избили его и сдали полиции - Цензор.НЕТ 7623
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26.08.2020 12:05 Ответить
Нефіг бухати, пригощати чужих дітей солодким і бити людей на вулиці. Дикуни.
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26.08.2020 12:07 Ответить
Конфет и шоколадок от незнакомых дядь брать нельзя.
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26.08.2020 12:07 Ответить
от і все, що треба знати про телевізор і простий наріт
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26.08.2020 12:07 Ответить
він не тільки простий, а ще дуже мудрий ...
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26.08.2020 12:46 Ответить
в его детстве это было норм, сейчас к чужим детям ближе чем на 5 метров лучше не подходить.
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26.08.2020 12:07 Ответить
Та да. Карманы почистят,разводить на бабки путем шантажа, могут и гопстопнуть не по детски.
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26.08.2020 12:21 Ответить
Так сейчас дети без тормозов и на голову садятся. Раньше в нашем детстве бывает крыкнут тебе взрослые и ты уже бежишь без оглядки, а сейчас подростки залазят в чужие дома и сады и еще на хозяина нападают и грозятся вызвать мусоров и засадить его в тюрьму если тот будет их выгонять. Короче скоро миру будет пздц.
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26.08.2020 12:53 Ответить
А учителям я вообще не завидую. Лучше наверное в тюрьме работать надзирателем чем етих *детишек* пробовать воспитывать
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26.08.2020 12:54 Ответить
Вот если б водки с пивасом налил, то-мужык.
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26.08.2020 12:08 Ответить
А що буде, коли цілком серйозно візьмуться за втілення "гендерно-нейтрального" виховання - навіть думати боюсь...
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26.08.2020 12:08 Ответить
пидо-гомо-гейство что ли? что за слово такое толерастное, аж жуть...
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26.08.2020 16:17 Ответить
Родителей наказать!!!
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26.08.2020 12:08 Ответить
До речі якщо чолов'яга зніме побої - то так...
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26.08.2020 12:11 Ответить
Если потерпила захочет, то может.
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26.08.2020 12:29 Ответить
Шо, поговорку что-ли не знает "Не делай людям добра - не получишь от них зла"
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26.08.2020 12:09 Ответить
Это для украинцев подходит.
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26.08.2020 12:29 Ответить
Родители немного дебилы
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26.08.2020 12:12 Ответить
зебилы
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26.08.2020 12:13 Ответить
Она отметила, что в райотделе с мужем провели профилактическую беседу и отпустили домой.
-----------------------
Так это был муж начальника отдела коммуникации Нацполиции Запорожской области Елены Лебединской? https://censor.net/n3215878
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26.08.2020 12:15 Ответить
Ні - це черговий ляп машинного перекладу з україномовного першоджерела...
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26.08.2020 12:19 Ответить
Дебильные родители должны ответить за хулиганство!
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26.08.2020 12:15 Ответить
На такой туфте заработал свой имидж Св.Николай
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26.08.2020 12:20 Ответить
...с мужем мужчины провели профилактическую беседу...таки педофил получаеться...
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26.08.2020 12:20 Ответить
Это зависит от содержания беседы.
Могли рассказать:
-не бухай
Или:
-видишь электорат зели - тикай, бо те не думают.
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26.08.2020 12:23 Ответить
доброта наказуема? или ущербные дибилы к доброте не привыкшие?
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26.08.2020 12:21 Ответить
родители обоснованно беспокоятся за своих детей. Но тогда лучше бы рядом были - и все дела.
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26.08.2020 12:24 Ответить
те кто беспокоится -учат детей не брать конфеты у чужих дядь.....а у этих просто кулаки чесались
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26.08.2020 14:08 Ответить
цілком згодна, що краще такого не робити. але чи на рівному місці занепокоєність матусь? я своєму синові не давала цукерок до трьох рочків. але всі знайомі намагалися його нагодувати тими цукерками! тому пильнувати було ну дуже важко, особливо на майданчику ))
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26.08.2020 12:32 Ответить
а вот и яжемать подтянулась.
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26.08.2020 12:45 Ответить
Пацани, це що виходить, що кожний п'яненький - педофіл, не вірю. А в те що ці батьки - "казли", вірю.
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26.08.2020 12:23 Ответить
щас такое время, шо как раз именно наиболее рьяных родителей и "яжемать_ерей" наблюдать нада на предмет отклонений "про это" ...
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26.08.2020 16:15 Ответить
кого могут воспитать такие ущербники? - таких же дибилов....
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26.08.2020 12:25 Ответить
Уже за доброту морду бьют.... А привлечь за хулиганку родителей , слабо ? Ублюдочные ! А извиниться ? Компенсировать моральный ущерб человеку ? Быдло недоразвитое своим детям конфеты жмут , а другим морды бьют. Европейцы недоделанные !!! У кацапов научились на людей кидаться.
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26.08.2020 12:36 Ответить
НЕ ДЕЛАЙ ДОБРА - НЕ БУДЕТ И ЗЛА.
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26.08.2020 12:38 Ответить
Родители такие же быдланы как и жители Санжар.
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26.08.2020 12:46 Ответить
А родителей алкотестером и на наркоту проверяли?детей жаль, такими же вырастут.
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26.08.2020 12:51 Ответить
А почему мусора не забрали в СИЗО родителей избивших невиновного человека? Или сейчас каждый кто имеет под рукой свою личинку может избивать на улице любого прохожего на которого ета личинка покажет пальцем, а еще если скажет по приколу что етот дядя меня трогал (да, дети сейчас смышленые) тогда вообще пздц
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26.08.2020 12:58 Ответить
остаётся надежда что ты па*ло личинок не имеешь.
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26.08.2020 13:07 Ответить
с личинками важно качество а не количество!! вот наплодили очень много - а воспитывают ли всех по людски. для жизни в Обществе, или шакальего стада эгоизм и быдлячество??
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26.08.2020 16:13 Ответить
шиза косит наши ряды
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26.08.2020 13:01 Ответить
Ничего плохого мужчина не имел в виду и ничего плохого не делал. Единственное - он был в состоянии алкогольного опьянения", - рассказала начальник отдела коммуникации Нацполиции Запорожской области Елена Лебединская. Источник: https://censor.net/n3215878
значит если маску не одел- штраф 17000! а если бухой вонючими ручёнками детям конфетки суёшь! то это умиляет, пусть бы он этой Лебединской полный рот конфет насовал, или что там она *********!
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26.08.2020 13:02 Ответить
а если он напишет заяву про избиение?
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26.08.2020 13:14 Ответить
Деткам давно в школу пора! Уже просто бесятся от безделья. Визги писклявые, орущие гаджеты с кавказо-кацапским рэпом жлобским, маты трехэтажные. Иногда хочется не конфетами их угостить...
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26.08.2020 13:15 Ответить
старичек прислал деткам "новичек" (с)
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26.08.2020 16:11 Ответить
на Бабурке все придурки (с)
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26.08.2020 13:18 Ответить
оффни хавало не грози южному бабурцентралу
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26.08.2020 18:32 Ответить
никогда Осипок не стремался бабурских, а Рабочий тем более ))
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27.08.2020 10:27 Ответить
осипок и бамбей гетто еще то просто застафонское негро гетто))
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27.08.2020 11:15 Ответить
За конфетку уже записывают в педофилы?Ну и времена, ну и нравы.
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26.08.2020 14:13 Ответить
истеричные "сми" каждый день расказывают про страшное. жуткое
чернуха и хуцпа кругом
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26.08.2020 16:10 Ответить
Шо за народ? То педофилы на воле разгуливают, то нормального доброго мужика побили!!! Сдайте в полицию, раз подозреваете! Бить зачем??? Ему в суд надо на этих уродов подать.
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26.08.2020 14:27 Ответить
Ось до чого доводиь істерія на телезбоченні. Кажете політики ділять країну? Журналісти ділять громаду. Відбуваєтья атомізація суспільства- кожен сам за себе. Атомізованим суспільством легше керувати.
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26.08.2020 15:55 Ответить
родители - дегенераты.
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26.08.2020 16:05 Ответить
Не согласен. Проблемы с детьми как раз у тех родителей, кто не обращает на них внимания.
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26.08.2020 17:46 Ответить
проблема у детей родителей - дегенератов. врождённые и приобретённые.
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26.08.2020 18:06 Ответить
Б - бдительность!
но лучше все ж не общаться с посторонними, вишь щас какой нарит нервный и перепуганный,
как правило извращенные и уродливые морально люди подозревают именно окружающих.
берегите себя. не получайте по глупости Премию Дарвина
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26.08.2020 16:07 Ответить
Мужику наука, такое можно было делать только при совке, а сейчас человек человеку волк и никаких поблажек и доброты, чуть зазевался в горло вцепятся.
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26.08.2020 16:12 Ответить
безпідставна маячня. може так на єреф.
цей випадок виключення з правил 1/40
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26.08.2020 20:06 Ответить
Лучше перебдеть, чем недобдеть! Разобрались? Все живы и здоровы? Никто плохого не хотел. Расходимся!
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26.08.2020 17:45 Ответить
я вам ща дам окраина сами вы окраина хера попутали...во время сделал доброе дело все педофил
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26.08.2020 18:31 Ответить
Ситуация. На 15 мкр, мужчина хотел угостить конфетой ребенка, это увидели местные мужики и немного его порамсили до приезда полиции. Ваше мнение. Это норм или перебор

https://www.facebook.com/groups/474287936363625/permalink/1033960367063043/?__cft__[0]=********************************************************************************************************************************************************************************-htJAp4v5fLJRRpeZ3W8W50yrk58BMJRmNiKePJV&__tn__=%2CO%2CP-R
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26.08.2020 19:55 Ответить
Детей надо воспитывать так, чтобы конфеты у незнакомцев не брали, тогда и проблемы не было бы.
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26.08.2020 23:30 Ответить
Підозрювати в лихому всіх на вколо себе це, і є прямий шлях до масової параної- один я д'Артаньян, а навколо засранці.
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27.08.2020 09:38 Ответить
що стосується дітей, то краще пєрєбдєть
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27.08.2020 12:56 Ответить
 
 