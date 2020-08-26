Пьяный мужчина угостил детей конфетами, родители избили его и сдали полиции

Нетрезвый житель Запорожья в порыве добрых чувств угостил детей на улице конфетами и шоколадкой. Когда об этом узнали родители, то решили, что это педофил, набросились на него, надавали пинков и сдали полицейским.

Инцидент произошел на окраине города, в районе под названием Бабурка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Выпивший мужчина сидел за столиком у магазина, рядом играли дети. Он решил угостить их конфетами. Дети рассказали об этом родителям.

Взрослые решили, что мужчина — педофил и набросились на него с кулаками. На место прибыли правоохранители и забрали мужчину в участок.

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"Извращенные действия мужчины не подтвердились. Нетрезвый житель Запорожья действительно угостил шоколадкой в ​​конфетами детей. Дети прибежали к родителям и рассказали, что незнакомец угощает их сладостями. Родители на эмоциях начали выяснять с ним отношения. Ничего плохого мужчина не имел в виду и ничего плохого не делал. Единственное - он был в состоянии алкогольного опьянения", - рассказала начальник отдела коммуникации Нацполиции Запорожской области Елена Лебединская.

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Она отметила, что в райотделе с мужчиной провели профилактическую беседу и отпустили домой.