Пьяный мужчина угостил детей конфетами, родители избили его и сдали полиции
Нетрезвый житель Запорожья в порыве добрых чувств угостил детей на улице конфетами и шоколадкой. Когда об этом узнали родители, то решили, что это педофил, набросились на него, надавали пинков и сдали полицейским.
Инцидент произошел на окраине города, в районе под названием Бабурка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Выпивший мужчина сидел за столиком у магазина, рядом играли дети. Он решил угостить их конфетами. Дети рассказали об этом родителям.
Взрослые решили, что мужчина — педофил и набросились на него с кулаками. На место прибыли правоохранители и забрали мужчину в участок.
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"Извращенные действия мужчины не подтвердились. Нетрезвый житель Запорожья действительно угостил шоколадкой в конфетами детей. Дети прибежали к родителям и рассказали, что незнакомец угощает их сладостями. Родители на эмоциях начали выяснять с ним отношения. Ничего плохого мужчина не имел в виду и ничего плохого не делал. Единственное - он был в состоянии алкогольного опьянения", - рассказала начальник отдела коммуникации Нацполиции Запорожской области Елена Лебединская.
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Она отметила, что в райотделе с мужчиной провели профилактическую беседу и отпустили домой.
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Так это был муж начальника отдела коммуникации Нацполиции Запорожской области Елены Лебединской? https://censor.net/n3215878
Могли рассказать:
-не бухай
Или:
-видишь электорат зели - тикай, бо те не думают.
значит если маску не одел- штраф 17000! а если бухой вонючими ручёнками детям конфетки суёшь! то это умиляет, пусть бы он этой Лебединской полный рот конфет насовал, или что там она *********!
чернуха и хуцпа кругом
но лучше все ж не общаться с посторонними, вишь щас какой нарит нервный и перепуганный,
как правило извращенные и уродливые морально люди подозревают именно окружающих.
берегите себя. не получайте по глупости Премию Дарвина
цей випадок виключення з правил 1/40
https://www.facebook.com/groups/474287936363625/permalink/1033960367063043/?__cft__[0]=********************************************************************************************************************************************************************************-htJAp4v5fLJRRpeZ3W8W50yrk58BMJRmNiKePJV&__tn__=%2CO%2CP-R